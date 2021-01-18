Судьбу Зеленского решит Байден

В США к власти приходит новый президент Джо Байден. Какие последствия это может иметь для украинского президента Владимира Зеленского? Ведь Байден, еще будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, курировал проект «майданная Украина». В те годы украинские СМИ и пользователи социальных сетей называли его проконсулом Украины. В 2015 году сам Байден сказал журналистам, что с Петром Порошенко он разговаривает чаще, чем со своей женой.

А сегодня экс-президент Порошенко – политический противник Зеленского. Значит, кресло главы Белого дома занял человек, который близок к политическому оппоненту нынешнего украинского президента. Учитывая, что Украина после государственного переворота 2014 года по факту является страной-сателлитом США, можно сделать вывод, что ситуация для Зеленского складывается опасная.

В истории Украины уже был прецедент, когда представители государства-патрона ликвидировали украинское правительство, так как считали его слабым, и во главе страны поставили своего человека. 28 апреля 1918 года по приказу немецкого главнокомандующего на Украине фельдмаршала Германа фон Эйхгорна Центральная рада (ЦР) была распущена. Основанием для этого послужило то, что немцы выяснили: несколько министров правительства ЦР были причастны к похищению киевского банкира Абрама Доброго, а остальные министры знали об этом.

История с похищением Доброго до сих пор покрыта туманом, непонятно, какие у министров-похитителей были мотивы – политические или экономические. Но само похищение было только поводом, а не причиной роспуска ЦР. Немцы поняли, что правительство ЦР не способно выполнить свои обязательства перед Германией и Австро-Венгрией. Вене и Берлину нужны были продукты питания, в обеих империях был почти голод. И продовольственный вопрос немцы и австрийцы хотели решить за счет жителей Украины, у которых отнимали еду, лошадей, фураж. Конечно, это вызывало недовольство людей, они оказывали сопротивление.

По мнению немецкого командования, власть ЦР была слишком слабой, поэтому украинское правительство не могло дать столько продуктов, сколько требовали Берлин и Вена. А украинские «силовики» не могли эффективно подавлять протесты недовольных. 29 апреля 1918 года при поддержке немцев к власти пришел Павел Скоропадский, который был объявлен гетманом. Немцы надеялись, что он будет править «железной рукой», и поставлять им столько еды, сколько они захотят.

Будет ли считать администрация Байдена, а, точнее, весь стоящий за ним «либерально-демократический» клан, Зеленского эффективным управленцем и преданным им правителем? Это будет зависеть от того, как ЗЕкоманда решит несколько стоящих перед ней задач, чтобы доказать свою лояльность новому хозяину Белого дома. 11 января Минфин США ввел санкции против 7 граждан Украины и нескольких юридических лиц за вмешательство в выборы в США. Это люди и организации, которые последовательно выступали против усиления власти «соросят» на Украине и предавали гласности переговоры Байдена с Порошенко, из которых следовало, что именно Джо Байден несколько лет правил Украиной, а его родственники имели бизнес-интересы на ее территории.

Теперь сторонники Порошенко и представители «соросят» требуют, чтобы Зеленский также наказал этих людей. Пикантность ситуации в том, что в списках американского Минфина фигурирует член пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский. Он последовательно на протяжении последних лет проводил линию против «соросят». То есть похоже, что ЗЕкоманда готова принести в жертву Дубинского ради хороших отношений с Байденом. Вероятно, он будет исключен из фракции. Однако Дубинский человек олигарха Игоря Коломойского, и репрессии против него осложнят отношения президента с олигархом. Кроме того, другим депутатам президентской политической силы может не понравиться, что их коллегу президент изгнал по первому требованию американцев.

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С 1 января на Украине в очередной раз повысились коммунальные тарифы. Это привело к тому, что по всей стране люди начали выходить на акции протеста , что напугало украинскую власть. Зеленский приказал найти способ снизить тарифы на газ. Премьер Денис Шмыгаль и и.о. министра энергетики Юрий Витренко сделали свои предложения. Однако они противоречат требованию МВФ о свободном рынке газа. А, значит, любые меры по снижению цен на «голубое топливо» могут не понравиться не только фонду, но и Белому дому, что может изначально обострить отношения Зеленского с новой администрацией, ведь они носители одной идеологии.

У Зеленского с осени длится конфликт с Конституционным судом Украины (КСУ). Он своим решением ограничил полномочия «антикоррупционной ветви власти», которая полностью подконтрольна Западу. В Белом доме желают, чтобы функции всех антикоррупционных органов были восстановлены, а КСУ не лез в их сферу деятельности. И от того, сможет ли Зеленский выполнить эти требования властей США, во многом будет зависеть, какие отношения у него сложатся с Байденом. Пока у него не получается «надавить» на КСУ. Суд отказался признавать указ президента об отставке его главы и пригрозил Зеленскому уголовной ответственностью.

В «майданной Украине» никто не сможет править без одобрения Белого дома, так как внешнее управление – системообразующий элемент данного проекта Запада, как и в 1918 году ЦР не могла существовать без поддержки немцев. В свете этого возможно несколько сценариев развития событий.

Первый. Зеленский будет безоговорочно выполнять все требования США, игнорируя абсолютно как интересы олигархов, так и населения, постоянно находясь под угрозой быть свергнутым в результате бунта.

Второй. Белый дом «назначит» своего премьера на Украине, ключевых министров и главу офиса президента. В итоге Зеленский формально останется президентом, но ни на что не сможет влиять. Он станет зиц-председателем, который ничего не решает, но за все отвечает.

Третий. Зеленского «убедят» уйти в отставку. У него «обнаружат» какую-нибудь хроническую болезнь, которая не позволит исполнять президентские обязанности, и с почетом отправят в отставку.

Четвертый. Зеленский будет свергнут в результате нового майдана или вооруженного переворота, инициированного Западом. Самого его уже по традиции объявят «агентом Кремля». Кого Белый дом посадит в кресло президента вместо Зеленского? Порошенко? Сомнительно. Скорее всего, кого-то из «соросят».

Есть еще пятый сценарий. Зеленский сможет поломать систему и избавить Украину от патроната США. Но в него не верится, не того калибра политик.