Запад пользуется доверчивостью россиян

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Газпром раскрыл инвесторам правду о «Северном потоке – 2»

Трубоукладчик «Фортуна» может из-за санкций лишиться необходимой ему страховки Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press
Во вторник «Северный поток – 2» подвергся новому удару со стороны уходящей администрации США – на судно-трубоукладчик и владеющую им компанию были наложены санкции. Под угрозой новых карательных мер проект покинул один из немецких инженерных концернов. На этом фоне Газпром тоже выступил с тревожным заявлением о пессимистичном варианте развития событий вокруг «Северного потока – 2». Подробности...
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Запад готовит Навального к развалу России

Навальный видит себя на вершине власти, но у его кураторов на Западе иные планы Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе о скандальном блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его иностранные кураторы? Подробности...
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Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам? Подробности...
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США готовят Прибалтику к войне с Россией

США перевооружают страны Прибалтики kaitseministeerium.ee
Страны Прибалтики призывают США перейти к новому этапу военного противостояния с Россией – от временного к постоянному размещению американских войск в регионе. Какие меры военного усиления предпринимаются Латвией, Литвой и Эстонией, сколько денег на это тратят Соединенные Штаты – и как в Прибалтике объясняют происходящее? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Запад пользуется доверчивостью россиян

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Русские должны ненавидеть свою власть, свое государство, тогда Россия погрузится в смуту и ослабнет. Казалось бы, против такого примитивного приема у русских давно уже должно было выработаться противоядие. Подробности...

Если уж хоккей – то хоккей, а не шоу-бизнес

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Конфуз с ЧМ по хоккею, как бы он ни был обиден для нас и наших братьев-белорусов, да и для чиновников ИИХФ тоже, – на самом деле весьма своевременное, полезное, хотя и не дружественное понуждение к рациональной ревизии своих представлений о международном престиже, к отказу от имитаций. Подробности...
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Америка переживает подростковый кризис

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Увлеченный борьбой американский истеблишмент на какое-то время станет менее активным на международном поле – не на словах, но на деле. Но расслабляться России или Китаю не надо: если раньше проблемой для мира была американская внешняя политика, то теперь – уже сами по себе США. Подробности...
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Ноутбук для российских спецслужб

Пора раздать ковид-паспорта

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Сталин или шаурма?

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Петр Акопов

    Запад пользуется доверчивостью россиян

    Петр Акопов
    обозреватель РИА «Новости»
    		20 января 2021, 17:55

    Из всей шумной и предсказуемой реакции Запада на задержание Алексея Навального – с признанием «узником совести», требованиями немедленно освободить и угрозами санкций – самой показательной является вот эта: «Атаки Кремля на Навального – это не просто нарушение прав человека, это оскорбление народа России, который хочет, чтобы его голос услышали».

    Так заявил Джек Салливан, который завтра станет советником президента США по национальной безопасности. В его словах – самая суть политики Запада в отношении России. 

    Вот что нам продают: «друзья русского народа» (а даже самые русофобски настроенные западные политики всегда уточняют, что у них претензии не к народу, а к властям, под игом которых, по их мнению, стонет несчастный народ) хотят убедить население России в том, что протягивают ему руку помощи. Не нужно быть специалистом по истории отношений России и Запада, не нужно даже хорошо знать русскую историю, чтобы увидеть этот бесконечно повторяющийся прием: «тиранический режим» в России опасен для мира и собственных граждан, он стремится поработить все соседние народы и угнетает собственный, и только истинные герои бросают ему вызов, а Запад всячески помогает им в их тяжелой, но благородной борьбе.

    Это настолько устойчивая конструкция, что она не меняется уже много веков. И это при том, что в России за последние 104 года было три совершенно разных государственных устройства и идеологических модели власти. То есть для того, чтобы верить в то, что русская власть угрожала миру и своему народу и при царях, и при большевиках, и при Путине, нужно быть или обыкновенным русофобом, или обыкновенным же идиотом. 

    Не будем вспоминать времена Ивана Грозного или Петра Первого – тогда Россией тоже пугали своих и чужих детей, но медиа и коммуникации не позволяли обращаться напрямую к «страдающему русскому народу». Но в последние почти двести лет с нами работают именно по этой схеме – «русская власть не выражает мнение народа, поэтому мы будем говорить от его лица». Мы – это Запад.

    Фото: REUTERS

    Да, суть именно в этом, потому что ни Герцен, ни Ленин, ни белоэмигранты, ни Солженицын абсолютно не интересовали наших западных «друзей». То есть их реальные взгляды, устремления, борьба, метания и поиски – все это лишь повод для того, чтобы подтвердить простой пропагандистский тезис: власть в России не имеет никакого отношения к ее народу, власть эта тираническая и оккупационная, поэтому народ должен (нет – мечтает) ее свергнуть, а мы ему в меру сил поможем. Вся эта конструкция обслуживает совершенно прагматические геополитические интересы сдерживания или даже подчинения России. Поэтому помощь русскому народу иногда носит характер военной интервенции, а иногда ограничивается информационной войной.

    Русские должны ненавидеть свою власть, свое государство (еще лучше – свою историю), тогда Россия погрузится в смуту и ослабнет. Казалось бы, против такого примитивного приема у русских давно уже должно было выработаться противоядие. Но проблема России в том, что одним из главных наших качеств является сильнейшая саморефлексия, сопереживание, сомнение во всем и вся. И в сочетании с вшитым в код нашей цивилизации стремлением к справедливости, всё это делает нас крайне доверчивым народом. Это не доверчивость дураков. Это доверчивость честных людей, ищущих правду и видящих в каждом, кто с чувством говорит о справедливости, честного и хорошего человека.

    Это не раз выходило нам боком, но главным сдерживающим фактором всегда выступала разумная и ответственная власть. Но только до той поры, пока во власти или элите в целом не оказывалась критическая масса (не большинство, нет – даже и меньшинство незначительное) тех, кто не имел опыта работы по разгребанию последствий воплощения в жизнь «прекраснодушных мечтаний». Тогда в элите начинался раскол, в ходе которого, спекулируя на народных чаяниях, верх брала самая безответственная и авантюристически настроенная ее часть. Страна впадала в смуту, раскол – и едва не гибла.

    Но как же ее тогда любил и хвалил Запад! Какие дифирамбы «народной власти» пели заграничные «друзья русского народа» – что после февраля 1917-го, что после августа–декабря 1991-го. Наконец-то русский народ скинул царское (коммунистическое) иго, наконец-то его лучшие люди получили власть! Теперь Россия станет частью цивилизованного мира, который с радостью примет ее в свои объятия!

    Именно в такие моменты Россия разваливалась и гибла, а геополитические противники делили ее на зоны влияния и по дешевке скупали ее богатства. Но стоило России начать возрождаться, как ее сразу же снова объявляли угрозой человечеству, а ее власти называли тираническими и антинародными. Эта сказочка стара – повторить ее пора?

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    Пережив в XX веке две национальные катастрофы, Россия не просто исчерпала лимит на революции – она наконец-то научилась на своих ошибках. И усвоила простые истины. Русское государство – это форма организации жизни русского народа и созданной им цивилизации. Любая попытка противопоставить власть и народ, государство и народ – это или глупость, или измена, то есть провокация внешних противников. Любые претензии народа к власти, к элите в целом могут и должны решаться только внутри страны, только самим народом, а не агрессивно-крикливым меньшинством, провозглашающим себя «солью земли» и «голосом народа».


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