После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

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Украинский «Антонов» хочет стать американским

Спасение американским Boeing украинского авиапрома – большая иллюзия КиеваФото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Украина уверяет, что к ее легендарному авиапредприятию «Антонов» проявляет интерес американский Boeing. В Киеве уверены – один из мировых лидеров авиастроения может вложиться в украинский авиапром и даже создать совместное предприятие по разработке нового самолета. Однако эксперты уверены – свой шанс на спасение «Антонов» потерял еще несколько лет назад. Подробности...
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Арктический форпост России создадут из региона-матрешки

Слияние двух регионов поможет сохранить самобытность северных народовФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России вскоре может стать одним регионом меньше. Это произойдет в случае объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. Если эту инициативу поддержат на референдуме жители, то в России появится огромный по площади и протяженности северный регион с гигантским экономическим потенциалом, который станет главным форпостом страны в Арктике. Подробности...
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Россия готовит принципиально новые двигатели для космических кораблей

Фото: NASA/wikimedia.org
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что для скоростных перемещений человечества в космосе потребуется разработка двигателей, основанных на новых физических принципах. О чем идет речь, какими будут космические двигатели будущего и какие разработки на эту тему ведутся в России и в мире? Подробности...
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В начале Второй мировой Польше надо винить собственную жадность и глупость

Ужасы Второй мировой были предопределены решениями политиков, в том числе польскихФото: ТАСС
Польша вступила в исторический спор по поводу пакта Молотова – Риббентропа и истоков Второй мировой уже не только с Москвой, но и с Берлином. Виновата ли нацистская Германия в своей агрессии единолично, или же ей кто-то помог? Если вспомнить исторические факты, то окажется, что поляки приближали уничтожение своей страны и нападение Гитлера на всю Европу собственными руками. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

Сергей Мардан, публицист
Если и другие страны, по примеру Чили, введут «паспорта иммунитета» для тех, кто уже переболел короной и не опасен, то люди старше 65 лет, фактически, превратятся в отверженных. Они будут просто обречены до конца жизни сидеть под домашним арестом. Подробности...

Мир будет поделен на постглобальные блоки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Уже очевидно, что к созданию своих блоков-регионов приступили США и Китай. Россия попросту обречена стать центром крупного постглобального блока, поскольку ее суверенное будущее вряд ли выдержит нахождения «на заднем дворе» другой великой державы. Подробности...
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              Сергей Мардан

              После пандемии мир будет принадлежать молодым и богатым

              Сергей Мардан
              публицист
              		 14 мая 2020, 17:50

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              Мир вступает в новую эру. К «обязательному» пакету документов вроде паспорта, водительских прав и номера полиса медицинской страховки, уже в ближайшее время может прибавиться «паспорт иммунитета».

              Намедни представители правительства Чили официально заявили, что планируют выпустить первые в мире «паспорта иммунитета». Этот документ позволит людям, переболевшим covid-19, вернуться к работе и нормальной жизни до снятия общих ограничений.

              Пола Даза, заместитель министра здравоохранения Чили, сообщила, что в стране излечились от нового вируса более 4600 человек и теперь они смогут получить новые документы.

              Предполагается, что переболевшие covid-19, приобретают иммунитет к болезни и могут вернуться ко всем благам цивилизации, которые человечество утратило вместе с пандемией. Включая походы в рестораны, кино, возможность дышать свободно, а не через маску, и без опаски общаться с другими людьми.

              Помимо того, что у многих ученых есть большие сомнения по поводу теории устойчивого иммунитета к коронавирусу у переболевших, новшество способно полностью перевернуть наши представления о дискриминации.

              Фото: Ulrich Niehoff/Global Look Press

              Даже «священные» права сексуальных меньшинств и феминисток полностью обнулятся в этом новом пост-пандемическом мире. Человечество разделится на «чистых» и «нечистых» в самом что ни на есть буквальном смысле. «Чистым» будет принадлежать весь мир. Они в первую очередь будут получать работу.

              Даже с точки зрения математических рисков, взять человека с «паспортом иммунитета» для работодателя будет гораздо выгоднее, чем того, кто не болел, но может заболеть. Ведь ему придется оплачивать медицинскую страховку, нести расходы на поиск нового сотрудника в случае его вероятной болезни и так далее.

              Как сейчас в вакансиях пишут требования к соискателю – «мужчина, до 40 лет», так через несколько месяцев может появиться дополнительная формулировка «с иммунитетом к коронавирусу».

              Ничего фантастического в этом предположении лично я не вижу. После того, как несколько миллиардов человек добровольно согласились на фактический домашний арест, я понимаю, что готовность человечества к социальным экспериментам над собой не имеет границ.

              Как минимум наиболее пострадавшие от пандемии индустрии, с готовностью и не щадя ресурсов могут лоббировать широкое и повсеместное внедрение «паспорта иммунитета». Это – авиаперевозки и туризм. Ведь если авиакомпании в ближайшее время не придумают хоть какой-то более-менее приемлемый способ возобновить массовые авиаперелеты, никто из них карантин не переживет.

              Груз огромных постоянных издержек на зарплаты персоналу, оплату лизинга за самолеты, оплата услуг аэропортов за стоянку авиапарка, уничтожит авиакомпании уже до конца этого года и никакой правительственной поддержки им не хватит.

              Та же печальная судьба ждет огромную туриндустрию по всему миру. Сотням миллионов людей, которые ее обсуживали прямо и косвенно к Рождеству 2020 года будет нечего есть. Роскошные экзотические курорты на Бали, в Таиланде или на Антильских островах снова превратятся в забытые Богом дыры на краю света, где нет даже чистой воды. Но и будущее Венеции, Барселоны или Дубровника будет немногим лучше.

              Туризм вернется к состоянию начала XX века, когда он был уделом богачей, выбиравших между Баден-Баденом и Ниццей, а оригиналы отправлялись в кругосветные путешествия на роскошных лайнерах. Тысячам отелей по всему миру срочно нужны постояльцы. И желательно такие, за которыми не придется делать полную дезинфекцию номера. И получается вот что. Мир будет принадлежать молодым.

              Выросшая продолжительность жизни еще недавно позволяло оставаться в этом условном статусе вплоть до 60 лет, хотя и с большими натяжками и подтяжками. Фитнес, здоровое питание, деньги, отличная медицина позволяли вести абсолютно полноценную жизнь миллионам стариков «первого мира».

              Теперь же люди старше 65 лет фактически превращаются в отверженных. Статистика смертности от Covid-19 уменьшает их шансы получить новый документ в несколько раз. Точнее, она вообще их лишает этих шансов, потому что, мало кто отважится играть в рулетку со смертью при летальности более 10% от числа инфицированных. Более того, правительства даже развитых стран, трезво оценив расходы на борьбу с коронавирусом, могут «забыть» отменить ограничения для «группы риска».

              Ведь, вместо того, чтобы 3-4 недели спасать в реанимации с привлечением нескольких смен врачей, какого-нибудь 70-летнего гражданина, гораздо проще и дешевле запретить этому гражданину находиться в общественных местах. Можно определить специальные часы в специальных магазинах, где он сможет покупать продукты или даже бесплатно доставлять ему их до двери.

              А тех, кто не захочет сидеть в своих обычных городских квартирах, можно будет вывезти в полностью стерильные дома престарелых или еще какие-нибудь специальные рекреационные зоны для стариков. Причем, исключительно с гуманными целями. Ради спасения человеческих жизней.


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