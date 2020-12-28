До такого либерализма мы еще не доросли

Дело доцента-реконструктора-душегуба О. В. Соколова, продолжавшееся 13 с половиной месяцев, завершено. 25 декабря Октябрьский райсуд г. С.–Петербурга вынес приговор: 12 с половиной лет строгого режима.

Обвинение просило 15 лет, зашита – 8. Сама же статья 105-1 УК РФ, по которой судили, т. е. умышленное убийство без отягчающих, предусматривает от 6 до 15 лет. Иные желали покарать его строже, но на квалифицированное убийство, за что положено от восьми лет до пожизненного, его деяния (безусловно, отвратительные) не тянут. Все что можно сказать сторонникам крайней суровости – «Читайте кодекс, друзья мои. Или требуйте его пересмотра».

По поводу того, что одновременно с доцентом огласили приговор б. главе Серпуховского р-на Московской обл., получившего за многомиллиардное мздоимство 15 лет, можно повторить фразу из предыдущего абзаца. «Хотите карать мздоимцев мягче (или убийц жестче) – стучите законодателю в двери, авось достучитесь». А закон ни в том, ни в другом случае нарушен не был.

То, что осужденным не понравились назначенные им длительные сроки, довольно естественно – а кому понравится? То, что они строили свою защиту один на том, что его сгубил идейный конкурент Понасенков и грубость убитой им Ещенко, другой на том, что власть ему отомстила за либеральные устремления (а что до мздоимства – так «немножко красть, а кто не крал?»), тоже понятно. Утопающий хватается и за соломинку. Окажись кто-то из нас на их месте, еще неизвестно, как мы бы вертелись.

Но дело доцента Соколова примечательно еще и сходством с недавним делом артиста Ефремова. И в том, и в другом случае особо рассчитывать на снисхождение было трудно – «Несомненны и тяжки улики, преступленья ж довольно велики». До такого либерализма, когда «Присяжные входят с довольным лицом. «Хоть убил, – говорят, – не виновен ни в чем» мы еще не доросли.

Но и процесс Ефремова, и процесс Соколова примечательны тем, что и там, и там гражданское общество устроило совершеннейший цирк с конями. Хотя предмет судебного разбирательства к особой веселости не склонял.

О том, что творилось в Пресненском суде и вокруг него, помнят многие. Один артист Джигурда, фестиваливший по полной, чего стоит. Про Эльмана Магерран-оглы Пашаева, что и говорить. Карнавализацию уголовного дела осуществили с величественной силой.

Но и вокруг Октябрьского суда гражданское общество не дремало. Хотя таких титанов, как Пашаев и Джигурда, все-таки не было – в великий город с областной судьбой они не поехали, – но и без них получилось нечто титаническое.

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Была арендована агитационная «Газель», несущая плакат «Ефремову – восемь, сколько Соколову?» с хэштегами «#Соколову пожизненное. #ЯМы Настя Ещенко». Активисты неистово поносили блогера Пучкова-Гоблина, за то, что на процессе он был свидетелем защиты. Хотя его показания носили сугубо нейтральный характер, гражданское общество причло его к злодеям. Различные антисоколовские пранкеры и стримеры тоже работали в полную силу.

А к Мойке, в воды которой реконструктор пытался выкинуть останки своей аспирантки, петербургская художница Дарья Апахончич и её американская коллега Николь Гарно принесли белые хризантемы, свечи и человеческий силуэт из лёгкой белой ткани. Под пение «Мыла Марусенька белые ножки» они опустили все это в воду, отметив, что лепестки цветов символизируют слёзы, а ткань – душу убиенной Ещенко.

Хотя судьба Ещенко, в расцвете юности убитой доцентом-реконструктором, и так достаточно печальна, чтобы делать ее еще и предметом художественной акции, выполненной в лучшем духе современного искусства.

Самое же главное – непонятно, зачем весь этот цирк. Можно понять интерес к резонансному делу. К доводам защиты, доводам обвинения, к судьбе подсудимого, к судьбе – хотя ее уже не поправишь – его жертвы. Но все-таки судоговорение есть процесс отчасти сакральный (по крайней мере в теории), предполагающий известную сдержанность публики. Не принято же устраивать цирк на церковной паперти. Тем более, внутри храма. А если кто устраивает, то его (опять же, хотя бы в теории) постигнет суровая кара светского закона и всеобщая ненависть и презрение трудящихся. См. в общем-то незавидную судьбу Pussy riot. Девки-сквернавки – и пожизненно.

Можно понять претензии к отечественным судам – как замечал Солженицын, почтительных пословиц о суде в русском фольклоре не водится, а история советской и даже постсоветской юстиции тоже к похвалам не слишком располагает. Так уж сложилось.

Но спектакли, устраиваемые девками-сквернавками и мужчинами-сквернецами на фоне трупов и злодеев, – они что, могут улучшить репутацию судов? Сомнительно.