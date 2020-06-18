С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

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18 июня, четверг  |  Последнее обновление — 17:33  |  vz.ru
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России пообещали небывало дешевые деньги

Банк России поможет российской экономике выйти из кризисаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Банк России впервые с 2015 года снизит ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт. Ее уровень окажется на историческом минимуме в 4,5%. Даже перед кризисом в 2014 году ставка была выше. Все это приведет к снижению долговой нагрузки на бизнес и население, что в условиях кризиса не будет лишним. В чем причины такого решения Центробанка? Подробности...
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Как обеспечена надежность электронного голосования в России

Москвичам не понадобятся избирательные участки, они смогут голосовать дома – через СетьФото: mos.ru
В ближайшее время москвичи и нижегородцы смогут выразить свою позицию по поправкам в Конституцию с помощью электронного голосования – дистанционно через интернет. Выдержит ли цифровая система высокие нагрузки и надежно ли защищена процедура голосования от хакерских атак и манипуляций? Подробности...
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«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
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Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

Три дня в Дижоне агрессивные группы вступали в столкновения, уничтожали камеры видеонаблюдения, поджигали машиныФото: VINCENT LINDENEHER/EPA/ТАСС
После многодневных массовых беспорядков во французском Дижоне чеченская диаспора и выходцы из стран Магриба договорились о перемирии. Утихомирить враждующие стороны удалось лишь с помощью полицейского спецназа. Обострение криминальных разборок связывают с битвой за территорию и торговлей наркотиками. Почему власти Франции долгое время закрывали глаза на разгорающийся этнический конфликт и какие у него могут быть последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...

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Как Пушкин примирил западников и славянофилов

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      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

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              С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

              Максим Соколов
              публицист
              		 18 июня 2020, 17:05

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              Сокрушение кумиров – давняя забава человечества. В Древнем Риме кумироборчество было связано с преемством власти. Всякого правящего императора производили в божественные и ставили статуи. Затем, однако, выяснялось, что бывший цезарь был отнюдь не божественным, а редким мерзавцем – и тогда его статую сокрушали. Или заменяли голову тирана на голову правящего императора – что экономнее.

              В 1961 г., после XXII съезда КПСС, сокрушение статуй тов. Сталина было вполне в древнеримском духе. Кстати, практиковался и экономный вариант. Наземный вестибюль открытой в 1950 г. ст. м. «Серпуховская» (с 1961 г. – «Добрынинская») был украшен мозаичным панно, изображающим физкультурников, несущих портрет тов. Сталина. После разоблачения культа личности и его последствий спортсмены на параде 1950 г. стали нести портрет космонавта Гагарина, ставшего вместо Сталина лучшим другом физкультурников.

              В поздней античности свергали не столько статуи божественных императоров, сколько статуи богов-небожителей, ибо новообращенные христиане не могли терпеть скульптурные изображения бесов – Меркурия, Венеры, Юпитера, etc. В 988 г., когда кн. Владимир крестил Русь, поруганию с последующим утоплением в водоеме подвергся Перун. Спустя тысячу лет в Ричмонде (штат Виргиния) судьбу Перуна повторил идол Колумба.

              Обильный тиранопад Нового Времени произошел в Великую французскую революцию. Сокрушение символов тирании начали еще 14 июля 1789 г. – тюремное и военное значение Бастилии было близко к нулю, но символическое разгорячало революционную толпу. Однако самый тиранопад пошел в 1792 г. со свержением монархии. Людовик XVI пошел на гильотину, а памятники всем предшествующим Бурбонам – Генриху IV, Людовикам XIII, XIV и XV – торжественно свалили. Что такого было тиранического в добром короле Генрихе IV и его бессмысленном сыне Людовике XIII, сейчас понять трудно, но очевидно, валили ex officio. Король не может не быть злейшим тираном.

              По этой логике погромили в Сен-Дени и усыпальницу королей, правивших Францией начиная с VII в., хотя претензии к доброму королю Дагоберту вряд ли кто-нибудь из санкюлотов был в состоянии сформулировать. По невежеству громили и вовсе не французских монархов. На фасаде собора Парижской Богоматери стояли статуи Царей Израильских, сокрушили и их.

              Фото: REUTERS/Gary Cameron

              Украинский ленинопад, случившийся после революции гiдностi, всем известен, поскольку произошел совсем недавно, и кто же не писал о буйстве украинских бесштанников? Российские бесштанники 1991 г. в этом отношении были скромнее, ограничившись Дзержинским, Свердловым и каким-то количеством провинциальных Лениных. Но что-то тянущее на франко-украинские образцы, т. е. всенародное ликование, имело место лишь при сносе Железного Феликса.

              После 1917 г., конечно, было покруче. Сам Ленин подписал декрет о монументальной пропаганде, предписывающий убрать памятники царям и их слугам, и лично поучаствовал в сносе кремлевского памятника Александру II. Снесли, конечно, изрядно, но в Петрограде-Ленинграде были и явные недоработки, если не прямой саботаж. Остались стоять оба Петра – растреллиевский и фальконетов, клодтовский Николай I и опекушинская Екатерина. Марат с Робеспьером явно бы не поняли.

              Оценивая современное тиранопадство в США, Англии и Бельгии (плюс интересные дебаты на эту тему в Швеции – там уже предложили вместо Карла XII поставить статую девицы Тунберг), уместнее всего сравнить его с украинским ленинопадом. И в богатых странах Запада, и на бедной Украине взяли на вооружение лозунг «Вспомнила бабушка девичий стыд».

              То есть и положительные, и отрицательные черты Колумба, генералов-конфедератов, отцов-основателей, Ленина и его сподвижников, а равно Юлия Цезаря (до него добрались в Бельгии) были известны давным-давно, но революционное неистовство произошло внезапно, как будто страшно приспичило.

              В этом смысле буйство французских и российских революционеров более логично: они свергли старый режим, учредили новый и тут же начали катать-валять символы тирании. Тогда как американо-украинская модель не предполагает (пока, по крайней мере) переучреждения государственности и замены инсигний, а просто граждане взбесились.

              Тут, конечно, интересно, что ФРС США будет делать с денежными знаками. Ведь портреты на них – это тоже государственные инсигнии, восходящие к чеканным профилям монархов (луидор, наполеондор, фридрихсдор, etc.). Но если память о расизме так нестерпима, что делать с портретами Вашингтона (1 доллар), Джефферсона (2 доллара), Гамильтона (10 долларов), Джексона (20 долларов) и Франклина (100 долларов)? Ведь безгрешен по этой части только Грант (50 долларов) – даже Линкольна (5 долларов) уже обвиняют в расизме.

              Разве что полностью переходить на систему безналичных платежей – тогда портреты президентов-рабовладельцев сами собой выйдут из употребления.


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