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8 сентября, среда  |  Последнее обновление — 08:51  |  vz.ru
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Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

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Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Осужденным за педофилию угрожают пожизненной слежкой

В США и Европе для контроля вышедших из-за решетки преступников применяют цифровые браслеты Елена Нагорных/ТАСС
Расследование жестокого убийства двух девочек в Кузбассе выявило печальный факт: предполагаемый педофил уже отбывал срок по похожей статье. Статистика гласит - уровень рецидива среди осужденных за сексуальные преступления против детей высок. Что надо изменить в практике надзора за вышедшими на свободу педофилами, использовать какой иностранный опыт, чтобы не допустить повторения подобных трагедий? Подробности...
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Донбасс объединяется ради русского будущего

Новая политика снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА Новости
Главы ДНР и ЛНР выпустили заявление, которое для обеих донбасских республик является историческим. В ближайшее время там планируют ликвидировать «феодальную раздробленность» и создать единое экономическое пространство по российским лекалам. Этот чрезвычайно важный шаг. Вопрос в том, почему он делается только сейчас? Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Второго шанса у чудовищ быть не должно

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Зачем вообще освобождать осуждённых за педофилию? Почему таких нельзя просто утилизировать, как дрянь? Педофилия не лечится, не исправляется. Такого можно или сразу и навсегда запереть, или утилизировать. Подробности...
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Фантомные атомные боли бывших советских республик

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
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    Донбасс объединяется ради русского будущего

    Новая политика снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между ДНР и ЛНР    8 сентября 2021, 08:10
    Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Главы ДНР и ЛНР выпустили заявление, которое для обеих донбасских республик является историческим. В ближайшее время там планируют ликвидировать «феодальную раздробленность» и создать единое экономическое пространство по российским лекалам. Этот чрезвычайно важный шаг. Вопрос в том, почему он делается только сейчас?

    Среднестатистический житель и России, и Украины, и даже самого Донбасса не знает и не понимает, почему на неподконтрольных Киеву территориях существуют две народные республики, а не одна. Ведь экстремальные условия военных действий и экономической блокады обычно способствуют сплочению, а разделение региона на ДНР и ЛНР создает для местного населения существенные бытовые и хозяйственные неудобства. Например, между непризнанными республиками существует таможня, просто так свой товар из Луганска в Донецк не отправишь.

    Во многом это проистекает из того, что ДНР и ЛНР появились по инициативе снизу и как самостоятельные центры силы с собственными «народными губернаторами», активистами и ополченцами. Бороться за выживание им пришлось в плотной кооперации, но параллельно друг другу. К моменту завершения активной фазы боевых действий у республик уже сложилась разная законодательная база. Даже создание единоначалия хотя бы в армии и на заявленной территории (разные города контролировали разные группы ополчения) оказалось задачей, которую смогли решить только за несколько лет.

    Но это, что называется, вопросы истории. В области практических интересов донбасских элит - как старых, так и новых - доминировали «вопросики» иного рода. Иногда это были интересы политические (лучше быть первым парнем в деревне, чем вторым в большой деревне), иногда - финансовые, из области контроля за тем или иным предприятиям. Для конкретных людей в руководстве ЛДНР принцип, когда «табачок врозь», был заведомо удобнее, причем, большей степени в Луганске: там сомневаются в своей конкурентноспособности на фоне более богатого Донецка.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что эта «феодальная раздробленность» негативным образом отражается на доходах жителей Донбасса. Как и о том, что крайне низкий уровень зарплат - это бомба замедленного действия под регионом, где люди привыкли жить на широкую ногу и вряд ли готовы терпеть лишения бесконечно.

    ДНР и ЛНР требовались масштабные структурные реформы, взаимная унификация законодательства, ликвидация дублирующихся ведомств, что повысило бы управляемость, сократило бы возможности для коррупции, снизило бы нагрузку на бюджет и переплаты со стороны населения. Львиную долю этих задач решало бы их слияние в единое государственное образование, к чему руководство обеих республик призывали и эксперты, и народ в самом широком смысле.

    Но всякий раз, когда об этом заходила речь, руководство ДНР и ЛНР находило какое-нибудь объяснение, которое ничего не объясняло, а чаще всего звучали слова про Минские соглашения, мол, под ними подписались две республики, так что объединение подорвет переговорный процесс (а он, напомним, застрял в мертвой точке из-за стараний Украины, которая глубоко тяготится этим процессом и не собирается ничего «имплементировать»). 

    И вдруг - лед тронулся или, другими словами, где-то сдох медведь. Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник объявили о создании единого экономического и таможенного пространства. Это еще не объединение республик, но это о-го-го по сравнению с ситуацией, которую мы имеем сейчас. Новый режим функционирования ЛДНР, как обещают местные власти, «снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов» между двумя республиками, что «станет залогом ускорения их развития».

    Осталось понять, кем был тот медведь, который сдох? Что произошло такого, что в Донецке и Луганске все-таки приступили к реализации не просто назревших, а давно перезревших мер?

    Есть как минимум две версии, одна из которых близка к конспирологии, но наверняка будет обсуждаться в СМИ, поскольку включает в себя важнейшие политические фигуры - президента РФ Владимира Путина, президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

    Допустим, что на саммите Путин-Байден в Женеве (который, напомним, прошел лучше, чем можно было предполагать) или по другим каналам после него до американцев была четко доведена позиция Москвы: Вашингтон должен принудить Киев к выполнению Минских соглашений, либо же Россия будет обустраивать будущее Донбасса другим путем.

    Допустим, в Москве ожидали, что этот акцент прозвучит на переговорах Зеленского и Байдена. Для президента Украины они прошли без каких-либо успехов, но его окружение и он сам пытаются выдать за успех то, что тема Минских соглашений не только не присутствовала в заявлениях американской стороны, а вообще не обсуждалась. Это означает только то, что пока Байден решил устраниться от данной темы, но советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович публично торжествовал - Украина-де «снялась с крючка» невыгодной для нее сделки.

    Арестович - человек специфический даже по киевским меркам. В большинстве случаев прислушиваться к нему - себя не уважать. Но нельзя не отметить то, что такой человек занимает одну из ключевых позиций в украинской контактной группе по донбасскому урегулированию, которая должна имплементировать Минские соглашения. То есть сочетание личности Арестовича с его должностью нагляднейшим образом показывают, что пресловутый «Минск-2» в Киеве в гробу видали и очень хотят «сняться с крючка».

    Американцы, кстати говоря, ни стороной, ни гарантом этих соглашений не являются, то есть Байден не может «простить» украинцам ими же обещанное, это должно сделать руководство Германии, Франции и России как действующих гарантов урегулирования. Но «с крючка» так «с крючка»: раз прогресса нет, выжидательная позиция России сменилась активным действиям - Москва подтолкнула донбасские к объединению, чтобы в дальнейшем интегрировать их экономики в российскую. А если кому-то (тем же американцам), это не понравится, то мы американцев предупреждали.

    Но есть и другое объяснение происходящему, гораздо более скучное - без геополитики, торгов, предупреждений, сигналов и первых лиц. Не было такого, что Москва, оценив обстановку, дала команду действовать, а в Донецке и Луганске взяли под козырек. Работы над созданием единого экономического пространства велись республиками по собственной инициативе, на свой страх и риск.

    В пользу этой версии говорит то, что подписание конкретных соглашений и документов, которые объединят экономики двух республик, анонсировано на самое ближайшее время, а быстро на такие соглашения (с учетом вала прошлых хозяйственных разногласий) не выйдешь. Следовательно, работа над ними шла без оглядки на переговоры в Женеве и Вашингтоне. Просто в силу того, что это было необходимым.

    Возможно, разговоры про «крючок» были восприняты как «окно возможностей» для того, чтобы заявить - время пришло. Возможно, не сыграли вообще никакой роли, а Пушилин и Пасечник реагируют сейчас на давление снизу. В их декларации о намерениях, помимо прочего, прописано, что новая политика «позволит достигнуть ряда показателей, в частности увеличить среднюю заработную плату в целом по экономике в 2,3 раза до 35 тыс. рублей и повысить среднюю пенсию в 1,3 раза до 13,8 тыс.рублей, средняя заработная плата бюджетников достигнет 29 тыс. рублей».

    Разделите 35 тыс. рублей на 2,3 и попробуйте прожить на остаток с учетом, что большинство потребительских товаров не только привозные (из РФ), но и подорожавшие после всех административных сборов.

    Само по себе создание единого экономического пространства ЛДНР необходимого роста уровня жизни не обеспечит. Это только первый шаг, за которым должен последовать второй - унификация законодательства и технических регламентов с таковыми в России, чтобы появилась возможность включить предприятия Донбасса в наши экономические цепочки, включая участие в госзаказе. Только тогда регион сможет выйти из застоя и безвременья, то есть, по сути, перестанет реализовывать украинскую стратегию по реваншу.

    Эта стратегия сводится к тому, чтобы все оставалось, как есть. Чтобы регион не развивался, чтобы оттуда уезжали специалисты, чтобы оборудование на предприятиях устаревало, а сами предприятия закрывались. Еще пять-десять лет такого пути, и Донбасс можно будет брать голыми руками, считают в Киеве.

    Единственное возможной противодействие этой стратегии - экономическая интеграция с РФ. Это тот путь, при котором Донбасс сможет реализовать свой потенциал как богатый регион и часть «русского мира».

    Пора смириться с тем, что Украина ни при Зеленском, ни при любой другой власти не согласится на имплементацию «Минска-2», что разрешило бы этнополитический конфликт по боснийскому сценарию. Нам нужно строить для Донбасса другой вариант будущего - того, где он вместе с Россией. Если декларация о намерениях Пушилина и Пасечника не останется пустой декларацией, если все обещанные соглашения действительно будут подписаны и выполнены, это покажет, что после семи лет ожиданий, промедлений и «геополитических соображений» Донбасс все-таки вышел на правильный путь.

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