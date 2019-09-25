Новая стратегия Украины – есть и развлекаться

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Москва и Минск оставили Украину без дизеля

Украина столкнулась с дефицитом дизельного топливаФото: Стрингер/РИА «Новости»
Украина оказалась в ловушке из-за дефицита дизельного топлива. Причем загнала туда она себя самостоятельно. Главной причиной стали введенные Киевом пошлины на поставки дизеля по трубопроводу. Не удалась и замена российского топлива белорусским. А свою нефтепереработку Украина уже давно уничтожила. Вернуть российского поставщика Киев теперь тоже вряд ли сможет. Подробности...
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США вывели визовую войну с Россией на уровень ООН

Вход в офис ООН в Нью-Йорке закрыт для тех, кому закрыт въезд в США, посчитали в ВашингтонеФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Американские власти спровоцировали новый международный скандал и проявили себя плохими хозяевами. Российская делегация не получила вовремя визы для поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. В Кремле пообещали крайне жесткую реакцию, а МИД уже вручил американскому зампосла ноту протеста. Чем можно объяснить враждебный жест американской дипломатии и как следует отвечать на обострение визовой войны? Подробности...
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Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей

Эстония уверяет, что Су-34 вошел в ее воздушное пространствоФото: mil.ru
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО – эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда. Подробности...
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Начало импичмента Трампа похоронит его врагов

На трибуне ООН Трамп казался подавленным, но начало процедуры импичмента его подбодритФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Конгресс США официально запустил процедуру импичмента Дональда Трампа, обвиняя его в шантаже президента Украины. По мнению самого Трампа, это очередная «охота на ведьм», а в Америке всё хорошо, как никогда, так что эта процедура только сыграет ему на руку. Скорее всего, он прав: демократы попали в ловушку, что грозит им разгромом на выборах, а лично Зеленскому − крушением многих надежд. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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В СССР была своя Грета Тунберг

Дмитрий Бавырин, журналист
Это не история о карьеристке. Нет, это история об искренней, убежденной и упорной девушке. Хрущев писал о «лучшей комсомолке Советского Союза»: «человек с психическим дефектом, хотя и честный». Подробности...

Новая стратегия Украины – есть и развлекаться

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Список потенциальных инвестиционных проектов, которые президент Зеленский недавно презентовал и которые должны поднять экономику Украины с колен, вызвал скорее недоумение, чем энтузиазм. Подробности...

Война против терроризма должна начинаться в интернете

Максим Алексеев, Эксперт Института развития Интернета
ИГИЛ фактически разгромлен. Но победа в реальности совсем не означает победы в онлайне. С терроризмом в Сети государства также обязаны активно бороться, но пока не понимают как. Подробности...
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              Василий Стоякин

              Новая стратегия Украины – есть и развлекаться

              Василий Стоякин
              директор Центра политического маркетинга
              		 25 сентября 2019, 09:56

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              Выступление президента Владимира Зеленского на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве (все претензии по названию – к организатору действа Виктору Пинчуку) уже сравнили с идеями Манилова. Может, это грубовато, но перечень инвестиционных проектов, которые должны поднять Украину, действительно вводит в недоумение.

              По сути, заявленное президентом – проект программы нового правительства в той части, которая может представлять интерес для иностранных инвесторов. Главное же состоит в том, что именно президент считает важным для развития Украины.

              Итак, что предлагает новый президент? Во-первых, это проект ирригации земель в южных регионах страны – превращение пустынных земель Херсонской области в урожайные.

              В действительности никаких особенно пустынных земель на юге Украины нет, но Таврия действительно стала зоной рискованного земледелия. Причин этому три: 
              – глобальное потепление (оно все же существует); 
              – разрушение советской системы ирригации (и даже водопровода в селах); 
              – перекрытие Северокрымского канала, что больно ударило по югу Херсонской области.

              С первым обстоятельством инвестор не справится, второй вопрос – решаемый, а вот третье – непосредственное дело украинских властей. И что-то подсказывает, что восстановление работы канала – обязательное условие для привлечения хоть каких-то инвесторов для решения второй проблемы. И если у Зеленского нет готового ответа на вопрос о судьбе канала, то упоминать эту тему в принцип было не нужно.

              Фото: РИА «Новости»

              Во-вторых, межуниверситетский ІТ-кластер в Харькове, в городе с наибольшим количеством студентов. Идея неплохая и, главное, не требующая больших вложений. База для такого кластера есть, а с развитием инфраструктуры, вполне вероятно, смогла бы справиться и сама Украина.

              В-третьих, центр кинопроизводства в Киеве. Тут Зеленский сослался на принятый накануне закон о содействии кинематографу. Честно говоря, его эффективность вызывает определенные сомнения. Вот, например, норма относительно того, что в фильме, претендующем на льготы, обязательно должны читаться книги украинских авторов. Так себе и представляю Отелло, который читает Дездемоне «Заповит» Шевченко... Авторы не то имели в виду? Ну, не знаю, не знаю...

              В принципе же никаких вопросов тут нет – еще пять лет назад украинские города (Киев и Одесса в первую очередь) были битком набиты российскими съемочными группами. И как-то обходились без чтения книг украинских авторов.

              В-четвертых, президент собирается строить новый город-курорт на черноморском побережье, а также новые горнолыжные курорты и «масштабный парк развлечений для гостей Восточной и Центральной Европы».

              Новый город-курорт, помнится, собирался построить в Грузии Саакашвили. Но что-то ему помешало. Думается, что-то помешает и Зеленскому – просто так взять и воткнуть где-то город нельзя. Нужно, чтобы это была действительно ценная туристическая зона, и нужно, чтобы к ней были подведены все коммуникации. И если на месте этого совершенно нового города не стоит уже с XVIII века какой-то старый город, то следует задуматься – почему? Только ли дело в конкуренции со стороны Крыма? Может быть, не хватает каких-то других важных составляющих?

              Но это мелкие придирки, а теперь обратимся к серьезным вопросам. Что мы видим в списке? Один проект относится к сельскому хозяйству. Это хорошо, но мы знаем, что сельское хозяйство дает незначительную прибавочную стоимость и зависимо от климатических условий. Так что больших прибылей Украина тут не дождется. Разве что будет реанимирован проект «Зернового альянса» с Россией и Казахстаном. Но эта идея явно выходит далеко пределы инвестиционных форумов и требует изменения геополитического курса.

              Второй проект относится к отрасли высоких технологий, но на практике, как кажется, это будет очередная попытка составить конкуренцию дешевым индийским программистам. Особых прибылей Украина от этого тоже не получит просто потому, что программирование трудно облагать налогами – рост цен почти мгновенно приводит к эвакуации производства куда-нибудь в Нигерию.

              Остальные проекты относятся к сфере обслуживания, причем конкурировать придется с действительно сильными соперниками. Нет, какую-то часть самых низкобюджетных кинопроизводителей и туристов Украина перехватит... Но, кажется, логичнее было бы ставить перед страной более масштабные цели.

              В целом у инвестиционных проектов президента есть два недостатка. Во-первых, нет никакого уникального предложения. Все, что предлагает Зеленский, есть в других странах. Украина может привлечь инвестора разве что дешевизной. А это – не лучшее позиционирование. Во-вторых, Украина – крупное индустриальное государство, но никаких промышленных инвестпроектов президент не предложил, упомянув только о возможности вкладывать деньги в инфраструктуру и энергетику, которые непонятно, когда и как отобьются. Отбиваться же они должны за счет развития промышленности и, в меньшей степени, сельского хозяйства, но как раз о промышленности президент не говорит. Украину он видит аграрно-туристической державой. Тупик. 

              В конце концов, неверна сама по себе ключевая установка: «это далеко не полный перечень причин, из-за которых приглашаем инвестировать в Украину». Наличие конкретных инвестиционных проектов – не причина вкладывать деньги. Причиной может быть надежность и прибыльность инвестирования в Украину, а с этим в стране что-то не так.


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