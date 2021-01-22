Как Байден повлияет на отношения России с соседями

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22 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Что ждать России от президентства Байдена

Гневные выступления активистов Black Lives Matter продолжаются и после инаугурации Байдена Stacey Wescott/Chicago Tribune
TNS/ABACA/Reuters
Джо Байдену первым делом придется заняться внутренними проблемами страны – коллапсом политической системы и расколом американского общества, уверены политологи. Что касается внешней политики, то тут их мнения расходятся. Одни считают, что она будет весьма жесткой. Другие, наоборот, прогнозируют умеренный стиль дипломатии Байдена. К чему готовиться России – к усугублению кризиса или разрядке в отношениях с США? Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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НАТО стало канцерогеном для Европы

Адвокаты заявляют, что за компенсациями обратились уже как минимум две тысячи человек Reuters
Тысячи сербов начали судебную баталию против НАТО. Их цель – добиться компенсаций за бомбардировки Югославии снарядами с обедненным ураном. О том, что такое оружие может провоцировать рак и привело Балканы к экологической катастрофе, писали и говорили часто, но по-настоящему в Европе испугались только тогда, когда рак стал угрожать самим натовцам, что вошло в историю как «балканский синдром». Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как Байден повлияет на отношения России с соседями

Алексей Токарев
Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Постсоветское пространство останется местом разногласий России и США. Для России регион – пространство реализации национальных интересов, что прямо записано в российских доктринальных документах. Для США – место сдерживания России и Китая. Подробности...

За «лицензию на свободу» надо будет что-нибудь сдать

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Готовы ли мы к тому, что в обмен на так называемую свободу, то есть расширение политического участия и непредсказуемость политического выбора, надо будет что-нибудь и кого-нибудь сдать? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Советским республикам пора возвращаться в Россию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Большинство постсоветских государств за 30 лет независимости не смогли выстроить нормально функционирующие национальные государства. Так, может, и не надо? Подробности...
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В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

Ноутбук для российских спецслужб

Обсуждение: 4 комментария
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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    Как Байден повлияет на отношения России с соседями

    Алексей Токарев
    к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
    		22 января 2021, 09:36

    Январь – время прогнозов. Каждый год аналитики МГИМО представляют свою версию будущего, широкими мазками описывая международные отношения в наступившем году. Наша задача не угадать, сколько будет стоить акция «Теслы» и кто выиграет выборы в Дарницком одномандатном округе Киева. Мы пытаемся предсказать ключевые тренды.

    В США новая администрация, которая менее импульсивна, более профессиональна, прагматична, предсказуема, идеологизирована. Про предыдущую, трамповскую, будущий директор ЦРУ Уильям Бёрнс пишет в своей книге, мол, они забыли про идеологию. Бывший посол в России и карьерный дипломат Бёрнс, называющий президента Путина «диктатором», при этом Россию, русский и россиян хорошо знающий, про идеологию не забудет.

    Президент-бунтарь, управлявший страной из «Твиттера», неспокойно уходит на покой, «вашингтонское болото» не осушено, технологические лидеры, отключив ему социальные сети, объяснили обывателю, что такое цифровой суверенитет, а глубинное государство продолжает лавировать между «правильными» ценностями BlackLivesMatter и «неправильными» у «внутренних террористов», захвативших Капитолий. С одной стороны, государства нужно больше: именно оно, а не частные корпорации или наднациональные организации, борется с пандемией. С другой, США в 2020 году настойчиво объясняли миру, как неэффективно работает демократия, когда государство теряет монополию на применение легитимного насилия.

    Виктория Нуланд, старая знакомая зрителей российских политических ток-шоу, карьерный дипломат, раздававшая печеньки на Майдане, возвращается в Государственный департамент в качестве заместителя секретаря по политическим вопросам. Сам госсекретарь – демократ Энтони Блинкен поддерживал республиканских президентов при всех интервенциях. Директор по России и странам Центральной Азии в Совете нацбезопасности Андреа Кендал-Тейлор – профессиональный разведчик, которая тоже занималась Россией (в США отлично работает принцип «вращающейся двери» между академическими структурами, экспертными центрами и разведсообществом: переход между институциями – нормальное явление).

    Наконец, Джозеф Байден, который через неделю станет президентом США, в 2011 году советовал Владимиру Путину не избираться и не увидел у него душу (заочно споря с президентом Бушем-младшим, который как раз «душу этого парня» видел). Как бы ни старался бороться с мейнстримом президент Трамп, налагать санкции на Россию приходилось - время у них такое. Неужели кто-то в новой администрации захочет казаться менее антироссийским, чем Трамп, и заговорит о снятии санкций? Кажется, фраза «никакого потепления отношений не будет» не слишком тянет на экспертный прогноз.

    Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

    Но точки соприкосновения ещё есть. Иранская ядерная сделка, контроль над вооружениями, денуклеаризация Корейского полуострова и привычные, объективно правильные и разделяемые обоими правительствами, «мелочи» в мировом масштабе вроде борьбы с наркотрафиком или обмен информацией о террористах по линии спецслужб. Для расколотого американского общества, пытающегося понять «кто мы? откуда? куда идём?», Россия сейчас не приоритет.

    Администрация Байдена усилит дискурс о правах человека, возможно, увеличит финансирование «борцов за демократию» в постсоветских странах, поддержит дискурс молдавских, украинских и грузинских политиков о вмешательстве России в их внутренние дела, но в то же время будет прагматично работать с Россией над ядерными делами. Основа американской внешней политики будет иной: возвращение в международные организации и соглашения, из которых вышел Трамп, восстановление тесных отношений с ЕС, попытки улучшить экономические отношения с Китаем при понимании растущего антагонизма и сохранении напряжённости в Южно-Китайском море.

    Постсоветское пространство останется местом разногласий России и США. Для России регион – пространство реализации национальных интересов, что прямо записано в российских доктринальных документах. Для США – место сдерживания России и Китая, как через двусторонние отношения между Вашингтоном и постсоветскими столицами, так и через многосторонние форматы по типу европейско-кавказского ГУАМ и центрально-азиатского С5+1. Едва ли США откажутся от поддержки откровенно антироссийских режимов в Грузии и на Украине. Киев явно воодушевлён победой Азербайджана в войне за Нагорный Карабах.

    США вполне удовлетворит сохранение конфликта на Донбассе тлеющим, отвлекающим Россию и препятствующим восстановлению партнёрских отношений России и европейских грандов Германии и Франции. «Новая Европа» теперь отрабатывает политические технологии по смене власти в Белоруссии, что, конечно, зверств силовиков в изоляторах не отменяет.

    Из Кишинёва участятся требования вывести российских военных, охраняющих оружейные склады и осуществляющих миротворческую миссию в Приднестровье. С другой стороны, у нового президента Майи Санду немного полномочий, и стоит надеяться, что ей не нужны лавры Михаила Саакашвили, попытавшегося силой разрешить этнический конфликт и потерявшего в итоге территории.

    Как это ни парадоксально, хорошие новости может принести Нагорный Карабах. Да, здесь много проблем: масштабная фрустрация армянского общества, долгие годы привыкавшего к самовосприятию как народа-победителя, и поиск им ответственных за поражение в собственном политическом классе; амбициозная, налаживающая отношения с Британией и ссорящаяся с Францией Турция, стремящаяся тюркский мир сделать турецким и позиционирующая себя как заступника всех мусульман; отсутствие статуса НКР, который был бы прописан в двух заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана, то есть априори незакрытый вопрос. Но впервые за долгие годы конфликта экономика и транспорт могут победить историю и политику.

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    В случае восстановления транспортного коридора по южной границе Азербайджана и Армении с выходом на Нахичевань и далее в Турцию, в регионе создаётся новая транзитная реальность. Армения получает транспортную связь с Россией и Ираном, Азербайджан – с Турцией, все вместе – друг с другом. В этом смысле 2021 год начинается уже неплохо.

    Есть шанс, что миротворческие усилия России в Нагорном Карабахе принесут новые плоды – уже за рамками конфликта, который, к сожалению, не урегулирован, а лишь остановлен на время.


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