Или ты каешься, или ты враг

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15 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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Какие меры остановят рост цен на продукты

В России установили персональную ответственность за высокие цены Павел Бедняков/РИА Новости
Критика Владимиром Путиным министра экономического развития Максима Решетникова за подорожание сахара, подсолнечного масла и хлеба возымела действие. Быстрое решение кризиса найдено. А чтобы чиновники вновь не допустили удорожание важных продуктов питания, установлена персональная ответственность. Поможет ли ручное управление сдержать цены на продукты? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Новая ссора США и Китая вспыхнула из-за трех женщин

Кристин Фанг не стеснялась вступать в интимные отношения с американскими топ-чиновниками, уверяет пресса facebook.com/christine.fang2
Джо Байден, всю избирательную кампанию изображавший из себя «анти-Трампа», стремительно превращается в «Трампа номер два». В частности, Байден дал понять, что продолжит главное начинание Трампа во внешней политике – конфликт с Китаем. Это следует из решения нового президента назначить на пост, от которого зависит ход торговой войны с Пекином, чиновницу Кэтрин Тай, дочь бежавших из Китая антикоммунистов. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Или ты каешься, или ты враг

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Людям нужно то, что их разъединяет. Инстинкт разногласий требует единомыслия. Активистам нужны враги. Люди объединяются перед лицом общего врага, а если его нет или они его не видят, ищут врагов друг в друге. Подробности...

Культура большинства меньшинствам не угрожает

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Признавая Рождество государственным праздником, страна не просто делает жизнь немного удобнее для своих верующих граждан – она признает, что у нее есть история, культура, общая идентичность. Наши сердца согревает то же самое, что согревало сердца наших предков. Подробности...
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Дело раскрыто. Куда ведут трусы Навального

Кот Скрипаля
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Это сказка про репку, а не расследование покушения. В России поверят в слежку, в преследование, в инсценированные уголовные дела, в угрозы близким. Но не в животворящий «Новичок», от которого еще ни один Скрипаль не умер, кроме их кота, и то в целях профилактики. Подробности...
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Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Алексей Алешковский

    Или ты каешься, или ты враг

    Алексей Алешковский
    сценарист
    		15 декабря 2020, 13:04

    История любой страны состоит из черного и белого, великого и ужасного: проблема возникает, когда одно начинает отрицать другое. Для человека незашоренного ГУЛАГ не заслоняет Победу, а Победа не отменяет ГУЛАГа. Достижения советского строя не отменяют абсурда, грязи и крови, с ними связанных. А достижения свободного рынка и демократии – цены, которую пришлось за них заплатить. Нынешние адепты советской власти, которые ее и в глаза не видели, представляют ее бесконечным Грушинским фестивалем с дешевой колбасой и доктором Айболитом. Точно так же адепты демократии, удачно вписавшиеся в рынок, в своих барбершопах и думать не хотят об униженных и оскорбленных, жизни которых переход к этому рынку разрушил.

    Многие полагают, что здоровому гражданскому обществу нужна идеология. По счастью, в нашей Конституции записано обратное. Здоровому гражданскому обществу нужны общие для сторонников разных идеологий ценности. Идеология – это наркотик, которым можно накачать определенную часть народа для получения определенного кайфа. Однако отходняк неизбежен. Кайф оказывается иллюзией, а разбитое корыто – реальностью. Советскую власть похоронили не американцы и не собственные предатели, а безумная идеология, обрушившая экономику нерушимого союза. Мобилизационная модель могла обслуживать индустриализацию, войну и покорение космоса, но не справилась с мирной жизнью и гонкой вооружений.

    В идеологии нет места человеческим интересам, а миром движут именно они. Христианство родилось как система ценностей, а завоевало мир как идеология господствующего класса – тут с Марксом не поспоришь. Но господствующие классы, даже если речь о советской номенклатуре, хотят кушать и не хотят смены собственной власти. Советская система – в каком-то парадоксальном смысле демократичная и основанная на ротации элит – гарантий стабильности не предоставляла. В то же время Китай, диалектически поженивший коммунистическую фразеологию с рыночной реальностью, добился феноменальных успехов. В итоге скромный совслужащий миллионер Корейко легко сплясал джигу на могиле коммунистических идеалов.

    Но идеологическая пандемия неожиданным образом поразила и так называемый свободный мир, который со страшной скоростью начинает расставаться со своими свободами. Борьба за права человека, как и в случае с советской властью, оборачивается его порабощением. Добившиеся едва ли не всех возможных прав и свобод американцы внезапно оказались в плену идеологии покаяния.

    «Американская мечта – это миф, вокруг которого образовалась самая мощная страна за всю историю человечества. Миф этот включал в себя личную свободу, демократию, рыночную экономику и традиционные иудео-христианские ценности. Наличие общих ценностей, которыми американцы гордились, позволяло вести диалог и разрешать противоречия на их общей основе. Но за последние десятилетия стал набирать силу новый миф, согласно которому Америка была страной рабства, угнетения, несправедливого доминирования в мире, насилия над природой… Суть в том, что сейчас в США оформилось два разных этноса с двумя разными мифами. Совершенно непонятно, как они могут вновь сойтись в одном государстве. Тут неважно, какая сторона победит, какая изберет своего президента. Кто бы сейчас ни получил рычаги власти – это будет доминирование. Потому что в основе обоих мифов уже почти нет общих ценностей», – пишет Вадим Ольшевский.

    Фото: Joshua Roberts/Reuters

    Конечно, рабство, угнетение, несправедливое доминирование в мире и насилие над природой никак не отменяли культа личной свободы, демократии, рыночной экономики и традиционных иудео-христианских ценностей. Я бы добавил к этому списку еще и культ борьбы за свои права, в которой американцы добились впечатляющих успехов – медленно, но верно.

    Что же случилось? Каким образом это здоровое гражданское общество оказалось расколотым? Республиканцы и демократы всегда недолюбливали друг друга, но звездно-полосатые флаги не сжигались, а развевались над домами тех и других. Мне кажется, разгадка проста: людям нужна идеология, которая дает простые ответы на сложные вопросы.

    Людям нужно то, что их разъединяет. Инстинкт разногласий требует единомыслия. Активистам нужны враги. Люди объединяются перед лицом общего врага, а если его нет или они его не видят, ищут врагов друг в друге. Требование покаяния становится инструментом поиска врага. Собственно, что такое люстрация, как не принудительное покаяние? На постсоветском пространстве, да и во всех странах Варшавского договора, люстрация была не особо эффективной, ведь сливками постсоветских демократических элит оказались знатные коллаборационисты. Когда либеральная интеллигенция говорит у нас о покаянии, она имеет в виду не собственное, а чужое: мы – потомки жертв, вы – потомки палачей. Если же потомки палачей обнаруживаются среди либералов, это не страшно: главное – исповедовать верную идеологию.

    То же самое и в Америке: или ты каешься, или ты враг. Понятное дело, половина населения каяться не хочет. Возникает проблема: чья постправда правдивее? Кто виноват и что делать? Забавно, что в этой проблеме, в отличие от «вмешательства в выборы», никто не винит русских ботов или шпионов («сами, всё сами»). Манипуляция покаянием подразумевает организованное переосмысливание истории. Того, чем раньше гордились, теперь надо стыдиться, а гордиться начинать тем, чего стыдились. Выражаясь модным языком, это – обесценивание побед и культивирование травм («И этот марксистский подход к старине давно применяется в нашей стране»). Такое имеет смысл предпринимать в государстве, которое хочешь разрушить.

    Технологию этого подхода описывает Александр Бродский: «Культурная травма запускает селекцию смыслов, в процессе которой одни смыслы жестко фиксируются на уровне сознания, другие – вытесняются в подсознание. В результате складывается то, что принято называть «традицией». А традиция, в свою очередь, является основой самоидентификации любого сообщества. Причем этот процесс имеет как активную, так и пассивную стадию.

    И на активной стадии, когда происходит культивирование травмы, когда формируется определенное вероисповедание или конструируется идеология, объективное исследование травм, как правило, затруднено. Вероисповедания и идеология вообще, как известно, плохо уживаются с наукой».

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    История – это травма. От нее невозможно избавиться, ее можно только осмыслить, чтобы извлечь из нее уроки. Сегодня американское общество проживает не старую, а новую травму. Старая пришлась на поколения угнетателей и угнетенных. Их наследники за нее не в ответе. С попытки наказать одних за грехи других начинаются революции, которые вышибают клин клином.

    Новые травмы оказываются сильнее старых, и их изживание на некоторое время дает обществу иммунитет. Но иммунитет не вечен – в отличие от жажды справедливости за чужой счет.


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