Как Европа поднимает рождаемость

Россия будет улучшать меры по поддержке рождаемости, заявил президент Путин. Речь идет в том числе о материальном стимулировании рождения детей – и подобная практика широко распространена, в частности, у наших европейских соседей. Как страны Евросоюза решают аналогичную задачу и насколько успешно?

За последние годы Россия предприняла целую серию усилий для преодоления демографического кризиса. Они дают результат – однако из-за исторически сложившихся обстоятельств в последнее время население страны вновь снижается. Обратил на это внимание и президент страны.

«Эти меры [по поддержке рождаемости] создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно, – сказал глава государства. – Будем дальше совершенствовать все эти механизмы», цитирует ТАСС слова Владимира Путина, произнесенные в пятницу, 13 декабря.

Российский лидер напомнил, что уже были повышены выплаты за первого и второго ребенка, а также продлено действие программы материнского капитала. Кроме того, расширяется практика выплаты пособий в регионах с неблагоприятной ситуацией с рождаемостью. Также в 2020 году вырастет количество людей, которые имеют право на подобные выплаты за счет изменения ценза.

Россия – далеко не единственная страна, которая сталкивается с такими проблемами и пытается их решить. Какие меры по поддержке рождаемости предпринимаются в странах Евросоюза и с каким успехом?

Германия

Правительство Германии ежегодно тратит €200 млрд на выплату субсидий семьям с детьми (это примерно 7% ВВП страны). Однако, несмотря на хорошее финансирование «детского вопроса», по коэффициенту рождаемости Германия сильно отстает от нормы. В 2018 году он достигал здесь всего 1,59, не дотягивая таким образом до среднеевропейского (1,6), и был очень далек от тех самых 2,1, что считаются в развитых странах «уровнем замещения».

«В Германии нет недостатка в деньгах для семейной политики, но есть недостаток конкретных мер, – говорит президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер. – Например, необходимо развивать сеть детских садов: всего треть детей в возрасте до трех лет в Западной Германии имеет возможность посещать дошкольные учреждения. Мест в детсадах катастрофически не хватает. На территории Восточной Германии ситуация была заметно лучше».

Франция

Франция – один из европейских лидеров по рождаемости. По итогам 2018 года здесь на одну женщину приходилось 1,87 ребенка (годом ранее – 1,92). Еще в 1946 году в стране была введена система денежных выплат и налоговых льгот семейным парам, которых стимулировали заводить не только первого, но также второго и третьего ребенка. И эта политика, судя по всему, работает. По крайней мере, за период 1946-1974 годов население Франции выросло на 12,1 млн человек (на 8,5 млн человек – за счет естественного прироста населения и только на 2,4 млн – за счет иммиграции). Базовое пособие на ребенка назначается всем лицам, проживающим во Франции и имеющим не менее двух детей, независимо от гражданства, на их детей в возрасте до 20 лет, проживающих в стране, что в немалой степени подталкивает плывущих через Средиземное море африканцев оседать именно во Франции.

Общее соотношение рождений и смертей во Франции по итогам 2018 года – 800 тысяч / 600 тысяч. Население страны «ползуче» увеличивается: в 2016-м – 66,77 млн, в 2017-м – 66,89 млн, в 2018-м – 66,99 млн.

Швеция

По коэффициенту рождаемости 1,88 Швеция поднялась на первое место в Европе, обойдя Францию. При этом наблюдается быстрый прирост мусульманской диаспоры: 22% новорожденных за год – дети афро-арабских иммигрантов. Европейское аналитическое агентство Gefira Team приходит к выводу, что через 40 лет такими темпами коренные белые шведы станут этническим меньшинством в своей стране. К 2060 году население Швеции, по прогнозу Gefira, достигнет 12 407 982 человека. Из них коренное население будет составлять 52,08%, а иммигранты – 47,92%.

Социальная политика страны располагает к повышению рождаемости.

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В частности, отпуск по беременности оплачивается в размере до 80% от оклада будущей роженицы. Этот отпуск она может взять, начиная с третьего месяца беременности (если ее профессия признается сопряженной с опасными условиями, например работа на стройке, то и раньше).

По закону оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком составляет 480 рабочих дней и распространяется это как на новорожденного ребенка, так и на усыновленного. Родители могут поделить между собой этот отпуск в любой пропорции, но каждый из них имеет по 90 обязательных дней, которые другому передать не может. 390 дней из названного срока оплачиваются в размере 80% от дохода, но не более 952 крон (около €100) в день. Остальные 90 дней – по фиксированной ставке 250 крон (€26) в день.

Каждая семья с одним ребенком получает пособие в размере примерно €114 в месяц. Семьям, имеющим двух и более детей, выплачиваются надбавки. Так, семья с шестью детьми получает не только пособие €683, но и дополнительно €375 ежемесячно. Пособия выплачиваются до момента достижения ребенком 16-летия.

Такая социальная политика обеспечивается высоким уровнем (одним из самых высоких в мире) налогообложения в Швеции.

Польша

В апреле 2016 года польское правительство запустило программу «Семья 500+» (Rodzina 500+) для повышения рождаемости путем улучшения условий жизни многодетных семей.

Данные Евростата показывают, что в Польше один из самых низких показателей рождаемости в Европе – 1,32 ребенка на женщину в 2015 году. Именно катастрофическое положение с рождаемостью подтолкнуло правительство к конкретным мерам. Но они, как выяснилось, плохо стимулируют, поскольку материальная поддержка очень незначительная, к тому же помимо финансовой помощи нужны другие программы – социального развития, образования, гарантированного трудоустройства и т. д.

В настоящий момент родители могут получать не облагаемое налогом пособие в размере 500 злотых (около 120 евро) в месяц на второго ребенка и последующих детей, пока им не исполнится 18 лет. Дополнительная поддержка составляет примерно 12% от средней начисляемой заработной платы (то есть до вычета налогов) в Польше в 2016 году.

Семьи также имеют право на получение пособия на своего первого ребенка, если доход семьи составляет менее 800 злотых (приблизительно 180 евро) на одного члена семьи. На конец февраля 2017 года программа Rodzina 500+ охватила всего около 55% всех детей в Польше до 18 лет. Общая сумма расходов составила 21 млрд злотых.

Италия

По оценкам Istat (Национального института статистики Италии), на 1 января 2019 года население Италии составляло 60,391 млн жителей, что на 90 тысяч меньше, чем в 2017 году. В 2018-м в стране было зафиксировано 449 тысяч рождений, что является историческим минимумом за последние 30 лет, с постоянным и прогрессивным снижением рождаемости в период между 2008 и 2018 годами.

Количество детей, необходимых для естественного замещения населения (коэффициент рождаемости) – 2,1 ребенка на женщину. В настоящий момент этот показатель в Италии составляет лишь 1,34. При всем при этом Италия до 2012 года не имела национального плана демографической политики. Палата депутатов итальянского парламента рекомендовала правительству страны ряд мер, среди них:

1. Введение пособий на детей в размере 400 евро в месяц в течение первых шести лет жизни каждого ребенка для пар с доходом ниже 80 000 евро в год.

2. Пересмотр налоговой системы ради упрощения процедур для семей с детьми-иждивенцами.

3. Стимулы для предотвращения абортов и поддержки женщин на пути к материнству.

4. Содействовать восстановлению женской занятости путем облегчения доступа к работе неполный день, а также «удаленке», с целью предоставления матерям возможности проводить больше времени дома со своими детьми.

5. Поощрять бизнес, который нанимает молодых матерей и женщин детородного возраста.

6. Принять меры по применению вычета стоимости услуг няни.

7. Гарантировать покрытие отпуска по уходу за ребенком в 180 дней до 80 процентов заработка.

Испания

В Испании также ведут речь о том, чтобы экономически заинтересовывать население в увеличении рождаемости (здесь показатель рождаемости 1,34 – точно, как в Италии).

«С 2015 года прорабатывается программа матпомощи многодетным семьям, причем с прицелом на пенсионные выплаты, – поясняет Алехандро Макарон, директор Фонда демографического возрождения. – Также нужно поддерживать домохозяек – женщин, которые оставили работу ради воспитания детей».

Испания присматривается к опыту Швеции, где отпуск по уходу за новорожденным составляет для обоих родителей до 13 месяцев с ежемесячной выплатой 80% от заработка. С 1 апреля 2019 года в Испании разрешено отцам запрашивать оплачиваемый отпуск в размере восьми недель по уходу за новорожденным. Планируется с 1 января 2020 года увеличить этот период до 12 недель, а с 2021-го – до 16. Также ведутся разговоры о том, чтобы снизить налоги для семей, в которых растут дети.

Ясли и школьные столовые должны быть оплачены государством, чтобы эти квоты не ложились на плечи родителей. Работающие родители уже могут оставлять 4-месячного ребенка в яслях, а это в среднем 300 евро.

Венгрия

В апреле 2018 года в Венгрии запущена программа защиты семьи со следующими основными пунктами:

1. Пожизненное освобождение от подоходного налога для женщин, которые рожают и воспитывают как минимум четырех детей.

2. Низкопроцентные кредиты до 31 500 евро для женщин в возрасте до 40 лет, которые впервые вступают в брак. При этом одна треть долга будет аннулирована при рождении второго ребенка, а весь кредит целиком будет погашен после рождения третьего ребенка. Также будет расширена кредитная программа для семей с двумя и более детьми, чтобы помочь им купить жилье.

3. После рождения второго ребенка правительство выдает 3150 евро на ипотеку, после третьего ребенка – 12 580 евро, а затем по 3150 евро за каждого последующего ребенка.

4. Бабушки и дедушки имеют право на оплачиваемый декретный отпуск до достижения ребенком 3-летнего возраста.

5. Расширяется сеть детских садов.

6. Правительство выдает субсидии в размере 7 862 евро на приобретение семиместного автомобиля для семей с тремя и более детьми.

В 2010 году в Венгрии на одну женщину фертильного возраста приходилось 1,25 ребенка. В 2018 году этот показатель поднялся уже до 1,4, совсем немного уступая среднему по Европе – 1,5.

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Как видим, правительства стран ЕС угрозу депопуляции принимают всерьез и пытаются принимать меры по поддержке рождаемости. По данным Евростата, население ЕС к 1 января 2019 года достигло 513,5 млн человек. Годом раньше этот показатель был 512,4 млн. Рост достигнут. Но за счет чего?

На протяжении 2018 года в Евросоюзе было зафиксировано 5,3 млн смертей и 5 млн рождений. Легко догадаться, что рост численности населения произошел не за счет внутренних ресурсов, а по причине принятия государствами–членами ЕС примерно 1,4 млн иммигрантов.

Что ж, примерно такая же картина и в России. Восполнение естественной убыли населения происходит по большей части за счет миграции в нашу страну из других государств, в основном стран бывшего СССР. Однако пример ряда стран Европы показывает, что и материальное стимулирование рождаемости среди коренного населения в значительной мере работает.

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