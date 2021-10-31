Мечты о счастливом будущем оказались грехом

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31 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:06  |  vz.ru
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Газпрому придется исправлять ошибки Европы

Российские хранилища газа будут забиты под завязку не случайно Александр Гальперин/РИА Новости
Европейцы провалили работу по созданию собственных запасов газа на зиму в хранилищах и теперь обвиняют Газпром в дефиците голубого топлива и высоких ценах на него. Ради стабилизации рынка Газпром пообещал заполнить газовые хранилища Европы, но только после закачки топлива в отечественные ПХГ. Между тем рекордные запасы газа под землей внутри России могут оказать пользу зимой и самим европейцам. Как именно? Подробности...
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Оппозиция Украины лишилась самого сильного депутата

«Вы готовы пройти полиграф?» – спрашивали Киву. «А полиграф готов пройти меня?» – рычал он в ответ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency
Global Look Press
На депутата Верховной рады Илью Киву заведено дело – за то, что он стрелял в воздух в день ликвидации Бандеры. Ранее Киву исключили из партии ОПЗЖ, но так и не пояснили, как он – бывший член «Правого сектора» и «ветеран АТО» – вообще попал в эту партию, которую считают «пророссийской». Кто такой Кива и почему его называют «уникальным политиком»? Подробности...
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Пандемия вернула в общество болезни из 90-х

По мнению психологов, пандемия нанесла удар абсолютно по всем возрастам и социальным группам Владимир Гердо/ТАСС
Пандемия, связанные с ней вынужденные ограничения и локдауны обнажили ряд скрытых социальных проблем, породив в обществе тревогу и недоверие. В похожем психологическом состоянии россияне находились в конце 90-х. А реакция людей на коронавирус оказалась схожа с реакцией на радиационное заражение после катастрофы в Чернобыле.  Подробности...
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Как американцы заставили шведов бояться и ненавидеть Россию

1981 год. С-363 на мели в шведских территориальных водах Marinmuseum/Wikipedia
Исполнилось 40 лет истории, которая могла бы сейчас восприниматься лишь как исторический курьез – советская подводная лодка села на мель у берегов Швеции. Однако последствия этого происшествия оказались поистине грандиозными. Они настолько масштабны, что позволяют говорить о гигантской спецоперации, проведенной американскими военными против СССР и России.  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Мечты о счастливом будущем оказались грехом

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Скорость времени вдруг сделала резкий скачок на спидометре истории. А сама история беспомощно развела руками, как старый Фирс из чеховского «Вишневого сада», и сказала дребезжащим голосом: «Человека забыли!». Подробности...
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Нельзя клеймить бросающих детей женщин

Анна Долгарева
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Чтобы сократить количество абортов, женщине как раз и должен быть предоставлен выбор – воспитывать ребенка или отдать его под опеку государства или других людей. Мы же вроде боремся за сокращение количества абортов, правда? Подробности...
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Германия надеется выиграть зеленую революцию

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Если верить свежим соцопросам, немцы в последнее время опасаются последствий глобального потепления даже больше, чем последствий пандемии. Подробности...
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Молдавия тоскует по фашизму

Турецкие БПЛА против Донбасса

Кто такой Эрик Земмур

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На каналах Амстердама появились лодки-беспилотники

В Амстердаме начинаются испытания беспилотных электрических лодок Roboat, которые были созданы совместными усилиями американских и нидерландских ученых. Эти лодки могут работать по 10 часов без подзарядки и перевозить пассажиров, товары и даже мусор
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Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Приговор к 10 месяцам тюрьмы за оскорбление чувств верующих для сделавшего провокационное фото у храма таджикского блогера:
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    Ольга Андреева

    Мечты о счастливом будущем оказались грехом

    Ольга Андреева
    Журналист
    		31 октября 2021, 12:48

    XX век, как известно, век антиутопий. Начав с романа Евгения Замятина «Мы», столетие подарило миру несколько десятков ужастиков, описывающих кошмары близкого и далекого будущего. Кажется, сам акт заглядывания в будущее стал пугать писателей своей полной непредсказуемостью. Отчасти писатели правы. В список смертных грехов следовало бы ввести и мечты о счастливом будущем. В итоге правы оказываются только старушки, которые вяжут носки. Шерстяные носки – лучший способ гарантировать себе теплое и человеческое будущее.

    По части мечтательности XX век нарушил добрую старую традицию думать о будущем с христианским оптимизмом, который если и предполагал Страшный суд и Апокалипсис, то потом обещал Царство Божие на Земле. Этот оптимизм внушал весьма душеполезную уверенность в завтрашнем дне какой-нибудь доброй старушке мисс Марпл, которая, сидя на крылечке своего скромного особнячка где-то в средней Англии, неторопливо вязала носочек внуку. Постоянство времени гарантировало, что внук вскоре непременно женится на порядочной девушке и будет надевать бабушкины носочки, сидя у камина в кругу семьи.

    Христианство в течение двадцати веков старательно, петля за петлей, вывязывало столетия, окрашенные в приятные и немаркие тона надежды на лучшее. Практика заглядывания за горизонт будущего всегда предполагала жгучее любопытство – как там будет житься, в сплошном счастии? Первые попытки такого заглядывания совершали еще античные язычники. Платон, например, советовал отдать власть философам, которые, имея в распоряжении прекрасное образование и мудрость, просто не могли скатиться до заносчивости и завышенных притязаний. В Средние века христианство окрашивало все мечты о будущем в яркие тона эсхатологии и ожидания второго пришествия Господня.

    Иоахим Флорский ждал наступления эпохи Святого Духа со дня на день. Томас Мор поделил свою «Золотую книжечку о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия» на две части. В первой совершенно справедливо бичует деспотизм, разврат и жадность власть имущих, а во второй рисует странный гибрид Платона с Карлом Марксом. С одной стороны, жизнь в Утопии Мора основывалась на монархическом правлении, но с другой стороны, любая государственная должность занималась строго демократическим путем. Для черных работ имелись рабы, а прочие простаки в свободное от работы время предавались изучению греческой философии.   

    Томмазо Кампанелла и вовсе договорился до отмены частной собственности, за что заслужил похвалу Ленина. Проект «Город Солнца» Кампанеллы был основан индийскими мудрецами, исходя из астрологических расчетов. Все в нем жили общиной и были свободны не только от частной собственности, но и от семьи и детей, воспитание которых брало на себя государство. План исправления человеческой породы и доведения ее до совершенства основывался на смеси евгеники и воспитания. Этот сомнительный брак Лысенко с Вавиловым принес, правда, свои плоды – рациональные принципы воспитания, по Компанелле, потом лягут в основу педагогической системы Яна Коменского.

    Фото: Художник Филонов П.Н.

    Впрочем, от мечты до ее реализации всегда было далеко. За редкими исключениями, типа толстовства, никто не заставлял пейзан изучать Платона, отказываться от собственности и упражняться в демократии под руководством философа на троне. Благодаря этому историческому легкомыслию милейшая мисс Марпл в течение нескольких столетий вязала свой носок и была совершенно счастлива. Как вдруг все решительно переменилось. 

    Скорость времени вдруг сделала резкий скачок на спидометре истории. А сама история беспомощно развела руками, как старый Фирс из чеховского «Вишневого сада», и сказала дребезжащим голосом: «Человека забыли!..  Что же это делается?», – размышляла мисс Марпл, греясь на солнышке в своем милом Мидлсаммере. Вокруг шли с молотка поместья, а местный лендлорд внезапно пересел со своего каурого Персифаля на красный «Роллс-ройс». Мисс Марпл и не догадывалась, что лет через пять нога ее внука в любовно связанном носочке будет бултыхаться в прибое Дюнкерка, окрашивая прозрачную морскую воду в неестественно алый цвет.

    В итоге совершилось страшное. Несколько кровавых европейских войн заставили человечество перехватить инициативу у философов и приступить к немедленному практическому созданию идеальных обществ. С этого момента власти стали меняться со скоростью движения спиц мисс Марпл, а потом и вовсе начались чудеса. Собственность действительно отменили, правда, обошлись без греческой философии и астрологии. Общественные классы отменяться никак не хотели, но после того как их слегка придушили голодомором и расстрелами, все пошло легче.

    Когда общие контуры идеала уже обозначились более или менее отчетливо, было приказано испытывать острые приступы счастья во время каждого завтрака, обеда и ужина. Так как обеды, завтраки и ужины случались довольно редко, население отнеслось к идее с большим энтузиазмом – как только выпадал шанс пообедать, все действительно были счастливы.

    Потом почему-то общества, где счастья не было, решили завоевать общество, где счастье было. Наверное, из зависти. Из этого, правда, ничего не вышло, кроме того, что с той и с другой стороны придумали атомную бомбу. Она-то стала надежно охранять границы счастья с обеих сторон. Мисс Марпл не знала, что и думать, и в задумчивости продолжала вязать носки. Впрочем, оба ее внука уже покоились на кладбищах жертв войны за вселенское счастье.

    Лично она, мисс Марпл, никакого счастья от всего этого безобразия не испытывала. Читая на досуге антиутопии, имевшие цель развенчать наличные социальные эксперименты, она только пугалась еще больше. В ее представлении разница между фантазиями антиутопистов и реальностью была небольшой, а правду и выдумку разделяло всего два шага или одна кнопка.

    Когда объявили, что эксперимент со счастьем не получился и частная собственность возвращается, мисс Марпл оказалась не так глупа, чтобы радоваться. С частной собственностью или без – счастье все равно безнадежно ускользало из цепких рук общества. Внезапно мисс Марпл обнаружила, что больше никто не пишет ни утопий, ни их разоблачений. Человечество подошло к порогу понимания того, что все мечты сбылись и это никому не понравилось. Тут мисс Марпл тяжело вдохнула, собралась с силами и снова принялась за вязание носков. Ведь должен же был кто-то вернуть миру его настоящую, плотную шерстяную реальность?

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