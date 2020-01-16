России осталось решить одну большую проблему

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Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнировали – и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
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Зарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневров

Западные СМИ удивлены отставкой Медведева Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
«Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав». Послание президента Путина Федеральному собранию и последующая отставка правительства Медведева привели в недоумение западные СМИ. Они полагают, что предложенные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы России с 1993 года. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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России осталось решить одну большую проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...

Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
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Бизнес в России живет за счет государства

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Получается оригинальная картина – государство очень хочет, чтобы бизнес заработал и будет всем от этого счастье, а бизнес не хочет и не может работать без господдержки. Зато частный бизнес весь закредитован, не в состоянии отдавать долги и существует в основном за счет господдержки разного рода. Подробности...
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          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

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          • Регулярно

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              послание путина


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              глава правительства


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              на ваш взгляд


              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?


              Ирина Алкснис

              России осталось решить одну большую проблему

              Ирина Алкснис
              обозреватель РИА «Новости»
              		 16 января 2020, 18:15

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              Про эпохальность текущих событий – послание Путина Федеральному Собранию, отставку правительства и нового премьера – не говорит только ленивый, но они начинают играть новыми красками, если на ситуацию смотреть в ретроспективе процессов последних лет.

              В 2013-14 годах Россия столкнулась со сложнейшим геополитическим вызовом со стороны Запада. И ответила на него.

              Принципиально важное обстоятельство: к этому моменту «контрольный пакет» власти в государстве уже находился в руках национально ориентированной части отечественной элиты. Той самой части, что осознала безальтернативность своей связи с Россией. То есть речь о людях и группах интересов, между которыми могут существовать противоречия и даже конфликты, но всех их объединяет твердый консенсус по поводу абсолютной ценности государства и национальных интересов, поскольку с этой подводной лодки им некуда деваться.

              Именно благодаря этому Россия ответила на брошенный вызов и даже перешла в контрнаступление. Основные точки известны всем – Крым, Сирия, «Турецкий поток», «Северный поток – 2» и т.д.

              Одновременно и параллельно с этим внутри России государство решало другую сложнейшую задачу – недопущение социально-экономического краха, поскольку именно по данному направлению Западом наносился главный удар для дестабилизации страны.

              Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба<br> президента РФ/ТАСС

              Если за большую политику отвечали высшее руководство и пресловутые siloviki, то внутри страны основную роль сыграл финансово-экономический блок (не только правительства, но и иных структур – включая ФНС, кстати). Обычно этих людей принято ругать последними словами – за все, включая приверженность людоедскому капитализму и компрадорство. Однако их работа за эти годы подтвердила (как минимум, в глазах Путина) надежность либерально-монетарной стратегии для удержания стабильности системы – консервативный подход к базовой ставке, курсу национальной валюты, золотовалютным резервам и так далее, и тому подобное.

              «Компрадоры» выполнили свою задачу: из организованного России «идеального шторма» они ее уверенно вывели, обеспечив устойчивость и управляемость системы в самые опасные моменты.

              Таким образом, во второй половине 2010-х государство успешно справилось с обоими вызовами: вернуло себе великодержавный статус и удержало внутреннюю стабильность.

              И тут грянуло президентское послание 2018 года, повергшее в шок не только Россию, но и весь мир откровениями Путина о новых разработках в сфере вооружений. Столь выразительное педалирование темы не оставляло вариантов для разночтений: высшее государственное руководство оценивало как высокие риски военного нападения на страну в обозримом будущем – и стало принимать активные превентивные меры по недопущению такого развития событий.

              Судя по всему, и эта задача была успешно решена за прошедшие два года.

              Теперь на повестке дня следующая титаническая цель: то, что в последние годы принято называть словом «трансфер», то бишь подготовка к изменениям в стране после президентских выборов 2024 года.

              Большая часть комментариев по поводу инициатив Путина упорно концентрируются на сиюминутных интерпретациях (ах, он, похоже, себе место готовит в Госсовете, чтобы остаться у власти на следующие двадцать лет), хотя планы внесения изменений в Конституцию однозначно указывают, что речь идет о куда более масштабных вещах.

              В данный момент у России осталась последняя большая проблема – человеческий фактор. В руках президента сосредоточено такое количество полномочий и власти, что от его личности зависит слишком многое. Потому и сколько шумихи вокруг кандидатур возможного преемника: неудачный выбор – и достижения двух десятилетий пойдут прахом. А от неверного выбора никто не застрахован. Даже Путин, с которым стране очень повезло.

              Единственный способ решить эту проблему – ввести некие системные, институциональные предохранители, которые позволят смягчить последствия нахождения на первом посту в государстве «не того» человека, ежели таковое случится.

              И вчера стране был представлен в общих чертах план этих самых «предохранителей»: некоторое усиление парламента плюс институт Госсовета, чьи функции пока не ясны.

              В России крайне живуче традиционное представление о власти «хороший царь – плохие бояре». Однако оно кардинально неверно.

              Современная российская власть по своему существу коллегиальна. Да, сейчас авторитет и влияние Путина недосягаемы, но все нулевые он был скорее первым среди равных. Одной из главных его функций (с которой он, кстати, блестяще справлялся, отчего и устоял в самые сложные для себя времена) было выступать арбитром и медиатором между различными элитарными группами и центрами силы. Но даже сейчас он продолжает делить ответственность за решения, особенно по самым важным вопросам (Крым, Сирия), с коллегиальными органами – Совбезом, Совфедом. И это вовсе не показуха – это реальность российской системы госуправления.

              И именно ее теперь будут закреплять в конституции.

              Ну а заодно решат проблемы помельче. В частности, официально зафиксируют контроль национально ориентированной части элиты над государством и вставят предохранитель для недопущения к власти представителей сил, связывающих свою жизнь с другими странами.

              Что же касается общества, то озвученные планы социальной поддержки на многие миллиарды рублей дают ему внятно понять, что у страны не просто есть деньги – они и дальше будут поступать запланированным широким потоком.

              Государство уверено в благополучном стабильном развитии России в обозримом будущем. У него есть единственный главный запрос к обществу – воспроизводство.

              Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства.

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