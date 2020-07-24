Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

В первом эпизоде знаменитого сериала «Черное зеркало» такая фабула: террористы захватывают принцессу и для ее освобождения требуют от премьер-министра страны в прямом эфире совокупиться со свиньей. Находясь под серьезнейшим общественным прессингом, премьер выполняет это требование. И неважно, что принцессу отпустили до начала совокупления – зрители сериала обсуждали и дискутировали на предмет того, должен ли был вообще премьер-министр в сериале идти на поводу у террориста.

На днях дискуссия возобновилась – ведь история из сериальной Великобритании переместилась в реальную Украину. В Луцке местный террорист взял в заложники автобус и тоже выставил условие президенту страны Владимиру Зеленскому. Отрекламировать в видеоролике фильм «Земляне», посвященный страданиям животных. И вроде как все закончилось хорошо. Президент его условие выполнил, заложники освобождены, террорист схвачен (не застрелен, а именно схвачен – что является одним из главных аргументов против версии о том, что вся история была срежиссирована украинской властью), а фильм посмотрело огромное количество людей, часть из которых, возможно, задумается над тем, что нельзя издеваться над братьями нашими меньшими. Однако до хеппи-энда далеко – целый ряд людей отнюдь не считает произошедшее удачной развязкой трагического инцидента. Тех самых людей, которые видят глубоко лицемерными и лживыми идеалистические формулировки из серии «слеза ребенка».

«Армия психов на подходе» – именно так одно из украинских СМИ назвало статью о том, что последует за этой развязкой. Президент Зеленский нарушил один из основополагающих, написанных кровью, принципов борьбы с терроризмом: такого рода требования террориста не должны выполняться. И дело здесь не в рекламе какого-то фильма, а в примере, который будет подаваться другим потенциальным террористам и психам. Они увидят, что их требования или желания – прорекламировать фильм, отпустить дружков из тюрьмы, принудить парламент принять закон о бесплатном проезде в общественном транспорте, переименовать январь в честь любимого кота, посмотреть видео совокупления президента с животным – будут выполнены в том случае, если они просто возьмут заложников.

Тогда перед властями окажется кровавая дилемма – либо выполнять все эти требования и наблюдать увеличение количества захватов и наглости требований в геометрической прогрессии (учитывая царящую на Украине социально-экономическую безнадегу, множество людей могут расценить такой вот метод решения проблемы, как единственный). Либо отказываться от выполнения требований для возвращения в мозги людей мысли о неприемлемости таких захватов – и терять заложников.

Собственно, процесс уже пошел – 23 июля очередной боец АТО, осознавший, что «так можно», захватил заложника после неудачной попытки угона автомобиля в Полтаве, после чего потребовал обменять его на полковника полиции, уехал вместе с ним на машине из города. Затем он отпустил заложника и скрылся в лесу. На момент публикации текста преступника еще не поймали.

Конечно, защитники президента Зеленского скажут, что он поступил правильно. Что он спас заложников, реальные жизни которых здесь и сейчас важнее, чем гипотетические жизни других когда-нибудь потом. Что в конце концов он поступил не как безликая машина во главе государства, а как человеколюбивый лидер – Василий Голобородько, которого Зеленский играл в поднявшем его на политический Олимп сериале «Слуга народа». Ну и, наконец, что критиковать его за спасение людей – аморально.

Морально целесообразно

Возможно это было бы аморально – если бы в основе действий президента Зеленского лежали какие-то моральные императивы о безусловной ценности жизни человека. Вот только наличие этих императивов вызывает большое сомнение – если бы они на самом деле были, то президент Зеленский давно отдал бы приказ о прекращении регулярных обстрелов ДНР и ЛНР, где (в официальном понимании Киева) живут и умирают под снарядами такие же граждане Украины, как и те, которые стали заложниками террориста в луцком автобусе. И для их спасения Зеленскому не нужно было бы ничего рекламировать – просто дать приказ артиллерии ВСУ.

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Но приказа нет. Просто потому, что это политически нецелесообразно – отдав приказ о прекращении обстрела ЛНР и ДНР, президент Зеленский боится попасть под обстрел украинских националистов, ратующих за подавление и уничтожение «людей второго сорта». Ровно таким же образом не морально необходимо, а именно политически целесообразно для президента Зеленского было пойти на уступки террористу в Луцке. Напомним, что рейтинг действующего президента клонится к закату его политической карьеры – Зеленский успел разочаровать и свой электорат (ждавший от него окончания гражданской войны), и членов секты свидетелей Майдана, не получивших обещанные реформы и борьбу с коррупцией. Зеленский даже Порошенко посадить не смог, вместо этого фактически блокировался с партией бывшего президента для продвижения в Верховной раде ряда законов. И если бы сейчас он не выполнил условия террориста, если бы погибли заложники – то в их смерти общество обвинило бы именно Владимира Зеленского. А дальше кто знает – возможно это обвинение в презрении к жизням простых украинцев стало бы последней каплей в чаше бензина, которая вылилась бы на угли Майдана.

Конечно, умные люди скажут, что Зеленский выстрелил себе и Украине в ногу. Что сохранив и даже набрав рейтинг сейчас, он создает в будущем ситуации, в которых будет рейтинг терять (см. «армия психов»). Однако эти умные люди зачастую не до конца понимают украинские реалии. Политики Незалежной и до коллективного самоубийства государства на Майдане думали в лучшем случае на год-два вперед (а в идеальном – на избирательный цикл). Сейчас же их горизонт планирования такой, как у мальчишей в известной советской сказке: «Нам бы день простоять да ночь продержаться». И даже перспектива свиньи не заставит украинских лидеров заглянуть за этот горизонт и вспомнить о судьбе страны.