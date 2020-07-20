У азербайджанцев и армян пропал страх войны

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Россияне заработают на новых дорогах

Давать в долг государству может быть выгодноФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Госкомпания «Автодор» может взять у населения деньги в долг на строительство платной трассы из столицы в Казань. Для этого будут выпущены народные облигации. Смогут ли россияне не только получить новую скоростную трассу, но и заработать на ее финансировании? Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Кого в русской истории могут признать «абьюзерами» и «харассерами»

История России богата на примеры физического, сексуального и психологического насилия над женщинами со стороны исторических деятелейФото: Федор Солнцев,Vladimir Boiko/Global Look Press
Вслед за сносом «памятников расистам» может начаться кампания по уничтожению «памятников насильникам» – по крайней мере, к этому призывают активистки так называемой третьей волны феминизма. Эта «волна» пока еще не накрыла Россию в полной мере, однако уже сейчас можно предположить, какие деятели нашего прошлого будут осуждены «новой моралью» как «абьюзеры» и «харассеры». Подробности...
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Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

В Киргизии и Казахстане врачи не справляются с эпидемиейФото: Vladimir Pirogov/Reuters
«В нашей стране самая высокая степень смертности. Мы не выдерживаем натиска. Прошу вас помочь». «Наша страна столкнулась с реальной опасностью гуманитарной катастрофы». Все это – цитаты из обращений к российскому руководству от представителей общественности стран Средней Азии. Граждане этих стран потрясены той эффективностью, с которой Россия справляется с болезнью. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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У азербайджанцев и армян пропал страх войны

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если лесник наконец-то не придет и не объяснит армянам и азербайджанцам, что играть в войнушки можно исключительно в их собственных государствах-песочницах, то этот конфликт вполне может подпалить весь лес и навредить всем его обитателям. Подробности...

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              Геворг Мирзаян

              У азербайджанцев и армян пропал страх войны

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 20 июля 2020, 12:18

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              Армяно-азербайджанский конфликт продолжается не только в виде продолжающейся перестрелки на границе, но и в виде политических и общественных акций, предпринимаемых обеими сторонами друг против друга. И эти продолжения демонстрируют степень запущенности этого конфликта и опасность его для обществ – как армянского и азербайджанского, так и стран-соседей.

              Бык и Медведи

              Обычно региональные конфликты (особенно те, которые происходят в подбрюшье какой-нибудь из великих держав) превращаются в прокси-войны внешних игроков, и раздуваются за счет действий этих игроков. Но не в армяно-азербайджанском конфликте. Тут «быком», работающим на рост напряженности, является лишь Турция. С помощью этого конфликта Турция пытается продемонстрировать свои мускулы на Кавказе, рассматривает его, как часть своего политико-исторического противостояния с Ереваном, а также как залог неравноправного союза с Баку.

              Но даже для турок существует определенная граница эскалации, за которую они не пойдут – хотя бы потому, что Анкара окажется в крайне неприятной вилке. Если конфликт дойдет до стадии открытой войны (неважно, на территории Армении или на территории Нагорного Карабаха), то Эрдогану придется выбирать между прямым военным столкновением с российскими войсками, гарантирующими безопасность обеих территорий, и публичным унижением из-за отступления и потери лица. Тут не Сирия, а российская сфера влияния, и Кремль вряд ли будет готов договориться с Эрдоганом о какой-то ограниченной военной экспансии Турции.

              «Медведей» же в конфликте гораздо больше.

              Фото: Reuters

              Сама Россия, являющаяся не только союзницей Армении по ОДКБ, неформальным гарантом де-факто независимости Нагорного Карабаха, но еще и важным партнером Азербайджана, и потому не желающая обострять конфликт до ситуации, когда она обязана будет сделать выбор в пользу Армении.

              И Соединенные Штаты, которые, конечно, всегда готовы подгадить Москве и создать у ее границ очаг напряженности (на Украине или в Средней Азии, например) – но которые все-таки не работают на приближение армяно-азербайджанской войны. И дело тут не столько в мощном армянском лобби в Вашингтоне, сколько в колоссальных вложениях Запада в строительство экспортных трубопроводов из Азербайджана в Европу в обход России. Война уничтожит эту инфраструктуру (это сделают или армяне, заинтересованные в поражении стратегических объектов Азербайджана, или российские военные руками армян), а сама угроза войны делает эти трубопроводы ненадежными и потому непривлекательными для европейских поставщиков газа.

              Что же касается одного из основных поставщиков вооружений в Баку – Израиля – то ему глубоко плевать на армяно-азербайджанские разборки. Он вооружает Азербайджан под будущий военный конфликт с Ираном, и потому не заинтересован, чтобы эти вооружения уничтожались армянами. 

              Так что основные дрова в конфликт подбрасывают сами Армения и Азербайджан. И их элиты, и пропитанное ненавистью к соседу население.

              Усилиями политиков и местных националистов армяно-азербайджанский конфликт оказался одним из идеологических оплотов процесса строительства обоих независимых государств после выхода их из СССР. Вся внешняя политика Армении и значительная часть внутренней крутится вокруг противостояния с Азербайджаном – как и азербайджанская вокруг Армении.

              Государства уже давно ведут конфликт по принципу игры с «нулевой суммой» - любой выигрыш одной стороны (экономический, имиджевый и даже культурный) рассматривается как поражение другой. Эта одержимость и нулевая сумма мешают элитам понять, что оба государства живут не в каком-то замкнутом, крутящемся вокруг пространстве, а являются маленькими буферными государствами. Детьми в лесу, которые забываются в своих играх в войнушку, из-за чего начинают угрожать лесу и огребают от лесника.

              Так, на днях представитель министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы (пытаясь нагнать страху на Ереван) заявил, что его страна может нанести ракетный удар по находящейся в Армении Мецаморской АЭС. Еще раз: о готовности устроить на Кавказе новый Чернобыль с заражением Армении, Ирана, Турции, Грузии, России и даже самого Азербайджана заявил не местный активист, не политолог и даже не азербайджанский аналог Жириновского – а официальный представитель Министерства обороны страны. Человек, который – наряду с министром – озвучивает официальную точку зрения ведомства.

              Армянская сторона сразу отыграла эту ошибку – если раньше в Ереване часто и много говорили о возможном ударе по Мингячевирскому водохранилищу (разрушение которого не станет угрозой для соседей, однако смоет половину Азербайджана и убьет множество гражданских), то теперь Армения решила продемонстрировать всем свою ответственность. Заявила, что, в отличие от азербайджанской стороны, она учитывает интересы других – и, например, не собирается бить по объектам нефтегазовой инфраструктуры на территории Азербайджана. «Мы считаем, что нефтегазовые коммуникации, проходящие по этому региону, принадлежат международным компаниям, и эти компании должны быть уверены, что Армения гарант, а не потребитель безопасности», - заявил представитель армянского Минобороны Арцрун Ованнисян.

              В чужих песочницах

              Однако самый большой вклад в пожар конфликта вносит все-таки население. Взращенный элитами уровень ненависти к соседям достиг в обеих странах такой степени, что «родители» больше не контролируют поведение своих чад.

              И дело даже не в том, что люди тратят колоссальное количество человекоресурсов и энергии на воспроизводство и повышение градуса этой ненависти. В обществах (в азербайджанском больше, в армянском чуть меньше) практически пропал страх войны. Армянские обыватели уверены, что их армия (чей потенциал с точки зрения количественного состава и вооружений серьезно уступает азербайджанской) будет гнать соседей так, как гнала в 90-е – забывая при этом, что сейчас на дворе уже 20-й.

              Азербайджанская же общественность уверена, что модернизированные за нефтедоллары вооруженные силы страны легко проведут в Карабахе блицкриг – забывая о том, что помимо необходимости преодолеть мощную карабахскую оборону им придется столкнуться не только с армянскими, но и с российскими вооруженными силами.

              Поэтому и в Ереване, и в Баку местные власти (которые все-таки понимают, что им можно делать, а что нельзя) вынуждены как-то считаться с этой ненавистью. И, если армянская сторона еще как-то может сдерживать общественные порывы за счет того, что пока она является выгодоприобретателем статус-кво в Нагорно-Карабахском конфликте (территория-то контролируется армянами), то у президента Азербайджана Ильхама Алиева ситуация гораздо сложнее. Реваншистски настроенное население выходит на улицы, вторгается в парламент и агрессивно требует от него вернуть Карабах – то есть выполнить важный пункт общественного договора между жителями страны и династией Алиевых.

              И одно дело, если бы армяно-азербайджанские общественные разборки касались исключительно двух этих стран или проходили бы на просторах интернета – но они, как метастазы, начинают затрагивать и соседние страны.

              В Москве – городе, известном своей мультикультурностью в хорошем смысле этого слова – начались абрикосовые войны. Сначала азербайджанские активисты на камеру давили армянские абрикосы, а затем крупнейший оптовый продовольственный рынок «Фуд-Сити», которым владеют выходцы из Азербайджана, под аплодисменты азербайджанских СМИ, отказался принимать фуры с абрикосами из Армении. Да, сами абрикосы были силами московских армян реализованы на других рынках города – однако для российских и, особенно, московских властей эта ситуация должна стать серьезным звоночком. Разборки армян и азербайджанцев сделали заложником сектор продовольственного обеспечения в столице – стратегическую, в общем-то, отрасль.

              И, если лесник наконец-то не придет и не объяснит деткам, что играть в войнушки с разрушением всего вокруг себя можно исключительно в их собственных государствах-песочницах, то эти игры идиотов могут вполне подпалить весь лес и навредить всем его обитателям.


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