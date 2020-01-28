Русофобы снова интригуют против Москвы в ПАСЕ

Прошлогоднее решение Совета Европы вернуть российской делегации право голоса в ПАСЕ – решение, принятое благодаря давлению Германии и ряда других ответственных европейских стран – очень расстроило русофобов из ряда восточноевропейских стран. И дело даже не в том, что им пришлось теперь снова сидеть в одном зале с россиянами и слушать неприятные вещи из уст депутатов Госдумы.

Дело в том, что ответственные страны Европы продемонстрировали готовность начать нормализацию отношений с Москвой – вопреки мнению русофобов. И возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ, подкрепленное решением Совета Европы о запрете впредь лишать какую-то делегацию права голоса – стало показательным примером такой готовности, а также неспособности восточноевропейских товарищей противостоять этой готовности.

Однако они все-таки нашли способ вставить свою шпильку. Да, решение Совета Европы запрещает лишать слова, однако в регламенте ПАСЕ есть пункт, предусматривающий ограничение полномочий национальной делегации (например, запрет участвовать в мониторинговых миссиях) по так называемым значительным основаниям.

Для полноценной работы в ПАСЕ делегации в начале сессии должны пройти процедуру подтверждения полномочий – только в этом случае они обладают полным спектром функций в ПАСЕ. Если никто не возражает против какой-то делегации, то ее полномочия подтверждаются автоматически. В отношении российской делегации возражающие, естественно, нашлись. Им стал делегат от Литвы Эмануэлис Зингерис.

На сессии 27 января он потребовал ограничить права российской делегации из-за несоблюдения в России решения Европейского Суда по правам человека. Ему не понравились поправки в Конституцию РФ (еще даже не принятые), где национальные законы ставятся выше международных. Его поддержала депутат от Латвии Мария Голубева – ей не понравилось наличие в делегации и в целом в Госдуме депутатов, за которых голосовали крымчане.

Зингериса поддержали три десятка депутатов, необходимых для начала процедуры. Товарищи из Грузии, Прибалтики, а также из украинской делегации. Те самые, которые еще недавно обещали игнорировать сессии ПАСЕ из-за возвращения туда России, но будучи настоящими хозяевами своего слова, забрали его назад.

В течение суток специальный Комитет по мониторингу должен подготовить специальный доклад на тему того, действительно ли присутствуют эти «значительные основания» для ограничения полномочий российской делегации, затем представить доклад ПАСЕ. После чего вопрос об ограничении выносится на общее голосование Ассамблеи. Российские делегаты в этом голосовании принимать участие права не имеют.

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Если делегаты все-таки примут решение об ограничении полномочий, то это, безусловно, не нарушает букву договоренностей Москвы и Совета Европы – слова-то российскую делегацию не лишают, из ПАСЕ не изгоняют, а лишь принимают против нее второстепенные санкции. Однако дух договоренностей – принципиальный отказ дискриминировать национальные делегации по политическим причинам (а тут как раз налицо такая дискриминация – ограничение полномочий из-за поправки в Конституцию, которая еще даже не принята) нарушен.

Поэтому делегаты из России сразу же озвучили ультиматум – если на итоговом голосовании позиция Зингериса будет поддержана и полномочия россиян частично ограничат, они в полном составе покинут ПАСЕ.

Очередной скандал в ПАСЕ вновь возобновил в России дискуссию о том, нужно ли вообще было договариваться с европейцами. Ряд экспертов считает, что не нужно. Так, депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал словами о том, что «вообще не стоило туда возвращаться» и что сейчас нужно исправить ту ошибку. «Хватит пытаться заигрывать с толпой тупых евробюрократов и вообще с Западом, который никогда не оценит нашу добрую волю, принимая ее за слабость. Надо так хлопнуть дверью, чтобы все эти трусливые евроскунсы побежали менять подгузники!» – отметил депутат.

Однако все-таки Алексей Журавлев неправ – решение о возвращении в ПАСЕ было правильным. Да, Россия не только возвращалась в общеевропейскую помойку (каковой является ПАСЕ, где делегаты упражняются в риторике и принимают решения, за которые не отвечают), но и выплачивала десятки миллионов евро взносов, которые она задолжала Парламентской Ассамблее. Однако, во-первых, помойка помойкой, но все-таки ПАСЕ является важным органом межпарламентской дипломатии. Где за кулисами можно встречаться с коллегами из других стран, проводить переговоры и консультации.

Во-вторых, это возвращение имело в 2019 году важнейшее символическое значение – было, по сути, прецедентом. Первым снятием Европой санкций против России, введенных после начала гражданской войны на Украине. Достаточно вспомнить ту истерику, которая царила в Киеве и странах Балтии, как там называли решение Совета Европой «капитуляцией» перед Москвой. Поэтому возвращение в ПАСЕ действительно было яркой победой российской дипломатии.

Победу, которую нужно защитить – как от чужих, так и от своих. Конечно, в случае введения любых ограничений российская делегация должна покинуть ПАСЕ. Однако если делегаты проголосуют против предложения Зингериса (а шансы на это больше, чем на позитивное решение), то нужно продолжать работать в Ассамблее. Да, ждать очередных саботажей и интриг от «друзей» России – но продолжать работать, быть частью европейских парламентских дебатов. В том числе и этим «друзьям» назло.