В сексе нет ничего увлекательного

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13 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 18:00  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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В сексе нет ничего увлекательного

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
И, может быть, в какой-то хмурый вечер, обуянный амбивалентностью – послушать Монеточку на кухне или пойти в пивную склеить местную официантку – вы наконец поймете, что время ковбоев для вас прошло. Подробности...

Как я был таксистом

Игорь Коняхин, актер театра Ленком
И я стал догадываться, почему у нас народ такой темный. А как же не быть темным, если ты большую часть своей жизни проводишь за добычей хлеба насущного? Где взять время, чтобы задуматься, а зачем всё это? Подробности...
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Зачем Порошенко и Ахметову концлагеря для украинцев с российскими паспортами

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Теперь достаточно обвинить человека в наличии российского гражданства (доказывать это совсем не обязательно). Это дает возможность его задержать и отправить на принудительное проживание к черту на кулички. Без суда, без доказательств, но в рамках закона. Подробности...
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Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Вторая карабахская война: итоги

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Игорь Мальцев

    В сексе нет ничего увлекательного

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		13 ноября 2020, 17:25

    Только не надо говорить про кризис среднего возраста. Он обычно начинается у мужчины лет в 13, а заканчивается только в могиле. Так что это бессмысленно. Давайте поговорим о том, что ждет вас после среднего возраста. Это будет очень скоро. Вообще, время приходит очень скоро. И уходит.

    Я уже вижу краем глаза истерику у коллег-публицистов, которые последние годы считали себя молодыми и тут бац – уже за сорок и скоро полтинник. А это уже вообще в их голову не укладывается – все ведь думают, что у них все впереди.  Но нет. И я уже вижу в постах в соцсетях настоящий страх: всё так быстро заканчивается, а за плечами только горка довольно бессмысленных текстов. И даже, если их кто-нибудь вспомнит когда-нибудь, то, скорей всего, эти труды будут напоминать горку пепла.

    И это пред-полтинничное поколение пытается как-то застолбить себя, убежать от тлена, пытаются громко высказываться, лезут в каждую телевизионную дырку. Смешно и грустно.

    Успокойтесь, молодость не вернешь. Пора уже понять, что ветерок потихоньку сдувает тычинки с вашего пестика-одуванчика, который вы привыкли называть своей головой. И не стоит метаться по деревенскому двору на манер петуха – топор уже наточен и кипяток уже булькает.

    А, ладно, не напрягайтесь, я-то уже все это проехал лет пятнадцать назад и смотрю на вас с умеренной жалостью и ехидной улыбкой, типа «парни, а что вас еще ждет в ближайшие лет десять, если вы, конечно, не помрете от пьянства…» 

    Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»

    Причин для пьянства, впрочем, тоже будет много – оно верный спутник разочарования. Вы будете пытаться искать зацепки в своей прошлой жизни, чтобы попробовать не допустить обесценивания вашей грядущей старости. Все та же горка пепла, которую вы называете своей работой, какие-то бабы той или иной степени супружества, кто-то будет искать постфактум-смысл в том, в скольких странах он пожрал в местном макдоналдсе.

    Но и тут будет поджидать засада – окажется, что и секс глубоко переоценен. Подлый кинематограф и не менее подлая литература вам просто запудрили мозги и надавили на гонады: нет там ничего увлекательного. И всё то время, которое вы за жизнь потратили на приглашение каких-то особей в койку, на саму койку и на выход из койки, можно было потратить на изучение еще пары языков или на еще немного прочитанных книг.

    Ну, что такое секс? Отвратительно: кто-то под тобой такой же потный глупо хихикает и пищит, вы корчите из себя полового гиганта, а на деле просто косплеите пресс-папье. Перекатываясь на пузе. На своем или на ее. Или на его. Если кто-нибудь еще помнит тут, что такое пресс-папье.

    А в девяносто процентов стран, куда вы так ломились, и ехать-то не стоило – кругом дегенеративное местное население, дурацкая еда и фальшивые напитки. И совершенно не о чем писать домой. Да и некому.

    Потом придется оправдывать свое существование детьми, но это последнее дело. Совсем. К тому же они скоро вырастут и вместо того, чтобы слушать, открыв рот, ваши сказки на ночь, будут, как классические подростки, кидаться в вас пончиками.

    А потом и вовсе вырастут, и уйдут в геймеры, айтишники, омоновцы и наркоманы. И им будет уже полоскать мозги только ваша бывшая жена – а она обязательно станет бывшей. Потому что женщины еще более страстно пытаются оправдать свою грядущую старость своими детьми. Типа, достижение. Хотя, как известно, дурное дело не хитрое. Надо было предохраняться.

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    И, может быть, в какой-то хмурый вечер, когда обуянный амбивалентностью – послушать Монеточку на кухне или пойти в пивную склеить местную официантку – вы, наконец, поймете, что время ковбоев для вас прошло. Что пора посмотреть в зеркало и записаться на прием к косметологу. Привести в порядок седые клочья на голове и начать уже с достоинством стареть. Ключевое слово – «с достоинством».


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