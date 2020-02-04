Трансгендеры Древнего Рима

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4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
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Кому в России выгодно ухудшение ситуации с китайским вирусом

Российские производители золота выигрывают от китайского вируса дваждыФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Угроза китайского коронавируса приобрела реальные очертания. Некоторые считают его даже тем самым «черным лебедем», призванным погрузить мир в пучину нового кризиса. Проблемы крупнейшей экономики мира не могут пройти бесследно. Однако даже в этой непростой ситуации есть те, кто может занять освободившееся китайцами место под солнцем. Среди них могут оказаться и российские компании. Подробности...
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Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
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Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
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Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

Обложки европейских журналов посвящены угрозе из КитаяФото: Antonio Pisacreta/Ropi/Global Look Press
Пока ученые и обыватели спорят о скорости распространения и потенциальной опасности коронавируса, страх перед эпидемией уже привел к широчайшему распространению китаефобии. Массовая истерия является оптимальной средой для воскрешения этого выживающего в любых условиях чувства страха и ненависти к китайцам. Тем более, что на Западе у китаефобии есть много общего с русофобией. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...

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              Максим Соколов

              Трансгендеры Древнего Рима

              Максим Соколов
              публицист
              		 4 февраля 2020, 12:30

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              Современное распространение трансгендерной практики, а проще говоря – оскопления лиц мужского пола, до сих пор не получило должного отражения в искусстве.

              Отсутствует как образ оптимистического скопца (хотя, казалось бы, если операция не приносит счастья и радости, так зачем и скопиться), так и просто хоть какого-нибудь скопца (если не считать героя музыкальной комедии «Farinelli il castrato»). Искусство отстает от жизни.

              Это при том, что в изящной словесности есть две знаменитые поэмы, в которых трансгендерная практика отражена во всей своей сложной противоречивости.

              Одна называется «Аттис» и принадлежит перу римского поэта Г.В. Катулла (87–54 годы до Р.Х., то есть времена Катилины, Цицерона и первого триумвирата). В ней рассказывается о юноше-трансгендере, у которого первоначальный энтузиазм –

              «По морям промчался Аттис на летучем, легком челне, 
              Поспешил проворным бегом в ту ли глушь фригийских лесов, 
              В те ли дебри рощ дремучих, ко святым богини местам. 
              Подстрекаем буйной страстью, накатившей яростью пьян, 
              Оскопил он острым камнем молодое тело свое» –

              Фото: Public domain

              сменяется унынием от осознания трансгендерной необратимости: 

              «И теперь мне стать служанкой, стать Кибелы верной рабой! 
              Стать Менадой, стать калекой, стать бесплодным, бедным скопцом!».

              После чего феминистическая богиня-мать Кибела, заслышав сетования Аттиса, насылает на него льва, чтобы тот ужасным рыком прекратил ропот скопца:

              «Поспеши, мой друг свирепый, в богохульца ужас всели! 
              Пусть, охвачен темным страхом, возвратится в дебри лесов 
              Тот безумец, тот несчастный, кто бежал от власти моей».

              Через девятнадцать веков граф А.К. Толстой развил данную античную традицию, написав в 1864 году поэму «Бунт в Ватикане» – про то, как

              «Взбунтовалися кастраты, 
              Входят в папины палаты: 
              «Отчего мы не женаты? 
              Чем мы виноваты?».

              Первосвященник пытается их успокоить, указуя на необратимость операции по перемене пола:

              «Эх, нелегкая пристала! – 
              Молвил папа с пьедестала, – 
              Уж коль с воза что упало, 
              Так пиши: пропало! 
              Эта вещь, – прибавил папа, – 
              Пропади хоть у Приапа, 
              Нет на это эскулапа, 
              Эта вещь – не шляпа!».

              Трансгендеры, однако, продолжают роптать, и папа вынужден их устрашить, насылая на них вместо свирепых львов не менее свирепого военного министра Папской области Ф.К. Мероде. После чего

              «Добрый папа на свободе 
              Вновь печется о народе, 
              А кастратам Де-Мероде 
              Молвит в этом роде: 
              «Погодите вы, злодеи! 
              Всех повешу за ... я!». 
              Папа ж рек, слегка краснея: 
              «Надо быть умнее!». 
              И конец настал всем спорам; 
              Прежний при дворе декорум, 
              И пищат кастраты хором 
              Вплоть ad finem seculorum!..».

              Положим, либеральный граф писал свою поэму во второй половине XIX века, когда музыкальная кастрация, равно как и увечащие художества вообще, почитались пережитками варварства (см. написанный в то же время роман «Человек, который смеется»), но катулловский «Аттис» был написан на самом закате римской республики, когда всякие излишества нехорошие отнюдь не преследовались ни законом, ни общественным мнением. Уровень безумных цезарей I века по Р.Х. еще не был достигнут, но в общем-то нравы были на той же линии.

              Собственно, и Нероновы опыты с трансгендерами римской публикой не слишком одобрялись. «Мальчика Спора он сделал евнухом и даже пытался сделать женщиной: он справил с ним свадьбу со всеми обрядами, с приданым и с факелом, с великой пышностью ввел его в свой дом и жил с ним как с женой. Еще памятна чья-то удачная шутка: счастливы были бы люди, будь у Неронова отца такая жена! Этого Спора он одел, как императрицу, и в носилках возил его с собою и в Греции по собраниям и торжищам, то и дело его целуя» (Suet. 28) – эпизод явно не подавался историком, как пример прогрессивности и просвещенности Нерона.

              Скопцы для чего-то были нужны – то для похоти, то ли для культа, но в качестве сугубого instrumentum vocale. Мнения самого говорящего орудия никто не спрашивал. В ряде случаев не спрашивают и теперь, когда в передовых странах скопят несовершеннолетних мальчиков, но, правда, объясняют общественности, сколь это хорошо и замечательно. В старинные эпохи такими объяснениями не заморачивались. «Надо – значит надо», а в напыщенных трансгендерных штудиях какая же нужда, когда «Чикнул раз – вот и вся штука».

              Во времена поздней римской республики, не говоря уже о папстве XIX века, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации (за исключением секты «белых голубей», которую все согласно почитали изуверской), и в передовых университетах тому не учили. Таковы парадоксы старинного и нового скопчества.


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