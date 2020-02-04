Кто выживет в эпоху Цукерберга

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5 февраля, среда  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларамФото: REUTERS/Lucy Nicholson
Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть. Подробности...
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Уникальный «парад послов» в Кремле станет намеком на встречу «Большой пятерки»

Во время церемонии вручения верительных грамот президенту РоссииФото: Михаил Метцель/ТАСС
В среду в Александровском зале Кремля пройдет церемония вручения иностранными послами верительных грамот президенту Путину. В отличие от всех предыдущих подобных мероприятий, она будет уникальной и символической: впервые сменяются послы всех великих держав – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Подобного не было ни в новейшей российской, ни в советской истории. Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Противники Трампа опозорились на всю Америку

Джо Байден, Берни Сандерс и Пит БуттиджичФото: Patrick Semansky/AP/ТАСС
Старт президентской гонки в США ознаменовался громким скандалом. Проблема даже не в том, что в победители внутрипартийных кокусов в штате Айова выходит весьма неожиданный и экзотический кандидат. Проблема в системном сбое при подсчете голосов. Сторонники социалиста Берни Сандерса уверены в том, что результаты были нагло сфальсифицированы руководством Демпартии.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Дать врачам больше возможностей и больше ответственности

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На фоне пока вялотекущей, но имеющей все тенденции к нарастанию паники по поводу возможной пандемии коронавируса вопрос «Кто нас лечит?» в очередной раз встает во весь свой немаленький рост. Подробности...

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«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

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              Александр Малькевич

              Кто выживет в эпоху Цукерберга

              Александр Малькевич
              президент Фонда защиты национальных ценностей
              		 4 февраля 2020, 12:16

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              По традиции продолжу нагнетать вокруг новых технологических вызовов и IT-угроз нашего времени. Благо, что и повод (информационный) хороший есть: на завершившемся не так давно экономическом форуме в Давосе только ленивый не бил в набат по поводу грядущей «цифровой диктатуры».

              Особенно отличился израильский медиа-проповедник Юваль Ной Харари, который буквально кричал о новых «главных проблемах XXI века». Вот три тезиса.

              Первое. Заканчивается эпоха органической жизни, наступает неорганическая. В общем, везде техника, и она побеждает.

              Второе. Люди – рабы искусственного интеллекта, который их взламывает и ими управляет.

              Третье. «Сталин XXI века» будет много чудовищнее своего прототипа; пора всем объединиться во имя обуздания технологий.

              Фото: Ralph Peters via www.imago-image/Global Look Press

              По поводу третьего: в кулуарах форума Герман Греф сказал, что все мы находимся в переходе от «эры Гутенберга» к «эре Цукерберга»; вот вам и кандидат на роль главного тирана современности. И это абсолютно реально: Facebook на днях раскрыл очередной набор данных о слежке за пользователями.

              Оказалось, что через свои трекеры Facebook узнает, что делают пользователи, когда они не сидят (!) в соцсети. То есть администрация FB подтвердила, что, «да, шпионим» – вот официально: «социальная сеть может запоминать следующие действия: запуск постороннего приложения и вход в него через Facebook; просмотр контента; поиск товара в интернет-магазине; покупку товара или его добавление в корзину; перечисление денег на благотворительность и многое другое».

              Параллельно происходят совсем удивительные вещи: крупный российский сервис электронной почты Mail.ru почти весь день 27 января работал с заметными перебоями. Пользователи жаловались на невозможность войти в свои аккаунты; при попытке ввести логин и пароль система выдавала сообщение об ошибке: «По техническим причинам ваш почтовый ящик временно недоступен».

              Как говорят в таких случаях: «Совпадение? Не думаю».

              Мы же давно уже живем в ситуации «цифрового рабства», просто предпочитаем этого не замечать – или в этом не признаваться. Но вот что будет, если завтра у нас заберут нашу электронную почту? Причем не изнутри страны, а извне?..

              Тут самое время напомнить, как некоторые товарищи смеялись (и до сих пор иронизируют) над «суверенным интернетом», хотя очевидно, что к этому стоит, как минимум, присматриваться как к технологической новинке. Между прочим, первые учения по обеспечению устойчивости работы Рунета уже прошли; есть пища для размышлений относительно перспектив использования российского опыта локализации данных.

              И потом – странно же: с одной стороны, некие «либеральные блогеры» (на Западе) пишут нам, что все это – «паранойя русских, глобальная секьюритизация, не имеющая ничего общего с либеральной демократией и т.д.». С другой – подобное регулирование апробируют Япония, Великобритания, ряд стран ЕС, США, уже внедряя оборудование и поставляя его на внешние рынки.

              О проработке законодательства, развитии ПО и инструментария контроля и защиты сетевого пространства (вплоть до концептуального оформления поля «цифрового суверенитета») заявляют Индия, Вьетнам, Индонезия… в общем, это уже мировой тренд.

              То есть пока одни знай, пишут себе про «чебурнет», другие спокойно работают – и все эти тренды оказываются технологической инициативой как обеспечения собственного суверенитета, так и экспортными IT-возможностями. И защитой.

              Тут самое время напомнить, что не так давно ООН приняла резолюцию о борьбе с киберпреступлениями, которую предложила Россия. Резолюция предусматривает создание Генассамблеей ООН межправительственного комитета экспертов из всех стран. Новый орган и будет непосредственно разрабатывать конвенцию о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

              Теперь – внимание: в поддержку российского проекта документа выступили 79 стран, против – 60, еще 33 воздержались. Стоит отметить, что США, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Украина (ну, конечно!) голосовали против. Однако большинство все же поддержало нас.

              Нормально, что США, которые так «настрадались от русских хакеров» – и вдруг не хотят бороться с киберпреступлениями?! При этом представитель США Черит Норман Шале заявила, что российский вариант резолюции «подорвет международное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступлениями, в то время как требуется усиленное сотрудничество».

              Вот я не понял, о чем это она? То есть Россия предлагает сотрудничать, а Штаты против… потому что им нужно «усиленное сотрудничество». Может быть, дело в том, что резолюция закрепляет цифровой суверенитет государств над собственным информационным пространством и дает старт переговорной площадке для разработки универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью? И не всем это нравится.

              Ну, так и отлично! Значит, получается у нашего МИД продвигать собственное видение интернета в ООН.

              Кстати, ему и карты в руки: благо, что президент подписал указ, согласно которому в структуре МИД России может быть создан 42-й департамент. Он займется «разработкой и реализацией государственной политики в области международной информационной безопасности (МИБ), в том числе борьбой с использованием информационных технологий в военно-политических, террористических и иных преступных целях».

              До настоящего момента тема информационной безопасности в МИД относилась к полномочиям Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (также ДНВ занимается проблемами преступности, терроризма и т.д.). Выделение киберпроблематики в отдельное подразделение повышает ее приоритет внутри министерства и выглядит давно назревшим решением – практически во всех МИДах ведущих стран идут похожие процессы.


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