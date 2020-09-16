В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Читал недавно очерк немецкого военного журналиста про оборону Воронежа в 1942 году. Читал впервые, но не мог отделаться от ощущения, что передо мной что-то давно знакомое и набившее оскомину. Все эти рассказы про «большевиков», которые бессмысленно лезут на позиции вермахта как муравьи, так что «труженики фронта», немецкие солдаты, физически устают расстреливать их из пулемётов. О том, как русские тысячами сдаются в плен или бессмысленно умирают в бессмысленных атаках, понукаемые комиссарами. О том, как велики потери красных, и даже если немцы тоже несут большие потери, потери русских всё равно всегда гораздо больше. О том, как артиллерия большевиков обстреливает мирные кварталы, а самолёты большевиков наносят удары по колоннам собственных беженцев. И, конечно, о полном моральном, культурном, цивилизационном и расовом превосходстве немецких солдат и офицеров над большевистскими полуживотными.

Потом понял. Это же наши собственные «разоблачители», либеральные писатели и историки, а также сценаристы и режиссёры, один в один, слово в слово. Таково в точности содержание тысяч статей, сотен книг, десятков кинофильмов, которые вышли после объявления «гласности» и продолжают выходить поныне, щедро расхваливаемые литературной критикой и финансируемые государственными фондами. Выходит, что наши «правдорубы» и «творцы» просто списали всё у гитлеровских пропагандистов? Был бы жив Геббельс, мог бы вчинить им иск за плагиат.

Кто-то почему-то решил, что всё, что говорила «советская пропаганда» о войне – неправда, а вот всё, что говорила о войне немецкая пропаганда – чистейшая правда, истина в последней инстанции. Но ведь и то, и другое – пропаганда! Цели пропаганды всегда одинаковы: поддержать моральный дух своих войск, своего населения, и действовать разлагающе на противника. Советская пропаганда, кстати, оказалась гораздо ближе к исторической правде, чем гитлеровская.

В 1941 году советское Информбюро сообщало, что Красная армия отступает, ведя тяжёлые бои с превосходящим противником. А ведомство Геббельса вплоть до 1945 года заявляло только о «выравнивании фронта» и включало бравурную музыку. Посмотрите ролики, которые немцам показывали в кинотеатрах перед фильмами в 1944-м и даже в 1945 году: там сплошные победы вермахта, даже когда фронт «довыравнивался» до самого Берлина. Впрочем, тогда кинотеатры уже перестали работать.

Пропаганду противника, и мёртвого, и ещё живого, надо изучать, но осторожно и брезгливо, как выделения ядовитых насекомых. А весь «разоблачительский» пафос антисоветской и антироссийской идеологии основан на некритическом прочтении и полном принятии пропагандистских клише наших военных, цивилизационных, геополитических противников. И касается это не только истории Великой Отечественной войны, но и революции 1917 года, и Гражданской войны, и всей советской эпохи, и даже настоящего момента.

Те же сказки про «большевиков», которые топят баржи с крестьянами и расстреливают детей, что тиражировали белоэмигранты, работавшие сначала на Геббельса, а потом на Би-би-си, сегодня у нас в виде «художественных произведений» чуть ли не в школьной программе, да ещё и экранизированы, и транслируются нашими самыми лучшими, самыми государственными каналами. А в промежутках нам нет-нет да и покажут старые фильмы про Рэмбо, где американский супергерой убивает русских нелюдей. Или новые такие же фильмы про то же самое.

Это нормально, что немецкий военный журналист во время войны пишет очерк в пропагандистских тонах, обеляя свои войска и очерняя противника. Это была его работа. Он получал за это деньги. Его и подельников за это уже убили и похоронили под берёзовыми крестами. Это нормально, что американцы снимают фильмы, в которых они сами, американцы, очень классные, а русские – тупые безнравственные животные. Значит, они нас до сих пор боятся. Нормально, что Би-би-си, Си-эн-эн и прочие подают новости о России под определённым соусом. А как вы хотели?

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Ненормально только то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и копируем, повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые опять же взаимно-перекрёстно хвалим, потому что они «правдивые». Да с какого хрена им быть правдивыми, когда это голимая пропаганда? Из-за того, что это не наша пропаганда, а вражеская, она становится для нас более ядовитой, но не становится менее лживой.

В нашей истории действительно много «белых пятен». У современной России действительно много настоящих проблем. Поэтому и исторические исследования нужны, и художественное осмысление прошлого, и критика современности тоже нужна. Но всё это должно быть самостоятельным, аутентичным. Направленным на благо России, на развитие страны, на решение проблем, на преодоление препятствий. Когда критика оказывается тупым «копипастом» пропаганды «с той стороны фронта», одно это уже само по себе должно вызывать недоверие, подозрение. На той стороне не заинтересованы в том, чтобы мы обсуждали и решали свои настоящие задачи. Скорее нам всегда подсовывают ложные цели. Ложные объекты критики, ложные интерпретации событий, искажённую иерархию важности тем.

Понять, что на самом деле важно, вовсе не сложно. Даже очень просто. Настоящие проблемы России проистекают из её положения страны периферийного капитализма. Это все те же кризисные явления, что есть и в остальных капиталистических странах, плюс специфика периферийности, то есть отсутствие возможностей спихнуть часть негативных факторов в криптоколонии. А завывания про «преступления кровавых большевиков», «наследие проклятого совка», «агрессивный российский империализм» – это пропаганда. Где вы видели российский империализм? Никакого империализма у нас сейчас нет. И вообще, вы нас пока знаете только с хорошей стороны.