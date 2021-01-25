Ипотечный передоз для экономики

Прошедший 2020 год можно смело назвать годом большой стройки. В том смысле, что именно строительство на фоне кризиса выступило главным демпфером падения экономики. Масштабы вклада стройиндустрии в ВВП еще предстоит оценить, но уже сейчас вполне очевидно: если бы не бум на строительном рынке – падение экономики было бы куда более ощутимо.

Учитывая падение нефтегазового экспорта и продаж продукции обрабатывающей промышленности – главных доходных статей, значимость стройкомплекса возросла многократно. На днях президент Владимир Путин подписал ряд указов, прямо относящихся к проблемам строительства. Указы касаются упрощенного привлечения мигрантов на стройки в период пандемии, ограничения роста цен на стройматериалы и необходимости определения статуса апартаментов. Вопросы, которые ранее решались на уровне профильного комитета Госдумы, постепенно стали заботой министерств, затем – вице-премьера Марата Хуснуллина и наконец президента.

Внимание главы государства к этой теме не случайно. В июле прошлого года Владимир Путин заявил об «историческом шансе» решить жилищную проблему в России. Надежды связывались с введением льготной ипотеки. Однако льготная ипотека, которая сама по себе является сильным стимулом к покупке жилья, наложилась на панику. Люди побежали покупать квартиры – не столько потому, что неожиданно вырос реальный спрос, но потому, что увидели в этом единственный способ спасти сбережения.

Цены на новостройки, а вслед за ними и на «вторичку» поперли вверх, увеличившись только за август–октябрь 2020 года на 15-20%. И это на фоне исчерпывающего, как казалось многим аналитикам, роста цен в 2010 году. Причем подросли не только рублевые цены на квадратный метр, что логично, но и долларовые – что уже говорит о панических настроениях. На этом фоне активизировалась дискуссия между Центробанком в лице главы ведомства Эльвиры Набиуллиной и вице-премьером Маратом Хуснуллиным о судьбе льготной ипотеки.

ЦБ призывал остановить ипотечную вольницу, которая, по его мнению, способствует надуванию ипотечного пузыря. Правительство же, наоборот, твердило о необходимости продления льготной ипотеки, которая ограничена июлем 2021 года. Спор вышел монументальный. В том смысле, что и ЦБ, и Хуснуллин по-своему правы. Льготная ипотека поддерживает объемы строительства – а значит, и экономику. Но с другой стороны, массово набирая кредиты, люди берут в долг у своего будущего, снижая качество жизни и взваливая на себя немалые риски. Здесь же – и риски для банковской системы, которая может столкнуться с массовыми неплатежами, если ситуация с занятостью и реальными доходами не начнет выправляться.

Можно сказать, мол, сами виноваты, упомянуть голову на плечах и прочее. Но тут бы самое время вспомнить, почему сложилась такая ситуация. Ведь квартиры скупают не потому, что всем одновременно захотелось решить свою жилищную проблему. Таким образом люди пытаются спасти свои быстро обесценивающиеся деньги. Банковские депозиты не поспевают за падением курса рубля. Фондовые рынки надуваются станками, печатающими мировые резервные валюты с такой скоростью, что речь не идет о том, схлопнется рынок или нет, а лишь о том, когда это произойдет.

Долгосрочное давление на цены, безусловно, оказывает и введение эскроу-счетов летом 2019 года, заставившее застройщиков кредитоваться не за счет населения, а за счет банков. Проценты по кредитам, конечно, переложили в цену квадратного метра. Эскроу-счета, девальвация рубля, нервозность пандемии и льготная ипотека – вот составляющие идеального шторма, который и стал причиной взлета цен на недвижимость.

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Спор правительства и ЦБ закончился ничьей. Судя по всему, не будет ни моментальной остановки льготного кредитования, ни продления его сроков. Льготная ипотека продлится до июля 2021 года, и на этом, кажется, все. Учитывая текущий уровень цен, об ажиотажном спросе на жилье речь уже не идет – льготная ипотека, вероятно, позволит застройщикам не снижать цены еще полгода. Вопрос в том, что будет дальше.

Льготная ипотека, как было сказано выше – это лишь часть проблемы. Ипотека должна перестать быть единственным лекарством для стройки, а стройка – единственным лекарством для экономики. Последней нужна комплексная терапия, передозировка уже близка. Тогда как банкам нужно кредитовать реальный сектор, а не только и не столько влезающих не от хорошей жизни в долги физлиц.