Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

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24 июля, пятница  |  Последнее обновление — 09:48  |  vz.ru
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В России нашли новый способ не беднеть во время кризисов

Правительство обсуждает, как спасти бюджет от нефтяных ценовых войнФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Россию вдохновил опыт Мексики, которая во время каждого нефтяного коллапса и обвала цен продолжала неплохо зарабатывать на продаже своей нефти. Все остальные сырьевые экономики в это время переживали сильнейший шок из-за резкого сокращения доходов. В российском правительстве решили тоже найти возможность сохранять доходы от нефти и газа даже в случае обвала цен. Существует ли такой чудодейственный способ? Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Зеленский морочит голову нормандской четверке

На линии фронта в Донбассе Зеленский высматривал себе ресурсы для наращивания рейтингаФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
Спустя пять лет после подписания Минских соглашений Украина попросила наконец объяснить, что в них, собственно, написано. Президент Зеленский попросил коллег по нормандской четверке расшифровать смысл каждого пункта, растолковать, что именно и в какие сроки Киев должен теперь сделать. Что скрывается за нарочито наивным поведением властей Украины и является ли оно искренним? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Президент Зеленский выполнил условия террориста в Луцке. И поступил правильно – но не с точки зрения государственного интереса, а ради блага гражданина. Гражданина Зеленского. Как это скажется на Украине – его волнует мало. Подробности...

Интересы России, Турции, США и ЕС столкнулись в Болгарии

Дмитрий Борисенко, режиссер, документалист
В Болгарии проходят крупнейшие с 2013 года протесты против действующего премьер-министра страны и его окружения. На первый взгляд, России это на руку. Но есть один нюанс. Подробности...
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          Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
          • Да, все требования

          • Это зависит от требований

          • Категорически нет

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              Геворг Мирзаян

              Зеленскому грозит свинья из «Черного зеркала»

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 24 июля 2020, 09:22

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              В первом эпизоде знаменитого сериала «Черное зеркало» такая фабула: террористы захватывают принцессу и для ее освобождения требуют от премьер-министра страны в прямом эфире совокупиться со свиньей. Находясь под серьезнейшим общественным прессингом, премьер выполняет это требование. И неважно, что принцессу отпустили до начала совокупления – зрители сериала обсуждали и дискутировали на предмет того, должен ли был вообще премьер-министр в сериале идти на поводу у террориста.

              На днях дискуссия возобновилась – ведь история из сериальной Великобритании переместилась в реальную Украину. В Луцке местный террорист взял в заложники автобус и тоже выставил условие президенту страны Владимиру Зеленскому. Отрекламировать в видеоролике фильм «Земляне», посвященный страданиям животных. И вроде как все закончилось хорошо. Президент его условие выполнил, заложники освобождены, террорист схвачен (не застрелен, а именно схвачен – что является одним из главных аргументов против версии о том, что вся история была срежиссирована украинской властью), а фильм посмотрело огромное количество людей, часть из которых, возможно, задумается над тем, что нельзя издеваться над братьями нашими меньшими. Однако до хеппи-энда далеко – целый ряд людей отнюдь не считает произошедшее удачной развязкой трагического инцидента. Тех самых людей, которые видят глубоко лицемерными и лживыми идеалистические формулировки из серии «слеза ребенка».

              «Армия психов на подходе» – именно так одно из украинских СМИ назвало статью о том, что последует за этой развязкой. Президент Зеленский нарушил один из основополагающих, написанных кровью, принципов борьбы с терроризмом: такого рода требования террориста не должны выполняться. И дело здесь не в рекламе какого-то фильма, а в примере, который будет подаваться другим потенциальным террористам и психам. Они увидят, что их требования или желания – прорекламировать фильм, отпустить дружков из тюрьмы, принудить парламент принять закон о бесплатном проезде в общественном транспорте, переименовать январь в честь любимого кота, посмотреть видео совокупления президента с животным – будут выполнены в том случае, если они просто возьмут заложников.

              Тогда перед властями окажется кровавая дилемма – либо выполнять все эти требования и наблюдать увеличение количества захватов и наглости требований в геометрической прогрессии (учитывая царящую на Украине социально-экономическую безнадегу, множество людей могут расценить такой вот метод решения проблемы, как единственный). Либо отказываться от выполнения требований для возвращения в мозги людей мысли о неприемлемости таких захватов – и терять заложников.

              Собственно, процесс уже пошел – 23 июля очередной боец АТО, осознавший, что «так можно», захватил заложника после неудачной попытки угона автомобиля в Полтаве, после чего потребовал обменять его на полковника полиции, уехал вместе с ним на машине из города. Затем он отпустил заложника и скрылся в лесу. На момент публикации текста преступника еще не поймали.

              Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

              Конечно, защитники президента Зеленского скажут, что он поступил правильно. Что он спас заложников, реальные жизни которых здесь и сейчас важнее, чем гипотетические жизни других когда-нибудь потом. Что в конце концов он поступил не как безликая машина во главе государства, а как человеколюбивый лидер – Василий Голобородько, которого Зеленский играл в поднявшем его на политический Олимп сериале «Слуга народа». Ну и, наконец, что критиковать его за спасение людей – аморально.

              Морально целесообразно

              Возможно это было бы аморально – если бы в основе действий президента Зеленского лежали какие-то моральные императивы о безусловной ценности жизни человека. Вот только наличие этих императивов вызывает большое сомнение – если бы они на самом деле были, то президент Зеленский давно отдал бы приказ о прекращении регулярных обстрелов ДНР и ЛНР, где (в официальном понимании Киева) живут и умирают под снарядами такие же граждане Украины, как и те, которые стали заложниками террориста в луцком автобусе. И для их спасения Зеленскому не нужно было бы ничего рекламировать – просто дать приказ артиллерии ВСУ.

              Но приказа нет. Просто потому, что это политически нецелесообразно – отдав приказ о прекращении обстрела ЛНР и ДНР, президент Зеленский боится попасть под обстрел украинских националистов, ратующих за подавление и уничтожение «людей второго сорта». Ровно таким же образом не морально необходимо, а именно политически целесообразно для президента Зеленского было пойти на уступки террористу в Луцке. Напомним, что рейтинг действующего президента клонится к закату его политической карьеры – Зеленский успел разочаровать и свой электорат (ждавший от него окончания гражданской войны), и членов секты свидетелей Майдана, не получивших обещанные реформы и борьбу с коррупцией. Зеленский даже Порошенко посадить не смог, вместо этого фактически блокировался с партией бывшего президента для продвижения в Верховной раде ряда законов. И если бы сейчас он не выполнил условия террориста, если бы погибли заложники – то в их смерти общество обвинило бы именно Владимира Зеленского. А дальше кто знает – возможно это обвинение в презрении к жизням простых украинцев стало бы последней каплей в чаше бензина, которая вылилась бы на угли Майдана.

              Конечно, умные люди скажут, что Зеленский выстрелил себе и Украине в ногу. Что сохранив и даже набрав рейтинг сейчас, он создает в будущем ситуации, в которых будет рейтинг терять (см. «армия психов»). Однако эти умные люди зачастую не до конца понимают украинские реалии. Политики Незалежной и до коллективного самоубийства государства на Майдане думали в лучшем случае на год-два вперед (а в идеальном – на избирательный цикл). Сейчас же их горизонт планирования такой, как у мальчишей в известной советской сказке: «Нам бы день простоять да ночь продержаться». И даже перспектива свиньи не заставит украинских лидеров заглянуть за этот горизонт и вспомнить о судьбе страны.


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