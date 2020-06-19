Турция становится газовой сверхдержавой

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19 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:46  |  vz.ru
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В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
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В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Трамп применил войска против «Северного потока – 2»

Трамп заявил о крупных долгах Германии перед НАТО Фото: Chris Kleponis/Pool/Sipa USA/Reuters
«Германия платит России миллиарды долларов за газ, но при этом должна НАТО кучу денег», – сказал президент США, объясняя решение сократить численность американских войск в ФРГ. По мнению экспертов, тем самым Дональд Трамп использует военный альянс против «Северного потока – 2» и в ущерб экономическим интересам Германии. Какой будет реакция Берлина и какими последствиями для НАТО грозит риторика Трампа? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Турция становится газовой сверхдержавой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
На усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен, а за ним – наступит новая реальность, в которой России в регионе Средиземноморья будет отведена куда меньшая роль. Подробности...

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              Глеб Простаков

              Турция становится газовой сверхдержавой

              Глеб Простаков
              бизнес-аналитик
              		 19 июня 2020, 17:25

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              Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – один из немногих лидеров мировых держав, который в период пандемии коронавируса не только не снизил внешнеполитическую активность, сосредоточившись на решении внутренних проблем, но наоборот, использовал ее для укрепления своих позиций.

              Не добившись значительных успехов в Сирии, где ему пришлось конкурировать с более мощными в военном плане соперниками – Россией и США, Эрдоган с лихвой компенсировал этот провал на других направлениях. В частности, в Ливии, где главными оппонентами Турции выступают Египет и ОАЭ, а роль России – пусть и важна, но все же второстепенна.

              Отмененный на днях визит министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова в Турцию, где должна была обсуждаться ливийская проблема, демонстрирует взволнованность Москвы успехами Эрдогана. И это волнение имеет под собой прочное основание.

              Дело в том, что превращение Турции в средиземноморский халифат, а Эрдогана – в его халифа имеет конкретное экономическое выражение. Турция, которая никогда не славилась избытками нефти и газа, сегодня имеет шанс стать энергетическим гегемоном Восточного Средиземноморья. Еще в мае Анкара обратилась к правительству национального согласия в Триполи с целью получить разрешение на разведку и добычу нефти и газа на ливийском шельфе. При этом Turkish Petroleum, по некоторым сведениям, ведет эти работы на протяжении уже нескольких месяцев - официальное разрешение должно лишь закрепить существующее положение дел. Противодействие Турции мятежным силам ливийской оппозиции в лице генерала Хафтара и поддержка Правительства национального согласия (ПНС) имеет для Триполи свою цену.

              Неудивительно и то, что спустя всего месяц с момента начала ливийской активности, Эрдоган ввязался в новую авантюру вокруг добычи углеводородов на побережье Кипра. Бурная реакция кипрского руководства с призывами к Евросоюзу вмешаться в ситуацию пока ни к чему не привела. Непризнанная, но де-факто существующая Турецкая Республика Северного Кипра дает Турции основания участвовать в экономической жизни острова, в том числе – добывать нефть и газ. И тут уж каждая сторона сама должна решить, какое из слов имеет больший вес – «непризнанная» или «турецкая». Тем более, что Анкара-то ТРСК как раз признает.

              Фото: Владимир Песня/РИА Новости

              Тот факт, что реализовывать энергетические проекты на Кипре Турция решилась именно сейчас, тоже не удивляет. Перспектива вступления Турции в ЕС окончательно развеялась еще несколько лет назад.

              А с выходом из ЕС Великобритании, фактической денонсацией Шенгенского соглашения в условия распространения COVID-19 и роста протекционистских настроений в странах-лидерах объединения, максимально снижают привлекательность Евросоюза для Турции. А раз нет взаимных обещаний и устремлений, то ничто Эрдогана не сдерживает. Даже перспектива военных столкновений с Грецией – слишком уж велико военное превосходство Турции.

              Ливийский и кипрский энергетические проекты стартовали вскоре после запуска «Турецкого потока» в январе этого года. Благодаря этому проекту, Анкара не только обеспечила собственные потребности в газе, но и получила излишек, который сможет поставлять в южную Европу. Запуск Транс-Анатолийского газопровода на полную мощность, ожидаемый уже в этом году, позволит поставлять в Турцию газ с азербайджанского месторождения Шах-Дениз. Вкупе с ливийским и кипрским газом, Анкара становится новым крупным энергетическим игроком на Ближнем Востоке.

              Военная и политическая мощь Турции, подкрепленные нефтью и газом, делают амбиции президента Эрдогана вполне осязаемыми. Для укрепления своего энергетического могущества он даже пошел на сближение с Израилем, отношения с которым были максимально враждебными с 2010 года, когда израильский спецназ захватил турецкое судно «Мави Мармара», следовавшее в составе «Флотилии свободы», стремившейся прорвать блокаду Сектора Газа.

              Израиль не подписал совместное заявление Египта, Кипра, Франции, Греции и ОАЭ, обвинившее Турцию в незаконной деятельности в Восточном Средиземноморье. Отсутствие подписи наблюдатели расценили как сигнал Анкаре, с которой Тель-Авив рассчитывает разделить энергетические зоны влияния в регионе. Известно, что Израиль сейчас разрабатывает крупное месторождение Левиафан на морском шельфе. Права на его использование также оспаривает Ливан. И поддержка Анкары в споре с Бейрутом будет для Израиля не лишней. Турция и Израиль всерьез намерены подорвать монополию арабских стран на региональном энергетическом рынке.

              В свете сказанного слова Эрдогана о том, что Турция выйдет из коронавирусной истории более сильной, уже не выглядят бахвальством. Для аудитории внутри страны у Эрдогана тоже припасен набор мобилизующих мер. Начиная со смены губернаторов в половине турецких провинций, в том числе тех, где компактно проживают курды, заканчивая попыткой превратить храм Святой Софии в мечеть, что, безусловно, порадует консервативно настроение население «сельской» Турции и националистов.

              Нет сомнений в том, что Реджеп Тайип Эрдоган попытается максимально использовать представившееся окно возможностей. Потеряв украинский газовый транзит, Россия попала в определенную зависимость от Германии и Турции. Любовь-ненависть между Москвой и Анкарой последних лет все больше усложняются ввиду противоречивых интересов и амбиций президента Эрдогана. Ясно одно: на усиление Турции нужно чем-то отвечать, в противном случае хрупкий баланс сил будет разрушен, а за ним – наступит новая реальность, в которой России будет отведена куда меньшая роль.


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