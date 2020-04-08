Настало время вцепиться в социальные нормы

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8 апреля, среда  |  Последнее обновление — 18:03  |  vz.ru
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Как победить дефицит медицинских масок

Россия вводит ограничения на продажу масокФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Правительство вводит драконовские меры по борьбе со спекуляцией медицинскими масками – ведь цены на этот по-прежнему дефицитный товар взлетели в последнее время в разы. Помогут ли нововведения вернуть медицинские маски в свободную продажу, сколько должен стоить такой товар и как обстоят дела с его производством в России? Подробности...
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Трамп объявил войну русским монархистам

Лозунг РИД – фраза Иоанна Кронштадтского «Демократия в аду, а на небе Царство»Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Госдепартамент США с подачи Белого дома внес в свой список террористических организаций «Русское имперское движение». Это первый для списка случай, когда в терроризме обвинена не исламская, а православная организация. Зачем это нужно американцам и почему выбор пал именно на РИД? Ответ может показаться смешным, но смешного в этой ситуации мало.  Подробности...
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Устойчивость россиян к коронавирусу получила неожиданное объяснение

В странах, где прививки от туберкулеза имеют массовый характер, смертность от коронавируса в 10 раз меньшеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Сенсационная гипотеза ученых из США получила новое подтверждение. Возможность взаимосвязи между смертностью от COVID-19 и прививками от туберкулеза признала и глава ФМБА Вероника Скворцова. Если это так, население России защищено от коронавируса в разы лучше, чем американцы и итальянцы. Но как это работает? И почему страны Запада отказались от спасительной БЦЖ, а бывший соцблок − нет? Подробности...
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Коронавирус оставил Британию без лидера

Борис Джонсон в начале пандемии коронавирусаФото: Jack Hill/The Times/PA/ТАСС
Иностранные коллеги желают выздоровления премьер-министру Британии Борису Джонсону, находящемуся в реанимации. Джонсон уже десять дней страдает от коронавируса, а теперь передал руководство правительством министру иностранных дел. Что происходит с государственным управлением на Туманном Альбионе и в других странах в случае серьезной болезни лидера? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Настало время вцепиться в социальные нормы

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
У нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень из Рязанской области окажется только первой ласточкой. Подробности...

Эффективный Китай выигрывает у бессильного Запада

Сергей Мардан, публицист
Если раньше Китай использовал почти исключительно экономические рычаги, щедро инвестируя в строительство в странах третьего мира, то сегодня он претендует на то, чтобы присвоить себе роль державы, спасшей мир от новой чумы. Подробности...

QR-код – это еще не печать Антихриста

Сергей Худиев, публицист, богослов
В наши дни Антихрист как мировой вождь еще не явился, и, соответственно, присяги себе не требует, принятие QR-кода не знаменует никаких мировоззренческих решений и печатью Антихриста никоим образом не является. Подробности...
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          В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?
          • Да, для защиты от вируса

          • Да, с другой целью

          • Нет, не считаю необходимым

          • Нет, не могу приобрести

          Чего вам больше всего не хватает на самоизоляции?
          • Живого общения

          • Прогулок

          • Физических нагрузок

          • Работы

          • Другого (указать в комментариях)

          Как долго вы психологически готовы соблюдать режим самоизоляции?
          • Одну неделю

          • Две недели

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          • Столько, сколько будет необходимо

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              на ваш взгляд


              В случае необходимости выйти из дома вы надеваете маску?


              Анна Долгарева

              Настало время вцепиться в социальные нормы

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 8 апреля 2020, 17:40

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              Можно говорить о макропроцессах и жаловаться на то, что мир сходит с ума. Но намного страшнее посмотреть на то, что происходит в отдельных домах, и увидеть, как сходят с ума на фоне этих макропроцессов обычные люди.

              На выходных молодой человек из Рязанской области расстрелял пятерых соседей, которые устроили слишком громкую вечеринку.

              Молодежь устроила тусовку под окнами. Громко, нагло, да еще и карантин нарушают. Законопослушный житель города Елатьмы высунулся из окна и сделал им замечание. Он считал себя, наверное, очень правильным, этот 32-летний парень. Работник психдиспансера. Националист, сторонник традиционных ценностей, крепкой семьи. Послушной, отметим, крепкой семьи: дети его регулярно ходили в синяках, по словам соседей.

              Слово за слово – наглая молодежь никак не желала угомониться. Тогда законопослушный житель города Елатьмы отпер свой оружейный шкаф, где у него лежал зарегистрированный охотничий карабин, снял оружие с предохранителя, спустился в подъезд и начал стрелять по нагрубившим ему соседям. Четыре парня и одна девушка, все чуть за двадцать. Живым не ушел никто.

              О чем, вообще, эта история? О том, что не надо стрелять по людям? О том, что не надо шуметь под окнами? О том, что не стоит нарушать карантин?

              Фото: Михаил Врубель Демон сидящий

              Она о том, что под тонким налетом цивилизации в каждом из нас живет существо абсолютно нецивилизованное, ведомое лишь инстинктами и эмоциями, впитавшимися где-то глубоко, на дальних слоях подсознания.

              И когда ситуация становится критической, тонкий налет «как принято» либо падает, либо облезает слоями. Так один в бою бросается на амбразуру, а другой идет расстреливать шумных соседей.

              Не стоит думать, что в России сейчас иначе. Люди отвыкли от глобальных потрясений, да что там – отвыкли от мелких перемен в своей уютной и обустроенной жизни. Пугает угроза коронавируса, еще больше выбивают из привычного распорядка невозможность зайти в привычную кофейню или пивную, погулять в парке, сходить в парикмахерскую, сидеть дома вместо работы.

              Пугает то, что человек не знает, что будет на следующей неделе, а тем более в следующем месяце. Все это сочетается с тем, что множество людей вынуждены не покидать свои квартиры и не имеют возможности сбросить накопившееся напряжение.

              И от нарастающего напряжения первыми слезают, как старая кожа, социальные нормы. Если бы не социальные нормы, моральные кодексы общества, наконец, Уголовный кодекс, мы имели бы не просто анархический социум – мы имели бы социум варварский, очень быстро скатывающийся в полузвериное состояние. Я не о России, я о человечестве вообще.

              И мы сейчас видим: вот тридцатидвухлетний парень из-под Рязани встряхнул головой, и все «надо», все «принято», все «Уголовный кодекс покарает» облетели с него, как пух с одуванчика. Остался безумец, руководствующийся исключительно собственным «хочу». Он хотел, чтобы шумные соседи замолчали, и не стало такой преграды, которая могла бы задержать его на этом пути.

              Товарищи. Если мы не поймем сейчас, что «хочу» – это надстроечный конструкт мирного времени, а мы живем в условиях «надо», то крепость нашей психики за время самоизоляции под вопросом.

              Надо: не убивать людей, желательно – не бить их, не отбирать у них имущество, не нарушать Уголовный кодекс, принимать меры предосторожности против пандемии, мыть руки, помогать старикам-соседям.

              Нельзя: поддаваться панике.

              Не стоит думать, что парень из-под Рязани изначально был каким-то психом: если у него дома имелся охотничий карабин, то уж психиатрическую комиссию-то он проходил. Норма – это соответствие социальным нормам. Так вот, у нас сейчас та ситуация, когда в социальные нормы нужно вцепиться двумя руками и не отпускать их. Потому что если мы их потеряем, то и здоровье психики населения изрядно просядет, а этот парень окажется только первой ласточкой.

              Он и так первая ласточка, будут еще такие случаи. Но чем крепче ты держишься за «что такое хорошо», тем меньше шансов, что из-под твоей человеческой кожи проглянет чешуя древнего ящера.

              Не стоит вглядываться в собственные бездны.

              Возможно, там тьма.


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