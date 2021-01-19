Арест Навального не взволновал никого, кроме Запада

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19 января, вторник  |  Последнее обновление — 13:01  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Запад готовит Навального к развалу России

Навальный видит себя на вершине власти, но у его кураторов на Западе иные планы Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Коллективный Запад хором потребовал отпустить блогера Алексея Навального на свободу. В США и Евросоюзе о скандальном блогере говорят как о мощной политической фигуре. Но зачем Западу нужен Навальный и к какой миссии готовят его иностранные кураторы? Подробности...
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Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
Возвращение Алексея Навального в Россию заставляет вспомнить всю историю дезинформации о причинах появления блогера в Германии. В частности, соответствующие «расследования» иностранных представителей «гражданской расследовательской журналистики». В чем принципиальные проколы и ошибки подобных «расследований» и почему их следы прямо ведут к иностранным спецслужбам? Подробности...
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Байден развяжет войну для решения внутренних проблем США

Американцы готовы вновь продемонстрировать военную мощь где-нибудь в тропиках US Army
Лауреат Нобелевской премии мира, демократ Барак Обама, будучи президентом США, вел четыре войны. Его преемник, республиканец Дональд Трамп предпочитал не умножать число горячих точек, где присутствует американская армия. Эксперты прогнозируют, что новый хозяин Белого дома попробует добиться мира в стране с помощью быстрых победоносных кампаний. В каких регионах мира Джо Байден может начать новые войны? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Арест Навального не взволновал никого, кроме Запада

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Возможность применения формулы «Все прогрессивное человечество» наверняка взбодрит российских Гозманов. Будем считать, что западные политики, использующие Навального просто как инструмент, считают своей очень важной задачей сделать приятное Гозманам. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как предать мать и стать героем

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Поощрение доносов на родителей – признак острой фазы тоталитаризма, когда правящее движение ставит вопрос ребром: или семья, или партия. Партия требует абсолютной, безоговорочной преданности, которую дети и могут продемонстрировать, сдав своих родителей. Подробности...
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Ну и где у нас цифровой концлагерь?

Дмитрий Гололобов
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все эта борьба с экстремистскими и прочими агрессивными высказываниями была навязана России исключительно Европой в рамках яростной общеевропейской кампании борьбы против так называемого hate speech. Есть масса международных документов, которые просто обязывают всех бороться с «агрессивными высказываниями». Подробности...
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Пора раздать ковид-паспорта

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Сталин или шаурма?

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Второй импичмент Трампа: главное

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Максим Соколов

    Арест Навального не взволновал никого, кроме Запада

    Максим Соколов
    публицист
    		19 января 2021, 12:04

    Поимка А.А. Навального на границе с последующим помещением его в СИЗО не слишком потрясла граждан России (за вычетом светлоликих, коих сугубое меньшинство). Тогда как черномырдое большинство отнеслось к финалу навальных приключений с хладнокровным равнодушием, а многие так и вовсе не заметили, какое великое событие произошло в воскресенье.

    По закону сохранения материи дефицит внутрироссийского внимания к судьбе героя был восполнен мощным профицитом этого внимания у заграничных вождей.

    Глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter: «Задержание Алексея Навального неприемлемо. Я призываю российские власти немедленно отпустить его». С призывом «Отпусти Алексея моего!» совместно выступили МИД Литвы, Латвии и Эстонии, причем прибалтийские державы заявили: если киберактивиста не отпустят, необходимо «рассмотреть введение ограничительных мер».

    Как в анекдоте про то, как у Насреддина, пока он совершал намаз, украли ишака. Ходжа страшным голосом потребовал: «Немедленно верните ишака, или я поступлю так, как считаю нужным». Злодеи испугались и вернули, после чего друзья спросили Насреддина: «А если бы не вернули?». «Пошел бы домой пешком», – отвечал Насреддин.

    Против поимки, кроме держав Балтии, выступили также дипломатические ведомства Чехии, Австрии, Дании и Франции. Ке д'Орсе подчеркнуло, что оно «бдительно следит за ситуацией и призывает к его немедленному освобождению». Протестовал и глава МИД ФРГ Хайко Маас, напомнив о принципах верховенства закона и защиты гражданских прав: «Конечно, эти принципы должны быть применимы и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить». Принципы благородные, правда, при поимке грех был на двоих: зачем же было конвоировать гостя силами полиции, подвозя его непосредственно к трапу? Что сильно смахивало на выдворение. Непонятно, сколь после этого уместны крокодиловы слезы.

    Фото: SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Не оставили А.А. Навального вниманием и за океаном. Выступил и уходящий (ему осталось служить два дня) госсекретарь Помпео: «Соединенные Штаты решительно осуждают решение России задержать Алексея Навального. Мы требуем его немедленного и безоговорочного освобождения», и будущий советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан: «Мистера Навального следует немедленно освободить. Нападки Кремля на мистера Навального – это не просто нарушение прав человека, а оскорбление русского народа, который хочет, чтобы его голос был услышан».

    То есть мистер Навальный как бы заявляет: «И неподкупный голос мой был голосом русского народа», и мистер Салливан изъясняется в подражание купринскому Мотьке Гундосому: «Братцы! – говорил он дрожащим, плачущим голосом. – Братцы, доколе мы будем терпеть надругания жидов над престолом и святой церковью?».

    Все это хорошо и замечательно, вопрос лишь в том, какова прагматика всех этих вдохновенных текстов, то есть кто является их адресатом.

    Руководство России? Весьма сомнительно. Получив императивное требование удовлетворить не очень важных политиков, не очень твердо сидящих в своих креслах, причем удовлетворить ценой великого собственного унижения, российские начальники в лучшем случае ответят: «Да, да, это очень интересно, что вы говорите», а в худшем и более реальном ответят: «Это совершенно неинтересно, что вы говорите».

    Широкие массы российских трудящихся? В ширнармассах бедствия Навального вызывают примерно те же чувства, как некогда призывы «Свободу Анджеле Дэвис!». Или Манолису Глезосу. То есть никакие.

    Подданные США и ЕС? Тезис о том, что нет сегодня для западного обывателя вопроса насущнее, чем помещение А.А. Навального в СИЗО, представляется, мягко говоря, довольно сомнительным. «Но были у девы иные отрады». А равно заботы.

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    Широкие массы российских Гозманов? Это точно. Возможность применения формулы «Все прогрессивное человечество» наверняка их взбодрит. Будем считать, что западные политики, использующие Навального просто как инструмент, считают своей очень важной задачей сделать приятное Гозманам.


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