Война за газ вступила в решающую фазу

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26 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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«Кукурузникам» ищут срочную замену

Ан-2 были рабочей лошадкой сельской авиации еще с 1940-х годовФото: Валерий Морев/ТАСС
На смену легендарному «кукурузнику» будет разработан новый региональный самолет вместимостью девять-четырнадцать человек. Сейчас в малой авиации остался небольшой парк старых советских самолетов, которых с каждым годом становится все меньше. Но и создание нового «кукурузника» не решит все проблемы, связанные с возрождением местной авиации в России.  Подробности...
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Иран и Ирак реанимируют раздражающий США нефтепровод

Иран и Ирак хотят создать альтернативу нефтяному маршруту через Ормузский проливФото: Azad Lashkari/Reuters
Риск начала большой войны в Персидском заливе угрожает главному маршруту поставок ближневосточной нефти в Европу – через Ормузский пролив. Заявления Ирана о готовности перекрыть этот стратегический пункт порождают прогнозы о подорожании нефти до 500 долларов за баррель. Но есть и альтернатива, над которой теперь совместно работают Тегеран и Багдад. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Война за газ вступила в решающую фазу

Глеб Простаков, журналист
Развязка газового спора близка. От нее во много зависит то, как изменятся подходы США к российско-украинскому конфликту. США будут давить на Россию ровно до тех пор, пока не придется с Россией договариваться. Подробности...

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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Глеб Простаков

              Война за газ вступила в решающую фазу

              Глеб Простаков
              журналист
              		 26 августа 2019, 12:10

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              Нервозность вокруг поставок газа повышается. В первую мировую газовую войну вовлекаются все больше государств. Роли и коалиции в этой войне также определены. Россия ничего не может выиграть, но борется за то, чтоб не потерять. Для нее проект «Северный поток – 2» не про нападение, а про защиту. Едва ли доля «Газпрома» на европейском рынке может быть много больше рекордных 35% по итогам 2017 года, хотя компания и декларирует цель-максимум в 41%. Прогнозируемый рост потребления газа Европой придется делить с американцами и другими игроками, вроде Катара. А вот пропорции этого распределение – и есть предмет конфликта крупных государств.

              При этом США хотят застолбить для своего газового экспорта намного более выгодные позиции, чем это предполагает чистая конкурентная борьба. Украина и её газотранспортная система стали инструментом агрессивного продвижения американского СПГ в Евросоюзе. Специфика этого бизнеса такова, что объём имеет значение. Подготовка СПГ-инфраструктуры в Европе и самих США, строительство и запуск по Атлантике дорогих газовых танкеров требуют гарантий сбыта. И блокирование транзита газа по украинской территории в нужный момент может склонить чашу весов в пользу американского газа.

              Остановить транзит можно только под аккомпанемент пушек в Донбассе или новых провокаций, которые станут поводом перекрыть трубу. По этой причине тлеющая война на Украине помимо прочего – важное слагаемое большого газового уравнения.

              Причём, вопреки мнению о вынужденной антироссийскости Дональда Трампа, ему, как главному проводнику большого газового проекта США, сейчас выгодно поддержание напряжения вокруг России. Единственное отличие его позиции от позиции Конгресса, и демократов в частности, в том, что он не считает нужным вводить те антироссийские санкции, которые никак не способствуют газовому проекту и даже способны навредить интересам американских корпораций и фондов, в том числе – держателей российских суверенных ценных бумаг. Именно этим можно объяснить высокую активность Трампа по теме «Северного потока» и минимальную – в деле введения новых санкций, не касающихся этого проекта.

              Хорошая новость состоит в том, что, когда газовая война закончится или, по крайней мере, станет ясен её исход, мотивов для масштабной антироссийской компании поубавится. С точки зрения категорий бизнеса, которыми руководствуется американский лидер, эта кампания потеряет смысл. Плохая же новость состоит в том, что к тому времени Трамп может уже не быть президентом.

              Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters

              Время также имеет значение. Вторая нитка «Северного потока» должна быть пущена в ближайший год, максимум – два. В противном случае инфраструктура доставки американского СПГ к тому времени будет полностью развёрнута, и только тогда украинская карта должна лечь на стол, остановив транзит. Если это случится раньше срока – с завершением транзитного контракта в декабре 2019 года, то действие возымеет обратный эффект, подтолкнув ЕС к скорейшему согласованию процедур для компании Nord Stream 2 AG. Европа должна остаться с газом, в этом ее главный интерес.

              Что до Украины, то, как и было сказано, она – просто инструмент. Интересы этого государства в большой газовой игре – вторичны. Хотя именно Украина и украинцы могут стать главными пострадавшими в ходе этих баталий уже будущей зимой. «Газпром» готовится остановить или максимально снизить подачу газа по украинскому направлению, если транзитный контракт не будет продлен на его условиях, а именно: краткосрочный контракт на 1-2 года и снятие судебных претензий к «Газпрому» со стороны «Нафтогаза». Условия слишком жесткие, чтобы украинская сторона могла на них пойти. Да и не за ней, собственно, последнее слово.

              Глава Совета нацбезопасности Украины Александр Данилюк на днях анонсирован некий «план Б» в случае перекрытия транзита «Газпромом». В чем именно он состоит, сказано не было. Но можно догадаться. Судя по всему, Украине этой зимой будут помогать вскладчину. К Польше и Словакии, которые по остаточному принципу и задорого будут сбрасывать Украине свой газ этой зимой, добавят Румынию. Именно в этом контексте следует воспринимать совместное заявление президентов США и Румынии Дональда Трампа и Клауса Йоханниса о недопустимости прокладки «Северного потока – 2». Штаты подключают Румынию, чтобы, в том числе и за счет ее ресурса поддержать Киев в «момент Х».

              Удивительно, но Киев получит подачку из рук некогда своего главного соперника в регионе – Бухареста. Соперника, который де-факто отобрал у нее возможности по добыче шельфового газа в ходе конфликта вокруг острова Змеиный в Черном море в 2009 г. Побежденный принимает милость из рук победителя по указанию Белого дома – таковая она, большая газовая дипломатия.

              Население Украины специфически готовят к грядущим нештатным ситуациям. Недавно «Нафтогаз Украины» объявил аукцион невиданной щедрости: населению предложили покупать «зимний» газ по «летним» ценам, иными словами – прокредитовать государственную компанию-монополиста. Понятно, что потребители, закупающие газ для бытовых нужд – это преимущественно жители сел, имеющие, мягко говоря, не так много возможностей платить за газ авансом. Да и сам факт акционных предложений и удивительных скидок от естественной монополии – гадкое новшество в системе государственного менеджмента Украины.

              Развязка газового спора близка. От нее во много зависит то, как изменятся подходы США к российско-украинскому конфликту. США будут давить на Россию ровно до тех пор, пока не придется с Россией договариваться. Вопрос лишь в том, на каких условиях.


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