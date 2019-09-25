Новая стратегия Украины – есть и развлекаться

Выступление президента Владимира Зеленского на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве (все претензии по названию – к организатору действа Виктору Пинчуку) уже сравнили с идеями Манилова. Может, это грубовато, но перечень инвестиционных проектов, которые должны поднять Украину, действительно вводит в недоумение.

По сути, заявленное президентом – проект программы нового правительства в той части, которая может представлять интерес для иностранных инвесторов. Главное же состоит в том, что именно президент считает важным для развития Украины.

Итак, что предлагает новый президент? Во-первых, это проект ирригации земель в южных регионах страны – превращение пустынных земель Херсонской области в урожайные.

В действительности никаких особенно пустынных земель на юге Украины нет, но Таврия действительно стала зоной рискованного земледелия. Причин этому три:

– глобальное потепление (оно все же существует);

– разрушение советской системы ирригации (и даже водопровода в селах);

– перекрытие Северокрымского канала, что больно ударило по югу Херсонской области.

С первым обстоятельством инвестор не справится, второй вопрос – решаемый, а вот третье – непосредственное дело украинских властей. И что-то подсказывает, что восстановление работы канала – обязательное условие для привлечения хоть каких-то инвесторов для решения второй проблемы. И если у Зеленского нет готового ответа на вопрос о судьбе канала, то упоминать эту тему в принцип было не нужно.

Во-вторых, межуниверситетский ІТ-кластер в Харькове, в городе с наибольшим количеством студентов. Идея неплохая и, главное, не требующая больших вложений. База для такого кластера есть, а с развитием инфраструктуры, вполне вероятно, смогла бы справиться и сама Украина.

В-третьих, центр кинопроизводства в Киеве. Тут Зеленский сослался на принятый накануне закон о содействии кинематографу. Честно говоря, его эффективность вызывает определенные сомнения. Вот, например, норма относительно того, что в фильме, претендующем на льготы, обязательно должны читаться книги украинских авторов. Так себе и представляю Отелло, который читает Дездемоне «Заповит» Шевченко... Авторы не то имели в виду? Ну, не знаю, не знаю...

В принципе же никаких вопросов тут нет – еще пять лет назад украинские города (Киев и Одесса в первую очередь) были битком набиты российскими съемочными группами. И как-то обходились без чтения книг украинских авторов.

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В-четвертых, президент собирается строить новый город-курорт на черноморском побережье, а также новые горнолыжные курорты и «масштабный парк развлечений для гостей Восточной и Центральной Европы».

Новый город-курорт, помнится, собирался построить в Грузии Саакашвили. Но что-то ему помешало. Думается, что-то помешает и Зеленскому – просто так взять и воткнуть где-то город нельзя. Нужно, чтобы это была действительно ценная туристическая зона, и нужно, чтобы к ней были подведены все коммуникации. И если на месте этого совершенно нового города не стоит уже с XVIII века какой-то старый город, то следует задуматься – почему? Только ли дело в конкуренции со стороны Крыма? Может быть, не хватает каких-то других важных составляющих?

Но это мелкие придирки, а теперь обратимся к серьезным вопросам. Что мы видим в списке? Один проект относится к сельскому хозяйству. Это хорошо, но мы знаем, что сельское хозяйство дает незначительную прибавочную стоимость и зависимо от климатических условий. Так что больших прибылей Украина тут не дождется. Разве что будет реанимирован проект «Зернового альянса» с Россией и Казахстаном. Но эта идея явно выходит далеко пределы инвестиционных форумов и требует изменения геополитического курса.

Второй проект относится к отрасли высоких технологий, но на практике, как кажется, это будет очередная попытка составить конкуренцию дешевым индийским программистам. Особых прибылей Украина от этого тоже не получит просто потому, что программирование трудно облагать налогами – рост цен почти мгновенно приводит к эвакуации производства куда-нибудь в Нигерию.

Остальные проекты относятся к сфере обслуживания, причем конкурировать придется с действительно сильными соперниками. Нет, какую-то часть самых низкобюджетных кинопроизводителей и туристов Украина перехватит... Но, кажется, логичнее было бы ставить перед страной более масштабные цели.

В целом у инвестиционных проектов президента есть два недостатка. Во-первых, нет никакого уникального предложения. Все, что предлагает Зеленский, есть в других странах. Украина может привлечь инвестора разве что дешевизной. А это – не лучшее позиционирование. Во-вторых, Украина – крупное индустриальное государство, но никаких промышленных инвестпроектов президент не предложил, упомянув только о возможности вкладывать деньги в инфраструктуру и энергетику, которые непонятно, когда и как отобьются. Отбиваться же они должны за счет развития промышленности и, в меньшей степени, сельского хозяйства, но как раз о промышленности президент не говорит. Украину он видит аграрно-туристической державой. Тупик.

В конце концов, неверна сама по себе ключевая установка: «это далеко не полный перечень причин, из-за которых приглашаем инвестировать в Украину». Наличие конкретных инвестиционных проектов – не причина вкладывать деньги. Причиной может быть надежность и прибыльность инвестирования в Украину, а с этим в стране что-то не так.