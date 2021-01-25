Ипотечный передоз для экономики

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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Чем опасны «вопиющие угрозы» Google

Транснациональные IT-корпорации вроде Google начинают диктовать свою волю народам суверенных стран REUTERS/Dado Ruvic
Компания Google решила шантажировать Австралию. Этой стране отключат поисковик, если австралийский парламент примет закон, который может лишить IT-корпорацию немалой доли доходов. К ультиматуму примкнул и Facebook. Это прецедент в мировой истории. Отныне никто не знает, какой следующей суверенной стране IT-гиганты завтра предъявят ультиматум. Ждет ли подобный сценарий Россию и чем она может ответить? Подробности...
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Как Герой России возродил убитую птицефабрику

Владимир Ковтун (второй слева) во время войны в Афганистане из личного архива
Бытует мнение, будто вышедшие в запас офицеры российских Вооруженных сил не способны проявить себя в мирной жизни. История Героя России Владимира Ковтуна представляет собой ярчайшее опровержение таких предрассудков. После окончания военной карьеры полковник спецназа с нуля создал процветающий бизнес. Каким же образом? Подробности...
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Права цыплят стали важнее прав человека

По всему миру ежегодно уничтожают миллиарды суточных цыплят C.Kosanetzky/Imagebroker/Global Look Press
Власти Германии приняли революционное решение в области защиты прав животных и первыми в мире запретили убийство суточных цыплят, которых отбраковывают птицеводы. Еще через три года под защитой государства окажутся куриные яйца. Это не шутка и, скорее всего, не безумие: кто-то получает выгоду даже от столь парадоксальных и убыточных для населения запретов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Ипотечный передоз для экономики

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Ипотека должна перестать быть единственным лекарством для стройки, а стройка – единственным лекарством для экономики. А банкам нужно кредитовать реальный сектор, а не только и не столько влезающих не от хорошей жизни в долги физлиц. Подробности...

От изуверия схиигумена Сергия к церквеубийству

Дмитрий Юрьев
Дмитрий Юрьев, политолог
Схема такая. Ненависть к греху сначала подменяется ненавистью к грешникам, потом – произвольным и самочинным «назначением» в грешники по социальному, этническому или любому другому признаку, а потом – обожествлением этой ненависти и превращением ее в идола для фанатичного поклонения. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Меня изумлял наш авторитаризм

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Меня всегда изумлял наш авторитаризм: с одной стороны, культ Путина, «без Путина нет России», с другой – самое безопасное, что можно делать в России, это ругать Путина. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Глеб Простаков

    Ипотечный передоз для экономики

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		25 января 2021, 09:00

    Прошедший 2020 год можно смело назвать годом большой стройки. В том смысле, что именно строительство на фоне кризиса выступило главным демпфером падения экономики. Масштабы вклада стройиндустрии в ВВП еще предстоит оценить, но уже сейчас вполне очевидно: если бы не бум на строительном рынке – падение экономики было бы куда более ощутимо.

    Учитывая падение нефтегазового экспорта и продаж продукции обрабатывающей промышленности – главных доходных статей, значимость стройкомплекса возросла многократно. На днях президент Владимир Путин подписал ряд указов, прямо относящихся к проблемам строительства. Указы касаются упрощенного привлечения мигрантов на стройки в период пандемии, ограничения роста цен на стройматериалы и необходимости определения статуса апартаментов. Вопросы, которые ранее решались на уровне профильного комитета Госдумы, постепенно стали заботой министерств, затем – вице-премьера Марата Хуснуллина и наконец президента.

    Внимание главы государства к этой теме не случайно. В июле прошлого года Владимир Путин заявил об «историческом шансе» решить жилищную проблему в России. Надежды связывались с введением льготной ипотеки. Однако льготная ипотека, которая сама по себе является сильным стимулом к покупке жилья, наложилась на панику. Люди побежали покупать квартиры – не столько потому, что неожиданно вырос реальный спрос, но потому, что увидели в этом единственный способ спасти сбережения.

    Цены на новостройки, а вслед за ними и на «вторичку» поперли вверх, увеличившись только за август–октябрь 2020 года на 15-20%. И это на фоне исчерпывающего, как казалось многим аналитикам, роста цен в 2010 году. Причем подросли не только рублевые цены на квадратный метр, что логично, но и долларовые – что уже говорит о панических настроениях. На этом фоне активизировалась дискуссия между Центробанком в лице главы ведомства Эльвиры Набиуллиной и вице-премьером Маратом Хуснуллиным о судьбе льготной ипотеки.

    ЦБ призывал остановить ипотечную вольницу, которая, по его мнению, способствует надуванию ипотечного пузыря. Правительство же, наоборот, твердило о необходимости продления льготной ипотеки, которая ограничена июлем 2021 года. Спор вышел монументальный. В том смысле, что и ЦБ, и Хуснуллин по-своему правы. Льготная ипотека поддерживает объемы строительства – а значит, и экономику. Но с другой стороны, массово набирая кредиты, люди берут в долг у своего будущего, снижая качество жизни и взваливая на себя немалые риски. Здесь же – и риски для банковской системы, которая может столкнуться с массовыми неплатежами, если ситуация с занятостью и реальными доходами не начнет выправляться.

    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Можно сказать, мол, сами виноваты, упомянуть голову на плечах и прочее. Но тут бы самое время вспомнить, почему сложилась такая ситуация. Ведь квартиры скупают не потому, что всем одновременно захотелось решить свою жилищную проблему. Таким образом люди пытаются спасти свои быстро обесценивающиеся деньги. Банковские депозиты не поспевают за падением курса рубля. Фондовые рынки надуваются станками, печатающими мировые резервные валюты с такой скоростью, что речь не идет о том, схлопнется рынок или нет, а лишь о том, когда это произойдет.

    Долгосрочное давление на цены, безусловно, оказывает и введение эскроу-счетов летом 2019 года, заставившее застройщиков кредитоваться не за счет населения, а за счет банков. Проценты по кредитам, конечно, переложили в цену квадратного метра. Эскроу-счета, девальвация рубля, нервозность пандемии и льготная ипотека – вот составляющие идеального шторма, который и стал причиной взлета цен на недвижимость.

    Спор правительства и ЦБ закончился ничьей. Судя по всему, не будет ни моментальной остановки льготного кредитования, ни продления его сроков. Льготная ипотека продлится до июля 2021 года, и на этом, кажется, все. Учитывая текущий уровень цен, об ажиотажном спросе на жилье речь уже не идет – льготная ипотека, вероятно, позволит застройщикам не снижать цены еще полгода. Вопрос в том, что будет дальше.

    Льготная ипотека, как было сказано выше – это лишь часть проблемы. Ипотека должна перестать быть единственным лекарством для стройки, а стройка – единственным лекарством для экономики. Последней нужна комплексная терапия, передозировка уже близка. Тогда как банкам нужно кредитовать реальный сектор, а не только и не столько влезающих не от хорошей жизни в долги физлиц.


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