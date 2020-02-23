Павленский оказался для Франции слишком русским

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23 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:38  |  vz.ru
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Россия заработает на белорусских нефтезаводах

Мозырский НПЗ может быть частью скрытых договоренностейФото: Наталия Федосенко/ТАСС
Звонок Владимира Путина в Белоруссию поставил жирную точку в долгом нефтяном споре с соседом. Александр Лукашенко сделал заявление, что Россия готова компенсировать Белоруссии сотни миллионов долларов, которые Минск теряет из-за налогового маневра. Но эксперты сомневаются, что Белоруссия получила эти деньги просто так. А поэтому важен вопрос – что же Минск предоставит России взамен? Подробности...
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Шнуров в политике может закончить как Собчак

У Шнура прорезался политический голосФото: Петр Ковалев/ТАСС
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о начале политической карьеры – он вступил в Партию роста и готов участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Но для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику от «звезды» потребуется много усилий, предупреждают эксперты. Иначе селебритиз быстро «стухают», как это было с походом в политику Ксении Собчак.  Подробности...
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Как биография маршала Блюхера стала одной из главных фальшивок РККА

Маршал Блюхер был совсем не тем, за кого себя выдавалФото: Фотохроника ТАСС
23 февраля (сегодня День защитника Отечества) в свое время был основан как День Красной армии. С тех пор многие подвергали сомнению само основание этого праздника. Однако куда более интересным является то, что ряд ключевых советских военачальников довоенного времени имеют странные пробелы и загадки в своей биографии. Ярчайшим примером этого является фантастическая судьба маршала Блюхера. Подробности...
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Расхищению греческих сокровищ нашлось историческое оправдание

«Кто расхищал бесценные руины, / Кто самый злой и самый низкий вор? / Пусть Англия, стыдясь, опустит взор!»Фото: Jay Shaw Baker/Zuma/Global Look Press
Евросоюз потребует от отколовшейся от него Великобритании вернуть Греции сокровища Акрополя, некогда вывезенные лордом Элгином и охраняемые теперь в стенах Британского музея. В этих довольно щекотливых тяжбах принято симпатизировать Греции. Но у британцев «своя правда», которую в России довольно легко понять.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Павленский оказался для Франции слишком русским

Сергей Мардан, публицист
Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит всю европейскую политическую систему, а французская – просто зависла. Подробности...

Что может помешать Шнуру стать депутатом

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От сжигания покрышек Украина дошла до сожжения людей

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              Сергей Мардан

              Павленский оказался для Франции слишком русским

              Сергей Мардан
              публицист
              		 23 февраля 2020, 13:30

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              Петр Павленский – это секретное оружие русских. Вирус троян в человеческом обличье, от которого искрит всю европейскую политическую систему, а французская - просто зависла.

              Начиналось все, как обычно.

              Прославившись рядом неоднозначных художественных акций в Москве и Петербурге, включая поджог двери здания ФСБ на Лубянке, Павленский в 2015 году то ли уехал, то ли бежал во Францию.

              Европейские интеллектуалы с радостью ухватились за представившуюся возможность спасти настоящего русского диссидента, в которых у европейцев, надо сказать, за последние 30 лет возник некоторый дефицит.

              Не просто человек, бросивший вызов путинской системе (что само по себе уже было неплохо), а современный художник, творец, отвергнутый отсталой тоталитарной Россией, закосневшей в своем мракобесии.

              Фото: Handout/Reuters

              Прекрасная Франция – цитадель и первоисточник подлинной европейской демократии – принимает Павленского, как родного, дает статус беженца, принимает в лучших домах и угощает фуа-гра с сотерном, обещает блестящее будущее и взамен требует всего ничего – аккуратно исполнять прописанную в контракте роль.

              Убедительно и согласно утвержденному графику обличать режим и благодарить своих спасителей. Все! Неужели это так трудно?!

              Вместо этого Петр Павленский повел себя даже не как типичный русский художник, а словно герой святочных чеховских рассказов, то есть – натурально, как свинья.

              Сначала он в 2017 году поджег двери французского Национального банка. Потом принялся с жутким русским акцентом говорить на всех углах, что «он, как парижанин, конечно, поддерживает «желтые жилеты».

              Хотя французы Чехова и Достоевского хорошо знают, но, вообще, они были свято уверены, что Раскольников с топором и истеричная Любовь Андреевна Раневская – персонажи сугубо литературные, а люди 21-го века так себя вести не могут. Могут! Еще как могут!

              Русский человек, да еще художник, остается существом иррациональным. Тем более в Европе, где после выпитого литра бордо он немедленно оскорбляется тем, что окружающие смотрят на него с таким видом, будто он папуас какой-нибудь, и от этого окончательно впадает в безобразное исступление.

              Петр Павленский в этом смысле не подкачал, что уж тут говорить. Помнить его в Париже будут еще очень долго…

              Французские политики оказались совершенно не готовы к тому, что «жизнь есть театр» и «перформанс не имеет границ». Павленского за поджог двери натурально посадили во французскую тюрьму, дав ни много ни мало три года. Чтобы было время подумать, как себя нужно вести в цивилизованном мире.

              Но тут и Петр Андреевич окончательно закусил удила. Он устроил Франции такую лютую достоевщину, которой она не видела 100 лет – со времен белогвардейской иммиграции.

              – Парамоша, принеси нам водки и чего-нибудь закусить, голубчик! – кричал Петр Павленский, пылая всем своим оскорбленным русским чувством.

              Чтобы французским бюрократам неповадно было лезть своими липкими лапами в настоящее искусство, Павленский в духе подлинного постмодернизма выложил в интернете похабные фотографии кандидата на пост мэра Парижа и по совместительству ставленника французского президента Макрона – Бенжамена Гриво. Политическая карьера последнего оказалось полностью уничтожена.

              Компромат – дело в Европе вполне привычное. Но тот факт, что палачом репутации не самого последнего человека во Французской республике стал русский беженец с безумными глазами, который называет себя художником, произвел на местный истеблишмент исключительной силы впечатление.

              Французские политики, а заодно и журналисты, немедленно перестали корчить из себя адептов свободы, равенства и братства – и бьются теперь в припадке бешенства, требуя выслать Петра Павленского из страны, как «путинского агента» и врага Республики.

              «Против бывшего кандидата было подано три иска о диффамации телеканалом Russia Today France, близким к режиму Владимира Путина».

              «Россия преследовала Гриво через три судебных иска, которые против него подал путинский телеканал RT France. И эта акция русского псевдохудожника – чистая случайность?».

              Путин! Конечно, это был Путин. Он же тоже из Санкт-Петербурга, смекнули французы. Феномен Павленского нашел логичное объяснение.

              И хорошо. Я тоже думаю, пора Петру Андреевичу домой, в Санкт-Петербург. Нужно дать ему место в Российской Академии художеств и подобающий пансион. Русские люди добросердечны и терпимы к странностям людей искусства.

              Хочешь мошонку приколачивать к брусчатке? – да Бога ради. Приколачивай. Только не покалечься.

              Хочешь рисовать калом картины? – пожалуйста. Твой кал – делай с ним, что хочешь.

              У нас юродивых всегда жалели, потому что иногда через них слышали Откровение. А французы – глухие.


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