Имперский орел против «новой нормальности»

30 ноября 1993 года гербом России специальным указом Бориса Ельцина снова был утвержден двуглавый орел. Это было разумное решение. Впрочем, едва ли не неизбежное. Какие еще оставались варианты, когда советский герб был демонтирован?

Всю свою историю Россия ощущала себя империей, миром, связующим восток и запад. И в дни Ярослава, когда Киев был одной из шумных европейских столиц. И когда на государственной печати Ивана III в 1497 г. появился византийский двуглавый орел, это также воспринималось, скорее, как осознанная необходимость.

И дело не только в царице Софье, наследнице византийских Палеологов, женитьба на которой давала Ивану фактическое право на византийскую геральдическую символику. Дело в самосознании, до которого вновь (после киевского возрождения, прерванного татарским нашествием) дорастала средневековая Русь, вновь готовая воплотить имперские принципы.

Московская Русь Ивана III еще не назвала себя Третьим Римом, но свою культурную и духовную преемственность от Византии ощущала вполне, и готовилась уже принять и имперскую эстафету.

В царствование Ивана Грозного, когда Русь прирастет Сибирью, продвинется на Восток и в Европу, её имперская парадигма оформится вполне зримо – и для друзей, и для недругов. Но вначале всё же был символ.

Нечто подобное происходило и в девяностые годы ХХI века. Ельцинского республиканского орла на монетах того времени (эмблеме банка России, транслировавшего герб Временного правительства 1917-го), лишенного короны и всех регалий, насмешливо (и во многом справедливо) называли курицей. Смех этот был скорее благом. Под пеленой этого ленивого похохатывания не только изображаемый на монетах орел как-то почти незаметно начал возвращать, одну за другой, традиционные регалии, но и сама Россия возвращала свои имперские идеалы.

Геополитически Россия сегодня ведет себя как полновесная империя, имеющая свои интересы во всех частях света. И хотя называть себя империей стесняется, всё увереннее идет по традиционному пути имперского становления. Зачем нам все это? К чему нам все эти имперские амбиции?

Имперские амбиции для нас критически важны и означают – как минимум – просто-напросто наше физическое выживание во все менее уютном, все менее здоровом, все более циничном и непредсказуемом мире. Все заверения в отсутствии у России имперских амбиций перевесит одна, быть может, несколько эмоциональная (но явно хорошо обдуманная) фраза Путина: зачем нам мир, в котором не будет России? И вот это уже – по-настоящему имперское мышление, которое одно только и может быть у настоящего русского правителя. Правителя, глубоко понимающего настоящий смысл имперского строительства.

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Что же такое империя? Империя, это, в первую очередь, мир. Именно так, кстати, смысл империи понимал Данте. И не только он. Измученные многолетней гражданской войной граждане Рима славили Августа, установившего, наконец, долгожданный мир; и именно за установление мира почитали его за бога. Действительно, империя устраняет мелкую вражду национальных государств. Удел последних – неумолчная грызня мелких национальных кланов внутри и бесконечные войны «за клок сена» снаружи. Там, куда входит империя – воцаряется мир.

Гражданин Рима мог беспрепятственно путешествовать по всей территории империи, не боясь ни разбойника, ни пирата. В этом смысле и СССР, по сравнению с сегодняшним хаосом «цивилизованного мира» (не говоря уже – нецивилизованного) можно смело назвать островом спокойствия, мира и процветания. Во-вторых, империя – это справедливость. Имперский Рим завоевывал и смирял народы. После чего, однако – благородно привечал их вождей (если и те вели себя благородно), вводя их в сенат, и наделяя всеми римскими привилегиями. И никто из варваров не чувствовал себя ущемленным перед общим законом, равным для всех.

Наконец, империя – это культура. Смысл империи – просвещение окраин. Рим нес завоеванным народам не только справедливую власть и достойную жизнь (цивилизацию), но и самую высокую на тот момент эллинскую культуру. Поднимать отсталые народы до уровня высокой культуры метрополии – именно так видела свою духовную миссию всякая настоящая империя.

Так вела себя и Византия, и империя Оттонов, и империя Сасанидов, и Австро-Венгерская, и Российская империи. Да, конечно, не всё было гладко. Не обходилось без казусов и проблем. И кровавых замирений, и карательных экспедиций тоже. Однако, чтобы по-настоящему оценить подлинный гуманизм имперской власти, стоит лишь на минуту закрыть глаза и представить себе мир, погруженный в мелкую вражду мелких княжеств и кланов, свирепо уничтожающих друг друга до последней капли кровной вендетты.

Итак, мир, справедливость, культура – вот что написано на знаменах и штандартах всякой настоящей империи. Здесь, конечно, нельзя не остановится и не сказать «но». Указав на принципиально иные, пиратские, «идеалы» так называемых колониальных, морских империй. Прежде всего, империи Британской. Но Британская империя – империя совсем иного рода. Это империя Нового времени, империя-перевертыш. Империя, выросшая не из власти императора и церкви (как христианские империи), а из симбиоза частной транснациональной Ост-Индской компании и английского центробанка.

Это различие принципиально. Потому, что Британская империя – это, по сути, анти-империя. И её «имперские» принципы – по сути антиимперские. Вместо мира – удержание власти путем стравливая туземных кланов; вместо справедливой власти – угнетение и колониальное рабство, вместо просвещения колоний – выдавливание всех соков и опустошение. Сегодня, с помощью гражданских и мировых войн и финансового могущества, эта анти-империя обрела невиданную власть над миром и грозит подчинить его себе полностью под именем глобализма и либерально-демократических ценностей.

На знаменах этой новейшей сверхимперии написано «мультикультурализм и всесмешение», что означает лишь окончательную гибель культуры и человека, низведенного до состояния атомизированной единицы, запертой в тюрьме своего эго, и обуреваемой безумием и страстями (666 гендеров, трансгуманизм, и прочее в том же духе). Война, деньги, ложь – вот что, на самом деле, написано на знаменах этой орвелианской антиимперии, и именно с помощью трех этих демонов она захватывает мир – сталкивая между собой страны и народы, скупая по дешевке оставшееся, и возводя вокруг своих преступлений стены лжи с помощью находящихся в её руках мировых средств массовой информации.

Вот почему так важно России сегодня вновь ощутить себя империей, вот почему так важны для всего мира её имперские амбиции. Только они еще могут спасти этот мир от всесожжения в горниле мультикультурализма, новой этики и новой нормальности (то есть, всё той же войны, денег и лжи).

Имперские амбиции России и означают, по сути, лишь противопоставление этим анти-ценностям – нормальных человеческих ценностей, которые даже не нуждаются уже сегодня (так далеко все зашло!) в какой-то особой декларации. Их буквально на днях замечательно емко выразила министр по делам семьи Венгрии Каталин Новак: «Мы ни при каких обстоятельствах не будем отрицать биологию. В Венгрии живут только мужчины и женщины. Все остальные сказочные персонажи могут покинуть пределы страны, если им не нравятся неоспоримые факты».

Не надо никаких специальных идеологий и национальных идей. Просто придерживаться здравого смысла – уже достаточно. И вот, перед нами – уже готовая имперская максима: на территории нашей страны живут мужчины и женщины; цель государства – способствовать их семейному благополучию, счастью и процветанию. Право же, этого хватит, чтобы сдержать безумие «новой нормальности» хотя бы на одной шестой части суши. Ну и, конечно, не иллюзорная сила имперского орла, который, расправив крылья, будет охранять мир, покой и благополучие своих граждан.