Государство не должно финансировать обезлюживание страны

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Рубль вырвался в лидеры

Возврат к 60–65 рублям за доллар эксперты считают пока маловероятнымФото: Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Первый день лета оказался благоприятным для российской валюты. За доллар дают уже меньше 70 рублей, а в мае рубль находился в числе мировых лидеров по восстановлению. Это произошло во многом благодаря росту цен на нефть из-за сделки ОПЕК+. Сейчас картель, судя по всему, хочет продлить максимальные ограничения на добычу нефти. Но специалисты видят в этом и ряд потенциальных рисков. Подробности...
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Почему Трамп бессилен перед погромщиками

Что это за президент и верховный главнокомандующий, который только в Твиттер горазд писать?Фото: Andrew Nelles/The Tennessean/Reuters
Те, кто видел в Дональде Трампе «сильного лидера» или «диктатора», должны поразиться его действиям в кризисный для Америки период. Строго говоря, он не предпринимает никаких действий и ограничивается только угрозами, пока его страну пожирает пожар массового бунта. Это говорит о том, что президент США пустой болтун? Или у него все-таки есть хитрый план, которому он следует?  Подробности...
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Почему Россия не копирует французский «Мистраль»

Предположительный облик перспективного российского вертолетоносца (УДК)Фото: кадр канала Звезда
«Русские украли и клонировали «Мистраль». Столь радикальная оценка распространяется в эти дни в американском (и не только) военно-экспертном сообществе – там полагают, что проект нового российского вертолетоносца является фактически копией французского проекта. Откуда возникло подобное утверждение и можно ли ему верить? Подробности...
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Погром стал выходом США из карантина

Многие мегаполисы охвачены бунтами, погромами и мародерствамиФото: Trevor Hughes/Reuters
Протесты, вспыхнувшие в Миннеаполисе после гибели чернокожего от полицейского насилия, расширяются не по дням, а по часам. Все чаще начинает звучать слово «революция» в оценке как масштабов, так и последствий бунта. Полицейские участки и органы местной власти находятся в осаде, а Трамп прячется в бункере. Нацгвардия ведет бои за центры городов и проигрывает. Почему это происходит и что будет дальше? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Государство не должно финансировать обезлюживание страны

Сергей Худиев, публицист, богослов
С точки зрения идеологии сокращения населения планеты, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно. Но если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские. Подробности...

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              Сергей Худиев

              Государство не должно финансировать обезлюживание страны

              Сергей Худиев
              публицист, богослов
              		 2 июня 2020, 09:10

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              Уполномоченная при президенте РФ по правам детей Анна Кузнецова выступила с докладом, в котором, в частности, предложила сократить финансирование клиник, производящих аборты. По ее словам, «Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребёнка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности».

              Что же, если государство ставит перед собой цель поощрения рождаемости, этот шаг самоочевиден. Одновременно бороться с депопуляцией и оплачивать аборты за счет государства также бессмысленно, как бороться с алкоголизмом и субсидировать бесплатную водку для всех желающих. 

              Однако некоторые депутаты Госдумы и представители совета по правам человека высказались против этой инициативы, говоря, главным образом, о том, что это приведет к росту числа подпольных абортов и гибели женщин.

              Что не так в этом аргументе? Во-первых, он просто ошибочен; во-вторых, он в любом случае не относится к предложению Кузнецовой.

              Рассмотрим, например, Польшу – где законодательство запрещает аборты, кроме случаев угрозы жизни матери, тяжелых патологий плода или беременности, возникшей в результате преступления. Отличается ли Польша высокой женской смертностью? Этот показатель (число смертей беременных женщин на число благополучно родивших) составляет две смерти на сто тысяч беременностей. В России этот показатель равен 17.  В США – 19.

              Фото: Александр Рюмин/ТАСС

              Но в предложении Кузнецовой речь не идет о запрете абортов по польскому типу. Речь идет о сокращении их финансирования. Она не предлагает криминализировать совершение абортов, или позакрывать абортарии - она просто предлагает сократить финансовую поддержку абортов со стороны государства, так, чтобы клиники были более заинтересованы в благополучно родившихся детях, чем в абортах. Возможность совершить аборт останется – только государство не будет к этому подталкивать, поощрять и оплачивать.

              Нынешнее положение дел, когда аборты оплачивает государство – это огромный нож в спину любым попыткам остановить вымирание страны, и на физическом, и на психологическом уровне. В самом деле, любое финансирование – это распределение ограниченных ресурсов. Государство не может оплатить сразу все и всем; оно неизбежно делает выбор – такая-то операция оплачивается, такая-то – нет, такие-то лекарства входят в страховку, такие-то вам придется покупать самому. А каких-то медицинских услуг вам придется дожидаться месяцами – потому что очередь, оборудования на всех не хватает. А если вам срочно, и вы боретесь за жизнь, объявляйте сбор в интернете. 

              Чтобы оплачивать именно аборты – а не какие-то медицинские услуги, которые могли бы сохранить людям здоровье и жизнь - надо считать именно совершение абортов государственным приоритетом. А это передает как медицинским работникам, так и населению в целом, очень важное сообщение о приоритетах государства – государство, на самом деле, рассматривает ребенка как что-то столь же нежелательное, как воспаленный аппендикс или опухоль, а в беременности видит болезнь, требующую хирургического лечения.

              Из двух возможностей потратить одни и те же деньги, имеющиеся в распоряжении министерства здравоохранения – на улучшение сопровождения беременных или на пресечение беременности – государство выбирает вкладываться в аборты. Но какой в этом может быть смысл?

              Понятно – с точки зрения государственного интереса – зачем вкладываться в жизнь и здоровье людей, в детей, которые родятся, вырастут, станут гражданами и налогоплательщиками. Это логика, стоящая за материнским капиталом и другими усилиями по поддержке материнства. Но какой смысл вкладываться в то, чтобы дети не рождались? Какие дивиденды могут от этого ожидаться?

              Иногда люди ссылаются на то, что большинство населения, согласно опросам, выступают против выведения абортов из обязательного медицинского страхования – и, возможно, были бы против даже сокращения их финансирования. Но есть вопросы, которые не могут решаться со ссылкой на исследования общественного мнения – и это, прежде всего, вопросы национальной безопасности. Кто-то просто берет на себя ответственность защищать очевидное общее благо – независимо от результатов опросов.

              Меры по сокращению потребления алкоголя принимались – и принимаются – приказным порядком, без опросов ворчащего общественного мнения. Меры по поддержке рождаемости тоже вызвали ворчание (лучше бы дали денег кому-то еще) – но власти, слава Богу, не собираются их сворачивать.

              Отказ от финансового поощрения абортов – решение, которое не менее необходимо, и которое тоже следует принимать, исходя из сознания ответственности перед будущим. Причем, будущим довольно близким, когда нынешние сторонники абортов обнаружат, что в стране некому платить налоги, чтобы оплачивать их пенсии. Впрочем, это будущее уже здесь – и нужны меры, чтобы оно не стало намного более тяжелым.

              Государство не должно оплачивать нечто, настолько очевидно противоречащее общему благу, как аборты. Однако, кроме соображений прагматических и государственных, есть соображения ценностные, и конфликт вокруг того, должно ли государство поддерживать аборты, это конфликт мировоззренческий и этический.

              Существует очень мощное – политически и финансово – движение, для которого семья и чадородие в принципе являются злом, а аборты – великим благом, которое следует поддерживать и продвигать как можно шире, так, что любые попытки препятствовать этому продвижению воспринимаются с негодованием. Согласно взглядам этого движения (о котором мы уже писали) земля перенаселена, и рост населения в обозримом будущем приведет к ужасающим бедствиям – перегреву атмосферы, невозможности вести сельское хозяйство, массовому голоду и прочим ужасам, поэтому сокращение чадородия – острая необходимость.

              С точки зрения этой идеологии, быть многодетной матерью – позорно и отвратительно, семья есть очаг невыносимого патриархального угнетения и, конечно же, насилия, а вот быть гомосексуалистом – хорошо и правильно, а будет еще лучше, если вы объявите себя человеком противоположного пола и ляжете на операцию, в ходе которой вам удалят гениталии – сделав вас, таким образом, совершенно безопасным с точки зрения преступного продолжения рода.

              Конечно, мы можем сказать, что если кто-то на планете слишком бурно размножается, то уж точно не русские – и не европейцы вообще – да и по ряду других соображений вся эта пугающая картина мира ошибочна. Тем не менее, за ней стоят очень влиятельные силы и очень большие деньги.

              Есть другое мировоззрение – согласно которому семья это самое важное в жизни, а каждое дитя – это драгоценный дар. Человеческая жизнь обладает абсолютной ценностью – начиная от утробы матери и заканчивая последними днями глубочайшей старости. Государство не должно поощрять уничтожение невинных человеческих жизней – в том числе, в утробе матери. Мы, люди, должны заботиться о жизни друг друга.

              Самое важное преимущество этого мировоззрения – оно истинно. Но, как это и бывает с истиной, оно еще и спасительно. Для отдельных людей и для страны в целом, если мы еще не собираемся, как народ, исчезать с лица земли. И каждый из нас – особенно те, кто принимают решения – должен решить, на чьей он стороне, и что, с его точки зрения, заслуживает государственной поддержки – дети или аборты.


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