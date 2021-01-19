Арест Навального не взволновал никого, кроме Запада

Поимка А.А. Навального на границе с последующим помещением его в СИЗО не слишком потрясла граждан России (за вычетом светлоликих, коих сугубое меньшинство). Тогда как черномырдое большинство отнеслось к финалу навальных приключений с хладнокровным равнодушием, а многие так и вовсе не заметили, какое великое событие произошло в воскресенье.

По закону сохранения материи дефицит внутрироссийского внимания к судьбе героя был восполнен мощным профицитом этого внимания у заграничных вождей.

Глава Евросовета Шарль Мишель написал в Twitter: «Задержание Алексея Навального неприемлемо. Я призываю российские власти немедленно отпустить его». С призывом «Отпусти Алексея моего!» совместно выступили МИД Литвы, Латвии и Эстонии, причем прибалтийские державы заявили: если киберактивиста не отпустят, необходимо «рассмотреть введение ограничительных мер».

Как в анекдоте про то, как у Насреддина, пока он совершал намаз, украли ишака. Ходжа страшным голосом потребовал: «Немедленно верните ишака, или я поступлю так, как считаю нужным». Злодеи испугались и вернули, после чего друзья спросили Насреддина: «А если бы не вернули?». «Пошел бы домой пешком», – отвечал Насреддин.

Против поимки, кроме держав Балтии, выступили также дипломатические ведомства Чехии, Австрии, Дании и Франции. Ке д'Орсе подчеркнуло, что оно «бдительно следит за ситуацией и призывает к его немедленному освобождению». Протестовал и глава МИД ФРГ Хайко Маас, напомнив о принципах верховенства закона и защиты гражданских прав: «Конечно, эти принципы должны быть применимы и к Алексею Навальному. Его следует немедленно освободить». Принципы благородные, правда, при поимке грех был на двоих: зачем же было конвоировать гостя силами полиции, подвозя его непосредственно к трапу? Что сильно смахивало на выдворение. Непонятно, сколь после этого уместны крокодиловы слезы.

Не оставили А.А. Навального вниманием и за океаном. Выступил и уходящий (ему осталось служить два дня) госсекретарь Помпео: «Соединенные Штаты решительно осуждают решение России задержать Алексея Навального. Мы требуем его немедленного и безоговорочного освобождения», и будущий советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан: «Мистера Навального следует немедленно освободить. Нападки Кремля на мистера Навального – это не просто нарушение прав человека, а оскорбление русского народа, который хочет, чтобы его голос был услышан».

То есть мистер Навальный как бы заявляет: «И неподкупный голос мой был голосом русского народа», и мистер Салливан изъясняется в подражание купринскому Мотьке Гундосому: «Братцы! – говорил он дрожащим, плачущим голосом. – Братцы, доколе мы будем терпеть надругания жидов над престолом и святой церковью?».

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Все это хорошо и замечательно, вопрос лишь в том, какова прагматика всех этих вдохновенных текстов, то есть кто является их адресатом.

Руководство России? Весьма сомнительно. Получив императивное требование удовлетворить не очень важных политиков, не очень твердо сидящих в своих креслах, причем удовлетворить ценой великого собственного унижения, российские начальники в лучшем случае ответят: «Да, да, это очень интересно, что вы говорите», а в худшем и более реальном ответят: «Это совершенно неинтересно, что вы говорите».

Широкие массы российских трудящихся? В ширнармассах бедствия Навального вызывают примерно те же чувства, как некогда призывы «Свободу Анджеле Дэвис!». Или Манолису Глезосу. То есть никакие.

Подданные США и ЕС? Тезис о том, что нет сегодня для западного обывателя вопроса насущнее, чем помещение А.А. Навального в СИЗО, представляется, мягко говоря, довольно сомнительным. «Но были у девы иные отрады». А равно заботы.

Широкие массы российских Гозманов? Это точно. Возможность применения формулы «Все прогрессивное человечество» наверняка их взбодрит. Будем считать, что западные политики, использующие Навального просто как инструмент, считают своей очень важной задачей сделать приятное Гозманам.