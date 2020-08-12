Три сюрприза русских авиаторов

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12 августа, среда  |  Последнее обновление — 10:18  |  vz.ru
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Российское мясо распробовали за рубежом

Свиноводы хотят повторить успех птицеводов, а у российской говядины свой особенный путь Дмитрий Рогулин/ТАСС
Российские свиноводы намерены повторить успех российских птицеводов, которые первыми прорвались на большой, но закрытый рынок Китая. Россия не только полностью себя обеспечила этим мясом, но и впервые превратилась в нетто-экспортера. Что мешает российской свинине завоевать Китай и какие перспективы у говядины из России на внешних рынках? Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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«Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

Судьба АПЛ «Курск» остается одной из самых страшных трагедий ВМФ России Reuters
12 августа исполняется 20 лет со дня гибели атомной подводной лодки К-141 «Курск». Это стало одним из самых трагических событий для российского общественного сознания. И хотя боль утраты с тех пор поутихла, а официальное расследование завершено, некоторые вопросы о причинах и механизме катастрофы до сих пор остаются. Какие именно? Подробности...
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Белорусский протест остался один на один с Лукашенко

Светлана Тихановская дала понять, что семья для нее важнее большой политики Валерий Шарифулин/ТАСС
Главная соперница Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская во вторник внезапно покинула страну. В своих видеообращениях она объяснила свой отъезд и призвала сторонников прекратить уличные протесты. В Белоруссии с пониманием отнеслись к этому поступку Тихановской и сторонники Лукашенко, и оппозиция. Правда, причины ее ухода с политической арены страны они называют разные. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Три сюрприза русских авиаторов

Тимур Шерзад, журналист
12 августа – день Военно-воздушных сил России. Праздник более чем уместный – ведь отечественные ВВС одни из сильнейших в мире. Но уверен в этом мир был далеко не всегда. Хотя еще до утверждения СССР в качестве сверхдержавы наши авиаторы преподносили сюрприз за сюрпризом. Подробности...

Opel Zafira Life: большому кораблю – большое плавание

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
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Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев
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Тихановская сбежала из Белоруссии

Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Тимур Шерзад

    Три сюрприза русских авиаторов

    Тимур Шерзад
    журналист
    		12 августа 2020, 09:22

    12 августа – день Военно-воздушных сил России. Праздник более чем уместный – ведь отечественные ВВС одни из сильнейших в мире. Но уверен в этом мир был далеко не всегда. Хотя еще до утверждения СССР в качестве сверхдержавы наши авиаторы преподносили сюрприз за сюрпризом.

    Первый в мире серийный самолет

    Творческий ум соотечественников давал о себе знать еще на заре авиации. Российская империя, увы, не могла похвастаться грандиозной индустриальной мощью – например, в Первую мировую отчаянно не хватало авиационных моторов. Но там, где можно было выкручиваться за счет их покупки у других стран, русские конструкторы от недостатка смелости не страдали. Например, страна вошла в мировой конфликт с первым в мире серийным (76 единиц) многомоторным бомбардировщиком «Илья Муромец».

    Детище Игоря Сикорского родилось из грандиозного для 1910-х годов авиалайнера. Самолет создавался для полетов с комфортом – у него была даже прогулочная палуба наверху фюзеляжа. Скорости были не очень большие – чуть больше сотни километров в час – и поручней вполне хватало для того, чтобы не снесло за борт.

    С началом войны из самолетов повытаскивали столики, дорогие кресла, и оборудовали их бомбодержателями и пулеметами. Четырехмоторные гиганты размахом крыла с будущую «Летающую крепость» принялись работать по крупным, неподвижным целям – городским арсеналам или железнодорожным станциям. Иногда успехи налетов были оглушительны – когда на воздух взлетал немецкий состав с боеприпасами.

    По меркам Второй мировой налетов и сброшенных бомб было не очень много – 300 боевых вылетов и 50 тонн сброшенных бомб. Но для 40 отправленных в действующую армию самолетов, для дефицита моторов, это был очень хороший результат. И, пусть индустриальная слабость не давала возможности «зажечь» по-крупному, само первенство в создании самолета такого класса ярко говорило – недооценивать русских авиаконструкторов точно не стоит.

    Кстати, боевая карьера «Муромцев» не закончилась воздушными боями и бомбардировками Первой мировой. Не успела Россия толком выйти из этого конфликта, как внутри страны разгорелась гражданская война. И четырехмоторных гигантов с удовольствием использовали красные, причем не без успеха. Боевое использование «Муромцев» даже попало в мемуары известного своей суровостью и жестокостью белого генерала Туркула – во время одного из налетов осколком авиабомбы была убита его любимая собака Пальма.  

    Но время шло, страна преобразовывалась. Окруженная недоброжелателями, она просто обязана была быстро развить промышленность. Самолеты были на острие этого развития. Они бы пригодились на войне, или же могли стать инструментом для проведения советской «мягкой силы» в мирное время.

    Значила она не так уж и мало – в 30-е летчики были кем-то вроде рок-звезд, и совершивший рекордный перелет экипаж вполне мог рассчитывать на грандиозные встречи, овации и собранные стадионы в любой стране. Хороший имидж на западе было для раннего СССР отнюдь не блажью – положительное общественное мнение конвертировалось в торговые контакты, технологии и специалистов, необходимых для идущей полным ходом индустриализации.

    Фото: Артем Житенев/РИА Новости

    «Страна Советов»

    Поэтому с рекордными перелетами в Советском Союзе было все в порядке. Немало шума в 1929-м наделал перелет «Страны Советов» – гражданской версии бомбардировщика ТБ-1. Размах был немалый – из Москвы в Нью-Йорк, причем не через Атлантику, а через весь СССР, Тихий океан и все Соединенные Штаты.

    Но то был посадочный перелет, причем промежуточных точек было много, и на некоторых из них экипаж сидел неделями – ждали погоды. Прилететь бы в Америку «одним махом» – вот это был бы номер.

    АНТ-25. В Америку – с любовью

    Возможность представилась в 1933 году, когда в КБ Туполева разработали АНТ-25. Самолет был создан для рекорда дальности – впрочем, позже разрабатывали и «бомбардировочную» версию. На нем можно было висеть в воздухе умопомрачительное время – более трех суток. И пролететь более 12 тысяч километров. Это позволяло с легкостью пересечь Атлантику, но такое делали еще в 1919-м (с оговорками) и в 1927 годах.

    Зато было то, чего не делал никто – беспосадочный полет в США над Северным Ледовитым океаном. И тут у советских авиаторов было серьезное преимущество – они имели огромный опыт полярных полетов. Спасение американского летчика Маттерна, помощь экспедиции Нобиле, вывоз людей с «Челюскина» - только самые известные примеры. В общем, попробовать стоило точно.

    Первый блин вышел комом – вылетевший в США в августе 1935-го экипаж Леваневского вернулся из-за технической неисправности. Дело кончилось скандалом – сам прославленный летчик обвинил конструктора Туполева во вредительстве и отказался летать на его самолетах.

    В следующем году решили провести генеральную репетицию – пролететь на АНТ-25 через весь Союз. В итоге намотали 9375 километров и сели на острове Удд в Охотском море. Разрешение лететь в Америку было получено, и в июне 1937-го, после долгого и тяжелого перелета во льдах и туманах, самолет под командованием Чкалова приземлился в Соединенных Штатах. Месяц спустя там приземлился второй АНТ-25 под началом летчика Громова, который долетел чуть ли не до Мексики.

    Всеобщего восхищения, граничащего с шоком – русские сделали и впрямь нечто уникальное! – и летчикам, и советским дипломатам, хватило с избытком. Затея себя явно оправдала.

    Ил-2. Орудие тотальной войны

    Но победы в мирном небе быстро стали выглядеть чем-то малосущественным, когда грянула Великая Отечественная. В такой войне – яростной, тотальной и индустриальной – было очень важно правильно выбрать самолеты. Увлечься отдельными характеристиками или избыточным качеством изготовления означало обречь страну на поражение.

    Немцы обладали промышленностью, позволявшей им штамповать сложнейшие боевые машины. Наши были вынуждены считаться с тем, что заводы приходилось перевозить за Урал, налаживать производство там, да и еще массово использовать неквалифицированный, зачастую женский и детский, труд. Создавать в таких условиях требующий множества сложных операций самолет было бы преступно.

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    Кроме того, массовый самолет тотальной войны должен был решать конкретные задачи на поле боя. Страна трещала под умелыми ударами коварного врага, и размениваться на массированные бомбардировки вражеских столиц не могла – во-первых, далековато, а, во-вторых, когда еще будет глобальный результат. А вот помогать обескровленным армиям держать удар, бомбить неприятельские позиции и колонны – это было полезно.

    Ну и, наконец, самолет должен был очень ремонтопригодным. Пусть ломается, сколько угодно – можно «каннибалить» на запчасти другие вышедшие из строя самолеты. Главное – чтобы это могли делать даже неопытные техники. Ведь в большой войне численность подразделений будет расти, за что неизбежно придется платить качеством подготовки.

    Советским конструкторам удалось совместить все эти качества в одном образце. Им стал знаменитый Ил-2 – штурмовик, ставший самым массовым боевым самолетом в истории человечества – изготовили почти 36 тысяч единиц. Пусть он не обладал выдающимися летными характеристиками. Часто ломался, особенно в первую половину войны. Вначале не радовал летчиков концепцией отсутствия стрелка. Ил-2 обладал более важными качествами. Собранный вокруг бронекаркаса, он отлично держал удар. Его было удобно обслуживать. И Ил-2 отлично подходил для массового производства.

    Иными словами, был идеальным кандидатом на роль спасителя Родины от неприятельского вторжения – чем с успехом и занимался всю войну. И чем немало раздосадовал немцев.


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