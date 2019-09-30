Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

Раньше мы это не очень замечали, но события ускоряются, и вот уже стало понятно – в цивилизованном мире стало слишком много NGO они же НКО – всяческих неправительственных некоммерческих организаций. Это преподносят как торжество демократии, но на самом деле все гораздо сложней и интересней.

Просто сейчас, в связи с кейсом мамзель Тунберг, все больше народу задается вопросом, например, кто стоит за девочкой, которую без пропуска пускают к микрофону на сессии Европарламента, Давос и ООН.

Кстати, про Давос. Тут промелькнула любопытная фотография в инсте – все та же обрыдлая девочка едет с Давоса вместе с некоей Дженнифер Морган, которая гордо сообщает что они едут с ней домой «не на частном самолете, а на поезде». Эта же дама везла девочку в Давос. Кто она ей – бабушка, тетя? С какого перепуга она работает ее сопровождающей? Если начать копать, как это сделала Кори Морнингстар в своем мощном расследовании, то разверзнутся такие бездны, что без ГУЛАГа не разберешься.

Ну, для начала – Дж. Морган – исполнительный директор Greenpeace International, той самой общественной организации, которая оставляет за собой отчетливый след коммерческой расправы с конкурентами под видом борьбы за экологию. Она же бывший директор конторы Third Generation Environmentalism и совсем неспроста она была участницей давосской дискуссии, обозначенной, как «введение сборов на обслуживание экосистем».

Причем сборов – в глобальном масштабе, как вы понимаете. Вот это прекрасное передергивание «экология в опасности, а теперь давайте будем торговать выбросами СО2» – оно, конечно, началось еще с Эла Гора, который за классную придумку, которая обеспечивает миллиардный cash flow, и получил свою Нобелевскую премию, а вовсе не за то, что вы думали.

Потому что борьба за экологию, если она действительно ведется – это прежде всего борьба с промышленностью и, собственно, с капитализмом, как таковым. И, когда вы видите, как представители миллиардных корпораций, а также МВФ и World Bank аплодируют бессмысленным апокалиптическим выкрикам шведской юродивой – вы понимаете, что здесь что-то не так. Отчего вдруг акулам капитализма захотелось рубить сук, на котором они сидят?

Но пока мы об это размышляли, под идею «введение сборов на обслуживание экосистем» организована НКО New Climate Economy, которая прямо ассоциирована с теми же господами из МВФ и Всемирного банка.

Я не буду грузить вас еще десятком названий подобных организаций, которые как бы неправительственные и т. д, – правительствам там тоже кое-что досталось. Не случайно же Дженнифер Морган работала экологическим советником у канцлера Меркель – и вот уже под маркой «сближения с молодежным движением Fridays For Future» кабинет Меркель принимает «климатический пакет», где каждый пункт это или запрет, или налог. Запрет на газовое и мазутное отопление в домах, полное уничтожение двигателей внутреннего сгорания, а до него – новые налоги на топливо и на транспорт. То есть – деньги из воздуха. Что может быть слаще для любого правительства, чем деньги из ничего?

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И все это под истерические лозунги Греты & co «Будущего нет, мы завтра все умрем». А вы спрашиваете, почему ее пускают туда, куда никакому другому подростку входа нет. И почему слушают. Точнее, делают вид, что слушают – они это все и придумали, все эти тексты.

Потому что одна из ступеней приватизации и монетизации мировой природы (а происходит именно это) – истерическое накачивание общественного мнения в духе алармизма. Тот же Эл Гор и говорил, что «следует провести мобилизацию по типу военного времени, как мы это делали во Вторую мировую войну». На это работают такие НКО, как Extinсtion Rebellion, FFF, We don’t’ Have Time. Они выводят на улицы сытых подростков, которые дня не проживут без своих смартфончиков, с бессмысленными истерическими лозунгами.

По поводу «сытости» – любопытная деталь – сооснователем немецкой ветки FFF является девушка по фамилии Реемтсма, миллионерша с рождения, внучка табачного короля Европы Reemtsma. А внучка на часть этих денег что-то том кричит про СО2 от проклятого дизеля. Вы думаете, это «стыд за предков»? Ничего подобного – это потому, что руководить поборами и новой «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей. Там все свои. Отборные.

Поэтому не удивляйтесь, что «спасением», а, вернее, перевозкой нелегальных иммигрантов в Европу занимается дочка торговца оружием Карола Ракете. И не удивляйтесь, что НКО, которой принадлежит судно, которым она командует, собирает по два миллиона евро за два дня одних только «донатов». У нас на глазах происходит НКО-изация политики и экономики – создается параллельная структура с целью нового передела мирового экономического и политического порядка.

И, собственно, теперь понятно, насколько были правы русские, которые вовремя начали ставить у себя на территории иностранные НКО на место. Потому что совы – не то, кем они кажутся.

Это реальные щупальца совсем не демократического гигантского пришельца. Где-то на конце щупальца есть антропоморфное образование в виде маленькой кричащей о помощи девочки. Но это не девочка – это приманка для космонавтов в космосе – биоробот, умеющий произносить специальные приманочные слова. И когда ты приблизишься – всему экипажу кранты. Сожрет вас пришелец.