Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

В 2021 году Украина заплатит около 100 млн долларов держателям специальных облигаций Value Recovery Instrument (VRI). Эти специфические долговые бумаги не имеют ни номинальной стоимости, ни ставки доходности, и привязаны лишь к одному показателю – динамике ВВП.

Расчет простой: любой рост ВВП свыше 3% в год облагается этими облигациями «налогом» в 15% от прироста. Если же рост экономики превысит 4%, то вдобавок к 15% выплачивается 40% от прироста. Иными словами, если экономике Украины посчастливится расти темпами выше среднемировых (что вполне вероятно, учитывая «эффект дна», от которого отталкивается самая бедная страна Европы), то держатели VRI будут забирать себе около половины этого ускоренного роста. Выплаты начнутся с 2021 года, но долги начисляются уже с прошлого года.

История про VRI – пожалуй, самый откровенный пример колонизаторской политики корпоративного Запада по отношению к Украине. В октябре 2015 года, когда украинский министр финансов, гражданка США, а впоследствии сотрудник American Council Наталья Яресько согласовала условия соглашения о реструктуризации 15 млрд долларов украинской задолженности перед держателями еврооблигаций, я не поверил своим глазам.

Условия соглашения подразумевали ни много ни мало тотализатор на обрушившемся в те годы почти двукратно украинском ВВП. На тотализаторе играли ведущие инвестиционные фонды США и Канады, в числе которых настоящие воротилы мирового финансового бизнеса – Vanguard и Black Rock. Откровенно смущал и срок действия «соглашений Яресько»: удавка, наброшенная на украинский экономический рост, остается актуальной до 2040 года. Сменится не одно поколение украинцев, а тотализатор будет исправно работать.

Согласно договоренностям, они де-факто получали контроль над целым государством в обмен на списание 3 млрд долларов долга из 15 миллиардов. И нет никаких сомнений в том, что свои «потери» фонды компенсируют с лихвой. Около 100 млн долларов, которые Киев уже задолжал игрокам в «украинском казино» вдобавок к 24 млрд долларов, которые страна должна погасить только в 2020-2022 годах по ранее взятым внешним кредитам – лишь первая ласточка. Уже сейчас большую часть внешнего долга Украины составляют отнюдь не «дешевые» кредиты МВФ, а сверхдорогие заимствования по еврооблигациям.

Тогда, в октябре 2015-го, большинство ведущих украинских экономистов и аналитиков засунули свои аналитические выводы куда подальше. Страна все еще переживала шок от значительных военных потерь в Дебальцево и ранее – в Иловайске, получив неуверенную передышку с подписанием Минских соглашений. Списание 20% долга выглядело благом, и все дудели в дудку, возвещающую о большой «перемоге» (укр. – «победа»).

Из опрошенных мною экономистов сомнения в победе высказал один лишь Олег Устенко, тогда исполнительный директор международного фонда Блейзера, а ныне – советник президента Зеленского по экономическим вопросам. Впрочем, сейчас ни украинский минфин, ни господин Устенко разговоров о денонсации или хотя бы корректировке преступных «соглашений Яресько» не ведут.

Ну просто чтоб было понятнее: это примерно то же, что человеку взять кредит на неотложные нужды не в банке с более-менее разумными условиями, а в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же.

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В 2016-2018 годах Украина занимала по самым высоким в мире ставкам на рынке облигаций, а срок заимствований постоянно сокращался ввиду стремительно нарастающих рисков. В 2019 год процесс пошел в обратную сторону: занимать Украине под высокий процент было уже слишком рискованно даже для финансовых стервятников. Ведь такие займы не только ставили под угрозу будущий экономический рост Украины, с которого кормятся держатели VRI, но и повышали угрозу дефолта, после которого выплаты внешним кредиторам прекращались бы полностью или частично. Ставки заимствований стали понижаться (при этом они все еще выше среднемировых), сроки – увеличиваться.

Перегрузив Украину долгами, корову, дающую молоко, можно было и потерять. Новая стратегия зарубежных акционеров «корпорации Украина» теперь заключается в том, чтобы дать украинской экономике оттолкнуться от дна, обеспечив желанный для кредиторов и практически бесполезный для самой Украины рост ВВП. При этом речь не идет об инвестиционном буме, новых производствах и т. д. Неустойчивый, хлипкий экономический рост на протяжении ближайших лет должен быть обеспечен за счет трех основных факторов.

Первый стартовый рост должно обеспечить открытие рынка земли, которое с завидным упорством проталкивает монокоалиция «Слуги народа» в Верховной раде, несмотря на неорганизационное движение сопротивления под флагами псевдооппозиционных партий. Продажа земли, вероятно, будет растянута во времени, что будет обусловлено необходимостью концентрации мелких земельных паев, а также переоформления участков на украинских «номиналов». Так или иначе, снятие моратория на куплю-продажу сельскохозяйственных земель обеспечит среднесрочный приток инвестиций и рост доходов бюджета.

Второй фактор – новая волна приватизации. В молотилку распродажи пойдут крупные энергетические активы вроде госкомпании «Центрэнерго», активы в сфере машиностроения. Под масштабную приватизацию могут попасть и крупнейшие госкомпании вроде «Укртелекома», «Нефтегаза Украины», «Украинских железных дорог» и «Укрпочты».

И, наконец, третий фактор – это перераспределение собственности, в первую очередь – сырьевых активов, принадлежащих украинским олигархам, в пользу зарубежных корпораций.

Продолжая аналогию с человеком и займом в микрофинансовой организации – это продажа квартиры и вообще всего, что есть, чтобы расплатиться с долгом.

Эра старой украинской элиты, представителями которой являются бизнесмены Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Константин Жеваго, Вадим Новинский и другие, подходит к концу. Их бизнес – это бизнес на продажу. Рудные, металлургические, энергетические активы, а также мощности в сфере газо- и нефтедобычи постепенно будут переходить в руки европейских и американских компаний, правительства которых уже сейчас почти полностью контролируют регуляторную сферу посредством инкорпорации своих людей в украинский кабмин. Контроль над регуляторкой обеспечивает и контроль над доходами украинских олигархов, постепенно склоняя тех к выходу из бизнеса и переходу в разряд зажиточных пенсионеров.

Масштабное перераспределение собственности Украины и связанный с ним всплеск инвестиционной активности будет сдерживаться куполом VRI – все сливки, связанные с инвестиционным бумом на Украине, будут снимать крупные инвестиционные фонды. Таким образом, даже «распродажа последнего» не позволит Украине выбраться из гигантской экономической ямы, в которую ее последовательно загоняли кризисы последнего тридцатилетия – 1991, 1998, 2008 и 2014 годов.

Все это видится в особенно печальных тонах на фоне новостей из Аргентины, новое правительство которой дало понять, что не будет платить по кредитам МВФ, и сейчас понуждает своих кредиторов вступить в переговоры о реструктуризации долгов. В отличие от Буэнос-Айреса, контролируемый изнутри Киев таких вольностей позволить себе не может.