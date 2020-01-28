Русофобы снова интригуют против Москвы в ПАСЕ

Взгляд
28 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:50  |  vz.ru
Разделы

Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
Перейти а раздел…

Главу Чувашии подвело чувство юмора

Сначала Михаил Игнатьев неудачно пошутил, а потом не смог понять этогоФото: кадр из видео
Чиновники должны понимать, что отвечают одновременно и перед президентом, и перед людьми – их поведение на публике не должно быть вызывающим, то есть порождающим недоумение и возмущение избирателей. Тем более если речь идет об избранном главе региона. И история с главой Чувашии стала наглядным тому подтверждением. Подробности...
Перейти а раздел…

Как США вернули мир на грань ядерной катастрофы

Падение ядерной боеголовки выглядит именно такФото: U.S. Air Force/Global Look Press
Соединенные Штаты в любой момент могут ударить ядерным оружием по странам, которые перед ними бессильны. По крайней мере, именно такой вывод следует из предупреждения авторитетного западного издания. Почему же ядерная катастрофа куда более реальна, чем шестьдесят лет назад, когда США и СССР десятками испытывали ядерные боезаряды и напряженно «ковали» ядерные щиты и мечи? Подробности...
Перейти а раздел…

В переговоры о Южных Курилах вброшен «российский шпион»

Корпорация SoftBank – одна из самых быстрорастущих компаний в Японии из числа «новой волны»Фото: REUTERS/Toru Hanai
Редкое за последние годы явление зафиксировано в отношениях между Японией и Россией – практически полноценный шпионский скандал. Кем является и что делал «российский агент» в Японии, чем ответила на обвинения в его адрес Россия – и каким образом происходящее может быть связано с переговорами о судьбе Южных Курил? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Русофобы снова интригуют против Москвы в ПАСЕ

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Очередной скандал в ПАСЕ вновь возобновил в России дискуссию о том, нужно ли вообще было договариваться с европейцами. В ПАСЕ снова пытаются ограничить права российских делегатов. И реагировать Москве на эти инициативы нужно жестко – но с умом. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Правды о коронавирусе мы не знаем

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ситуация очень плохая, даже если апокалиптические прогнозы не сбудутся, вирус не перешагнет через Амур у нас и не окажется масштабно в Европе и США. Помимо всего прочего, эпидемия нанесет значительный ущерб мировой экономике. Наиболее пострадавшими, как всегда в таких случаях, окажутся страны – поставщики сырья. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Мировая «пятерка» может собраться в Москве

Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»
Когда в трех главных ядерных державах планеты внутриполитические процессы начинают доминировать над вопросами внешней политики, открываются возможности для самых разных инициатив, включая проект создания пятисторонней (США, Китай, Россия, Великобритания, Франция) системы контроля ядерного оружия. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Коронавирус из Китая: что нужно знать

    От чего умирает молодежь

    Обсуждение: 5 комментариев

    Методы инквизиции в ЦРУ

      Перейти а раздел…

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...

      Путин открыл в Израиле памятник героям блокадного Ленинграда

      Лидеры России и Израиля Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху открыли в Иерусалиме монумент «Свеча памяти», посвященный защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Памятник, который представляет собой 9-метровую стелу, стал одним из крупнейших мемориалов в еврейском государстве
      Подробности...

      Новые лица в правительстве Мишустина

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, главным дипломатом остается Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

          Какая форма правления является наиболее подходящей для России?
          • Президентская

          • Парламентская

          • Монархическая

          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:В России американскую «сделку века» по Ближнему Востоку назвали бессмысленной
              В Сети отреагировали на заявления Зеленского о вине СССР в ХолокостеСпикер парламента Эстонии заявил о попытках России «переписать историю»Китайским туристам запретили посещать РоссиюOMV упрекнула Европу за недостаточную поддержку «Северного потока – 2»
              В Германии освобождение Освенцима приписали американцамСША пригрозили Асаду и его союзникам решительными мерамиВозмутившуюся российским сериалом украинку высадили из автобусаСчетная палата заявила о рисках для финансовой системы России
              Россия обвинила ЕС в попытке замолчать правду об освобождении ОсвенцимаЭксперт объяснил пассивность Турции в боях за ИдлибБледанс и Кудрявцева ответили на слова Боярского о позднем материнствеПропавшая в Мексике актриса Андрейченко сбежала в джунгли к «духовным лидерам»

              Главная тема


              Главу Чувашии подвело чувство юмора

              «ключевая победа»


              Суд Нидерландов подтвердил права России на водку «Столичная»

              развитой капитализм


              Украинский завод закупил российский алюминий для американских ракет

              «Будете у нас на Колыме…»


              Премьер Польши в речи об Освенциме заговорил про Колыму

              Видео

              поправки в Конституцию


              В ожидании перемен в России начали вспоминать 1993 год

              виртуальный реверс


              Украина рано радуется поставкам газа из Польши

              нефтепровод «Дружба»


              Лукашенко беднеет без российской нефти

              Масштабные хищения


              Коррупция стала атрибутом власти в США

              Безграничное доверие


              Алексей Алешковский: Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

              Защита верующих


              Сергей Мардан: В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

              Моральные принципы


              Глеб Простаков: Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство?


              Геворг Мирзаян

              Русофобы снова интригуют против Москвы в ПАСЕ

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 28 января 2020, 12:10

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Прошлогоднее решение Совета Европы вернуть российской делегации право голоса в ПАСЕ – решение, принятое благодаря давлению Германии и ряда других ответственных европейских стран – очень расстроило русофобов из ряда восточноевропейских стран. И дело даже не в том, что им пришлось теперь снова сидеть в одном зале с россиянами и слушать неприятные вещи из уст депутатов Госдумы.

              Дело в том, что ответственные страны Европы продемонстрировали готовность начать нормализацию отношений с Москвой – вопреки мнению русофобов. И возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ, подкрепленное решением Совета Европы о запрете впредь лишать какую-то делегацию права голоса – стало показательным примером такой готовности, а также неспособности восточноевропейских товарищей противостоять этой готовности.

              Однако они все-таки нашли способ вставить свою шпильку. Да, решение Совета Европы запрещает лишать слова, однако в регламенте ПАСЕ есть пункт, предусматривающий ограничение полномочий национальной делегации (например, запрет участвовать в мониторинговых миссиях) по так называемым значительным основаниям.

              Для полноценной работы в ПАСЕ делегации в начале сессии должны пройти процедуру подтверждения полномочий – только в этом случае они обладают полным спектром функций в ПАСЕ. Если никто не возражает против какой-то делегации, то ее полномочия подтверждаются автоматически. В отношении российской делегации возражающие, естественно, нашлись. Им стал делегат от Литвы Эмануэлис Зингерис.

              На сессии 27 января он потребовал ограничить права российской делегации из-за несоблюдения в России решения Европейского Суда по правам человека. Ему не понравились поправки в Конституцию РФ (еще даже не принятые), где национальные законы ставятся выше международных. Его поддержала депутат от Латвии Мария Голубева – ей не понравилось наличие в делегации и в целом в Госдуме депутатов, за которых голосовали крымчане.

              Фото: Доминик Бутен/РИА Новости

              Зингериса поддержали три десятка депутатов, необходимых для начала процедуры. Товарищи из Грузии, Прибалтики, а также из украинской делегации. Те самые, которые еще недавно обещали игнорировать сессии ПАСЕ из-за возвращения туда России, но будучи настоящими хозяевами своего слова, забрали его назад.

              В течение суток специальный Комитет по мониторингу должен подготовить специальный доклад на тему того, действительно ли присутствуют эти «значительные основания» для ограничения полномочий российской делегации, затем представить доклад ПАСЕ. После чего вопрос об ограничении выносится на общее голосование Ассамблеи. Российские делегаты в этом голосовании принимать участие права не имеют.

              Если делегаты все-таки примут решение об ограничении полномочий, то это, безусловно, не нарушает букву договоренностей Москвы и Совета Европы – слова-то российскую делегацию не лишают, из ПАСЕ не изгоняют, а лишь принимают против нее второстепенные санкции. Однако дух договоренностей – принципиальный отказ дискриминировать национальные делегации по политическим причинам (а тут как раз налицо такая дискриминация – ограничение полномочий из-за поправки в Конституцию, которая еще даже не принята) нарушен.

              Поэтому делегаты из России сразу же озвучили ультиматум – если на итоговом голосовании позиция Зингериса будет поддержана и полномочия россиян частично ограничат, они в полном составе покинут ПАСЕ.

              Очередной скандал в ПАСЕ вновь возобновил в России дискуссию о том, нужно ли вообще было договариваться с европейцами. Ряд экспертов считает, что не нужно. Так, депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал словами о том, что «вообще не стоило туда возвращаться» и что сейчас нужно исправить ту ошибку. «Хватит пытаться заигрывать с толпой тупых евробюрократов и вообще с Западом, который никогда не оценит нашу добрую волю, принимая ее за слабость. Надо так хлопнуть дверью, чтобы все эти трусливые евроскунсы побежали менять подгузники!» – отметил депутат. 

              Однако все-таки Алексей Журавлев неправ – решение о возвращении в ПАСЕ было правильным. Да, Россия не только возвращалась в общеевропейскую помойку (каковой является ПАСЕ, где делегаты упражняются в риторике и принимают решения, за которые не отвечают), но и выплачивала десятки миллионов евро взносов, которые она задолжала Парламентской Ассамблее. Однако, во-первых, помойка помойкой, но все-таки ПАСЕ является важным органом межпарламентской дипломатии. Где за кулисами можно встречаться с коллегами из других стран, проводить переговоры и консультации.

              Во-вторых, это возвращение имело в 2019 году важнейшее символическое значение – было, по сути, прецедентом. Первым снятием Европой санкций против России, введенных после начала гражданской войны на Украине. Достаточно вспомнить ту истерику, которая царила в Киеве и странах Балтии, как там называли решение Совета Европой «капитуляцией» перед Москвой. Поэтому возвращение в ПАСЕ действительно было яркой победой российской дипломатии.

              Победу, которую нужно защитить – как от чужих, так и от своих. Конечно, в случае введения любых ограничений российская делегация должна покинуть ПАСЕ. Однако если делегаты проголосуют против предложения Зингериса (а шансы на это больше, чем на позитивное решение), то нужно продолжать работать в Ассамблее. Да, ждать очередных саботажей и интриг от «друзей» России – но продолжать работать, быть частью европейских парламентских дебатов. В том числе и этим «друзьям» назло.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Правды о коронавирусе мы не знаем

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              Ситуация очень плохая, даже если апокалиптические прогнозы не сбудутся, вирус не перешагнет через Амур у нас и не окажется масштабно в Европе и США. Помимо всего прочего, эпидемия нанесет значительный ущерб мировой экономике. Наиболее пострадавшими, как всегда в таких случаях, окажутся страны – поставщики сырья. Подробности...
              Обсуждение: 10 комментариев

              Мировая «пятерка» может собраться в Москве

              Станислав Ткаченко, профессор СПбГУ, эксперт клуба «Валдай»
              Когда в трех главных ядерных державах планеты внутриполитические процессы начинают доминировать над вопросами внешней политики, открываются возможности для самых разных инициатив, включая проект создания пятисторонней (США, Китай, Россия, Великобритания, Франция) системы контроля ядерного оружия. Подробности...

              Нормальный Киев существует параллельно с ненормальным

              Глеб Простаков, журналист
              За идиотизмом политиков мы забываем, что значительная часть украинцев абсолютно вменяемы, трезвы в суждениях и в целом мало отличаются от людей из ДНР, ЛНР, Крыма, да и самой России. Подробности...
              Обсуждение: 53 комментария

              В Израиле за комичные куплеты Долгополову может прилететь год тюрьмы

              Сергей Мардан, публицист
              Современные европейские государства холят и лелеют всякого рода меньшинства. Россия, правда, пошла по особому пути и вместо того, чтобы выпустить закон «о защите чувств и прав гомосексуалистов», выбрала другую группу – верующих. Подробности...
              Обсуждение: 123 комментария

              Во Всеволоде Чаплине было столько намешано

              Дмитрий Ольшанский, публицист
              На лавочке у своего храма вдруг умер отец Всеволод Чаплин. Ужасно его жалко. Хотя сам отец Всеволод, несомненно, сказал бы, что нечего носиться с земной жизнью, не надо ее слишком ценить, он вообще был враг светского сентиментального либерализма. Подробности...
              Обсуждение: 21 комментарий

              Интернет вдруг стал обязанностью

              Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
              Русский сегмент интернета – самый свободный. Если кто-то и цензурирует свободу мнений в РФ, так это американская компания Facebook. Прямо на территории России. Парадокс? Нет. Подробности...
              Обсуждение: 24 комментария

              Это укрепление суверенитета, а не новая Перестройка

              Дмитрий Родионов, политолог
              В политической истории России наступил новый этап. Речь, разумеется, о поправках в Конституцию, предложенных президентом в ходе своего послания Федеральному собранию. Смею предположить, что следующие шаги будут еще более радикальными. Подробности...
              Обсуждение: 70 комментариев

              Украина не вернется из мира страшных сказок

              Антон Крылов, журналист
              Вслед за президентом из телесериала граждане Украины получили государство из телесериала. И нет ни малейших предпосылок к тому, чтобы Украина в ближайшее время самостоятельно или с чьей-то помощью вернулась из мира смешных и страшных сказок в объективную реальность. Подробности...
              Обсуждение: 75 комментариев

              Глупо жаловаться на патернализм, исповедуя инфантилизм

              Алексей Алешковский, сценарист
              Любое плюс-минус демократическое государство строится на консенсусе, а не готтентотской морали меньшинства, которое прижало большинство к ногтю и заставило петь: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Подробности...
              Обсуждение: 39 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............