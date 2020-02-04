Кто выживет в эпоху Цукерберга

По традиции продолжу нагнетать вокруг новых технологических вызовов и IT-угроз нашего времени. Благо, что и повод (информационный) хороший есть: на завершившемся не так давно экономическом форуме в Давосе только ленивый не бил в набат по поводу грядущей «цифровой диктатуры».

Особенно отличился израильский медиа-проповедник Юваль Ной Харари, который буквально кричал о новых «главных проблемах XXI века». Вот три тезиса.

Первое. Заканчивается эпоха органической жизни, наступает неорганическая. В общем, везде техника, и она побеждает.

Второе. Люди – рабы искусственного интеллекта, который их взламывает и ими управляет.

Третье. «Сталин XXI века» будет много чудовищнее своего прототипа; пора всем объединиться во имя обуздания технологий.

По поводу третьего: в кулуарах форума Герман Греф сказал, что все мы находимся в переходе от «эры Гутенберга» к «эре Цукерберга»; вот вам и кандидат на роль главного тирана современности. И это абсолютно реально: Facebook на днях раскрыл очередной набор данных о слежке за пользователями.

Оказалось, что через свои трекеры Facebook узнает, что делают пользователи, когда они не сидят (!) в соцсети. То есть администрация FB подтвердила, что, «да, шпионим» – вот официально: «социальная сеть может запоминать следующие действия: запуск постороннего приложения и вход в него через Facebook; просмотр контента; поиск товара в интернет-магазине; покупку товара или его добавление в корзину; перечисление денег на благотворительность и многое другое».

Параллельно происходят совсем удивительные вещи: крупный российский сервис электронной почты Mail.ru почти весь день 27 января работал с заметными перебоями. Пользователи жаловались на невозможность войти в свои аккаунты; при попытке ввести логин и пароль система выдавала сообщение об ошибке: «По техническим причинам ваш почтовый ящик временно недоступен».

Как говорят в таких случаях: «Совпадение? Не думаю».

Мы же давно уже живем в ситуации «цифрового рабства», просто предпочитаем этого не замечать – или в этом не признаваться. Но вот что будет, если завтра у нас заберут нашу электронную почту? Причем не изнутри страны, а извне?..

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Тут самое время напомнить, как некоторые товарищи смеялись (и до сих пор иронизируют) над «суверенным интернетом», хотя очевидно, что к этому стоит, как минимум, присматриваться как к технологической новинке. Между прочим, первые учения по обеспечению устойчивости работы Рунета уже прошли; есть пища для размышлений относительно перспектив использования российского опыта локализации данных.

И потом – странно же: с одной стороны, некие «либеральные блогеры» (на Западе) пишут нам, что все это – «паранойя русских, глобальная секьюритизация, не имеющая ничего общего с либеральной демократией и т.д.». С другой – подобное регулирование апробируют Япония, Великобритания, ряд стран ЕС, США, уже внедряя оборудование и поставляя его на внешние рынки.

О проработке законодательства, развитии ПО и инструментария контроля и защиты сетевого пространства (вплоть до концептуального оформления поля «цифрового суверенитета») заявляют Индия, Вьетнам, Индонезия… в общем, это уже мировой тренд.

То есть пока одни знай, пишут себе про «чебурнет», другие спокойно работают – и все эти тренды оказываются технологической инициативой как обеспечения собственного суверенитета, так и экспортными IT-возможностями. И защитой.

Тут самое время напомнить, что не так давно ООН приняла резолюцию о борьбе с киберпреступлениями, которую предложила Россия. Резолюция предусматривает создание Генассамблеей ООН межправительственного комитета экспертов из всех стран. Новый орган и будет непосредственно разрабатывать конвенцию о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Теперь – внимание: в поддержку российского проекта документа выступили 79 стран, против – 60, еще 33 воздержались. Стоит отметить, что США, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Украина (ну, конечно!) голосовали против. Однако большинство все же поддержало нас.

Нормально, что США, которые так «настрадались от русских хакеров» – и вдруг не хотят бороться с киберпреступлениями?! При этом представитель США Черит Норман Шале заявила, что российский вариант резолюции «подорвет международное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступлениями, в то время как требуется усиленное сотрудничество».

Вот я не понял, о чем это она? То есть Россия предлагает сотрудничать, а Штаты против… потому что им нужно «усиленное сотрудничество». Может быть, дело в том, что резолюция закрепляет цифровой суверенитет государств над собственным информационным пространством и дает старт переговорной площадке для разработки универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью? И не всем это нравится.

Ну, так и отлично! Значит, получается у нашего МИД продвигать собственное видение интернета в ООН.

Кстати, ему и карты в руки: благо, что президент подписал указ, согласно которому в структуре МИД России может быть создан 42-й департамент. Он займется «разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности (МИБ), в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях».

До настоящего момента тема информационной безопасности в МИД относилась к полномочиям Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (также ДНВ занимается проблемами преступности, терроризма и т.д.). Выделение киберпроблематики в отдельное подразделение повышает ее приоритет внутри министерства и выглядит давно назревшим решением – практически во всех МИДах ведущих стран идут похожие процессы.