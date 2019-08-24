Либеральная метафизика пармезана

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24 августа, суббота  |  Последнее обновление — 17:51  |  vz.ru
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ВТО дорого обошлась России

Членство в ВТО оказалось для России бессмысленным Фото: Xu Jinquan/Xinhua/Global Look Press
Ровно семь лет назад – 22 августа 2012 года – Россия стала членом Всемирной торговой организации. В этом году Москва выполнит все тарифные обязательства, которые взяла на себя при вступлении в ВТО. За эти годы российская экономика сделала большие шаги вперед. Но выгоду ей принесли те решения, которые «по духу» прямо противоположны ВТО. Подробности...
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Американские «Томагавки» развязали Москве руки

Российские крылатые ракеты «Калибр» в наземном варианте станут одним из ответов на демарш СШАФото: Вадим Савицкий/
пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытанную в США ракету средней дальности. Факт запуска ракеты говорит о том, что она у американцев существует, и более того – они уже готовы ее размещать, в том числе и у российских границ. Впрочем, эксперты считают, что в США не просчитали всех последствий и их решение по выходу из ДРСМД ставит Москву в более выгодное положение. Подробности...
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У обмеления реки Лена есть глобальная причина

Могучая сибирская река обмелела до состояния ручьяФото: Роман Денисов/Фотохроника ТАСС
Обмелела одна из самых полноводных рек России – Лена. Уровень воды в ней в районе Якутска понизился на 2,5 метра, что сделало реку в этом районе несудоходной. Наблюдается массовая гибель рыбы. Ученые говорят, что в последние годы катастрофическая маловодность отмечается и у других сибирских рек, и видят в этом очень тревожные признаки. Подробности...
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«Большая семерка» столкнулась с личными проблемами

На пляже в Биаррице нарисовали портреты участников саммитаФото: Regis Duvignau/Reuters
Во французском Биаррице начался саммит «Большой семерки». Хотя без обсуждения России не обойдется, главной темой саммита будет не наша страна. Эммануэль Макрон хочет обсудить с гостями «возможность успешного переосмысления европейского цивилизационного проекта». Вот только его собеседникам это совсем неинтересно – у каждого из участников «Большой семерки» есть гораздо более важные проблемы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Либеральная метафизика пармезана

Андрей Бабицкий, журналист
Наши либералы отстраивают свою метафизику на убежденности в том, что человек является прежде всего существом поглощающим и эту его потребность должны обеспечивать общество, государство, и Европейский Союз вкупе с Америкой. Подробности...

Флаг вечной России

Дмитрий Юрьев, политолог
Народным становится военное знамя, омытое кровью. Народным становится знамя, входящее в быт. Народным становится знамя борьбы и победы. Народным становится знамя, когда его поднимают в небо символом «Умираем, но не сдаёмся». Подробности...
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Возвращение «Большой восьмерки» – геополитическая ловушка для России

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Как и 80 лет назад, с Запада в Москву пришло предложение о примирении – через разговоры о возрождении «Большой восьмерки». Но в отличие от прошлого раза принимать нынешнее предложение ни в коем случае нельзя. Подробности...
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

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              Андрей Бабицкий

              Либеральная метафизика пармезана

              Андрей Бабицкий
              журналист
              		 24 августа 2019, 17:00

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              Все, полагаю, помнят историю про пармезан, умученный от «кроваваго режима», на защиту которого в едином порыве поднялась либеральная элита России. Речь не о конкретном сорте пикантного сыра, который после запрета на его ввоз из Европы очень быстро приспособились производить отечественные сыроделы. Но отчаяние, охватившее гурманов либерального разлива, казалось необъяснимым, наигранным, просто пустым поводом дать бой тирании.

              Этот сюжет кажется плевым, но на самом деле за ним скрывается сложившаяся и по-своему органичная метафизика, представление об онтологических основах мироздания. Сквозь пармезан либеральный взгляд проникал в самую сущность дьявольского заговора против самой жизни.

              Сыр и хамон – лишь частный случай крестового похода, объявленного обезумевшей путинской кликой, влекомой темной суицидальной страстью, в воронку которой они рассчитывают затянуть всю страну. Просто начали с того, что кажется простому народу необязательным и дорогим лакомством, бессмысленной игрушкой пресыщенных буржуа.

              Наши либералы, чья картина мира сформирована под влиянием советских идей и системы ценностей, даже если среди них и попадаются верующие христиане, сугубые рационалисты и позитивисты, отрицающие наличие трансцендентного плана реальности.

              Не обязательно совсем: у этой публики одно время пользовались популярностью эзотерика и магизм, но это как раз и есть характеристика усложненного атеизма, который снисходительно кивает головой и отмахивается от религии словами «да, там что-то есть». Но абсолютизация еды как раз и указывает на то, что они располагают человека в единственной плоскости – земной по тому принципу, что он – мера всех вещей.

              Фото: Почуев Михаил/ТАСС

              А если это так, то насыщение и качество потребления становятся одним из важнейших императивов, определяющих полноценность человеческого существования.

              Пармезан и хамон как раз и есть те признаки высочайшей сложности потребления, которое оценивается как достижение цивилизации и культуры. Речь не идет о том, чтобы только пожрать. Человек должен иметь непрерывный, ненарушаемый доступ к продуктам. Отсутствие оных воспринимается как прореха в бытии, откат к тем временам, когда еда была дефицитом.

              В этой метафизике, конечно, много путаницы, поскольку на планете, по данным ООН, голодает каждый девятый, а это значит, что хамон с пармезаном и очень многое другое, строго говоря, являются излишеством, отказавшись от которого человечество могло бы прокормить миллионы голодающих.

              Но наши ребята мыслят ситуацией здесь и сейчас, компартивистский подход им не очень близок. Идеал они выстраивают, исходя из того, как мыслят собственное существование. Когда я говорю об их теснейшей связи с советскими мифами и идеологемами, а также метафизикой советского быта, я имею в виду, что в советские времена еда была дефицитом и добывалась с боем.

              Статья Ларисы Пияшевой «Где пышнее пироги?» стала своего рода манифестом предстоящих реформ и нового времени. С точки зрения христианина, пышность пирогов, конечно, имеет значение, но измерять ею ценность человеческой жизни не с руки и стыдно, ибо «Хлеб наш насущный дай нам днесь». Упование на Господа, а не стяжание хлеба, то есть материальных благ на все времена – смысл этой формулы.

              Наши либералы отстраивают свою метафизику на убежденности в том, что человек является прежде всего существом поглощающим и эту его потребность должны обеспечивать общество, государство, и Европейский Союз вкупе с Америкой. Силы добра непрерывно громоздят на прилавках горы хамона с пармезаном, чтобы не испытывая в них ни малейшей нужды, человек мог предаваться творчеству, созерцанию прекрасного и политической борьбе. И ущемление этого права обрезает статусы на всех уровнях, начиная с дарования и заканчивая политическими правами и свободами.

              Кто-то скажет, что я расписал довольно простой взгляд на мир, как сложный. Но он имеет многовековую традицию, начиная с античности. Нельзя сказать, что атеизм всегда примитивен: у него есть и сложнейшие интеллектуальные изводы, не всегда знакомые нашим свободомыслящим соотечественникам.

              Обожествление человека и убийство Бога произошло еще в эпоху Просвещения, но сказать, что «пышные пироги» могут считаться хотя бы их пасынком, нельзя. Отечественная либеральная метафизика кривовата, поскольку черпает свою энергию и идеи не из марксизма или новой левой, а из советского дефицита, который они умудрились удивительнейшим образом связать с российской властью и политикой ответных санкций.

              Но возродить советские мифы в формате их отрицания у них получается ужасно плохо – смешно и выморочно. Оттого, на самом деле довольно глубокая история с пармезаном сложно прочитывается.


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