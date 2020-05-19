Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

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Олигархи девяностых хотят лишить Россию «Столичной»

У России снова заберут права на советские водочные брендыФото: Юрий Сомов/РИА «Новости»
Двадцать лет ушло у российского государства на то, чтобы вернуть себе права на легендарные советские бренды «Столичная» и «Московская» за рубежом. Но как только РФ добилась этой исторической справедливости, ею воспользовались в своих интересах бывшие акционеры нефтекомпании «ЮКОС», арестовав эти водочные бренды в нескольких странах Европы. Россия снова должна спасать свои марки. Подробности...
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Оппозиция атаковала «Бессмертный полк»

Андрей Шабанов из Самары пообещал впредь не публиковать в интернете фотографии нацистовФото: Следственный комитет Российской Федерации/YouTube
Следователи СК задержали подозреваемых в публикации на сайте акции «Бессмертный полк» фотографий нацистов. Некоторые уже признали свою вину и раскаялись в содеянном. Как показало независимое расследование, среди задержанных оказались сторонники блогера Алексея Навального. По оценке экспертов, происходящее говорит о целенаправленной кампании по умалению значения Дня Победы и роли России во Второй мировой войне. Подробности...
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«Адреналин и «каспер». Как работают парамедики в условиях эпидемии

Скорая помощь, как и обычно, помогает не только тем, кого затронул коронавирусФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Сейчас в России, как и по всему миру, основные силы медиков брошены на противодействие COVID-19. Это значит, что нагрузка на специалистов, которые занимаются другими больными, значительно выросла. Недавним указом Владимира Путина был утвержден праздник – День работника скорой медицинской помощи. Спецкор газеты ВЗГЛЯД провел несколько дней на обычной районной станции в Ростовской области, чтобы увидеть, как работают сельские парамедики в условиях эпидемии. Подробности...
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Коронавирус грозит уничтожить целую страну ЕС

Бельгия является преуспевающей и тихой страной только с виду. Внутренние противоречия разрывают ее на части Фото: Jonas Roosens/Zuma/Global Look Press
Бельгийские врачи провели флешмоб − повернулись спинами к премьер-министру, когда ее кортеж приехал с инспекцией в одну из больниц. Столь демонстративное унижение власти не просто требование дополнительных выплат. Оно напоминает о том, что уже в скором будущем Бельгия может прекратить свое существование как единая страна. Это станет настоящим кошмаром для ЕС и для НАТО.  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

Павел Волков, публицист
На Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». За эту сумму можно попасть в черный список и не выйти из него уже никогда. Подробности...

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              Павел Волков

              Если Запад и олигархи денег не дают, заплатит украинский народ

              Павел Волков
              публицист
              		 19 мая 2020, 12:38

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              Президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанскому изданию El Pais заявил, что в случае неполучения нового кредита МВФ Украину ждет «банкротство и погружение в нищету». Депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина угрожает необходимостью отмены всех соцвыплат для избежания дефолта, если деньги от МВФ не будут перечислены.

              До конца 2020 года Украина должна выплатить международным кредиторам 356,28 млрд гривен, или 13 млрд долларов. Вся проблема в том, что 8 млрд долларов от МВФ (а в этом году из них обещали перечислить только 3,5 млрд) никак не покрывают указанный долг. Эти 3,5 млрд, которые с замиранием сердца ждут в мае, позволят выплатить лишь майскую часть долга – 68,22 млрд гривен, или 2,5 млрд долларов. Ради этого именно к маю Зеленский, обещавший «весенние посадки» предполагаемых преступников из предыдущей власти, объединился с Порошенко, чтобы сначала протащить в парламент крайне непопулярный среди населения закон о продаже земли, а затем подписать его. Земля за майские выплаты, а что делать дальше – неизвестно.  

              Деньги надо где-то брать, и поскольку Запад не дает, а у олигархов еще попробуй забери, остается последний и беспроигрышный вариант – народ. Учитывая, что безработица высока, а медианная зарплата у работающих колеблется в районе 200 долларов в месяц, чего хватает только на еду и коммуналку, люди зарабатывают, как могут: от подработок-шабашек до полулегальной интернет-торговли всякой всячиной из Китая. Налоги с этого всего, естественно, не платятся, что с точки зрения государства совершенно возмутительно.

              И не важно, что налоги от продажи в интернете пары кроссовок – это 3 копейки, а ежегодно выводимые олигархами в офшоры суммы достигают десятка миллиардов. Только что ты скажешь толстосумам, если их представители (а то и они сами) сидят в Верховной раде? А вот народ безмолвный, представителей у него нет – и значит, именно его можно безопасно для себя трясти.

              28 апреля на Украине вступил в силу закон о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем. В народе его тут же обозвали законом «о пяти тысячах гривен». Суть его в том, что при осуществлении любого денежного перевода (вплоть до пополнения карточки в терминале) на сумму от 5 тыс. гривен (13,5 тыс. рублей) без открытия счета гражданин должен будет предоставить свои документы. Схитрить и перевести деньги за несколько раз не получится – недреманное око банковской службы безопасности будет бдительно проверять признаки связи с другими операциями. И если покажется, что таковые признаки имеют место, перевод просто заблокируют, а потом можешь несколько месяцев доказывать, что ты не верблюд. Главное, что твоими деньгами в это время будет пользоваться банк.

              Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

              Если какой-то банк посчитал, что твои финансовые операции подозрительны, то твои персональные данные отправят в другие банки, а также адвокатам, страховщикам, риелторам, нотариусам, аудиторам, налоговикам, на почту и даже так называемым микрокредитным организациям с ломбардами. Вот здорово, когда ломбард знает твой адрес, телефон и паспортные данные. Ну наверняка же эти данные никогда не попадут мошенникам.

              Персональные данные граждан в украинских финучреждениях – это вообще отдельная история. Они с легкостью сливаются и продаются. На предыдущих президентских выборах клиенты крупнейшего в стране «Приватбанка» имели счастье лично поговорить с кандидатом Петром Порошенко, который обзванивал их и просил голосовать за него. Ну звонил робот, конечно, но голос был записан именно экс-президента. Представьте себе реакцию человека, когда из динамика телефона он слышит: «Добрый день! Вас беспокоит Петр Порошенко». Так и разрыв сердца получить можно.

              Все то же работает и касательно расчетов за товары по почте. А это как раз напрямую связано с пока еще слабо облагаемой налогами кустарной интернет-торговлей. Если ты отправляешь или получаешь на почте больше 5000 гривен, у тебя возьмут копию паспорта и идентификационного кода и загрузят твои данные в систему. Так государство оперативно посмотрит, кому это ты два-три раза в неделю шлешь игрушки и косметику в Германию, Австралию или Канаду? А не похоже ли это на незаконную торговлю?

              А оно не похоже, оно так и есть. Просто, когда нет легальной работы, а пособие даже в период коронавирусного карантина выплачивают в размере от 650 до 1000 гривен (1700-2500 рублей), люди выживают, как могут. Какой смысл облагать такое налогами, непонятно. Навара на грош, а людей, которые справляются самостоятельно и не требуют ничего от государства, данная практика переведет в разряд требующих всяких пособий. Государству станет от этого лучше? Вряд ли.

              В общем, хоть это и закон «о пяти тысячах гривен», заблокировать могут любую сумму, если банку (или почте) покажется подозрительной транзакция, то есть по факту волюнтаристски. И дело не в том, что ты, конечно же, докажешь, что несчастные пару тысяч гривен тебе перевел родственник или друг вернул долг. Дело в том, что ты сразу не получишь деньги. Сначала придется идти в службу безопасности и возмущаться. Там вежливо скажут, что все будет хорошо, только будь добр, предоставь доказательства.

              И вот ты уже бежишь каким-то образом получать расписку от отправившего тебе перевод дядюшки, который живет в другом городе или, не дай бог, в другой стране. А клерк в банке говорит: «Та-ак, перевод из России, очень подозрительно. А ваш дядюшка часом не агент Кремля?». Чтобы выяснить, не из ФСБ ли тебе прислали 2000 гривен, материалы передадут в Госфинмониторинг. Отмониторив все и снова найдя операцию подозрительной, материалы передадут в правоохранительные органы.

              Правоохранители месяцок будут рассматривать заявление, затем назначат следственную группу, которая начнет собирать доказательства. Пару месяцев следствия, и дело в суде. Судей сейчас на Украине катастрофически не хватает, они сильно загружены срочными делами (где люди находятся под стражей) и хорошо, если будут назначать заседания раз в два-три месяца. В ходе судебного процесса кто-то может заболеть, уехать в командировку или уволиться, что продлит его на неопределенный срок. Когда вы докажете свою невиновность, обвинение направит дело на апелляцию, а после апелляции – в кассацию, то есть еще год придется повозиться. И только потом... Вам все еще нужны эти деньги?

              Конечно, это цепочка в какой-то степени гротескна и совсем не обязательно все произойдет именно так. Возможно, вы просто принесете расписку от дядюшки и на этом все закончится. Но если государству надо будет с вами такое провернуть, оно может это сделать. А черный список – это не такая уж и мелочь. Мой знакомый, политзаключенный, который отсидел три года за «попытку подрыва» редакции одной никому не нужной запорожской газеты (взрывчатка была подброшена, применялись пытки и т. д.), неизвестно по какому закону попал в такой список – и ни банки, ни частные почтовые компании не хотели оказывать ему услуги. «У нас написано, что вы неблагонадежны», – говорили ему в отделениях этих организаций. И вот ты вроде бы есть, а вроде бы тебя и нет.

              Украинское государство не может сказать международным кредиторам: «Денег нет, но вы держитесь». Зато оно запросто может проявить подозрительность и долго не отдавать гражданам перечисленные им деньги, используя их по своим нуждам. А еще, благодаря вышедшему закону, оно может составить базу тех, кто получает и отправляет «подозрительные» денежные переводы для того, чтобы налоговая не скучала. Начиная с 2000-х годов с Украины выведено в офшоры больше 200 млрд долларов, но именно контроль за переводами в 5000 гривен спасет батьковщину.


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