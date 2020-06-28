России нужно подобрать правильные слова о себе

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Как Германия может спасти «Северный поток – 2» от США

Задача Германии - смягчить санкционный пакет против «Северного потока-2»Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Германия уверяет, что готовит ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2». Причем это будет ответ Америке на уровне всего Евросоюза. Но есть ли у немцев реальные рычаги давления на Вашингтон и сможет ли Берлин объединить весь ЕС против США? Эксперты уверены, что у Германии есть возможность помочь газопроводу из России. Подробности...
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США задействовали против России методы Третьего рейха

Конфликты талибов с американцами в Афганистане участились из-за борьбы за наркотрафикФото: REUTERS/Baz Ratner
МИД России назвал вбросом американской разведки статью The New York Times о том, что Россия якобы «тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане». После публикации материала в адрес российских дипломатов в Вашингтоне и Лондоне начали поступать анонимные угрозы. Для чего американской разведке понадобился подобный «слив»? Подробности...
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Американский адмирал намеренно лжет о российских «Калибрах» в Арктике

Ледокол «Иван Папанин» уже сейчас очень беспокоит американцевФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Высокопоставленный американский военный намеренно и публично дезинформирует свое руководство о том, каким оружием будет оснащен новейший российский ледокол. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из заявления командующего силами ВМС США в Европе и Африке. Зачем адмирал Фогго пугает публику российскими ракетами «Калибр»? Подробности...
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Китай готовится к «финансовому разводу» с Америкой

Китай больше не рассчитывает на доллар – только на собственную валютуФото: Reuters
США вводят новые санкции – на этот раз против Китая, «за нарушение прав человека и фундаментальных свобод Гонконга». Пока они касаются только визовых ограничений в адрес китайских чиновников, однако не исключены и более серьезные меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT. И Китай всерьез готовится к этой угрозе, исполнение которой будет иметь катастрофические последствия. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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России нужно подобрать правильные слова о себе

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
У России нет никаких агрессивных планов по насильственному возвращению исконно русских земель. Мир на границах – самое важное для всех государств. Однако Россия обязана хотя бы помнить, что эти земли были – и остаются – исконно русскими. И напоминать об этом всем остальным. Подробности...

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Москва словам не верит

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              Андрей Колесник

              России нужно подобрать правильные слова о себе

              Андрей Колесник
              ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              		 28 июня 2020, 16:21

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              Трагедия, которую пережила Россия за последние тридцать лет, разрушила не только нашу большую страну. Величайшая геополитическая катастрофа – распад СССР – поставила с ног на голову истинные представления о том, что такое Россия и каково ее место в мире. Была разрушена сама суть ценностей российского народа и государства. Мы пережили колоссальное унижение – и почему-то восприняли это как должное.

              Мы как будто смирились с заявлениями соседних стран о том, что Советский Союз был «тюрьмой народов», из которой они с большим облегчением наконец сбежали. Мы едва не согласились, что Сталин был чудовищем, равным Гитлеру. Нас почти убедили, что мы должны считать себя единственными виновными за преступления прошлого, которые совершались коллективно многими странами.

              Мы восприняли как должное потерю значительной части исторической территории России. Как будто она не строилась нами сотни лет, ценой усилий многих поколений, жизней миллионов наших сограждан.

              Мы допустили расширение НАТО на Восток. Это привело к тому, что некоторые наши территории – например, Калининградская область –оказались по сути в полностью враждебном нам окружении. Мы просто так отдали важнейшие предприятия, порты и транспортные узлы – Николаев, Одессу, Клайпеду, Батуми. Мы едва не подарили японцам Курильские острова!

              Мы позволили себе игнорировать судьбу таких же, как мы, русских людей, внезапно оказавшихся после распада страны иностранцами. Более того. Вместо слова «русские» мы придумали для оставшихся за рубежом соотечественников предательский термин «русскоязычные». А защита соотечественников за рубежом и их возвращение домой превратились в профанацию и бюрократическую игру.

              Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

              Мы даже не удивлялись, когда жителей Крыма и Донбасса на Украине стали называть «сепаратистами» – хотя на самом деле сепаратизмом (то есть отделением от своей исторической Родины) занималась именно Украина. А «сепаратисты» всего лишь хотели воссоединиться со своей настоящей Родиной.

              Все это, казалось бы, только слова и термины – «сепаратисты», «тюрьма народов», «русскоязычные». Однако за каждым таким словом и выражением стоит то или иное политическое высказывание, политический подтекст и идея, повестка, которая этим словом распространяется. Для нас, россиян, эта повестка долгие годы была чужой. Она переворачивала наизнанку все то, чем мы являлись на самом деле. Она распространялась среди нас чужими словами, в чужих интересах. И мы не могли даже представить, что может быть как-то иначе.

              Только в последние годы российское общество наконец-то стало приходить в себя. И помогли ему в этом правильные решения и заявления высшей российской власти. Мюнхенская речь Путина в 2007-м. Отстаивание наших интересов на Кавказе во время войны 08.08.08. Реформа Вооруженных сил. Операция в Сирии. И, разумеется, едва ли не самое важное - воссоединение Крыма с Россией.

              И здесь опять-таки очень важны слова. Лозунг «Крым наш» при всей его внешней звучности имеет неверный подтекст. Подталкивает к совершенно абсурдным ассоциациям. Намекает на уголовную поговорку «было ваше, стало наше». Подразумевает, что Россия «взяла чужое». А значит, дает нашим противникам повод для спекуляций.

              Правильные слова в этом случае должны быть совсем другими. Крым не «стал наш» – он всегда был наш, просто его после распада СССР временно оккупировала Украина. А теперь Крым вернулся – в свою родную, исконную гавань. «Крым вернулся» – именно таким лозунгом и должны мы описывать текущую политическую реальность и действительную историю этого российского региона. Крым никогда не был действительно украинским – и никогда не сможет им стать. Жители Крыма отторгали принятое в свое время Хрущевым волюнтаристское решение о его передаче в состав Украинской СССР – и никакого результата насильственная украинизация не достигла. Даже в жесткое советское время. То, что не твое, твоим никогда и не будет.

              «Крым вернулся» подразумевает и Екатерину Вторую, и князя Григория Потемкина («Таврического»). Адмиралов Нахимова и Ушакова. Оборону Севастополя и во время Крымской войны, и во время Великой Отечественной. «Массандру» и «Артек». Чехова и Волошина. Куиджи и Айвазовского. Ялтинскую конференцию – и «Крымскую весну», наконец. Все это наша Родина, неразрывно. Русская история и культура. Ведь именно так все эти годы – даже во время пребывания на Украине – считало население Крыма. В том же контексте возвращения к правильным смыслам следует понимать и два других события последнего времени.

              Во-первых, новые слова поправок в российскую Конституцию. О приоритете российского законодательства над международным. О ценности русского языка. О том, что такое настоящая семья. И много других важных для страны положений. Жизнь заставляет нас принимать эти решения, потому что они способны обеспечить российские национальные интересы на многие годы вперед.

              И во-вторых, высказывание Владимира Путина о «подарках», которые сделал своим соседям русский народ. За этими словами российского лидера – глубокое понимание той трагедии, которую мы все пережили в конце XX века.

              Разумеется, прошлого не переписать, и никто в твердом разуме не желает восстановления СССР. У России нет агрессивных планов по насильственному возвращению исконно русских земель. Мир на границах –самое важное для всех государств. Однако Россия обязана хотя бы помнить, что эти земли были – и остаются – исконно русскими. И напоминать об этом всем остальным.

              Именно поэтому так важно возвращение к правильным словам – в том числе в Конституции.


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