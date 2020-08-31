Как СССР стал великой танковой державой

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31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

В рядах «партии войны» на Украине многие сторонники президента Зеленского REUTERS/Gleb Garanich
Крайне необычные заявления по поводу Донбасса прозвучали из Киева. Представитель украинской делегации впервые заявил о желании выполнить Минские соглашения полностью – и о том, что этому мешает «мощная группировка политических сил». Какие же структуры и люди вот уже который год не позволяют Киеву выполнить свои мирные обязательства? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...

Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...

Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Тимур Шерзад

    Как СССР стал великой танковой державой

    Тимур Шерзад
    журналист
    		31 августа 2020, 11:56

    100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. Это была переработанная под отечественное производство копия одного из трофейных «Рено», танка времен еще Первой мировой. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы.

    Непростое начало

    Последствия Гражданской войны для России были тектоническими – они полностью изменили страну. И дело тут не только в идеологии –восстанавливать разрушенное приходилось долго и тяжело. Но были и положительные моменты – например, красноармейцы поназахватывали самых разных танков. Были среди трофеев не только «ромбовидные» британцы и всякая подобная экзотика, но и французские легкие танки «Рено».

    Именно их компоновка – одна башня с основным вооружением, экипаж спереди, двигатель в изолированном отсеке сзади – и стала классической, самой оптимальной. Именно этот, сравнительно простой и эффективный танк, и решили копировать на отечественном заводе. Всего «русских Рено» выпустили 15 штук. Они не успели ярко повоевать, но опыта на внедрении в серию первого танка было набрано немало.

    Чтобы его закрепить, в 1926 году решили сделать куда большей серией концептуально близкий к «русскому Рено» танк. Но – весом полегче, скоростью побольше и вооружением помощнее. И желательно, подешевле. И вдохновляясь уже итальянским «Фиатом», родили 5,3-тонный МС-1 – первый советский крупносерийный танк, изготовленный тиражом почти тысячу экземпляров.

    Поиск концепции

    Итак, с налаживанием производства и разработкой все было понятно. А затем начались метания. Ясно было одно – молодой СССР находится в кольце если не врагов, то как минимум недружественных или потенциально недружественных стран. Страна была бедная и истощенная Гражданской войной. Но своеобразная фора у нее имелась – было понимание, что большая война впереди неизбежна, и к ней надо готовиться.

    Было ясно, что танки будут одним из важнейших вооружений будущих войн. Но какие танки делать? Сколько у них должно быть башен? Какая максимальная масса? Производить ли один тип танка (тогда можно будет сделать больше) или расширить номенклатуру боевых машин, каждую под свою задачу?

    Отвечать на эти вопросы можно было лишь методами проб и ошибок. Советские инженеры и танкисты не стыдились использовать зарубежный опыт. Стремились закупить все представляющие интерес зарубежные образцы. А если что-то продавать не хотели, то пытались выведать про это как можно больше.

    Фото: ТАСС

    Взять, к примеру, британский пятибашенный танк «Индепендент». В концерне «Виккерс» его советским специалистам, конечно, показали, но говорить конкретику и уж тем более продавать – отказались. Понимающе кивнув менеджерам, посланец Москвы пошел к инженерам. Сделал вид, что «Индепендент» уже куплен, и начал расспрашивать про особенности конструкции. И те ему с радостью обо всем рассказали.

    Кстати, о многобашенности – в СССР, как и во всем мире, активно экспериментировали с этой схемой, рождая и пуская в серию двух-, трех-, и пятибашенные танки. Но в итоге от этой схемы отказались, поняв, что кратное увеличение орудий не дает такого же роста эффективности огня – управлять им на поле боя командиру крайне непросто. Но выпустить полсотни пятибашенных Т-35 и полтысячи трехбашенных Т-28 все же успели.

    В итоге удалось создать внушительный танковый парк: было произведено более 11 тысяч танков Т-26 для сопровождения атакующей пехоты и семь тысяч скоростных колесно-гусеничных танков БТ. Корни у них были все еще иностранные. Т-26 вдохновлялся 7-тонным танком «Виккерс», а БТ был рожден посредством радикальной переработки танка американского конструктора Джона Уолтера Кристи. Подвеска американского конструктора была выбрана не в последнюю очередь потому, что не избалованный госконтрактами изобретатель охотно согласился продать свою схему и помочь наладить производство.

    Тем не менее опыта было набрано достаточно, чтобы окончательно перейти на танки полностью своей конструкции. Повод для такого переворота нашелся быстро.

    Противоснарядная броня

    Им стала гражданская война в Испании – самый знаменитый «прокси-конфликт» 30-х годов, в котором у советских танкостроителей появилась возможность проверить свои детища в бою. Результаты были неоднозначные. Внезапно оказалось, что скорострельная противотанковая артиллерия успела распространиться сильнее, чем предполагалось. Когда оснащенные противопульной броней БТ и Т-26 пытались прорвать оборонительные рубежи, их встречали множественные противотанковые пушки. Замаскированные, быстро стреляющие, они легко пробивали броню и наносили танкистам чувствительные потери.

    И это в полунищей Испании, которую, конечно, поддерживали фашисты с нацистами, но отнюдь не вкладывались туда в полную силу. А что будет, если придется иметь дело со страной посерьезнее? У которой совершенно точно будет больше противотанковых орудий на километр фронта.

    Стало ясно – надо срочно разрабатывать и внедрять в производство танки с противоснарядным бронированием. Останемся с БТ и Т-26 – нас точно сомнут. Поэтому советские инженеры принялись чертить свои проекты. Победителями вышли знаменитая «тридцатьчетверка» (Т-34) и тяжелый КВ. Последний приняли на вооружение едва ли не сразу после первого испытания на войне с финнами, как только высшее руководство страны ознакомилось с отчетом с поля боя. Всех впечатлил град снарядов, выдержанный танком – такой «Клим Ворошилов» стране точно нужен.

    Затем была битва за продукцию. Новые танки были сложнее и больше массовых «старичков», а производить их следовало быстрее и больше, да еще и на большем количестве заводов – в Европе уже грохотала Вторая мировая война. Она неизбежно должна была прийти и в Советский Союз – и к этому моменту надо было быть готовыми любой ценой.

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    В итоге к 22 июня 1941-го в войсках имелось 1300 танков новых типов – КВ и Т-34. Это были грозные машины. Но отнюдь не неуязвимые – неуязвимого на войне принципиально не существует. Они еще были сыроватыми – и часто ломались на маршах. Тем не менее основу за 20 лет заложить удалось.

    Имелась конструкторская школа, способная быстро и эффективно улучшать танки под быстро меняющиеся требования. Резерв квалифицированных рабочих и станочного парка – чтобы воплощать эти конструкции в реальность. И тактика применения танков, командиры и сами танкисты. По ряду параметров на начало войны все эти аспекты не были отточены идеально, многое не было, грубо говоря, «лучшим в мире». Но все это было достаточным для того, чтобы пережить страшный удар, выстоять и начать бить самим – и по итогам самой масштабной войны в истории человечества все-таки победить.


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