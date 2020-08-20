Большинство россиян довольны государственным флагом

Нынешний государственный флаг-триколор, по мнению большинства россиян, подходит современной России, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

«Нынешний флаг соответствует современной России, считают 75% россиян. Чаще так отвечают соотечественники в возрасте 35–44 лет (80%). Также 14% полагают, что лучше бы подходил флаг СССР – красный с символами серпа и молота, это мнение более распространено среди представителей старшего поколения: 45–59 лет (18%) и старше 60 лет (21%). По мнению 3% россиян, нужно создать абсолютно новый флаг, а вернуть черно-желтый имперский предпочли бы 2%», – передает ТАСС результаты опроса.

Определить значение каждого из цветов затруднились 68–69% россиян.

Из опроса следует, что старшее поколение чаще выступает за возвращение советской символики. Например, современный российский гимн считают подходящим стране 63% россиян, но 13% опрошенных предпочли бы вернуть текст гимна СССР.

Это мнение более распространено среди возрастных россиян: 45–59 лет (17%) и от 60 и старше (18%). За то, что государству нужен полностью новый гимн, высказались 8% россиян, а 6% хотели бы вернуть гимн, существовавший в 1990–2000 годах.

По мнению 68% опрошенных, современный герб подходит России. Это мнение чаще выражают 35–44-летние (75%) и 25–34-летние (73%) жители страны. Герб СССР – серп и молот на фоне земного шара – хотят вернуть 12%: популярный ответ среди старшего поколения 45–59 лет – 15%, а среди тех, кто старше 60 лет – 21%. Герб с черным имперским двуглавым орлом предпочли бы 4% россиян, а по мнению 7% респондентов, необходимо создать совершенно новый герб.

«Двуглавый орел на гербе России ассоциируется у наших соотечественников с объединением Востока и Запада, Европы и Азии (17%). Также он является символом власти (3%). Затруднились назвать ассоциации 65% россиян», – сообщается в материалах.

Опрос проведен 17 августа среди 1600 россиян старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.