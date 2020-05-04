Планету постепенно начинают освобождать

Период мировой самоизоляции заканчивается. Страны начинают снимать ограничения и освобождать как свое население, так и экономику. Эпидемия коронавируса продолжает шагать по миру. Более 3 миллионов заболевших, 200 с лишним тысяч погибших – и эти цифры с каждым днем лишь увеличиваются.

Час победы над болезнью еще так от нас далек – ВОЗ настроена пессимистично, и, в частности, утверждает, что нет никаких гарантий защиты излечившегося больного от нового заражения. Однако несмотря на этот пессимизм реакция большинства стран на эпидемию стала меняться – вместо дальнейшего закручивания гаек они, наоборот, их раскручивают.

В большинстве стран изменения произошли потому, что длящийся несколько недель карантин выполнил свою главную задачу. Смог серьезно замедлить распространения эпидемии – уменьшить темпы роста и сократить число реально больных на данный момент, а также снизить количество погибших. А в этих условиях сохранение ограничений чревато множеством проблем, последствия которых (как с точки зрения потраченных денег, так и с точки зрения потерянных жизней) могут быть более серьезными, чем коронавирус.

Так, к снятию ограничений готовится самая пострадавшая страна Евросоюза – Италия. Ежесуточное количество погибших регулярно снижается, и в стране уже открылись стройки и некоторые фабрики. В целом же промышленность начинает работать с 4 мая. В этот день откроются бары и рестораны (правда, еду будут продавать лишь на вынос). Школы откроются лишь в сентябре – однако Италия все-таки не Швеция, и в одной семье часто живут люди нескольких поколений. Так что бабушки с дедушками присмотрят за внуками.

Поэтому учителя сильно не возмущаются – в отличие от священников, которые просят у премьера снять ограничения и возобновить церковные службы. Однако премьер-министр Джузеппе Конте упорствует – видимо, понимая, что открытие церквей не является жизненно важным шагом с точки зрения спасения экономики, ментального здоровья населения и даже их душ. Паства может пообщаться с Богом и напрямую, без риска заражения.

В самой же пострадавшей от коронавируса стране мира – Соединенных Штатах – тоже смотрят в будущее с оптимизмом. Федеральные карантинные меры закончились 30 апреля и, несмотря на то, что болезнь буквально опустошает некоторые районы США, ряд штатов (Колорадо, Техас) выполняют просьбу Дональда Трампа и готовятся к снятию ограничений. Другие штаты (например, Иллинойс) собираются начинать этот процесс с середины мая.

Главными лоббистами открытия выступают, естественно, бизнесмены и те, кто боится рецессии сильнее, чем вируса. Боится настолько сильнее, что приводит математические доказательства необходимости открытия даже тех городов, которые являются центрами эпидемии (например, Нью-Йорка и Нью-Джерси). Белый дом, понятно, всячески поддерживает и стимулирует процесс – Трампу нужно как можно быстрее вывести экономику из рецессии – для того, дабы волна восстановления и экономического роста внесла его в ноябре в Белый дом на второй срок.

На эту тему

Ветер свободы достиг и дальних берегов. В некоторых штатах Австралии людям разрешили собираться по 10 человек, а также заниматься «бесконтактным отдыхом» – например, рыбалкой. Власти настаивают на том, чтобы штаты начали открывать школы.

А в Израиле они уже открываются – правда, пока лишь некоторые, да и в тестовом режиме. Выходит из карантина и Черный континент. Гана, Нигерия и Южная Африка с первых чисел мая снимают ряд карантинных ограничений. Да, в той же Нигерии пока не удалось добиться снижения числа реально больных – однако у правительства несколько иные приоритеты. Оно сейчас думает прежде всего о спасении экономики, которой МВФ предрекает самую серьезную за 30 лет рецессию.

В то же время страны, вовремя не севшие на карантин, сейчас расплачиваются дальнейшим ростом числа больных – а, значит, и неготовностью вместе с соседями снимать карантинные меры. Среди них, например, Великобритания, где последние дни прирост реально болеющих составлял примерно по 5 тысяч в день. Поэтому премьер-министр Джонсон сейчас испытывает колоссальное давление – бизнес через Министерство финансов требует снятия ограничительных мер, тогда как глава МВД Прити Патель просит население «оставаться сильными» и терпеть. Оппозиция же просит главу Кабмина хотя бы начать «взрослую дискуссию» об условиях и этапах выхода страны из изоляции.

Что же касается России (куда болезнь пришла позже, чем в ту же Европу), то у нас эта дискуссия уже ведется – более того, ее результаты предопределены. Владимир Путин уже дал понять, что со второй декады мая режим самоизоляции начнет поэтапно отменяться.

Да, кому-то эти заявления покажутся слишком поспешными – в отличие от ряда европейских стран, России пока не удалось добиться ни стабилизации, ни, тем более, снижения числа реально болеющих (то есть общего числа заболевших за вычетом вылечившихся). Наоборот, этот показатель растет угрожающими темпами – примерно по шесть-семь тысяч в день – и кто знает, какие цифры у нас будут через пресловутые две недели. Однако несмотря на все это, есть ряд предпосылок для решения о хотя бы частичном снятии ограничений. Во-первых, месяц самоизоляции уже выполнил свою главную задачу – снизил рост численности заболевших и позволил властям усилить систему здравоохранения за счет увеличения числа инфекционных коек, а также пополнения запасов оборудования и защитных материалов.

Во-вторых, Путин должен все-таки думать об экономике – думать и осознавать, что Россия, в отличие от того же Запада, не может вложить в ее восстановление триллионы долларов. У нас этих денег банально нет. Наконец, в-третьих, очевидно, что люди уже просто устали сидеть на карантине – и демонстрируют свою усталость массовыми нарушениями режима. И чтобы эта массовость на майские праздники не превратилась в тотальность, населению дали надежду на то, что им осталось лишь день простоять и ночь продержаться.

Посмотрим.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД