Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

Взгляд
1 октября, пятница  |  Последнее обновление — 09:04  |  vz.ru
Разделы

Отказ от нефти и газа затронет каждого жителя России

Ветровые электростанции – в том числе и российское будущее Александр Рюмин/ТАСС
Уже через пару десятков лет наш быт, скорее всего, будет выглядеть радикально иначе – особенно с точки зрения потребления энергоресурсов. Это напрямую связано с т. н. энергетическим переходом, план адаптации к которому начинает готовить правительство России. Какой окажется энергетическая реальность без нефти и газа в приложении к нашей стране и ее гражданам? Подробности...
Перейти в раздел…

У Москвы и Анкары остался общий неприятель в Сирии

Эрдоган заявил про единство с Путиным почти по всем вопросам Владимир Смирнов/ТАСС
Едва покинув Сочи после переговоров с Владимиром Путиным, турецкий президент обрушился с упреками на Вашингтон. Он не только призвал США освободить сирийскую землю от своих войск, но и назвал одного из ключевых соратников Байдена «режиссером террористов». С Путиным же у Эрдогана, по его словам, «единство почти по всем вопросам». Что же подталкивает Турцию столь быстро сближаться с Россией? Подробности...
Перейти в раздел…

Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

Мифологические картины старой украинской жизни не соответствуют реальным А. Г. Сластион
Ровно четыреста лет назад Польша и Турция заключили между собой договор, который сегодня на Украине предпочитают не вспоминать. Еще бы – само существование этого документа противоречит главным идеологическим мифам современного украинского государства. Речь идет не только об исторической роли запорожских казаков, но и о процессе присоединения Украины к России. Подробности...
Перейти в раздел…

Как Виктории Нуланд попасть в Россию

Нуланд опытный стратег и идеолог политики сдерживания в отношении РФ Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press
Agency/Global Look Press
До конца осени в Россию должен прилететь одиозный и влиятельный переговорщик – Виктория Нуланд, недавно повышенная до зама госсекретаря США по политике. Такие вопросы, как, например, урегулирование в Донбассе, нужно обсуждать именно с Нуланд, но есть проблема – она в черном списке и ей закрыт въезд в РФ. За что на Нуланд наложили санкции? И что в такой ситуации делать? Подробности...
Перейти в раздел…

Как решить проблему мигрантских общежитий в России

Жители села в Подмосковье на сходе обвинили мигрантов в убийстве пенсионерки кадр из видео
В подмосковном селе Бужаниново была изнасилована и убита пенсионерка. СК предъявил обвинение двум мигрантам из Таджикистана. Жители села организовали сход у общежития, где проживают мигранты, и потребовали его закрытия. Требования граждан поддержал губернатор Московской области. Где следует жить мигрантам в России и как обеспечить там исполнение законов и порядок? Подробности...
Перейти в раздел…

Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В один день из Брюсселя пришло две новости: ЕС может отменить безвизовый режим для граждан Украины, Грузии, Молдавии, и Западных Балкан, и хочет поставить под свой контроль восточные границы Польши. При этом стена на польско-белорусской границе устраивает не только Брюссель и Варшаву, но и Минск. Подробности...

Москва и Анкара подтвердили статус-кво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Дружеский тон переговоров между Россией и Турцией на высшем уровне отнюдь не означает, что стороны решили все спорные проблемы. Подробности...

Иностранные агенты работают по поручению облака

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Облако не нуждается в том, чтобы бюрократически протоколировать каждый шаг. Оно создает саму картину мира, где Крым – не наш, мигрант – свят, трансгендер – свят, феминизм изнемогает в героической борьбе с патриархатом, а цивилизованный мир с негодованием смотрит на злых диктаторов. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…

Скрытая угроза от фурри и чайлдфри

Зачем Турции Крым

Возвращение Греты Тунберг

Обсуждение: 46 комментариев
Перейти в раздел…

Специализированный БПЛА-спасатель испытывается в России

Представлен проект первого в России беспилотника-спасателя. Задача аппарата, получившего название Seadrone, – работать в арктических широтах при низкой температуре и в сложных погодных условиях обнаруживать попавшего в бедствие человека
Подробности...

Кремль опубликовал кадры отдыха Путина и Шойгу в Сибири

Пресс-служба Кремля опубликовала кадры отдыха президента России Владимира Путина и министра обороны страны Сергея Шойгу в тайге – глава государства и руководитель Минобороны были там в начале сентября. Они ловили рыбу, варили уху и даже встретили маралов и медведей
Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Названа победительница конкурса красоты «Мисс Крым-2021»

В Ялте состоялся ежегодный конкурс красоты «Мисс Крым» с участием 15 представительниц в возрасте от 16 до 22 лет из разных городов полуострова. На этапе отбора девушки проходили различные испытания и радовали зрителей дефиле в нарядах от известных дизайнеров
Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Собираете ли вы сами грибы в лесу?
  • Регулярно

  • Иногда

  • Никогда
Вакцинацию от каких болезней вы считаете для себя более необходимой?
  • От гриппа

  • От коронавируса

  • От гриппа и коронавируса

  • Не прививаюсь от гриппа и коронавируса
Кто должен определять единый стандарт зарядок для телефонов?
  • Государство

  • Потребители

  • Производители

  • Единая зарядка не нужна
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Саакашвили заявил, что приехал в Грузию
    Арестованы два топ-менеджера Сбербанка из окружения Раковой Саакашвили заявил, что приехал в Грузию ЕС без объяснения причин отложил переговоры с Австралией Россия собралась потеснить основных производителей военных БПЛА
    Тиньков заявил суду США о невиновности в налоговых нарушениях США собрались поставить Украине шесть патрульных катеров Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали Отец девятилетней студентки МГУ заявил об угрозе ее отчисления
    Родители прокомментировали убийство трех студенток оренбургского колледжа В Киеве похвастались способностью помешать России применить ядерное оружие В России ужаснулись количеством брошенных в Афганистане оружия и техники США Бритни Спирс позировала абсолютно голой в Instagram после разрыва с отцом-опекуном

    Главная тема


    Как Виктории Нуланд попасть в Россию

    сексуальный контент


    Таджикский блогер извинился за оскорбляющее чувства верующих фото в центре Москвы

    мнение эксперта


    Доброхотов мог сбежать на Украину только с помощью иностранных спецслужб

    резонансное преступление


    Психиатр об убийстве студенток под Оренбургом: Преступление в стиле 70-80 годов

    Видео

    борьба за транзит


    ЕС может блокировать контракт Газпрома и Венгрии из-за Украины

    Республика Сербская


    В Европе появится еще одна армия

    дискриминация российских СМИ


    Россия жестко накажет YouTube за агрессию

    между Польшей и Турцией


    Старый договор разоблачает мифы об украинской истории

    Пост президента


    Татарстану предложили переименование самого верха

    честные выборы


    Алексей Алешковский: Дайте волю свободе

    исторический опыт


    Сергей Худиев: Почему идеалисты легко мутируют в палачей

    саммит демократий


    Геворг Мирзаян: Как США, Россия и Украина видят правила сосуществования в общей лодке

    на ваш взгляд


    Собираете ли вы сами грибы в лесу?
    Олег Хавич

    Стена на границе Белоруссии и Польши – только начало

    Олег Хавич
    аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
    		1 октября 2021, 09:04

    Сообщения с польско-белорусской границы в последние недели напоминают сводку из зоны боевых действий: «Четыре мигранта умерли от истощения и переохлаждения», «Трёх мигрантов, тонущих в приграничном болоте, удалось спасти», «Во вторник пограничная служба Польши зафиксировала 473 попытки нелегального пересечения границы со стороны Белоруссии, а с начала августа – более 9 тысяч таких попыток», «Чрезвычайное положение в 183 приграничных населённых пунктах может быть продлено еще на два месяца»…

    При этом не обходится и без разного рода скандалов. Так, на пресс-конференции главы МВД Польши Мариуша Каминьского и министра обороны этой страны Мариуша Блащака 27 сентября были обнародованы фото, будто бы найденные в телефонах задержанных нарушителей границы. Среди них были не только изображения бородатых мужчин с оружием, но картинки явно педофильского характера, а также фото мужчины, занимающегося сексом с домашним животным. Всё это демонстрировалось под комментарии в стиле «посмотрите, кто рвётся в Польшу».

    Польский государственный телеканал TVP опубликовал эти фото в материале под заголовком «Изнасиловал корову, хотел попасть в Польшу? Подробности о так называемых мигрантах на границе». Правда, на следующий день оказалось, что на картинке не корова, а кобыла, и фото не новое, а скриншот порнофильма конца 1980-х, но это лишь подлило масла в огонь. Известный польский адвокат Роман Гертых, вице-премьер в правительстве Ярослава Качиньского в 2006-2007 годах, обвинил польские власти в разжигании ненависти и распространении порнографии. По его словам, за это может грозить до 12 лет тюрьмы – естественно, только после прихода к власти оппозиции, которую ныне поддерживает Гертых.

    С другой стороны, в правящей партии «Право и Справедливость» уверены, что большинство поляков поддерживает демонстративно жёсткую борьбу властей с нелегальными мигрантами. Так, представителей гуманитарных организаций, которые пробуют помочь застрявшим на границе выходцам из стран Ближнего Востока, пограничная служба задерживает как «лиц, содействующих организованному нелегальному пересечению границы». Только 28 сентября таких было пятеро (гражданин Ирака, получивший статус беженца в Германии, двое сирийцев с видами на жительство в ФРГ, и по одному гражданину Украины и Польши), а с начала сентября задержано 116 подобных активистов.

    Естественно, не обошлось без обвинений в адрес России. Так, министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын 28 сентября заявил, что 20% задержанных в последние недели на польско-белорусской границе нелегальных мигрантов имели «связи на территории Российской Федерации». В тот же день Правительственный центр безопасности Польши, который обычно предупреждает о надвигающихся природных катаклизмах, стал рассылать в приграничной зоне смс на английском языке следующего содержания: «Польская граница закрыта. Белорусские власти вам лгут. Возвращайтесь в Минск! Не берите никаких медикаментов от белорусских военнослужащих». В сообщении была также ссылка на сайд польского МВД, где подобная информация была изложена более обширно, причём не только на английском, но также на польском, французском, арабском и русском языках.

    Фото: Attila Husejnow/Global Look Press

    При этом Варшава продолжает обвинять Минск в содействии нелегальной миграции, – хотя, как оказалось, продукция белорусских компаний используется при строительстве стены на польско-белорусской границе – в частности, речь идёт об ОАО «ФанДОК» из Бобруйска. В самом строительстве стены не видят ничего плохого и в Брюсселе, однако пытаются использовать ситуацию в своих целях. Так, 30 сентября в ходе визита в Варшаву еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон планируется обсудить возможность отправки на польско-белорусскую границу экспертов Frontex (службы по охране внешних границ ЕС), о чём Йоханссон заявила накануне. Хотя формально это связано с заботой о судьбе мигрантов, на самом деле в Брюсселе опасаются возникновения «польского транзита» с Ближнего Востока через Белоруссию и Польшу – в Германию и другие страны Западной Европы.

    Но «старая Европа» хочет огородиться не только от нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, но и от граждан государств, которым много лет обещают «европейскую перспективу». Именно 29 сентября со ссылкой на внутренний документ ЕС появилась информация о том, что ряд стран Евросоюза (в первую очередь Германия, Франция и Италия) предложили отменить безвизовый режим для Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан. Формальный повод – выходцы оттуда пользуются безвизом, чтобы незаконно проживать в ЕС, и массово подают ходатайства об убежище.

    Таким образом, мы присутствуем при окончательной смерти ЕС как проекта, который был призван, в частности, обеспечить свободу перемещения в Европе и либерализацию въезда в неё. Конечно, проблемы с этим начались задолго до кризиса на польско-белорусской границе, и даже до пандемии коронавируса. С начала 2020 года Брюссель начал готовиться к ужесточению паспортного контроля с Великобританией, которая формально вышла из ЕС в феврале 2020-го, а фактически – с января 2021-го. Несмотря на то, что ныне в Великобритании уровень вакцинации против COVID-19 выше, чем в большинстве стран Евросоюза, на централизованном уровне британские «ковид-паспорта» в ЕС не принимаются. Но и в тех странах, где их признают, пройти паспортный контроль британцам куда сложнее, чем тем же гражданам Швейцарии, которая в ЕС никогда не была.

    О «выборочном безвизе» для граждан Украины, электронный «ковид-паспорт» которой признан в ЕС, и вовсе говорить не приходится. Скажем, в Польшу даже вакцинированный украинец может попасть лишь в случае, если подтвердит необходимость поездки, – как правило, речь идёт о гастарбайтерах. При этом шеф польской пограничной службы генерал Томаш Прага заявил 28 сентября, что его ведомство внимательно следит за ситуацией на польско-украинской границе, – поскольку с украинской стороны «уровень коррупции остается высоким». Так что в Польше никто особо не удивится, если следующим шагом её властей будет закрытие ещё и границы с Украиной и введение чрезвычайного положения в приграничных с этой страной местностях.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •