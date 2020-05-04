Планету постепенно начинают освобождать

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Коронавирус кардинально изменит отдых россиян

Куда поедут отдыхать россияне этим летомФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пандемия создает уникальные условия для развития внутреннего туризма в России. Спрос на местные морские пляжи, отдых на Волге или Селигере ожидаемо подрастет. В то же время есть ряд факторов, которые могут нейтрализовать положительный эффект от большого отложенного спроса на отдых после снятия карантина. Стоит ли ждать скидок на отдых этим летом? Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

Украинская версия «Википедии» знает о пяти российско-украинских войнахФото: ВЗГЛЯД
МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Кто и зачем тиражирует нелепые слухи о коронавирусе

Фейки о коронавирусе превращаются в современный фольклорФото: Frank May/Global Look Press
«Во время таких катастроф большое количество людей оказываются в состоянии, когда они понимают, что не могут контролировать свою жизнь. Они не знают, что произойдет в ближайшем будущем. Состояние полной неопределенности делает людей гораздо более восприимчивыми к конспирологическим теориям», – сказала газете ВЗГЛЯД социальный антрополог Анна Кирзюк. Она объяснила, почему Сеть наводняют самые немыслимые фальшивки, посвященные COVID-19. Подробности...
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Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев

Украинских нацистов все больше принято изображать героямиФото: State Archives Department of the Security Service of Ukraine/wikipedia.org
Польские украинцы потребовали от Варшавы компенсации за операцию «Висла», в рамках которой в стране было окончательно уничтожено бандеровское подполье. Что это была за операция, какую роль в ней сыграл СССР, зачем ее называют этнической чисткой и почему требование польских украинцев можно счесть хамским и справедливым одновременно? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Планету постепенно начинают освобождать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В большинстве стран карантин выполнил свою главную задачу – замедлил распространения эпидемии. Но сохранение ограничений чревато множеством проблем – более серьезных, чем сам коронавирус. Подробности...

QR-коды – это вообще не про свободу

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Как Красная армия штурмовала Рейхстаг

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          Как вы относитесь к случаям нарушения режима самоизоляции со стороны окружающих?
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          • Уменьшилось

          • Увеличилось

          • Не изменилось

          • Не употребляю алкоголь

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              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 4 мая 2020, 13:19

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              Период мировой самоизоляции заканчивается. Страны начинают снимать ограничения и освобождать как свое население, так и экономику. Эпидемия коронавируса продолжает шагать по миру. Более 3 миллионов заболевших, 200 с лишним тысяч погибших – и эти цифры с каждым днем лишь увеличиваются.

              Час победы над болезнью еще так от нас далек – ВОЗ настроена пессимистично, и, в частности, утверждает, что нет никаких гарантий защиты излечившегося больного от нового заражения. Однако несмотря на этот пессимизм реакция большинства стран на эпидемию стала меняться – вместо дальнейшего закручивания гаек они, наоборот, их раскручивают.

              В большинстве стран изменения произошли потому, что длящийся несколько недель карантин выполнил свою главную задачу. Смог серьезно замедлить распространения эпидемии – уменьшить темпы роста и сократить число реально больных на данный момент, а также снизить количество погибших. А в этих условиях сохранение ограничений чревато множеством проблем, последствия которых (как с точки зрения потраченных денег, так и с точки зрения потерянных жизней) могут быть более серьезными, чем коронавирус.

              Так, к снятию ограничений готовится самая пострадавшая страна Евросоюза – Италия. Ежесуточное количество погибших регулярно снижается, и в стране уже открылись стройки и некоторые фабрики. В целом же промышленность начинает работать с 4 мая. В этот день откроются бары и рестораны (правда, еду будут продавать лишь на вынос). Школы откроются лишь в сентябре – однако Италия все-таки не Швеция, и в одной семье часто живут люди нескольких поколений. Так что бабушки с дедушками присмотрят за внуками.

              Поэтому учителя сильно не возмущаются – в отличие от священников, которые просят у премьера снять ограничения и возобновить церковные службы. Однако премьер-министр Джузеппе Конте упорствует – видимо, понимая, что открытие церквей не является жизненно важным шагом с точки зрения спасения экономики, ментального здоровья населения и даже их душ. Паства может пообщаться с Богом и напрямую, без риска заражения.

              Фото: Jorge Sanz/Global Look Press

              В самой же пострадавшей от коронавируса стране мира – Соединенных Штатах – тоже смотрят в будущее с оптимизмом. Федеральные карантинные меры закончились 30 апреля и, несмотря на то, что болезнь буквально опустошает некоторые районы США, ряд штатов (Колорадо, Техас) выполняют просьбу Дональда Трампа и готовятся к снятию ограничений. Другие штаты (например, Иллинойс) собираются начинать этот процесс с середины мая.

              Главными лоббистами открытия выступают, естественно, бизнесмены и те, кто боится рецессии сильнее, чем вируса. Боится настолько сильнее, что приводит математические доказательства необходимости открытия даже тех городов, которые являются центрами эпидемии (например, Нью-Йорка и Нью-Джерси). Белый дом, понятно, всячески поддерживает и стимулирует процесс – Трампу нужно как можно быстрее вывести экономику из рецессии – для того, дабы волна восстановления и экономического роста внесла его в ноябре в Белый дом на второй срок.

              Ветер свободы достиг и дальних берегов. В некоторых штатах Австралии людям разрешили собираться по 10 человек, а также заниматься «бесконтактным отдыхом» – например, рыбалкой. Власти настаивают на том, чтобы штаты начали открывать школы.

              А в Израиле они уже открываются – правда, пока лишь некоторые, да и в тестовом режиме. Выходит из карантина и Черный континент. Гана, Нигерия и Южная Африка с первых чисел мая снимают ряд карантинных ограничений. Да, в той же Нигерии пока не удалось добиться снижения числа реально больных – однако у правительства несколько иные приоритеты. Оно сейчас думает прежде всего о спасении экономики, которой МВФ предрекает самую серьезную за 30 лет рецессию.

              В то же время страны, вовремя не севшие на карантин, сейчас расплачиваются дальнейшим ростом числа больных – а, значит, и неготовностью вместе с соседями снимать карантинные меры. Среди них, например, Великобритания, где последние дни прирост реально болеющих составлял примерно по 5 тысяч в день. Поэтому премьер-министр Джонсон сейчас испытывает колоссальное давление – бизнес через Министерство финансов требует снятия ограничительных мер, тогда как глава МВД Прити Патель просит население «оставаться сильными» и терпеть. Оппозиция же просит главу Кабмина хотя бы начать «взрослую дискуссию» об условиях и этапах выхода страны из изоляции.

              Что же касается России (куда болезнь пришла позже, чем в ту же Европу), то у нас эта дискуссия уже ведется – более того, ее результаты предопределены. Владимир Путин уже дал понять, что со второй декады мая режим самоизоляции начнет поэтапно отменяться.

              Да, кому-то эти заявления покажутся слишком поспешными – в отличие от ряда европейских стран, России пока не удалось добиться ни стабилизации, ни, тем более, снижения числа реально болеющих (то есть общего числа заболевших за вычетом вылечившихся). Наоборот, этот показатель растет угрожающими темпами – примерно по шесть-семь тысяч в день – и кто знает, какие цифры у нас будут через пресловутые две недели. Однако несмотря на все это, есть ряд предпосылок для решения о хотя бы частичном снятии ограничений. Во-первых, месяц самоизоляции уже выполнил свою главную задачу – снизил рост численности заболевших и позволил властям усилить систему здравоохранения за счет увеличения числа инфекционных коек, а также пополнения запасов оборудования и защитных материалов.

              Во-вторых, Путин должен все-таки думать об экономике – думать и осознавать, что Россия, в отличие от того же Запада, не может вложить в ее восстановление триллионы долларов. У нас этих денег банально нет. Наконец, в-третьих, очевидно, что люди уже просто устали сидеть на карантине – и демонстрируют свою усталость массовыми нарушениями режима. И чтобы эта массовость на майские праздники не превратилась в тотальность, населению дали надежду на то, что им осталось лишь день простоять и ночь продержаться. 

              Посмотрим.

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