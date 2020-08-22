Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Протесты в Белоруссии затихли, но не исчезли. Неопределенность в местной политике высока, но одно выглядит несомненным. Белорусский кризис показал, что России стоит по-новому взглянуть на отношения с Лукашенко - как лично с ним, так и с выстроенной им системой.

Разумеется, России необходим надежный союзник на наших западных рубежах. Союзное государство, Евразийский экономический Союз, ОДКБ - все это ключевые для нас интеграционные объединения, в которых участвует Белоруссия. Важнейшим условием безопасности России является дружественные к Москве белорусское государство и общество.

Все белорусское хозяйство теснейшим образом завязано на Россию. Белорусские товары продаются главным образом в российских торговых сетях. На переработке российской нефти держится белорусский бюджет. Белоруссия - важнейший транспортный коридор для российской торговли. Близость (если не единство) российской и белорусской культур сохраняет глобальную роль русского языка. Иначе говоря, связь России и Белоруссии тесна почти так же, как это было во время СССР - и это в интересах обеих стран.

Проблема в том, что сегодня Лукашенко показал свою слабость. Президент Белоруссии не смог подтвердить, что именно он по-прежнему является гарантом соблюдения этих интересов. По крайней мере - единственным и безальтернативным.

Во-первых, именно он довел до точки кипения значительную часть белорусского общества. Он сам породил сомнения в недостоверности результатов выборов президента страны. А поскольку Лукашенко воспринимается как пророссийский политик, протесты против действующего президента Белоруссии бьют и по авторитету России. Самим фактом того, что он допустил попытку «оранжевой революции» в Белоруссии, Лукашенко подставил Москву.

Во-вторых, Лукашенко заигрался в игры с так называемой «многовекторностью». Его стремление угодить и нашим, и вашим, и России, и США, и ЕС оказалось политическим лицемерием. Он обещал наладить белорусский грузопоток в Калининградскую область - а в реальности отправлял его в порты Прибалтики. Он клялся в верности союзу с Москвой - и запрещал деятельность российских НКО. Он просил от Москвы скидок, дотаций, кредитов и субсидий - и отказывался признавать Крым российским.

И самое главное - Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя.

В этой ситуации стал особенно заметен контраст между президентами России и Белоруссии. Тем, что представляют они собой и как политики, и как личности. Путин, который всегда держит слово - и Лукашенко, от которого можно ожидать чего угодно. Путин, который долгие годы сохраняет массовую общественную поддержку - и Лукашенко, власть которого повисла на волоске. Путин, опирающийся на силы только свои и своей страны - и Лукашенко, ищущий поддержки и денег где угодно. Путин, отстаивающий собственные принципы и убеждения - и Лукашенко, лавирующий между Россией и Западом.

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Думается, именно это политическое двуличие и возмутило белорусское общество. В конце концов, именно «многовекторные» сигналы Лукашенко и привели к той наглости, которую сегодня демонстрируют и США, и Евросоюз. Уже создаются «фонды помощи» протестующим. С «лидером оппозици Белоруссии» ласково встречаются западные политики. Польские спецслужбы почти не скрывают свое участие в белорусских протестах.

Кстати говоря, первыми Лукашенко предали те самые прибалтийские страны, порты которых он поддерживал своими заказами. Страны Прибалтики и Польша, с которыми Лукашенко так заигрывал - первыми начали операцию по свержению белорусского президента. Литва, чья Клайпеда так зависит от белорусского транзита, выпустила заявление об отказе признавать результаты выборов в Белоруссии.

Все больше признаков того, что Запад, несмотря на предостережения Владимира Путина, прямо вмешивается в белорусские события на стороне оппозиции. Приход к власти Тихановской или ее соратников немедленно ввергнет Белоруссию в кризис, который вот уже столько лет перемалывает Украину. Останутся без заказов и умрут (как это уже произошло на Украине) флагманы белорусской промышленности. Без российского рынка сбыта разорится белорусское сельское хозяйство. И даже святая святых - товарный транзит - может быть поставлен под угрозу. Все это прямо сейчас провоцируют и организуют на Западе.

Жизнь ставит Лукашенко перед выбором. Реально выполнять договоренности об интеграции с Россией, а не просто болтать об этом. Спасать свою Родину от западных хищников - а не заигрывать с ними. Быть для России настоящим союзником, а не флюгером.

А Россия, в свою очередь, должна заботиться о собственном могуществе и развитии. Чтобы при любом лидере выбор белорусского народа однозначно был вместе с нами.