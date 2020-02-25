Коронавирус – фактор чужого страха

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25 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 09:47  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Дело «Сети» разрушило идеальный мир либералов

Журналисты раскопали вполне реальные преступления «Сети»Фото: Александр Поляков/ТАСС
В деле пензенской группы «Сеть», члены которой были обвинены в подготовке терактов и осуждены на сроки от 6 до 18 лет заключения, могут появиться новые эпизоды. Ряд фигурантов дела связывают с убийством свидетелей. Защитники «Сети» из либерального лагеря категорически против обнародования этой информации, поскольку может пострадать имидж осужденных, над обелением которого либералы трудились последние несколько недель. Подробности...
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Прибалтика столкнулась с угрозой страшнее российской

Китайский дракон больше не кажется странам Прибалтики слишком игрушечнымФото: REUTERS/Stringer
Крошечная Эстония смогла вызвать раздражение гигантского Китая – а все из-за того, что разведка Таллина официально объявила КНР «угрозой». Более того, эстонские политики сделали резкие заявления в адрес Пекина. А ведь еще недавно Таллин грезил о масштабных китайских инвестициях и мечтал много заработать на дружбе с Китаем. Что же произошло?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Коронавирус – фактор чужого страха

Андрей Перла, председатель ревизионной комиссии «Деловой России»
Дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому. Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось. Подробности...

Блестящий русский флот расформирован по указке англичан

Владимир Можегов, публицист
Слава непобедимого русского адмирала гремела по всей Европе, затмевая славу Горацио Нельсона. Факты свидетельствуют: британский адмирал шел по стопам Ушакова, копируя его стиль и используя его тактические и стратегические находки. Слава же первенства по праву принадлежит Ушакову. Подробности...
Обсуждение: 118 комментариев

Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит вся европейская политическая система, а французская просто зависла. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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      На Украине начались массовые беспорядки из-за коронавируса

      Под Полтавой произошли драки полиции и митингующих, выступающих против эвакуации из пораженного эпидемией Китая украинцев. Погромщики забрасывали автобусы с эвакуированными камнями, строили огненные баррикады. Как заметил доктор Комаровский, Украину охватил небывалый кризис морали
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      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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          • Будет зависеть от его политической программы

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              Андрей Перла

              Коронавирус – фактор чужого страха

              Андрей Перла
              председатель ревизионной комиссии «Деловой России»
              		 25 февраля 2020, 09:10

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              В Йокогаме на «чумном корабле» – круизном лайнере, стоящем в карантине – выявлен коронавирус уже у сотен пассажиров, в том числе, сообщает сегодня российское телевидение, не менее чем у двоих россиян. Между тем с этого судна сходят на берег люди, выдержавшие карантин, в том числе, опять же, русские, и постепенно отправляются по домам. Алармисты в связи с этим вспоминают, что, по некоторым данным, инкубационный период страшной новой болезни может составлять не четырнадцать, а более двадцати дней, и если условия карантина были соблюдены не полностью, эти люди могут в дальнейшем...

              Люди более благонамеренные восхищаются проявленной властями разных стран, в частности, Японии, способностью в короткие сроки организовать и карантин, и наблюдение за потенциальными носителями вируса, и эффективное лечение заболевших. И высказывают опасение, что все эти события скажутся негативно не только на здоровье сотен или тысяч живых людей, но и на состоянии мировой экономики и социальной сферы в целом.

              Средства массовой информации стараются «не нагнетать», но время от времени, когда смотришь телевидение, особенно импортное, кажется, что попал на премьеру очередного фильма о конце света: обезлюдевшие улицы китайских городов, врачи, умирающие вместе с пациентами, сводки о количестве заразившихся – в эпицентре болезни, в Китае в целом, в Азии, среди китайских туристов в других странах, среди не китайцев, в карантинах...

              Но вот что удивительно. Всемирный ужас глобальной эпидемии, оказавший влияние, казалось бы, на все аспекты жизни человечества, почти никак не сказался на жизни в России. Все боятся, а русским не страшно.

              Причем дело не в том, что о коронавирусе мало говорят. Напротив, сообщениями о его распространении, количестве заболевших, мерах, которые предпринимает китайское и иные правительства, и прочем полны центральные каналы. Дело дошло уже до снижения биржевой стоимости нефти и иных энергоносителей. До возможности дефицита определенных компонентов на мировом рынке электроники (Китай – мировая фабрика, и карантинные мероприятия сказываются на производительности труда).

              Фото: TORU HANAI/ЕРА/ТАСС

              В Японии всерьез обсуждают возможность отмены Олимпиады! Всего сказанного никто не отрицает, как никто не отрицает опасности заражения не только где-то там, но и прямо тут. Про коронавирус сообщают уже в подмосковных электричках по поездному радио. Будьте бдительны, мойте руки. Но обсуждаете ли вы эпидемию коронавируса по вечерам, придя домой с работы? Чувствуете ли лично вы страх?

              Нет, кое-какие приступы чего-то похожего на панику встречаются. И встречаются нами с недоумением. Вот юную девушку, приехавшую с китайского курорта, выгоняют со школьного урока. За справкой, что здорова. Безобразие, возмущается публика – и совершенно справедливо. Вот девушка постарше сбегает из карантина – некогда ей. И наказана. Публика сочувственно сопит – нет, все понятно, карантин дело нужное, но, сказать по правде, мы бы и сами сбежали, если что. В конце концов, кто его видел, этот коронавирус? Из наших-то – почти никто не видел!

              Удивительное ощущение. В мире есть большая, действительно большая, касающаяся всех беда – но Россия в кои-то веки не в первых рядах, пораженных новой бедой, и не в первых рядах борцов с ней, а в числе зрителей. И даже не на первых рядах условных трибун, а на галерке. Сидит на заборе, сплевывает семечки. Нет, не так, конечно – помогает, чем может. (Два миллиона медицинских масок отправлено в Китай!) Но – издалека. Из безопасности. Непривычно.

              Конечно, если всемирная эпидемия из разряда страхов перейдет в разряд реальности. Если вчерашнее решение временно не впускать на нашу территорию граждан Китая вынужденно продлится на сколько-то длительное время. Если негативные последствия для мировой экономики из фактора для биржи и для экономических аналитиков превратятся в фактор, явный для кошельков обычных людей, в том числе по обе стороны Урала. Если, не дай бог, вирус как-то перешагнет Амур... Но пока этого не произошло, мы – наблюдатели чужих проблем и чужого страха. Своего – не испытываем.

              Может быть, дело в том, что мы теперь верим в мощь китайского государства. Этот тигр так убедительно доказывал несколько десятилетий подряд, что он совсем не бумажный, так твердо зарекомендовал себя великой во всех отношениях державой, так сумел изменить наше к нему отношение (ровесники помнят, как еще двадцать пять лет назад мы морщили нос на «китайское»), что предполагать, что из-за какой-то там очередной разновидности пневмонии он ляжет на спину – как-то глупо.

              А может быть дело именно в непривычности и отчасти приятности этого ощущения: большая беда не с нами, не наша вахта. Мы – те, кто сочувствует, а не те, кому.

              Эгоистично так говорить, но хорошо бы так и осталось.

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