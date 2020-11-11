Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

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11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 17:22  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет REUTERS/Rodi Said
Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...

Азербайджан шел по опасному пути, но выиграл

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
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По Европе бродит призрак «единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...
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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Обсуждение: 7 комментариев
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Обсуждение: 5 комментариев

Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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Стоит ли России выкупать Одессу у Украины?
  • Да, если цена будет приемлемой

  • Нет, следует получить Одессу политическими методами

  • Нет, достаточно восстановить добрососедские отношения с Украиной

  • Нет, пусть все остается как есть
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    Петр Акопов

    Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

    Петр Акопов
    заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
    		11 ноября 2020, 17:00

    Россия проиграла, Россию унизили. А вы не заметили?

    Ну как же – все полтора месяца карабахской войны нас пугали ее ужасными последствиями для России. «Москва не помогает Армении, союзнику по ОДКБ – все в мире увидят, что русские бросают своих в беде. Армения потеряет Карабах и уйдет на Запад – станет новой Грузией, хуже того, там появятся базы НАТО». «Нет, базы НАТО появятся в Азербайджане – он вернет Карабах и уйдет на Запад, американские подлодки будут бороздить Каспийское море». «Это вообще не война Азербайджана с Арменией, это турки идут! Турция отбирает у нас Закавказье, а потом турки уведут у нас Среднюю Азию, а дальше и мусульмане нашего Северного Кавказа, да и Поволжья, будут равняться на брата-мусульманина Эрдогана!» «Падение Карабаха вдохновит Украину – и она нападет на Донбасс, а потом на Крым. «Все ужасно, Россия гибнет, сколько же можно терпеть унижения!»

    Апофеоз подобных истерик пришелся на вечер 9 ноября, когда азербайджанская армия сбила на территории Армении наш Ми-24 и двое летчиков погибли: «Власти утрутся, не впервой – вот, Эрдогану же простили сбитый самолет! Сильная власть тут же приказала бы нанести сокрушительный удар по азербайджанским войскам и выслать всех азербайджанцев из России».

    Если бы в полночь этого же дня не появилось совместное заявление лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня и вводе российских миротворцев, страшно даже представить, какими бы еще оскорбительными эпитетами наградили «диванные патриоты» Путина, Лаврова и всю российскую власть. Да что там власть – саму Россию, потому что сложно не заметить, как нравится им смаковать унижения своей страны (причем, как правило, все это описывается в похабных терминах, что невольно заставляет задуматься об извращенности не только сознания страдальцев-обличителей). Ну и что, что эти унижения они часто сами и выдумывают – для них они также реальны, как и страшные последствия, ими же предрекаемые.

    И ведь все это мы уже видели – вспомните войну на Донбассе с постоянными криками «Путин слил», продолжавшимися как минимум пару лет. «Скоро отдадут, предадут, сольют!» – хотя с лета 2014-го было понятно, что ни о какой сдаче Донбасса речи быть не может. В Кремле даже не рассматривали такой вариант, что не мешало истерикам и кликушам будоражить русское общественное мнение. Сейчас мы увидели то же самое – пусть и в более сжатые сроки, и по другому поводу.

    Даже после ввода миротворцев нас продолжают пугать: «Ничего хорошего для России это не сулит, турки все-таки залезли в Закавказье, забрали себе Азербайджан. А Армения сейчас скинет Пашиняна и уйдет на Запад – ведь Россия ей не помогла». Разбирать весь этот бред можно бесконечно долго – но скажем коротко.

    По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция (которая достаточно условно является членом НАТО) никуда нас не выдавили. Да, Эрдоган получил дополнительные очки у себя на родине и в игре с Москвой – но эта игра настолько долгая и многоуровневая, что ни о какой уступке Россией своих позиций в Азербайджане речи не идет. Эрдоган это понимает более чем хорошо – а уж о том, как это осознает Ильхам Алиев, и говорить не приходится. Ведь на его территории теперь находятся российские войска – пусть и называемые миротворцами.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Азербайджан, как и Армения, не могут никуда уйти от России не только физически (географически), но и геополитически – слишком сильны они завязаны на нас, слишком сильно зависят от нас (Армения так вообще на все 100%), да и Москва не собирается сокращать свое влияние в Закавказье. У нас живет больше армян, чем в Армении, да и азербайджанцев насчитывается несколько миллионов – но самое главное, России нужно мирное и спокойное Закавказье.

    Как ни странно, но война в итоге сделает обстановку в этом регионе стратегически более устойчивой и предсказуемой.

    Да, сейчас в Армении сменится власть, да, с передачей нескольких районов вокруг Карабаха Азербайджану может возникнуть заминка (армянам очень тяжело будет смириться с поражением), но новая война за Карабах теперь практически исключена. Возвращение Азербайджану районов вокруг Карабаха было неизбежным – и, если бы армянское руководство мыслило стратегически, оно бы уже много лет назад согласилось на подготовленный Россией план передачи. Вместо этого Ереван безрассудно рассчитывал вечно сохранять статус-кво – и в итоге потерял больше территории, не говоря уже о тысячах убитых.

    Карабахский вопрос не имеет окончательного решения – при нынешнем статусе Армении и Азербайджана. Когда в будущем они снова окажутся в составе единого государства с Россией – например, продвинувшегося по пути интеграции Евразийского союза – то Карабаху может быть найден особый статус. А пока что – столько, сколько нужно – Россия будет гарантировать сохранение небольшого и никем не признанного Карабаха.

    Отдавать его Азербайджану, при всем понимании его международно-юридической правоты, сейчас нельзя – и вовсе не из-за мифической угрозы геноцида, которой пугают весь мир и самих себя армяне. Нельзя просто потому, что полная потеря Карабаха вызовет окончательный коллапс Армении как государства, то есть станет огромной проблемой для России.

    Собственно говоря, с самого начала нынешней карабахской войны было понятно, что по геополитическим соображениям Москва не допустит полной победы Азербайджана и занятия всего Карабаха – в этом нет никакого цинизма, есть только политическая прагматика и стратегический расчет. России нужны и Азербайджан, и Армения – и их внутренние разборки между собой не должны влиять на их нахождение в российской сфере влияния. Которую, конечно, есть немало желающих уменьшить – но все-таки не нужно переоценивать влияние внешних сил и их способность увести от России осколки СССР.

    «Но Украину же мы потеряли! И Белоруссию чуть не увели из-под носа – а сейчас Молдавию заберут». Нет, мы потеряли страну в 1991-м – и все, что происходит после этого, всего лишь долгое эхо величайшей геополитической (а для нас и национальной) катастрофы. Но мы давно уже не пассивный наблюдатель, лишь пытающийся защитить остатки своего влияния – вопреки постоянному нытью тех же всёпропальщиков, у России есть стратегия в отношении постсоветского пространства. Она совершенно не секретна, проста и понятна – мы занимаемся его реинтеграцией, то есть собираем это пространство обратно. Да, официально не в единое государство – но в новый союз государств.

    Назвав его Евразийским союзом (хотя сам термин принадлежит Назарбаеву, поклоннику Льва Гумилева), Кремль показал и свое отношение к направлению развития России – это Юг и Восток. Но не отказываемся при этом и от Запада – потому как если Евразия от Лиссабона до Владивостока, то Россия от Балтики и Почаевской лавры до Тувы и Чукотки. И никто не заберет у нас то, что мы не хотим отпускать – ни Белоруссию (которая никуда и не собиралась), ни Азербайджан с Арменией, ни даже загулявшую Украину, то бишь Малороссию.

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    Россия давно уже пришла в себя и вернулась к стратегической работе по выполнению своих национальных задач – первейшей и необсуждаемой из которых является как раз собирание разбазаренного. Да, у нас множество проблем с кадрами, структурами, идеологией, методами работами с постсоветскими элитами – но все это поправимо, если есть две вещи: четкое понимание безальтернативности пути реинтеграции большой России и воля к достижению этой цели.

    Поэтому так обидно слышать пораженцев и истериков – потому что они не помогают осознанию проблем (любой вменяемый человек, не говоря уже о Путине, и так видит и знает их, в том числе и на том же постсоветском пространстве), а лишь создает новые. В первую очередь – сеет упаднические настроения в русском обществе, натравливает его на власть, лишает его воли и веры в собственные силы и неизбежную победу, у которой нет конкретных сроков – но которую мы в силах приближать.


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