Вашингтон просит передышки на Украине

Взгляд
12 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:59  |  vz.ru
Разделы

Семь причин качать газ по «Северному потоку – 2» вместо Украины

Украинский маршрут более дорогой и неэффективный Петр Ковалев/ТАСС
Украинская газотранспортная система проигрывает «Северному потоку – 2» с коммерческой точки зрения по целому ряду пунктов. Даже с точки зрения углеродного следа новые газопроводы выигрывают с огромным отрывом. А ведь низкие выбросы парниковых газов – это новая «религия» Евросоюза. В чем же выгода российской трубы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

Часть думского аппарата переедет из комплекса на Охотном Ряду в новое здание на Воздвиженке Валерий Шарифулин/ТАСС
Утром во вторник стартует работа Госдумы нового – VIII созыва. Нижняя палата российского парламента заметно обновила состав, стало больше фракций, комитетов и вице-спикерских постов. Пока новоизбранные парламентарии обживаются в своих кабинетах и решают квартирный вопрос в столице, экс-депутатам приходится менять насиженные места. Как проходит процесс обустройства в новой Госдуме? Подробности...
Перейти в раздел…

Осенняя волна коронавируса ударила по регионам

Сразу после введения QR-кодов в некоторых регионах поток желающих вакцинироваться вырос в три раза Сергей Мальгавко/ТАСС
В ответ на стремительное наступление ковида власти сразу семи российских регионов – от Татарстана до Севастополя – ввели ограничения, отчасти уже знакомые россиянам по временам первых волн пандемии. При этом сейчас главный удар пандемии пришелся по российским провинциям, а не по столице, как раньше. Вирусологи объясняют это как биологическими, так и социальными причинами. Подробности...
Перейти в раздел…

Польша выбрала сомнительный вариант «газовой независимости» от России

Газовую трубу мало уложить – надо ее еще чем-нибудь наполнить twitter.com/BalticPipe_PL
Норвегия наконец-то приняла жизненно необходимое для Польши решение – одобрена продажа группы месторождений, откуда поляки будут получать газ. Тот самый, который, по идее Варшавы, должен обеспечить «достижение энергетической независимости от России». Однако есть большие сомнения, что проект заработает именно так, как планируется – и Польша не сможет сказать Газпрому свое «последнее прощай». Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Вашингтон просит передышки на Украине

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Если Россия согласится на то, что давление на украинские власти будет осуществлять Вашингтон, то дипломатическая игра может быть выведена из силовой плоскости, где Москва очевидно более влиятельна. В результате США получат временную российскую сдержанность и восстановят позиции на Украине. Подробности...

Энергетический кризис показал безальтернативность Газпрома в ЕС

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Нынешнее газовое ралли продемонстрировало слабость позиций Евросоюза, который хотел диктовать свои условия поставок, ограничивая транзит через «Северный поток – 2» и пытаясь наложить на Россию долгосрочное обязательство поставлять газ через Украину. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конечно, никто не гарантирует, что эти переговоры закончатся успешно. Вероятно, они ни к чему и не приведут. Однако попытаться все равно стоит. Даже если ради этого нужно несколько дней потерпеть Нуланд в Москве. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Россия бойкотирует Зеленского

Обсуждение: 4 комментария

Байден идет ко дну

Обсуждение: 7 комментариев

Вычислен главный маньяк Америки

Перейти в раздел…

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо:
  • Смягчить

  • Ужесточить

  • Оставить как есть
Вы бы согласились полететь в космос?
  • Да

  • Нет
Какие элементы &quot;мягкой силы&quot; России наиболее эффективны?
  • Культура и искусство

  • Медиа

  • Наука

  • Религия

  • Спорт

  • Язык
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: На Украине заявили о начале газового кризиса
    Власти собрались резко ужесточить наказание для пьяных водителей Лавров заявил о попытках «разогреть» обстановку в Азии Молдавия попросила ЕС о чрезвычайных поставках газа Цена на газ в Европе опустилась до 970 долларов за 1 тыс. кубометров
    Десятилетний школьник ударил ножом приятеля в Тульской области Украинцев возмутило видео с закрытой вечеринки партии Зеленского ЕС возмутился действиями Британии в области рыболовства Fitch не исключило роста нефтегазовых доходов России на 70%
    В Курильске отреагировали на заявление премьера Японии о суверенитете над островами Фрегаты Черноморского флота с «Калибрами» отправят в Средиземное море Военную технику Сербии впервые оснастили российскими боевыми модулями Ургант сравнил Чебурашку с гендерно-нейтральными игрушками в США

    Главная тема


    Когда новые депутаты Госдумы получат кабинеты, машины и квартиры

    «северные территории»


    Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над Южными Курилами

    сотрясение головного мозга


    Собчак показала справку от врача после ДТП

    отбор на ЧМ-2022


    Сборная России по футболу обыграла команду Словении (видео)

    Видео

    поражение на выборах


    Чехи меняют разругавшуюся с Россией власть

    австрийский канцлер


    Верного защитника «Северного потока – 2» в Европе лишили власти

    трагедия в Татарстане


    Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

    колоссальные последствия


    Чем закончится бунт Польши против Евросоюза

    транзитный маршрут


    Семь причин качать газ по «Северному потоку – 2» вместо Украины

    единственный шанс


    Тимур Шерзад: Как белые потеряли единственный шанс победить в Гражданской войне

    визит Нуланд


    Геворг Мирзаян: На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

    поставки газа


    Глеб Простаков: Энергетический кризис показал безальтернативность Газпрома в ЕС

    на ваш взгляд


    Существующие порядки в российских тюрьмах необходимо смягчить или ужесточить?
    Тимофей Бордачёв

    Вашингтон просит передышки на Украине

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай", научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
    		12 октября 2021, 09:46

    Пишут, что ради разрешения на приезд в Россию своей представительницы Виктории Нуланд американское правительство выдаст визу российскому дипломату, который сможет теперь приехать на работу в ООН. Визит заместителя министра иностранных дел США будет посвящен, в основном, украинской проблеме. Байдену явно нужно, чтобы ситуация вокруг Украины была в ближайшие месяцы сравнительно стабильной. Ради возможности поговорить об этом можно и обменять с Россией право на въезд отдельных граждан.

    Несмотря на то, что такие размены выглядят достаточно оригинально для наблюдателя, привыкшего к идее правовой основы отношений между государствами, именно так, в действительности, и предстоит иметь дело с американцами. Тем более, что сейчас им это действительно надо – иначе не было бы такой настойчивости в организации консультаций с американской стороны. Хорошо известно, что пока им позволяют, США говорят только о своих интересах, а когда речь идет об интересах партнера – становятся глухими. Именно это означает желание Байдена «жевать и идти» одновременно.

    Вопрос в том, насколько сама Россия заинтересована в том, чтобы дать США передышку по Украине? Ответ на него зависит не от позиции самих американцев, а от того, как в Москве оценивают временные рамки решения украинской проблемы. С поправкой на вероятность настолько искрометного развития ситуации в Киеве, что контролировать последствия не смогут даже из России, не говоря уже о Вашингтоне. Именно о таком вероятном сценарии, в частности, свидетельствуют последние действия того, кто считается главой украинского государства.

    То, с какой легкостью американские власти обращаются с собственными «черными списками» для решения, в общем, тактического вопроса не должно смущать или удивлять. Международная политика уже давно вернулась в нормальное для себя состояние постоянного торга между государствами. Это, наверное, гораздо лучше, чем делать вид, что мы живем на основе правил или формальных конвенций. И если серьезно, то именно способность пренебречь собственными прошлыми решениями для того, чтобы получить необходимый результат, внушает некоторый оптимизм. Было бы гораздо сложнее иметь дело с неукоснительным соблюдением даже самых безумных инструкций.

    Если относиться к делу формально, то у России и США практически нет возможности вести дипломатический диалог. Несколько американских администраций сделали своей истерической политикой все, чтобы разрушить любые формы системного общения с Москвой. В основном это произошло по внутренним причинам – американская система переживает глубокий кризис и тут национальные интересы во внешней политике становятся жертвой собственных разногласий. А внутри США уже несколько лет творится такое творческое безумие, что иногда становится даже опасливо за судьбу мира при подобном состоянии ведущей ядреной державы.

    Фото: Julian Stratenschulte/DPA/ТАСС

    Но есть и чисто внешнеполитический фактор – неспособность признать новую реальность, в которой Америка – все еще самая сильная, но уже не самая главная держава. В США верят, что могут вести борьбу на два фронта одновременно – с Китаем и Россией. И при этом уверены, что именно Россия является наиболее легким противником. Поэтому ссориться с ней можно относительно безболезненно. Тем более, что в российской дипломатической практике доминируют прагматизм и христианское смирение, присущие действительно самой опытной из ныне здравствующих великих держав.

    Сейчас отношения России и США, за исключением важнейших вопросов стратегической стабильности, собраны только вокруг украинской проблемы. Действия стран Запада в 2014 году привели эту страну к перманентному коллапсу, а для России вернули на повестку дня вопрос, для решения которого в 17 веке потребовалось более 30 лет. Сейчас провал попыток построить на Украине крепкую антироссийскую государственность уже очевиден. Впрочем, это и было наиболее вероятным направлением событий, учитывая заведомую нежизнеспособность украинской государственности в отрыве от России.

    За несколько лет, прошедших с момента последнего появления Нуланд на сцене, стратегические позиции США ослабли, а российские укрепились. Россия ведет борьбу на своей территории и это ее очевидное преимущество. Как это несколько раз было в истории, западные противники Москвы зашли на российское геополитическое пространство и там завязли. США, напротив, действуют на удаленном театре и при этом должны все больше сил переносить в Азию, где Китай, вольно или невольно, создает для них угрозу потери контроля над ситуацией.

    Весной этого года действия России показали, что военное решение украинского вопроса является для нее драматическим, но не смертельным сценарием. Более того, оно не противоречит исторической основе отношений между нашими народами. Сейчас на Западе есть понимание возможности полностью потерять этот актив в отношениях с Москвой. Поэтому там хотят передышки и рассчитывают, что российская сторона сама доверит США исправить поведение тех, кто правит в Киеве.

    В этом отношении темпераментные маневры украинского президента американцам только на руку. Они создают условия для игры там, где США традиционно имеют больше возможностей – на внутриполитической кухне Украины. Поэтому дело не в том, что конкретно делает Зеленский, а в возможностях для маневра, открывающихся в результате для США.

    Именно в этом, судя по всему, будет суть предложений, которые Нуланд привезла для обсуждения со своими российскими собеседниками. Вашингтон предложит Москве на какое-то время отказаться от активного влияния на украинские дела и пообещает повлиять на официальный Киев, чтобы он исполнял Минские соглашения. То, зачем это нужно самим американцам, понять не трудно – больше всего они боятся потерять центральную роль в управлении украинским кризисом.  

    Если Россия согласится на то, что давление на украинские власти будет осуществлять Вашингтон, то дипломатическая игра может быть выведена из силовой плоскости, где Москва очевидно более влиятельна. В результате США получат временную российскую сдержанность и восстановят позиции на Украине. Другими словами, России, скорее всего, будет предложено обменять передышку для США на усиление их же собственных позиций. Впрочем, имея даже самое приблизительное представление об американской политической культуре, ничего другого ожидать и не стоит.

    Вряд ли в России питают иллюзии насчет того, что США даже гипотетически могут способствовать улучшению ситуации с безопасностью в Европе. Поэтому, как представляется с академической точки зрения, для России важно понимать соотношение между выгодами и убытками от того, что США получат даже незначительную возможность действовать на Украине под меньшим давлением. Возможно, что в России, как принято, смотрят на ситуацию философски и исходят из неизбежности своего доминирования здесь просто по геополитическим причинам. Однако делать украинскую проблему вечной также представляется рискованным – сейчас не 17 век и колоссальных временных резервов в российском распоряжении может не оказаться.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •