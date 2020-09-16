В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Почему Трамп отказался от убийства Асада

Новое откровение Трампа подтверждает тезис о бандитской внешней политике США Алексей Дружинин/ТАСС<br>REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп заявил, что у него был «шанс» убить Башара Асада, но он не воспользовался им из-за сопротивления тогдашнего министра обороны Джеймса Мэттиса. Это признание Трампа противоречит его же высказываниям в 2018 году, когда он утверждал, что планы устранения Асада даже не обсуждались. Но что в действительности могло заставить президента США отказаться от убийства своего сирийского коллеги? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...

Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как примирить советских и антисоветских русских

Владимир Можегов, публицист
Едва ли есть на свете два более непримиримых типа сознания, чем советский русский и русский антисоветский. Иногда кажется, что слеплены они из двух разных биологических материалов и найти согласие между ними невозможно. Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции

Отношения России и Японии изменятся

России запретили объединяться с Белоруссией

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Герман Садулаев

    В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		16 сентября 2020, 11:56

    Читал недавно очерк немецкого военного журналиста про оборону Воронежа в 1942 году. Читал впервые, но не мог отделаться от ощущения, что передо мной что-то давно знакомое и набившее оскомину. Все эти рассказы про «большевиков», которые бессмысленно лезут на позиции вермахта как муравьи, так что «труженики фронта», немецкие солдаты, физически устают расстреливать их из пулемётов. О том, как русские тысячами сдаются в плен или бессмысленно умирают в бессмысленных атаках, понукаемые комиссарами. О том, как велики потери красных, и даже если немцы тоже несут большие потери, потери русских всё равно всегда гораздо больше. О том, как артиллерия большевиков обстреливает мирные кварталы, а самолёты большевиков наносят удары по колоннам собственных беженцев. И, конечно, о полном моральном, культурном, цивилизационном и расовом превосходстве немецких солдат и офицеров над большевистскими полуживотными.

    Потом понял. Это же наши собственные «разоблачители», либеральные писатели и историки, а также сценаристы и режиссёры, один в один, слово в слово. Таково в точности содержание тысяч статей, сотен книг, десятков кинофильмов, которые вышли после объявления «гласности» и продолжают выходить поныне, щедро расхваливаемые литературной критикой и финансируемые государственными фондами. Выходит, что наши «правдорубы» и «творцы» просто списали всё у гитлеровских пропагандистов? Был бы жив Геббельс, мог бы вчинить им иск за плагиат.

    Кто-то почему-то решил, что всё, что говорила «советская пропаганда» о войне – неправда, а вот всё, что говорила о войне немецкая пропаганда – чистейшая правда, истина в последней инстанции. Но ведь и то, и другое – пропаганда! Цели пропаганды всегда одинаковы: поддержать моральный дух своих войск, своего населения, и действовать разлагающе на противника. Советская пропаганда, кстати, оказалась гораздо ближе к исторической правде, чем гитлеровская.

    В 1941 году советское Информбюро сообщало, что Красная армия отступает, ведя тяжёлые бои с превосходящим противником. А ведомство Геббельса вплоть до 1945 года заявляло только о «выравнивании фронта» и включало бравурную музыку. Посмотрите ролики, которые немцам показывали в кинотеатрах перед фильмами в 1944-м и даже в 1945 году: там сплошные победы вермахта, даже когда фронт «довыравнивался» до самого Берлина. Впрочем, тогда кинотеатры уже перестали работать.

    Пропаганду противника, и мёртвого, и ещё живого, надо изучать, но осторожно и брезгливо, как выделения ядовитых насекомых. А весь «разоблачительский» пафос антисоветской и антироссийской идеологии основан на некритическом прочтении и полном принятии пропагандистских клише наших военных, цивилизационных, геополитических противников. И касается это не только истории Великой Отечественной войны, но и революции 1917 года, и Гражданской войны, и всей советской эпохи, и даже настоящего момента.

    Фото: Александр Дитлов/РИА «Новости»

    Те же сказки про «большевиков», которые топят баржи с крестьянами и расстреливают детей, что тиражировали белоэмигранты, работавшие сначала на Геббельса, а потом на Би-би-си, сегодня у нас в виде «художественных произведений» чуть ли не в школьной программе, да ещё и экранизированы, и транслируются нашими самыми лучшими, самыми государственными каналами. А в промежутках нам нет-нет да и покажут старые фильмы про Рэмбо, где американский супергерой убивает русских нелюдей. Или новые такие же фильмы про то же самое.

    Это нормально, что немецкий военный журналист во время войны пишет очерк в пропагандистских тонах, обеляя свои войска и очерняя противника. Это была его работа. Он получал за это деньги. Его и подельников за это уже убили и похоронили под берёзовыми крестами. Это нормально, что американцы снимают фильмы, в которых они сами, американцы, очень классные, а русские – тупые безнравственные животные. Значит, они нас до сих пор боятся. Нормально, что Би-би-си, Си-эн-эн и прочие подают новости о России под определённым соусом. А как вы хотели?

    Ненормально только то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и копируем, повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые опять же взаимно-перекрёстно хвалим, потому что они «правдивые». Да с какого хрена им быть правдивыми, когда это голимая пропаганда? Из-за того, что это не наша пропаганда, а вражеская, она становится для нас более ядовитой, но не становится менее лживой.

    В нашей истории действительно много «белых пятен». У современной России действительно много настоящих проблем. Поэтому и исторические исследования нужны, и художественное осмысление прошлого, и критика современности тоже нужна. Но всё это должно быть самостоятельным, аутентичным. Направленным на благо России, на развитие страны, на решение проблем, на преодоление препятствий. Когда критика оказывается тупым «копипастом» пропаганды «с той стороны фронта», одно это уже само по себе должно вызывать недоверие, подозрение. На той стороне не заинтересованы в том, чтобы мы обсуждали и решали свои настоящие задачи. Скорее нам всегда подсовывают ложные цели. Ложные объекты критики, ложные интерпретации событий, искажённую иерархию важности тем.

    Понять, что на самом деле важно, вовсе не сложно. Даже очень просто. Настоящие проблемы России проистекают из её положения страны периферийного капитализма. Это все те же кризисные явления, что есть и в остальных капиталистических странах, плюс специфика периферийности, то есть отсутствие возможностей спихнуть часть негативных факторов в криптоколонии. А завывания про «преступления кровавых большевиков», «наследие проклятого совка», «агрессивный российский империализм» – это пропаганда. Где вы видели российский империализм? Никакого империализма у нас сейчас нет. И вообще, вы нас пока знаете только с хорошей стороны.


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