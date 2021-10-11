На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

C 11 по 13 октября в Москве с визитом побывает Виктория Нуланд – замгоссекретаря США по политическим вопросам. Она должна будет провести переговоры с целым рядом российских высокопоставленных лиц (включая замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова), на которых стороны зададут друг другу вопросы и, возможно, получат на них ответы.

А у российской публики возникает один-единственный вопрос: а оно нам надо, встречаться с Нуланд? Дамой, которая собиралась «прижимать Путина к стенке» (именно так звучал заголовок ее статьи в 2020 году)? Которая выступает за изоляцию России, поскольку, как она сама писала, «кое-кто, в том числе и я сама, проявляли чрезмерный оптимизм, полагая, что чем больше Россия будет сближаться со свободным миром, тем лучше и демократичнее она станет как партнер»? Которая отказывалась и отказывается до сих пор признавать российские интересы на постсоветском пространстве и уж тем более уважать их? Которую Москва сначала включила в санкционные списки, а сейчас, ради возможности совершить этот визит, из них убрала?

Да, убрала не просто так – по словам Марии Захаровой, «они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах». То есть, проще говоря, они исключили какого-то россиянина из списков, а мы убрали оттуда Нуланд. Однако проблема в том, что сегодня американцы исключили, а завтра (ну, точнее, 14-го числа, после возвращения Нуланд в Вашингтон) включат обратно – тем более, что США для пополнения списков уже давно не нужны какие-либо резонные причины. Подобное исключение является лишь тактическим разменом и вообще не несет стратегической пользы для России, так что всякие заголовки из серии «США пришлось пойти на сделку с Россией ради визита Нуланд в Москву» вообще не соответствуют действительности. Однако польза в этом визите есть. И – при определенных обстоятельствах – она может быть немалой.

Напомним, что в июне 2021 года Владимир Путин и Джозеф Байден провели весьма продуктивную встречу в Женеве. На ней они договорились остановить процесс эскалации конфликта в отношениях России и США, посмотреть на то, как это будет выглядеть, а также попытаться начать какой-то прагматичный диалог. И Соединенные Штаты, как это ни покажется странным, данную договоренность более-менее соблюдали. Вашингтон все эти месяцы воздерживался от каких-то резких антироссийских шагов: не принимал существенные пакеты антироссийских санкций, не устраивал масштабные военные провокации, не науськивал Киев (а, скорее, наоборот – осаживал) и даже, при всей своей риторике по Крыму, не отправил на распиаренную украинскую «Крымскую платформу» сколь бы то ни было значимого чиновника.

Конечно, все это Байден делал не по доброте душевной. Он резко критиковал подход Трампа к внешнеполитическим вопросам, но все же взял на вооружение некоторые трамповские тезисы. Например, отказ от распыления ресурсов на ненужные конфликты и концентрацию их на самом нужном – то есть на сдерживании Китая. Архитектуру этого сдерживания администрация Байдена сейчас активно претворяет в жизнь – например, через создание тройственного союза AUKUS и попыток сорвать или снизить значимость пекинской Олимпиады 2022 года. Да, конфликт с Россией американцам тоже нужен – для мобилизации американских элит, для оправдания существования НАТО, для ослабления Европы и удержания ее в своей сфере влияния – однако этот конфликт должен быть: а) управляемым; б) низкой интенсивности. Поэтому резкие движения в отношениях с Москвой Байдену и не нужны.

Однако долго держать двусторонние отношения в состоянии «заморозки эскалации» нельзя. Между Россией и США много спорных вопросов, в которых нужно либо попытаться построить диалог, либо как минимум четко прочертить друг другу красные линии и договориться их не пересекать.

По всей видимости, для технического (то есть на уровне исполнителей) диалога в Москву и едет американская замгоссекретаря. Говорить стороны будут по Украине – на предмет того, что делать с Владимиром Зеленским (который из-за своей неуправляемости перестал устраивать даже Соединенные Штаты) и Минскими соглашениями. По Ирану – Вашингтон пытается договориться с Тегераном о реанимации ядерной сделки, и ему в этом нужна любая помощь. По Китаю – Штаты еще надеются если не подтянуть Россию к своим планам, то хотя бы как-то оттянуть ее от Пекина. По дальнейшему сокращению вооружений – американцев беспокоит новейшее российское гиперзвуковое и ядерное оружие, которое не только восстанавливает паритет и принцип гарантированного ответного удара, но и обнуляет все нынешние и перспективные американские системы ПРО.

На эту тему

Наконец, говорить будут по делам посольским – с подачи американцев персоналы в дипломатических представительствах уже сведены до минимума, Соединенные Штаты практически прекратили выдачу виз россиянам, и от такого счастья страдают не только российские граждане, но и Вашингтон. Ведь все понимают, что различные программы обменов и визиты «молодых лидеров» в США являются важным элементом стратегии «мягкой силы». И если по другим вопросам договориться будет крайне сложно, то восстановление нормальных дипломатических отношений вполне возможно. Да и вообще российско-американский диалог нужен не только Вашингтону, но и Москве – для деэскалации, для повышения собственных возможностей в переговорах с теми же Ираном и Китаем. В конце концов, для отхода от пропасти возможной третьей мировой.

Конечно, кому-то может показаться, что если с кем надо договариваться, то уж точно не с антироссийски настроенной госпожой Нуланд. Что Вашингтон мог бы прислать какого-нибудь другого дипломата, поконструктивнее. Однако, во-первых, Нуланд – профессионал высочайшей пробы, тем более по вопросам, касающимся России. Во-вторых, будучи профессионалом, она свои хотелки не ставит на первое место – да и не она будет принимать итоговые решения. В ее задачу входит проведение технических переговоров и затем донесение их результатов до своего начальства.

Наконец, она является безопасным для имиджа Байдена переговорщиком с Россией. Виктория Нуланд отправилась в Москву не только потому, что она замгоссекретаря, и не только потому, что знает российские реалии. Байден перестраховывается – он посылает «ястреба» для того, чтобы прикрыться от возможной критики и обвинений (например, со стороны того же Трампа) в том, что Вашингтон собирается чуть ли не капитулировать перед Москвой. Никто не сможет обвинить Нуланд с ее взглядами в намерении сдать американские интересы – а значит, избавит диалог между Россией и США от саботажа прессы, каковой случался во время попытки договориться с Трампом.

Конечно, никто не гарантирует, что эти переговоры закончатся успешно. Вероятно, они ни к чему и не приведут. Однако попытаться все равно стоит. Даже если ради этого нужно несколько дней потерпеть Нуланд в Москве.