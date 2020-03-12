Эрдоган начал аннексию Греции

Взгляд
12 марта, четверг  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
Разделы

Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

Саудиты пытаются вернуть Россию в ОПЕКФото: Tannen Maury/AP/ТАСС
После отказа России сокращать добычу в рамках ОПЕК+ Саудовская Аравия начала нефтяную войну. Саудиты готовы демпинговать и грозят серьезно нарастить добычу нефти. Это еще сильней обвалит и так низкие цены на нефть. Партнеры в одночасье превратились во врагов. Сможет ли Россия убрать американских сланцевиков и какую цену за это придется заплатить?  Подробности...
Перейти а раздел…

Путин должен продолжать большую геополитическую игру

Внешняя политика Путина всегда была нацелена на усиление России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Едва ли не самой важной причиной, по которой наши граждане беспокоятся о возможном уходе Путина с поста президента в 2024 году, является нестабильная международная ситуация. Несомненно, что в ближайшие годы она не станет проще – ставший очень тесным мир вступил в эпоху глобальной трансформации. И опытный руководитель в этих условиях становится серьезнейшим конкурентным преимуществом России. Подробности...
Перейти а раздел…

Как живет родина Ильича из Little Big

Илья Прусикин (слева в первом ряду рядом с учительницей) в школьные годыФото: из личного архива
Уроженец села Усть-Борзи в Забайкальском крае Илья Прусикин («Ильич») и его группа Little Big выбраны представлять Россию на конкурсе «Евровидение». Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД поговорил с односельчанами артиста, которые после развала СССР остались выживать на берегу реки Борзянки, что в Ононском районе. Подробности...
Перейти а раздел…

США рискуют получить президента-марионетку

Злые языки утверждают, что Байден погружается в маразмФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Дональд Трамп закрывает границы США для европейцев на 30 дней и готовится ввести режим ЧС из-за коронавируса. Для него это вопрос политического выживания: если инфекция ударит по производству, президент не сможет переизбраться на второй срок. Уже понятно, что его главным противником станет Джо Байден, разгромивший Сандерса на праймериз. Как и то, что Байден станет президентом-марионеткой.  Подробности...
Перейти а раздел…

Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
Перейти а раздел…

Эрдоган начал аннексию Греции

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Греки оказались в одиночестве перед лицом турецкого султана, разыгрывающего карту мигрантов для шантажа ЕС. И никакой Евросоюз не то, что денег не дал, просто даже спасибо никто не говорит, а лишь подвергают «острой критике». Подробности...

Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

Ирина Мешкова, Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата
То, что человек попал в тяжелую ситуацию, заработал множество психологических и духовных проблем, пристрастился к алкоголю, еще не значит, что ему нельзя помочь. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Рушится уверенность в Святой Загранице

Наталия Осипова, журналист
Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как коронавирус стал мемом

    Сандерс повержен, на очереди Трамп

    Путин как несекретное оружие России

      Перейти а раздел…

      Италия закрылась на карантин из-за коронавируса

      В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
      Подробности...

      Со дна бухты в Севастополе подняли торпедный катер времен войны

      В Севастополе подняли со дна моря торпедный катер времен войны. Предположительно это советский катер из серии «Г-5», столкнувшийся 15 июня 1942 года с другим катером – К-133. Впрочем, историки пока не исключают, что поднятый катер – немецкий
      Подробности...

      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

      Более 100 тысяч беженцев, скопившихся у границ Турции с Евросоюзом, прорвались в Евросоюз после того, как Анкара приняла решение открыть границы. Уже есть первые жертвы - греческие пограничники застрелили беженца из Сирии
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Tana»: История о том, как открыть производство детской одежды

        «Bинoдельня Марченко»: Стартап, который стал делом всей семьи

        «Человек планеты»: Как стать чемпионом мира вопреки всему

          Перейти а раздел…
          В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?
          • Да

          • Нет

          • Затрудняюсь ответить

          Какое наказание необходимо применить к распространителям фейков о коронавирусе?
          • Штраф

          • Общественные работы

          • Условный срок

          • Тюремное заключение

          • Просто игнорировать

          Союз педиатров России назвал суррогатное материнство антигуманным. А как вы относитесь к этому явлению?
          • Поддерживаю

          • Осуждаю

          • Отношусь нейтрально

            Перейти а раздел…

            Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Индонезия отказалась от покупки 11 истребителей у России
              Мишустин назвал «новую нефть» XXI векаНе прошедшему карантин депутату Катасонову аннулировали пропуск в ГосдумуУкраинские националисты сбили с ног представителя СНБО Сергея СивохоВ Киеве решили установить памятник Петлюре
              В Кремле разъяснили суть поправки в Конституцию о президентских срокахГосдума одобрила ответственность за нарушения на голосовании по КонституцииПутин наградил спасавшую детей при теракте на Дубровке француженкуПетербургский университет запретил объятия и поцелуи из-за вируса
              В России продажи туров за рубеж упали на 60%МИД призвал всех находящихся в Италии россиян вернуться домойПолитолог: Украина не способна найти компромисс по ДонбассуМартиросян рассказал, как Зеленский лишил смысла жизни всех кавээнщиков

              Главная тема


              Коронавирус сорвал антироссийские планы НАТО

              финансовая устойчивость


              СМИ сравнили возможности России и Саудовской Аравии в нефтяной войне

              решение киевсовета


              Киев разорвал договоры об аренде земли с российским посольством

              Голливудский актер


              Вирусолог оценил шансы Тома Хэнкса победить коронавирус

              Видео

              черное золото


              Чем закончится нефтяная война России и Саудовской Аравии

              тотальный карантин


              Борьба Украины с коронавирусом заставит кашлять всю Европу

              война 21-го века


              Турецким беспилотникам приписали фантастические успехи в Сирии

              международная ситуация


              Путин должен продолжать большую геополитическую игру

              Укрепление системы


              Ирина Алкснис: Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

              Равный партнер


              Геворг Мирзаян: Москва выдержала турецкую проверку «на слабо»

              Мало что изменилось


              Владимир Добрынин: К нефтяной войне в Кремле были готовы

              викторина


              В чем российские женщины опередили весь мир?

              на ваш взгляд


              В случае получения возможности по Конституции участвовать в выборах президента в 2024 году Путин выдвинет свою кандидатуру?


              Игорь Мальцев

              Эрдоган начал аннексию Греции

              Игорь Мальцев
              писатель, журналист, публицист
              		 12 марта 2020, 17:40

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Президент Турции Р. Т. Эрдоган, он же султан призрачной Оттоманской империи, конечно, красава. Из его последних выступлений вы пропустили самое интересное. Он тут намедни обратился к Греции с проникновенным словом: «Откройте границы перед мигрантами. Они же у вас все равно не останутся и пойдут в Европу».

              Тут следует киношный флешбек с быстрым просмотром событий, которые предшествовали этим сердечным словам.

              Картина такова. У Эрдогана начало пригорать в Сирии. Потому, что, благодаря русским, он не смог сильно развернуться в Идлибе, прикрывая братьев по вере, которые совершенно случайно заодно являются вполне себе бородатыми джихадистами, которых, впрочем, европейская пресса отчего-то называет «повстанцами», практически революционерами и чегеварами. Ему даже пришлось срочно бежать к Путину, чтобы объясниться.

              За пару дней до встречи с Путиным, султан заявил Европе, что, так как он страна НАТО, то его должно поддержать НАТО в его священной борьбе на сирийской территории. Исходя из положений о блоке НАТО. Но в НАТО вспомнили, что все уложения НАТО отчего-то не покрывают тот случай, когда страна НАТО ведет на чужой территории боевые наступательные действия типа «агрессия». Давайте называть вещи своими именами. Никто, кроме бородатых братьев, Эрдогана в Сирию не звал. В отличие, например, от России.

              Тогда товарищ Эдроган заявил Евросоюзу, что он не будет больше сдерживать всех желающих попасть в Евросоюз и откроет границы на севере – с Болгарией и Грецией.

              Фото: Can Ozer/Global Look Press

              Адресовано это было, прежде всего, матушке Меркель, потому что именно она гарант и спонсор мошеннической сделки «мигранты остаются в Турции, за все платит Германия». Речь шла о 4-6 миллиардах евро, которые отпускались на обеспечение неких трех с половиной миллионов «беженцев», которые, по словам Эрдогана, находятся на территории Турции.

              Я не случайно подчеркиваю «по словам», потому что все сейчас происходящее описывается только словами акторов – и не подтверждается никакими документами. Начиная с того, что финансовая часть сделки «деньги в обмен на статус-кво беженцев» была понятна только со слов Меркель. А Эрдоган открытым текстом заявил, что денег его правительство не получило, а получили некие международные организации, которые занимаются беженцами в самой Турции. Он сказал, что следующие транши должны прийти срочно и адресно – правительству Турции, а не каким-то левым конторам имени Сороса.

              Несмотря на то, что сама Меркель впала в полный ступор и замолчала на три дня, в европейском обществе начался движ: зеленые и левые партии (в частности, Германии), естественно, тут же сказали, что надо впустить всех желающих и надо срочно строить приемные центры в Берлине. Остальные политики начали говорить, что в этом отеле больше мест нет. Потому что та же самая Германия до сих пор не может оправиться от кризиса 2015 года, когда Меркель впустила 15 000 особо несчастных беженцев, после чего их набилось в Германию уже два миллиона, и поток не ослабевает.

              Более того – поменялось настроение в обществе, и никто уже не покупает плюшевых мишек, чтобы встречать сирийских детишек на перроне. Несколько стран, которые лежат на пути между жалкой зарплатой мигранта-лесоруба в Турции и немецкой системой социальной поддержки, которых опять вознамерились использовать в качестве подстилки, заявили, что будут охранять свои границы – Греция, Болгария, Венгрия, Австрия.

              Тут надо обратить внимание на одну деталь – когда газеты и прочие коллеги говорят о миллионах сирийских беженцев (особенно из Идлиба – от страшных русских самолетов и кровавого Асада), надо понимать один факт: южные границы Турции закрыты для мигрантов. Это раз. В Идлибе не живет и пятиста тысяч сирийцев. Это два. И некие три с половиной миллиона беженцев, на содержание которых Эрдоган требует миллиарды – это на две трети вообще никакие не сирийцы, а афганцы, иракцы, африканцы и т.д. И, если кто-то и бежит, то это не столько сирийцы от Путина и Асада, сколько афганцы от Трампа и его самолетов. Просто не надо передергивать. И снимите лапшу с ушей.

              Юридически, в соответствии с законами ЕС, никто из этих людей не имеет права на убежище в ЕС, так как они находятся на территории безопасной страны, где им ничто, и никто не угрожает, и никто не преследует по политическим или идейным мотивам. А только это является основанием для подачи заявления о предоставлении убежища, например, в Германии. Более того, у многих из них уже есть работа, и есть жилье.

              Поняв, что Меркель сливается, Эрдоган громогласно объявил, что Турция открыла границы с ЕС. Для убедительности, вечером он автобусами подвез к границе желающих – они и ломанулись по пограничному переходу, который к этому моменту Греция уже закрыла. В основном, это, как обычно, были молодые люди призывного возраста со смартфонами. Турецкая пропаганда объявила, что сначала 13 000 человек попали таким образом в ЕС, потом речь зашла о 130 000. Это должно было подтолкнуть к действиям тех, кто сомневался – стоит ли повторить и пойти на Берлин.

              Тем временем, с полной юридической ответственностью и по уставу пограничной и караульной службы, который есть в каждой нормальной стране, Греция выставила пограничников и полицейских, которые не дали пройти желающим. Несколько десятков прорвавшихся молодых людей, они же нарушители государственной границы, постарались арестовать и быстро осудить греческим судом. Каждый в России, кто хочет понять, как это работает – может прорваться с друзьями через границу ЕС со стороны Белоруссии и посмотреть, что получится.

              Чтобы взбаламутить общественное мнение Европы, Турция начала прокачивать тему «убитых на границе», но это оказалось фейком.

              Не фейком оказался утонувший ребенок на острове Лесбос, куда моментально потянулись лодки с турецкого берега (всего 10 км). Правда, там есть одна деталь: жители острова, у которых уже живет 30 000 беженцев, наотрез отказываются принимать новых. Так что для того, чтобы их спасли и пустили на берег, мигранты при виде катера береговой охраны просто переворачивают свою лодку нарочно. Именно так и погиб несчастный ребенок на борту. Этого было достаточно, чтобы немецкие политики начали восклицать «Доколе мы будем спокойно смотреть, как на греческих островах гибнут дети».

              Тем временем, несчастным беженцам на границе с Грецией подвезли пиропатроны и дымовые шашки, чтобы под прикрытием дыма они могли ломать ограждения. Когда это слабо сработало, к прорыву границы подключились машины турецкой погранслужбы, купленные, кстати, на деньги ЕС специально для охраны границ с ЕС. Ночью машины сносят греческие погранукрепления и прокладывают дорогу мигрантам, днем турецкие пограничники стреляют по греческим пограничникам пиропатронами, прикрывая прорыв границы. 

              Таким образом, одна страна НАТО бьется с другой страной НАТО, шантажируя весь ЕС. Греки оказались в одиночестве перед лицом султана – никакой Евросоюз не то, что денег не дал, просто спасибо никто не говорит, а лишь подвергают «острой критике».

              И максимально подло, конечно, ведет себя Германия, которая через голову в буквальном смысле слова Греции все-таки отправила первые платежи – шантажисту Эрдогану.  И через страны и народы европейского юга, предполагаемые на закланье, шлет сигналы мигрантам и машет платочком приветственно.

              А с островами Эгейского моря происходит ползучая аннексия: Эрдоган по максимуму накачивает их территорию мусульманами под разговоры о «беженцах», и местным жителям там жить уже просто невозможно. Выхода два – либо массовая миграция греков с островов, либо вспышка насилия. Оба варианта – проигрыш Греции и отторжение территории в пользу Турции. Как Турция получила половину Кипра и шельф, вы, наверное, забыли.

              А теперь султан по-доброму и ласково обращается к грекам: «ну что вы сопротивляетесь, откройте границы, они же все равно не останутся, а пойдут на Австрию и Германию». При этом канцлер Австрии Курц четко сказал, что граница на замке и ее будут защищать независимо от того, красивые фоточки при этом получатся у блогеров или очень неприятные.

              А ведь «некрасивые фоточки» с границы – это то, чего больше всего боялась Меркель в 2015 году. С тех пор настроение европейцев сменилось кардинально. Что, впрочем, не мешает им спокойно наблюдать, как султан практически организовал акт агрессии против суверенной страны Евросоюза.

              После этого кто-то будет нам рассказывать про «европейскую солидарность». Мы видели уже эту солидарность, когда делили Чехию с поляками и как делили Югославию с албанцами. Спасибо.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

              Ирина Мешкова, Руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности Московского Патриархата
              То, что человек попал в тяжелую ситуацию, заработал множество психологических и духовных проблем, пристрастился к алкоголю, еще не значит, что ему нельзя помочь. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Рушится уверенность в Святой Загранице

              Наталия Осипова, журналист
              Ладно, у нас все плохо, но у них-то, в Италии все хорошо? Или в Америке? Или в Израиле? И одно за одним схлопываются окошки. Закрыто, карантин, до свидания. Подробности...
              Обсуждение: 11 комментариев

              Как западные спецслужбы ведут информационную войну против России

              Сергей Козлов, ветеран спецназа
              В последние годы становятся все более актуальными психологические и информационные операции, составляющие суть гибридной войны. Той самой гибридной войны, в состоянии которой в настоящее время находятся Россия и коллективный Запад. Подробности...
              Обсуждение: 43 комментария

              Кто решил, что Путин пойдет на пятый срок?

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Рискну предположить, что у Путина совсем иные цели, чем сохранение собственной власти. И главной из них является стратегическая – оставить после себя систему, которая будет существовать еще очень долгое время после него. Подробности...
              Обсуждение: 211 комментариев

              К нефтяной войне в Кремле были готовы

              Владимир Добрынин, журналист
              Для России мало что изменилось: снижение стоимости бочки нефти легко покрывается увеличением поставок сырья заграничным партнерам – объемы долларов и евро, притекающих в страну, останутся на прежнем уровне. А рублевые поступления в бюджет даже увеличатся. Подробности...
              Обсуждение: 62 комментария

              Москва выдержала турецкую проверку «на слабо»

              Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              Турция отступила и поняла, что Россия – не «еда», а как минимум равный партнер. Вопрос только в том, насколько долго в Турции будут помнить об этом уроке и как скоро снова решат испытать Кремль. Подробности...
              Обсуждение: 6 комментариев

              Свободный Запад раскачал собственную лодку

              Алексей Алешковский, сценарист
              Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим. Подробности...
              Обсуждение: 21 комментарий

              Pussy Riot и бремя либерального человека

              Сергей Худиев, публицист, богослов
              Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
              Обсуждение: 50 комментариев

              Идеальному императору России – 175 лет

              Владимир Можегов, публицист
              Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
              Обсуждение: 68 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............