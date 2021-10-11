На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

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11 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 12:34  |  vz.ru
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Семь причин качать газ по «Северному потоку – 2» вместо Украины

Украинский маршрут более дорогой и неэффективный Петр Ковалев/ТАСС
Украинская газотранспортная система проигрывает «Северному потоку – 2» с коммерческой точки зрения по целому ряду пунктов. Даже с точки зрения углеродного следа новые газопроводы выигрывают с огромным отрывом. А ведь низкие выбросы парниковых газов – это новая «религия» Евросоюза. В чем же выгода российской трубы?  Подробности...
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Верного защитника «Северного потока – 2» в Европе лишили власти

Главный путинист Европы покинул пост канцлера Австрии, оставив после себя много вопросов МИД РФ/РИА Новости
Самый молодой политик Европы – австрийский канцлер Себастьян Курц вновь подал в отставку. На этот раз из-за начатого в отношении него расследования по подозрению в коррупции и злоупотреблении доверием. Кто может стоять за скандалом против австрийского «друга Путина» и как его уход скажется на отношениях Москвы и Вены? Подробности...
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Будущее образования в России выберут педагоги

В Москве начал работу первый Всероссийский форум классных руководителей. vfkr.ru
Участники первого форума классных руководителей в Москве внесли предложения по улучшению условий труда педагогов, которые будут учитываться при реализации госполитики в сфере образования. Какие направления развития отрасли считают важнейшими в педагогическом корпусе, как восстановить престиж учителя и что изменилось в воспитании «трудных» учеников? Подробности...
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Чехи меняют разругавшуюся с Россией власть

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и лидер коалиции «Вместе» Петр Фиала MARTIN DIVISEK/ЕРА/ТАСС
Партия Андрея Бабиша, чья политика сделала Чехию официально «недружественным» России государством, сенсационно проиграла парламентские выборы. Когда об этом стало известно, президента страны Милоша Земана – одного из немногих «друзей» Москвы в руководстве ЕС – срочно госпитализировали, что грозит сыграть свою роль в передаче власти. Что происходит в Чехии и как это скажется на ее отношениях с РФ?  Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Конечно, никто не гарантирует, что эти переговоры закончатся успешно. Вероятно, они ни к чему и не приведут. Однако попытаться все равно стоит. Даже если ради этого нужно несколько дней потерпеть Нуланд в Москве. Подробности...

Как белые потеряли единственный шанс победить в Гражданской войне

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Деникин в своем броске на Москву попробовал реализовать самый сильный шанс. Более того – фактически единственный. Раньше – преждевременно, потом – слишком поздно. Подробности...
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«Слуга народа» становится полновластным хозяином Украины

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Бонапартизм Зеленского может сыграть над бывшим комиком довольно неприятную шутку. Ведь мало захватить государственную власть – надо еще удержать ее, изыскав для этого административно-силовые и финансовые ресурсы. Подробности...
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Байден идет ко дну

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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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    На переговоры с Россией США обязаны были прислать русофоба

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		11 октября 2021, 11:58

    C 11 по 13 октября в Москве с визитом побывает Виктория Нуланд – замгоссекретаря США по политическим вопросам. Она должна будет провести переговоры с целым рядом российских высокопоставленных лиц (включая замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова), на которых стороны зададут друг другу вопросы и, возможно, получат на них ответы.

    А у российской публики возникает один-единственный вопрос: а оно нам надо, встречаться с Нуланд? Дамой, которая собиралась «прижимать Путина к стенке» (именно так звучал заголовок ее статьи в 2020 году)? Которая выступает за изоляцию России, поскольку, как она сама писала, «кое-кто, в том числе и я сама, проявляли чрезмерный оптимизм, полагая, что чем больше Россия будет сближаться со свободным миром, тем лучше и демократичнее она станет как партнер»? Которая отказывалась и отказывается до сих пор признавать российские интересы на постсоветском пространстве и уж тем более уважать их? Которую Москва сначала включила в санкционные списки, а сейчас, ради возможности совершить этот визит, из них убрала?

    Да, убрала не просто так – по словам Марии Захаровой, «они включали российских представителей, международников, в свои санкционные списки, поэтому в данном случае этот вопрос был решен на паритетных началах». То есть, проще говоря, они исключили какого-то россиянина из списков, а мы убрали оттуда Нуланд. Однако проблема в том, что сегодня американцы исключили, а завтра (ну, точнее, 14-го числа, после возвращения Нуланд в Вашингтон) включат обратно – тем более, что США для пополнения списков уже давно не нужны какие-либо резонные причины. Подобное исключение является лишь тактическим разменом и вообще не несет стратегической пользы для России, так что всякие заголовки из серии «США пришлось пойти на сделку с Россией ради визита Нуланд в Москву» вообще не соответствуют действительности. Однако польза в этом визите есть. И – при определенных обстоятельствах – она может быть немалой.

    Напомним, что в июне 2021 года Владимир Путин и Джозеф Байден провели весьма продуктивную встречу в Женеве. На ней они договорились остановить процесс эскалации конфликта в отношениях России и США, посмотреть на то, как это будет выглядеть, а также попытаться начать какой-то прагматичный диалог. И Соединенные Штаты, как это ни покажется странным, данную договоренность более-менее соблюдали. Вашингтон все эти месяцы воздерживался от каких-то резких антироссийских шагов: не принимал существенные пакеты антироссийских санкций, не устраивал масштабные военные провокации, не науськивал Киев (а, скорее, наоборот – осаживал) и даже, при всей своей риторике по Крыму, не отправил на распиаренную украинскую «Крымскую платформу» сколь бы то ни было значимого чиновника.

    Конечно, все это Байден делал не по доброте душевной. Он резко критиковал подход Трампа к внешнеполитическим вопросам, но все же взял на вооружение некоторые трамповские тезисы. Например, отказ от распыления ресурсов на ненужные конфликты и концентрацию их на самом нужном – то есть на сдерживании Китая. Архитектуру этого сдерживания администрация Байдена сейчас активно претворяет в жизнь – например, через создание тройственного союза AUKUS и попыток сорвать или снизить значимость пекинской Олимпиады 2022 года. Да, конфликт с Россией американцам тоже нужен – для мобилизации американских элит, для оправдания существования НАТО, для ослабления Европы и удержания ее в своей сфере влияния – однако этот конфликт должен быть: а) управляемым; б) низкой интенсивности. Поэтому резкие движения в отношениях с Москвой Байдену и не нужны.

    Фото: Consolidated News Photos/Global Look Press

    Однако долго держать двусторонние отношения в состоянии «заморозки эскалации» нельзя. Между Россией и США много спорных вопросов, в которых нужно либо попытаться построить диалог, либо как минимум четко прочертить друг другу красные линии и договориться их не пересекать.

    По всей видимости, для технического (то есть на уровне исполнителей) диалога в Москву и едет американская замгоссекретаря. Говорить стороны будут по Украине – на предмет того, что делать с Владимиром Зеленским (который из-за своей неуправляемости перестал устраивать даже Соединенные Штаты) и Минскими соглашениями. По Ирану – Вашингтон пытается договориться с Тегераном о реанимации ядерной сделки, и ему в этом нужна любая помощь. По Китаю – Штаты еще надеются если не подтянуть Россию к своим планам, то хотя бы как-то оттянуть ее от Пекина. По дальнейшему сокращению вооружений – американцев беспокоит новейшее российское гиперзвуковое и ядерное оружие, которое не только восстанавливает паритет и принцип гарантированного ответного удара, но и обнуляет все нынешние и перспективные американские системы ПРО.

    Наконец, говорить будут по делам посольским – с подачи американцев персоналы в дипломатических представительствах уже сведены до минимума, Соединенные Штаты практически прекратили выдачу виз россиянам, и от такого счастья страдают не только российские граждане, но и Вашингтон. Ведь все понимают, что различные программы обменов и визиты «молодых лидеров» в США являются важным элементом стратегии «мягкой силы». И если по другим вопросам договориться будет крайне сложно, то восстановление нормальных дипломатических отношений вполне возможно. Да и вообще российско-американский диалог нужен не только Вашингтону, но и Москве – для деэскалации, для повышения собственных возможностей в переговорах с теми же Ираном и Китаем. В конце концов, для отхода от пропасти возможной третьей мировой.

    Конечно, кому-то может показаться, что если с кем надо договариваться, то уж точно не с антироссийски настроенной госпожой Нуланд. Что Вашингтон мог бы прислать какого-нибудь другого дипломата, поконструктивнее. Однако, во-первых, Нуланд – профессионал высочайшей пробы, тем более по вопросам, касающимся России. Во-вторых, будучи профессионалом, она свои хотелки не ставит на первое место – да и не она будет принимать итоговые решения. В ее задачу входит проведение технических переговоров и затем донесение их результатов до своего начальства.

    Наконец, она является безопасным для имиджа Байдена переговорщиком с Россией. Виктория Нуланд отправилась в Москву не только потому, что она замгоссекретаря, и не только потому, что знает российские реалии. Байден перестраховывается – он посылает «ястреба» для того, чтобы прикрыться от возможной критики и обвинений (например, со стороны того же Трампа) в том, что Вашингтон собирается чуть ли не капитулировать перед Москвой. Никто не сможет обвинить Нуланд с ее взглядами в намерении сдать американские интересы – а значит, избавит диалог между Россией и США от саботажа прессы, каковой случался во время попытки договориться с Трампом.

    Конечно, никто не гарантирует, что эти переговоры закончатся успешно. Вероятно, они ни к чему и не приведут. Однако попытаться все равно стоит. Даже если ради этого нужно несколько дней потерпеть Нуланд в Москве.

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