Судьбу Зеленского решит Байден

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18 января, понедельник  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Как можно обойти коронавирусные запреты на путешествия

Путешествия в эпоху коронавируса сильно отличаются от того, что было еще два-три года тому назад Михаил Метцель/ТАСС
Принято считать, что пандемия коронавируса практически прекратила поездки людей между странами мира. Это в том числе касается и России – авиаперелеты в еще недавно наиболее популярные туристические места прекращены. Однако даже в таких условиях наши сограждане находят законные способы улететь за границу. Каким образом это можно сделать и за какие деньги? Подробности...
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Америку превратят в проходной двор

Тысячи мигрантов потребовали теплый прием от новой администрации США LUIS VILLALOBOS/EPA/ТАСС
Караван беженцев из Латинской Америки потребовал от Джо Байдена выполнить свои обязательства и отменить ограничения, действующие в отношении мигрантов. Эксперты ожидают от новой администрации принципиально новой миграционной политики и констатируют, что вскоре США станут страной «белого меньшинства». Но зачем это нужно Байдену? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Судьбу Зеленского решит Байден

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
В «майданной Украине» никто не сможет править без одобрения Вашингтона, так как внешнее управление – системообразующий элемент данного проекта Запада. В свете этого возможно несколько сценариев развития событий. Подробности...

Хитрый рыцарь

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Между прочим, мы живем с Дон Кихотом уже триста лет – именно столько первому русскому переводу Сервантеса. И до сих пор совершенно его не понимаем. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев

Вакцина стала важным инструментом геополитики

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Карты, отражающие обеспеченность стран той или иной вакциной от коронавируса – своего рода новое условное деление государств на те, «которые могут» и «которые не способны». Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Сталин или шаурма?

Обсуждение: 12 комментариев

Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Сергей Миркин

    Судьбу Зеленского решит Байден

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		18 января 2021, 09:12

    В США к власти приходит новый президент Джо Байден. Какие последствия это может иметь для украинского президента Владимира Зеленского? Ведь Байден, еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, курировал проект «майданная Украина». В те годы украинские СМИ и пользователи социальных сетей называли его проконсулом Украины. В 2015 году сам Байден сказал журналистам, что с Петром Порошенко он разговаривает чаще, чем со своей женой.

    А сегодня экс-президент Порошенко – политический противник Зеленского. Значит, кресло главы Белого дома занял человек, который близок к политическому оппоненту нынешнего украинского президента. Учитывая, что Украина после государственного переворота 2014 года по факту является страной-сателлитом США, можно сделать вывод, что ситуация для Зеленского складывается опасная.

    В истории Украины уже был прецедент, когда представители государства-патрона ликвидировали украинское правительство, так как считали его слабым, и во главе страны поставили своего человека. 28 апреля 1918 года по приказу немецкого главнокомандующего на Украине фельдмаршала Германа фон Эйхгорна Центральная рада (ЦР) была распущена. Основанием для этого послужило то, что немцы выяснили: несколько министров правительства ЦР были причастны к похищению киевского банкира Абрама Доброго, а остальные министры знали об этом.

    История с похищением Доброго до сих пор покрыта туманом, непонятно, какие у министров-похитителей были мотивы – политические или экономические. Но само похищение было только поводом, а не причиной роспуска ЦР. Немцы поняли, что правительство ЦР не способно выполнить свои обязательства перед Германией и Австро-Венгрией. Вене и Берлину нужны были продукты питания, в обеих империях был почти голод. И продовольственный вопрос немцы и австрийцы хотели решить за счет жителей Украины, у которых отнимали еду, лошадей, фураж. Конечно, это вызывало недовольство людей, они оказывали сопротивление.

    По мнению немецкого командования, власть ЦР была слишком слабой, поэтому украинское правительство не могло дать столько продуктов, сколько требовали Берлин и Вена. А украинские «силовики» не могли эффективно подавлять протесты недовольных. 29 апреля 1918 года при поддержке немцев к власти пришел Павел Скоропадский, который был объявлен гетманом. Немцы надеялись, что он будет править «железной рукой», и поставлять им столько еды, сколько они захотят.

    Фото: Sergii Kharchenko/ZUMA Wire/ТАСС

    Будет ли считать администрация Байдена, а, точнее, весь стоящий за ним «либерально-демократический» клан, Зеленского эффективным управленцем и преданным им правителем? Это будет зависеть от того, как ЗЕкоманда решит несколько стоящих перед ней задач, чтобы доказать свою лояльность новому хозяину Белого дома. 11 января Минфин США ввел санкции против 7 граждан Украины и нескольких юридических лиц за вмешательство в выборы в США. Это люди и организации, которые последовательно выступали против усиления власти «соросят» на Украине и предавали гласности переговоры Байдена с Порошенко, из которых следовало, что именно Джо Байден несколько лет правил Украиной, а его родственники имели бизнес-интересы на ее территории.

    Теперь сторонники Порошенко и представители «соросят» требуют, чтобы Зеленский также наказал этих людей. Пикантность ситуации в том, что в списках американского Минфина фигурирует член пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский. Он последовательно на протяжении последних лет проводил линию против «соросят». То есть похоже, что ЗЕкоманда готова принести в жертву Дубинского ради хороших отношений с Байденом. Вероятно, он будет исключен из фракции. Однако Дубинский человек олигарха Игоря Коломойского, и репрессии против него осложнят отношения президента с олигархом. Кроме того, другим депутатам президентской политической силы может не понравиться, что их коллегу президент изгнал по первому требованию американцев.

    С 1 января на Украине в очередной раз повысились коммунальные тарифы. Это привело к тому, что по всей стране люди начали выходить на акции протеста, что напугало украинскую власть. Зеленский приказал найти способ снизить тарифы на газ. Премьер Денис Шмыгаль и и.о. министра энергетики Юрий Витренко сделали свои предложения. Однако они противоречат требованию МВФ о свободном рынке газа. А, значит, любые меры по снижению цен на «голубое топливо» могут не понравиться не только фонду, но и Белому дому, что может изначально обострить отношения Зеленского с новой администрацией, ведь они носители одной идеологии.

    У Зеленского с осени длится конфликт с Конституционным судом Украины (КСУ). Он своим решением ограничил полномочия «антикоррупционной ветви власти», которая полностью подконтрольна Западу. В Белом доме желают, чтобы функции всех антикоррупционных органов были восстановлены, а КСУ не лез в их сферу деятельности. И от того, сможет ли Зеленский выполнить эти требования властей США, во многом будет зависеть, какие отношения у него сложатся с Байденом. Пока у него не получается «надавить» на КСУ. Суд отказался признавать указ президента об отставке его главы и пригрозил Зеленскому уголовной ответственностью.

    В «майданной Украине» никто не сможет править без одобрения Белого дома, так как внешнее управление – системообразующий элемент данного проекта Запада, как и в 1918 году ЦР не могла существовать без поддержки немцев. В свете этого возможно несколько сценариев развития событий.

    Первый. Зеленский будет безоговорочно выполнять все требования США, игнорируя абсолютно как интересы олигархов, так и населения, постоянно находясь под угрозой быть свергнутым в результате бунта.

    Второй. Белый дом «назначит» своего премьера на Украине, ключевых министров и главу офиса президента. В итоге Зеленский формально останется президентом, но ни на что не сможет влиять. Он станет зиц-председателем, который ничего не решает, но за все отвечает.

    Третий. Зеленского «убедят» уйти в отставку. У него «обнаружат» какую-нибудь хроническую болезнь, которая не позволит исполнять президентские обязанности, и с почетом отправят в отставку.

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    Четвертый. Зеленский будет свергнут в результате нового майдана или вооруженного переворота, инициированного Западом. Самого его уже по традиции объявят «агентом Кремля». Кого Белый дом посадит в кресло президента вместо Зеленского? Порошенко? Сомнительно. Скорее всего, кого-то из «соросят».

    Есть еще пятый сценарий. Зеленский сможет поломать систему и избавить Украину от патроната США. Но в него не верится, не того калибра политик.


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