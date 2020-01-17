Русская мечта как мировоззрение

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Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
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Величие России оказалось в силе и достоинстве

Путин поставил перед системой государственной власти новую цельФото: Алексей Никольский/ТАСС
Путин сформулировал главный принцип динамичного развития России – величие страны заключается не только в производстве боеголовок и ракет, но и неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Этот уровень обязано обеспечить государство, тем более деньги на эти цели в бюджете уже есть. К таким выводам пришли эксперты, обсуждавшие послание президента. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Русская мечта как мировоззрение

Владимир Можегов, публицист
Если появляются сегодня книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Подробности...

России осталось решить одну большую проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...
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Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
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      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
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          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

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              Владимир Можегов

              Русская мечта как мировоззрение

              Владимир Можегов
              публицист
              		 17 января 2020, 09:18

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              Не так давно (16 декабря 2019 года) в Москве прошла презентация новой книги Александра Проханова «Вероучение русской мечты». Книга, безусловно, важная, которая, можно надеяться, будет иметь успех и продолжение. Более того, прямо нацеленная на продолжение (о котором мы еще скажем в конце). Но поговорить сейчас хотелось бы не столько о книге, сколько о самом этом удачно и точно найденном определении.

              В самом деле, «Русская мечта» – звучит ярче, шире, свободнее, нежели «Русская идея», в попытках определить которую сломало копья уже не одно поколение русских философов и публицистов. И, кажется, только из этой, не скованной доспехами идеологии свободы по-настоящему только и может родиться идея… Что ж, еще раз отдадим должное интуиции нашего замечательного писателя и попробуем просто поразмышлять на тему Русской мечты.

              На мой взгляд, никак иначе и нельзя объять безоглядные устремления русского духа, как только тютчевской «верой» и вот этой самой «мечтой»: да, в Россию можно только верить, и иначе, как мечтой, Россию не объять.

              Вспомним князя Владимира и тот поистине экзистенциальный момент выбора, описанный в русских летописях. Как, обойдя земли иудейской Хазарии, исламского Востока, католического Запада, русские послы оказались на торжественной царской службе в константинопольском храме Святой Софии: «Не знаем где были, на небе или на земле» – так доложили послы о выполнении своей дипломатической миссии князю. И в этом отчете уже слышится тот восторг, эхо которого мы будем слышать и во все позднейшие времена, восторг, который вероятно и являет основу русской души, русского характера и русской мечты.

              «Не знаем где были, на небе или на земле» – здесь и устремленный к апофеозу идеал, и русская всеохватность, стремящаяся объять небо и землю, и – наконец – все будущие наши общественно-политические проекты, так или иначе направленные на то, чтобы эти небывалые небо и землю обвенчать в какой бы то ни было известной реальности.

              Фото: Илья Глазунов, Вечная Россия

              Здесь и Третий Рим Ивана Грозного, и Второй Иерусалим патриарха Никона, и поднятая на дыбы империя Петра Великого, шагающая в неведомое, и, наконец, Советская империя в ее еще более безумном прыжке, еще более всеохватной мечте о царстве Божьем на земле…

              Да, у слова «мечта» есть и очень опасные коннотации, а в православной аскетике, например, значение этого слова вообще близко понятию «искушение». Но имея в виду все эти опасности, нельзя, конечно, не видеть и другого значения этого слова – значения высшего, недоступного почти идеала, высшей реальности, которая достигается лишь всем напряжением сил и высоким порывом…

              Русские долго запрягают, но быстро едут. Русский всегда устремлен за край – дальше земной истории, дальше видимого мира, туда, где сходятся небо и земля, и, словно преображаясь в кипящей чаше солнца, являются чем-то совершенно новым: Иван-дурак, выходящий из чана с кипящим молоком добрым молодцем… Город, возникающий на вершине горы по мановению Царевны-Лебеди… – вот она, Русская мечта, и да – это, конечно, прежде всего мечта о новой, высшей реальности, мечта о преображении всего видимого мира…

              И очевидно, что всем русским общественно-политическим проектам от Средневековья до наших дней эта мечта была имманентно присуща. Чем был Третий Рим Грозного? Это была попытка основать идеальное христианское царство в объятом апостасией (отступлением от истины) мире, попытка – не больше-не меньше – спасения всего мира.

              Чем был «Второй Иерусалим» Никона с его подмосковным Новым Иерусалимом – копией, как бы иконой, Святой Земли? Это была попытка объединить весь христианский православный мир в одной вечной великой симфонии новой жизни: «не знаем где были, на небе или на земле»…

              И та и другая попытки не удались, да, конечно, и не могли удастся, принимая в расчет масштабы дерзания. Однако сам этот масштаб говорит о многом.

              Народы – мысли Бога, национальная идея – это не то, что народ думает о себе во времени, а то, что Бог думает о народе в вечности, – говорил, вслед немецким романтикам, Владимир Соловьев. Великий дух, обладая великой же интуицией, выбирает себе орудие по руке и деяние – по силе. Но, конечно, может по-человечески ошибиться местом и временем… Возможно, Русский дух во всю отпущенную ему историю просто еще не был готов исполнить то, что было ему предназначено? 

              Петр Великий мечтал перекроить Русский мир по западному образцу с тем, чтобы овладеть европейскими технологиями и восторжествовать над Европой… Санкт-Петербург и сегодня – не только крупнейший, но и самый европейский город Европы. Нигде более вы не встретите такого по-европейски строгого, планомерного воплощения идеи, и таких же, по-русски бесконечных, к горизонту устремленных перспектив, в таком размахе – нигде. «Самый европейский город Европы и самый русский город России» – сказал о нем академик Лихачев. Но, добавим: и идеальная икона Европы. Возможно, не слишком пригодная для жизни, но для созерцания бесконечности человеческой мысли и устремлений – не найти места лучше… Одно слово – Город Мечты…

              Но, конечно, не только политика, не только градостроительство, но и вся русская культура – о том же.

              Главная тема Пушкина – человек, мучительно преодолевающий энтропию истории и тяжесть собственной природы. Кто такой Евгений Онегин, этот столичный франт, уставший от бессмысленности мира и жизни? – лишь неудачная попытка преодолеть себя в одном нечаянно нагрянувшем вдохновении идеальной любви.

              А вся гоголевская эскапада «Мертвых душ», задуманная как трилогия, подобна дантовской «Божественной комедии»: первый том – изображение русского ада, второй – Чистилища, третий – преображенной и просветленной Руси…  Его же «Выбранные места из переписки с друзьями» – такая же (неуклюжая во многом, но и прекрасная в своем дерзании) попытка написать проект преображения русской действительности… То же и Достоевский с его мечтой о Государстве, обращающемся в Церковь… То же и русские символисты с их мечтой о преображении жизни посредством искусства… И «отец русской философии» Владимир Соловьев, писавший трактаты об исправлении европейской жизни под властью Русского Царя и Римского Папы… И Николай Федоров, безумный самородок с горящей верой в научное воскрешение предков, и его ученик Циолковский, изобретающий технику для заселения будущим воскресшим человечеством внеземных миров…

              А Луначарский и Горький, для которых коммунизм был ничем иным как «пятой и последней религией человечества», получившей имя Богостроительства. Человечество будущего эти апостолы новой религии представляли себе неким единым много ипостасным Сверхчеловеком, шагающим из царства необходимости в царство вечной свободы, – в новую, созданную сверхчеловеческим сознанием, вселенную…

              Да, такова Русская мечта, походя исправляющая карты звездного неба – безумная и великая, фантастическая и единственно реальная, ибо – для чего же еще и жить, как не ради большой Мечты? Ведь если не мечтать о несбыточном и великом, жизнь оскудеет, зачахнет, выродится в копошение бессмысленных толп, озабоченных лишь добыванием насущного хлеба и управляемых скопищем банков… Чтобы не допустить этого вырождения, и нужна, вероятно, миру Россия – как вечное напоминание, вечное бельмо на глазу погрязшего в суете мира, как перст, указующий заблудшему человечеству на солнце…

              И если появляются сегодня такие книги, дерзающие всерьез говорить о «вероучении русской мечты», значит Русь все еще жива, и значит – пришло их время… А может быть – и время начала новой эры Русской мечты? Ведь презентация книги, о которой мы говорили, стала одновременно, и презентацией стратегии «Русская мечта – 2050» – глобального плана развития России, как альтернативы либеральному плану… «Русская мечта – 2050» – так будет называться и следующий Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС) 2020 года… «Русская мечта – 2050» – это, наконец, тот идеал, к воплощению которого может приложить усилие всякий неравнодушный человек, для которого эти слова еще что-то значат.


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