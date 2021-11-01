Русские украли у всего мира собственное искусство

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1 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
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Курьеров в России заменят новой технологией

Так уже сейчас выглядит дрон-доставщик Виталий Тимкив/РИА Новости
Правительство резко упрощает правила использования в России беспилотных летательных аппаратов. Это создаст в стране новую систему доставки. В каких случаях и для каких регионов она будет особенно актуальна – и сможет ли заменить столь привычных на российских улицах обычных живых курьеров? Подробности...
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Почему Европа испугалась ядерной ревизии в США

Американские ядерные вооружения оказались основой благополучия Европы U.S. Air Force/Reuters
Вашингтон ведет ревизию своей военно-ядерной политики в тесной координации с союзниками. Это сообщение прозвучало на фоне просьб европейцев и японцев к США не отказываться от доктрины упреждающего ядерного удара по России. Почему сателлиты американцев оказались воинственней старшего партнера и как Москва может ответить на эти угрозы? Подробности...
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Россия столкнулась с нехваткой кислорода

Обращение с медицинским кислородом требует особых навыков Денис Абрамов/РИА Новости
COVID-больницы от Иваново до Уренгоя и от Сыктывкара до Севастополя столкнулись с одной и той же бедой – не хватает медицинского кислорода, без которого невозможно лечение тяжелых больных. Когда главы регионов забили тревогу, на помощь поспешило Минобороны, которое делится кислородом из своих запасов. Почему возник дефицит, кто от него страдает, помимо врачей и пациентов, и как решить эту проблему?  Подробности...
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США теснят Россию в Сербии в основном на словах

Цель по выдавливанию России из Сербии была окончательно сформулирована США в 2014 году mfa.gov.rs
Выступая перед комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, профильный сотрудник Госдепа Габриэль Эскобар заявил о росте американского влияния в Сербии и о том, что это нанесло ущерб интересам России в регионе. Что именно имеется в виду и чего в словах Эскобара больше – искреннего торжества или лукавства? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Русские украли у всего мира собственное искусство

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Нашим искусством, даже если оно юридически давно не наше, тоже надо управлять. Это тоже наша «мягкая сила». Очень мощная мягкая сила. Подробности...

Мечты о счастливом будущем оказались грехом

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Скорость времени вдруг сделала резкий скачок на спидометре истории. А сама история беспомощно развела руками, как старый Фирс из чеховского «Вишневого сада», и сказала дребезжащим голосом: «Человека забыли!». Подробности...
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Нельзя клеймить бросающих детей женщин

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Чтобы сократить количество абортов, женщине как раз и должен быть предоставлен выбор – воспитывать ребенка или отдать его под опеку государства или других людей. Мы же вроде боремся за сокращение количества абортов, правда? Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
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    Евгений Фатеев

    Русские украли у всего мира собственное искусство

    Евгений Фатеев
    Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
    		1 ноября 2021, 09:20

    Очень важным элементом русского мира, как некого цивилизационного хозяйства, является присутствие русского и советского искусства в зарубежных собраниях. Много ли русского искусства за рубежом? Немного. Оно безусловно есть, но все главные образцы русского искусства, за редчайшими исключениями, живут дома. Почему? Быть может потому, что русское искусство не очень хорошее, вторичное, неоригинальное, неконвертируемое? Отнюдь нет.

    Просто русские в свое время украли у всего мира собственное искусство. Мы не сумели создать рынок собственного искусства. Даже в 19-м веке, когда Третьяков и царское семейство, соревнуясь между собой, забрали с арт-рынка все самое главное и значимое. И даже в начале 20-го века этот рынок только начал складываться, но случилась Великая Октябрьская революция, которая приземлила русское искусство в огромное множество государственных собраний. Сегодняшним коллекционерам достаются скудные крохи с барского стола русского искусства. Все главное навечно осело в государственных музеях.

    Сами же мы в нашей стране наговорить, нагулять, надумать некую необходимую символическую капитализацию собственному искусству не можем. Наше искусство лениво и неамбициозно. Что-либо продвинуть в мире оно не способно. Какое там в мире! Оно не способно продвинуть собственное искусство в собственной стране. В этом вся проблема.

    А с отечественным искусством все в порядке. Никакое оно не вторичное. Если вывести за скобки удивительную и невероятную русскую иконопись и говорить только о новой, по западным лекалам, истории русской живописи, то она перестала быть догоняющей Европу почти сразу. Почти сразу случились две странные аномалии – два художника, Матвеев и Никитин, которые начали выдавать шедевры портретной живописи, что особенно ощущается на фоне пришлых второстепенных иностранных художников Россики.

    Потом случился недолгий период ученичества у тех же иностранцев, и уже скоро на Олимп вознеслись два настоящих гения – Рокотов и Левицкий, которые абсолютные, великие и равные самым прославленным мастерам портрета в тогдашней Европе. Собственно, начиная с этих двух гениев, мы стали равными Европе, никого не догоняли, во многих жанрах были оригинальными и новаторскими. Еще поискать в европейском романтизме кого-то, кто так же рисовал женщин, как великий Боровиковский.

    Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»

    В пейзаже после общеевропейского провала 18-го века мы очень резво выстрелили. Европейского значения новаторами пейзажа стали Щедрин и Мартынов, Алексеев быстро догнал Европу в жанре ведуты. Ну а Иванов в пейзаже вообще выдал нечто особенное. Великий Воробьев представил невероятно поэтические ситискейпы (городские пейзажи). Мы вполне достойно смотримся в романтическую эпоху. Наш салонный академизм выдал мощнейших технарей и придумщиков. Наше передвижничество – это вообще нечто особенное. А марины Айвазовского? Из всех провинциальных импрессионизмов – русский, наряду с американским – лучший в мире. У нас был очень мощный ориентализм, заметный историческо-нарративный вестернизм. Ну а русский авангард позволил нам вообще обогнать весь мир, выдав первую абстракцию. А советское искусство – это вообще полет к звездам.

    Повторюсь, с русским искусством все в порядке. И нам просто необходимы политики по продвижению его во внешнем мире. Такого рода политики – это вообще тема для большого и профессионального разговора. Но для таких политик у нас есть некоторое количество форпостов, завоеванных плацдармов, с которыми мы почти не работаем. Пусть русского искусства и немного в мировых музеях, но оно все равно есть.

    Например, вы знаете, что в галерее новых мастеров государственных музеев Дрездена есть пусть и небольшая, но вполне достойная коллекция советского искусства. Она хранится в запасниках. А ведь можно постараться мотивировать разместить это искусство на постоянной экспозиции. Можно привезти из России роскошную выставку советского искусства для продвижения этих мастеров, можно профинансировать реставрацию этих картин.

    Или можно начать системную работу с американским «Метрополитен-музеем», в котором уже сложилась вполне себе коллекция русского искусства, которое музей в своих каталогах почему-то относит к Азии. Кстати, с этим очень важно разобраться. Нам вообще не хватает осознания значимости работы с классификациями и рубрикаторами. Мы не понимаем, что это тоже управление. Русское искусство в «Метрополитене» довольно скудно экспонируется. И вполне можно было бы поддержать его выставками. Их вполне достойную коллекцию Айвазовского можно было бы раскрутить эффектнейшей выставкой. И Кустодиева. И Репина. И Родченко. Кстати, усилия классификации нужны и для очень немногих образчиков русского искусства в парижском Лувре – там Левицкий висит в зале северной живописи, соседство со шведом Росленом вполне достойно, но дискуссия просто необходима. Прежде всего нам необходима.

    Один из главных шедевров тульского художественного металла 18-го века находится в лондонском музее Виктории и Альберта. И здесь тоже возможны и выставки, и вообще организация целого русского зала вокруг, стержнем которого должен стать роскошнейший тульский камин.

    Нам нужны какие-то особенные программы сотрудничества с мадридским музеем Тиссена-Борнемисы, с венской «Альбертиной», Городским музеем Амстердама, музеем Людвига в Кельне, в которых хранится много русского искусства. И было бы неплохо проверить, все ли русские автопортреты находятся на экспозиции в галерее Уффици.

    Нашим искусством, даже если оно юридически давно не наше, тоже надо управлять. Это тоже наша «мягкая сила». Очень мощная мягкая сила. И это все при том, что про советское искусство по большому счету мы еще и не начинали говорить.

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