Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

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Зачем Газпрому нужен польский транзит

Транзит газа через Польшу остановленФото: Леонид Щеглов/ТАСС
Транзит российского газа через Польшу в последние дни стремится к нулю. Газпром мог бы отказаться от этого маршрута вообще без каких-либо последствий для поставок в Европу. Спрос на газ упал так сильно, что уже сейчас газопроводов, кажется, слишком много, а в следующем году появятся новые российские трубы. Однако Газпром в будущем все же сохранит польский транзит. Зачем? Подробности...
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Россия 24 июня отпразднует две Победы

В июне 1945 года по Красной площади маршировали солдаты-победители, взявшие штурмом БерлинФото: Общественное достояние
Во вторник Владимир Путин назвал новую дату проведения парада Победы – он должен пройти 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад маршал Георгий Жуков принимал военный парад, когда вражеские знамена и штандарты были брошены к подножию Мавзолея. А парад 2020 года, полагают эксперты, станет не только символом триумфа над нацизмом, но и ознаменует успехи страны в сражении с пандемией. Подробности...
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«Посланник» шестого поколения будет медленнее предшественников

Российский боевой «Посланник» должен впервые подняться в воздух к 2025 годуФото: 24 NEWS plus/Youtube
Началась сборка первого опытного образца российского стратегического бомбардировщика шестого поколения под кодовым названием «Посланник». Почему разработчики решили сделать его дозвуковым, в отличие от более скоростного предшественника – сверхзвукового «стратега» Ту-160? Подробности...
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США накажут Гонконг за бунт против Китая

При предыдущих схватках с китайскими властями жителям Гонконга сопутствовал успехФото: Vincent Yu/АР/ТАСС
Внешне новые протесты сепаратистов в Гонконге напоминают прежние, но теперь ситуация значительно усложнилась. Дело совсем не в коронавирусе − большинство пандемий опасных ОРВИ начинались в этих местах, так что к маскам и карантину гонконгцы давно привыкли. Дело в беспредельно высоких ставках: США либо подчинят Китай своей воле, либо превратят финансовый центр Азии в захудалую провинцию. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

Герман Садулаев, писатель, публицист
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              Кто претендует на нашу территорию, тот останется без своей

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 27 мая 2020, 12:28

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              Гитлер был большой «европеец». Когда в июле 1942 года подразделения полка (развернутого в бригаду, далее развернутого в дивизию) «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер» в горячке наступления форсировали Дон и перешли на южный берег, рейхсканцлер лично приказал им вернуться, а чуть позже все соединение было передислоцировано во Францию.

              По принятым тогда в Германии воззрениям, в этом месте по Дону проходила граница между «Европой» и «Азией», и северный берег Дона был Европой, а южный берег был уже Азией. Гитлер суеверно боялся, что воинская часть, носящая его личное имя, ступит на земли Азии. Вероятно, в его «магическом» мышлении это означало гибель. Потому что он был «европеец».

              В 1943-м году гитлеровские войска откатились на рубежи Восточного вала. Восточный вал или Линия Пантера-Вотан был не только полосой укреплений. Он замышлялся, как новая восточная граница Третьего Рейха. В состав Рейха должны были войти Крым, Юго-Запад России, Украина, Беларусь. То есть, вся западно-европейская часть СССР. Нацистская Германия не собиралась захватывать всю Россию.

              Предполагалось только разбить большевиков и поставить в Москве марионеточное правительство «новой России без жидов и комиссаров». Евреев и коммунистов следовало, конечно, уничтожить везде, а также сильно проредить население, оставив только необходимый минимум для обслуживания поставок сырья в Рейх. Но территории Сибири Гитлер оккупировать не собирался. Разве что Дальний Восток отдавался им под юрисдикцию союзной Японии.

              Рейх должен был уместиться в границах Европы. За пределами Европы у Германии могли быть только колонии и протектораты. А вот для Украины и Беларуси никакой вообще государственности, даже марионеточной, в плане нацистов не предусматривалось. Эти земли должны были просто быть розданы немецким поселенцам.

              Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

              Как мы знаем, у фашистов тогда ничего не получилось. Восточный вал не стал новой границей, Красная Армия прорвала оборону и гнала гитлеровцев до самого Берлина. А по результатам войны город Кенигсберг с областью вернулся в Россию (ведь он уже был российским в 18-м веке) и вскоре был переименован в Калининград.

              Может быть, это намек, некоторый урок истории для тех, кто хочет расширить свое «жизненное пространство» за счет чужих территорий: в результате можно лишиться и своих. Практически всем, кто имеет территориальные претензии к России, Россия может напомнить о своих исторических правах на их собственные территории.

              Я бывал в Калининграде не раз. Он не показался мне «закрытой военной базой». Город очень открытый, дружелюбный, одновременно и российский, и европейский. Большинство жителей города и области – потомки советских людей, переселившихся из различных регионов СССР уже после Победы. Но удивительным образом калининградцы ценят и хранят традиции города, считают всю разнообразную историю Кенигсберга-Калининграда своей. Достаточно одной забавной детали: в ежегодной исторической реконструкции Грюнвальдской битвы польские войска изображают реконструкторы из Польши, литовские войска – реконструкторы из Литвы и Беларуси, а за Тевтонский орден «выступают» калининградцы. Потому что – ну, никого же больше от тевтонцев нигде не осталось.

              Вообще надо всегда помнить, что понятия «Европа» и «Азия» в значительной мере являются идеологическими конструктами. Никакой единой Азии не существует, у Грузии и Монголии не очень много культурных параллелей. Но и Европа чрезвычайно разнородна. Можно было бы называть «настоящей Европой» страны, принявшие католичество, но после Реформации Германия и некоторые другие земли отошли от Папского престола.

              А между Италией и Швецией различий, опять же, больше, чем сходств. Единство Европы провозглашается только в противопоставлении кому-нибудь, «дикарям», или «коммунистам», или «русским». Однако и это чистая идеология. Европа еще никогда не вела войну вся на одной стороне фронта, а всякий раз сражалась внутри себя. За право называться «настоящей Европой».

              Советник американского президента назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы», сетуя на размещение Россией ракет и прочих вооружений. Наверное, стоило бы как-то увязать это логически с военными базами, которые НАТО разместило в Прибалтике и Польше, в непосредственной близости к России и Беларуси. Но мне интереснее культурно-цивилизационный аспект такого яркого высказывания.

              Как мне кажется, Калининград не может быть кинжалом в сердце Европы хотя бы потому, что он сам Европа. Калининград должен был стать мостом между Россией и Западом, и он стал им. Область даже ввела упрощенные электронные визы для граждан Польши, Германии и ряда других стран. И, кстати, в регионе действует Особая экономическая зона.

              И если где-то в мире существует «объединенная Европа», со славянами, кельтами, немцами, литовцами, да даже и с тевтонцами, с открытыми границами и свободной экономикой, то это, как ни парадоксально, именно Калининград.


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