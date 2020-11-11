Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Россия проиграла, Россию унизили. А вы не заметили?

Ну как же – все полтора месяца карабахской войны нас пугали ее ужасными последствиями для России. «Москва не помогает Армении, союзнику по ОДКБ – все в мире увидят, что русские бросают своих в беде. Армения потеряет Карабах и уйдет на Запад – станет новой Грузией, хуже того, там появятся базы НАТО». «Нет, базы НАТО появятся в Азербайджане – он вернет Карабах и уйдет на Запад, американские подлодки будут бороздить Каспийское море». «Это вообще не война Азербайджана с Арменией, это турки идут! Турция отбирает у нас Закавказье, а потом турки уведут у нас Среднюю Азию, а дальше и мусульмане нашего Северного Кавказа, да и Поволжья, будут равняться на брата-мусульманина Эрдогана!» «Падение Карабаха вдохновит Украину – и она нападет на Донбасс, а потом на Крым. «Все ужасно, Россия гибнет, сколько же можно терпеть унижения!»

Апофеоз подобных истерик пришелся на вечер 9 ноября, когда азербайджанская армия сбила на территории Армении наш Ми-24 и двое летчиков погибли: «Власти утрутся, не впервой – вот, Эрдогану же простили сбитый самолет! Сильная власть тут же приказала бы нанести сокрушительный удар по азербайджанским войскам и выслать всех азербайджанцев из России».

Если бы в полночь этого же дня не появилось совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня и вводе российских миротворцев, страшно даже представить, какими бы еще оскорбительными эпитетами наградили «диванные патриоты» Путина, Лаврова и всю российскую власть. Да что там власть – саму Россию, потому что сложно не заметить, как нравится им смаковать унижения своей страны (причем, как правило, все это описывается в похабных терминах, что невольно заставляет задуматься об извращенности не только сознания страдальцев-обличителей). Ну и что, что эти унижения они часто сами и выдумывают – для них они также реальны, как и страшные последствия, ими же предрекаемые.

И ведь все это мы уже видели – вспомните войну на Донбассе с постоянными криками «Путин слил», продолжавшимися как минимум пару лет. «Скоро отдадут, предадут, сольют!» – хотя с лета 2014-го было понятно, что ни о какой сдаче Донбасса речи быть не может. В Кремле даже не рассматривали такой вариант, что не мешало истерикам и кликушам будоражить русское общественное мнение. Сейчас мы увидели то же самое – пусть и в более сжатые сроки, и по другому поводу.

Даже после ввода миротворцев нас продолжают пугать: «Ничего хорошего для России это не сулит, турки все-таки залезли в Закавказье, забрали себе Азербайджан. А Армения сейчас скинет Пашиняна и уйдет на Запад – ведь Россия ей не помогла». Разбирать весь этот бред можно бесконечно долго – но скажем коротко.

По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция (которая достаточно условно является членом НАТО) никуда нас не выдавили. Да, Эрдоган получил дополнительные очки у себя на родине и в игре с Москвой – но эта игра настолько долгая и многоуровневая, что ни о какой уступке Россией своих позиций в Азербайджане речи не идет. Эрдоган это понимает более чем хорошо – а уж о том, как это осознает Ильхам Алиев, и говорить не приходится. Ведь на его территории теперь находятся российские войска – пусть и называемые миротворцами.

Азербайджан, как и Армения, не могут никуда уйти от России не только физически (географически), но и геополитически – слишком сильны они завязаны на нас, слишком сильно зависят от нас (Армения так вообще на все 100%), да и Москва не собирается сокращать свое влияние в Закавказье. У нас живет больше армян, чем в Армении, да и азербайджанцев насчитывается несколько миллионов – но самое главное, России нужно мирное и спокойное Закавказье.

Как ни странно, но война в итоге сделает обстановку в этом регионе стратегически более устойчивой и предсказуемой.

Да, сейчас в Армении сменится власть, да, с передачей нескольких районов вокруг Карабаха Азербайджану может возникнуть заминка (армянам очень тяжело будет смириться с поражением), но новая война за Карабах теперь практически исключена. Возвращение Азербайджану районов вокруг Карабаха было неизбежным – и, если бы армянское руководство мыслило стратегически, оно бы уже много лет назад согласилось на подготовленный Россией план передачи. Вместо этого Ереван безрассудно рассчитывал вечно сохранять статус-кво – и в итоге потерял больше территории, не говоря уже о тысячах убитых.

Карабахский вопрос не имеет окончательного решения – при нынешнем статусе Армении и Азербайджана. Когда в будущем они снова окажутся в составе единого государства с Россией – например, продвинувшегося по пути интеграции Евразийского союза – то Карабаху может быть найден особый статус. А пока что – столько, сколько нужно – Россия будет гарантировать сохранение небольшого и никем не признанного Карабаха.

Отдавать его Азербайджану, при всем понимании его международно-юридической правоты, сейчас нельзя – и вовсе не из-за мифической угрозы геноцида, которой пугают весь мир и самих себя армяне. Нельзя просто потому, что полная потеря Карабаха вызовет окончательный коллапс Армении как государства, то есть станет огромной проблемой для России.

Собственно говоря, с самого начала нынешней карабахской войны было понятно, что по геополитическим соображениям Москва не допустит полной победы Азербайджана и занятия всего Карабаха – в этом нет никакого цинизма, есть только политическая прагматика и стратегический расчет. России нужны и Азербайджан, и Армения – и их внутренние разборки между собой не должны влиять на их нахождение в российской сфере влияния. Которую, конечно, есть немало желающих уменьшить – но все-таки не нужно переоценивать влияние внешних сил и их способность увести от России осколки СССР.

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«Но Украину же мы потеряли! И Белоруссию чуть не увели из-под носа – а сейчас Молдавию заберут». Нет, мы потеряли страну в 1991-м – и все, что происходит после этого, всего лишь долгое эхо величайшей геополитической (а для нас и национальной) катастрофы. Но мы давно уже не пассивный наблюдатель, лишь пытающийся защитить остатки своего влияния – вопреки постоянному нытью тех же всёпропальщиков, у России есть стратегия в отношении постсоветского пространства. Она совершенно не секретна, проста и понятна – мы занимаемся его реинтеграцией, то есть собираем это пространство обратно. Да, официально не в единое государство – но в новый союз государств.

Назвав его Евразийским союзом (хотя сам термин принадлежит Назарбаеву, поклоннику Льва Гумилева), Кремль показал и свое отношение к направлению развития России – это Юг и Восток. Но не отказываемся при этом и от Запада – потому как если Евразия от Лиссабона до Владивостока, то Россия от Балтики и Почаевской лавры до Тувы и Чукотки. И никто не заберет у нас то, что мы не хотим отпускать – ни Белоруссию (которая никуда и не собиралась), ни Азербайджан с Арменией, ни даже загулявшую Украину, то бишь Малороссию.

Россия давно уже пришла в себя и вернулась к стратегической работе по выполнению своих национальных задач – первейшей и необсуждаемой из которых является как раз собирание разбазаренного. Да, у нас множество проблем с кадрами, структурами, идеологией, методами работами с постсоветскими элитами – но все это поправимо, если есть две вещи: четкое понимание безальтернативности пути реинтеграции большой России и воля к достижению этой цели.

Поэтому так обидно слышать пораженцев и истериков – потому что они не помогают осознанию проблем (любой вменяемый человек, не говоря уже о Путине, и так видит и знает их, в том числе и на том же постсоветском пространстве), а лишь создает новые. В первую очередь – сеет упаднические настроения в русском обществе, натравливает его на власть, лишает его воли и веры в собственные силы и неизбежную победу, у которой нет конкретных сроков – но которую мы в силах приближать.