Бесноватость там так и перла наружу

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Обвал цен поможет Газпрому в битве с США

Цены на газ в Европе впервые стали ниже, чем в РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Главный рынок сбыта для Газпрома уже второй год испытывает серьезные проблемы. Обвал нефтяных цен вместе с карантином только подлили масла в огонь. Цены на газ в Европе стали даже ниже, чем внутри России, что еще недавно, казалось, нонсенсом. Падение доходов Газпрома неизбежно, но эта уникальная ситуация может помочь российской компании устоять в ожесточенной борьбе с США за европейской рынок.  Подробности...
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Украина объявила России войну в «Википедии»

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МИД Украины решил провести самоизоляцию с пользой и занялся внесением правок в «Википедию» по важным для себя вопросам − Крым, Донбасс, НАТО. Превращение дипломатов в энциклопедистов не самая плохая карьера по меркам Украины, но править в Киеве собрались еще и русскоязычный раздел, хотя отказывают «москальской мове» в праве считаться государственной. Эта затея смешна. Но все-таки опасна. Подробности...
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Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Профессор, доктор химических наук Леонид РинкФото: из личного архива
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19. В его основе советский препарат – легендарный иммуномодулятор, благодаря которому удалось в том числе победить такую жуткую болезнь, как проказа. Как работает лекарство, ученый рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД. Подробности...
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Европа карает нарушителей карантина жестче России

Британские полицейские весьма строго следят за нарушением карантинаФото: NEIL HAL/ EPA/ТАСС
Либерально настроенная общественность бурно жалуется на суровость наказаний, принятых в России за нарушение режима самоизоляции. Однако при ближайшем рассмотрении несложно заметить, что российский закон и правоприменительная практика в этом вопросе куда более гуманна, чем в Европе. Там меры по борьбе с нарушителями можно поистине назвать драконовскими. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бесноватость там так и перла наружу

Максим Соколов, публицист
Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Подробности...

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          • Не употребляю алкоголь

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              Бесноватость там так и перла наружу

              Максим Соколов
              публицист
              		 30 апреля 2020, 12:36

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              29 апреля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл издал Указ заштатному клирику города Москвы протодиакону Андрею Кураеву – «В связи с публичным оскорблением Вами памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора г. Москвы протоиерея Александра Агейкина, невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины (…), а также учитывая Ваши предыдущие деяния (…), Вы запрещаетесь в священнослужении до принятия решения епархиальным церковным судом».

              Протодиакон много лет кусательно лаял на Церковь и ее служителей, формально продолжая в ней служить, многие прежние его речи (например, по поводу кончины Патриарха Алексия II) были непозволительны не только для служителя Церкви, но даже и просто для культурного человека. Но каплей, переполнившей чашу долготерпения, стал кураевский пост в ЖЖ в день кончины о. Александра от морового поветрия.

              Об умершем, исполняя свой пастырский долг, он написал: «В моей памяти сей недопротопресвитер останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса». И далее пояснил свою мысль в комментариях. «Вопрос: Написать такое о новопреставленном... Одумайтесь, отче! Ответ: Агейкин немало безо всякой нужды позорил якобы христианскую церковь Моспатриархата. Вопрос: Как быть с тем, что он почил на Светлую Седмицу? Ответ: Прямо в рай, прямо в рай, только ножки задирай!».

              Последняя реплика уж точно может исходить только от человека, которым явно крутят бесы. Этим существам нет надобности считаться даже с простейшими людскими приличиями.

              Но хоть они его и крутят, А. В. Кураев не огорчен запретом в священнослужении – хотя считается, что для клирика жизнь в храме составляет главный смысл его жизни. А если и огорчен, то виду не подает, на вопрос, знает ли он о случившемся, отвечает: «Да, уже узнал. Я сейчас везу замечательного плюшевого медвежонка своим внучкам (точнее – внучатым племянницам, ибо при целибате законных детей и, соответственно внуков иметь невозможно) и это для меня гораздо более актуально и важно».

              Фото: Павел Смертин/ТАСС

              Мнения же прочих разделились. Секта свидетелей Кураева, ничуть не менее преданная и убежденная, чем секта свидетелей Навального, только укрепилась в силе духа и умножила страшные проклятия Церкви и ее предстоятелю. Иного было трудно и ожидать.

              Умеренно-либеральная церковная общественность (полагающая себя церковной или хотя бы околоцерковной), скорее, жмется и кряхтит. Сказать: «Все правильно тов. Кураев благовествовал» все-таки неудобно, бесноватость там так и перла наружу, поэтому используется тот довод, что запрет будет способствовать только большей популярности дьякона. В глазах общественности (не уточняется, какой именно) запрещенный дьякон предстанет, как пострадавший за правду.

              А если вспомнить, какой он был прежде успешный миссионер, то и теперь он сможет отмиссионерить (выражение самого Кураева) по самое не могу все священноначалие и стать новым Лютером. Тут идея та, что до сих пор он все же держался в рамках (на иной взглял, в очень широких рамках), а теперь ему нечего терять, и он станет сокрушать первосвященников с каким-то диким вдохновением.

              На самом деле на одного успешного Лютера приходятся сотни недолютеров, приверженцы которых оказывается рассеяны даже при жизни ересеначальника – не говоря о более отдаленной перспективе. Предположение, что на сем камне (А. В. Кураеве) воздвигну церковь свою и врата адовы не сокрушат ее, представляется сомнительным. Скорее будет Тельман Хоренович Гдлян, о котором все забыли. Или Яков Гаврилович Кротов.

              Люди же ортодоксального склада имеют к решению Святейшего единственную претензию – «Зачем так поздно?». Ибо то, что в протодиакона вселился целый легион бесов, было довольно очевидно уже, как минимум, несколько лет назад. А его прежние заслуги тут ни от чего не спасали. «Был сосуд избранный, стал сосуд диавольский» – это было, есть и будет до конца времен. А. В. Кураев тут не первый и не последний. Он давно уже ни единым словом (буквально, ни единым) не свидетельствовал о Христе, что должно составлять главную часть миссии, но огромным числом слов лжесвидетельствовал о Церкви. И зачем было так долго терпеть такое очевидное ругательство?

              Но сказано «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф 13,30). Что в применении к делам мирским может означать, что не следует торопиться с осуждением и должно прибегать к мечу духовному лишь тогда, когда превзойдена уже всякая мера непотребства.

              Для Предстоятеля таким переходом последней меры стало бесноватое глумление над бездыханным телом доброго пастыря отца Александра. Тогда и прозвучало: «Изыди!». Святейшему виднее. Нам же судьба А. В. Кураева – воистину, «лучше бы не родиться человеку сему» – лишний раз напоминает «Блюдите, сколь опасно ходите». От такого падения никто не застрахован.


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