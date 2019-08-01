«Полки добра» побеждают зло

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«Нафтогаз» Украины признал Крым российским

Украинский «Нафтогаз» назвал сумму отступных за КрымФото: Jaap Arriens/Zuma/Global look Press
Украинский «Нафтогаз» подал иск к России на 5,2 млрд долларов. В эту сумму он оценил утраченное в Крыму имущество – месторождения, буровые установки, подземные хранилища. Этот процесс очень важен для руководства «Нафтогаза». Однако украинские юристы, подавая в Гаагский суд иск к России, не учли один важный внешнеполитический момент. Подробности...
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Вину русских за гибель Варшавы оценивают не с той стороны

Общее число жертв Варшавского восстания польские историки со временем снизили с 200 до 150 тысячФото: Bundesarchiv/Wikipedia
Ровно 75 лет назад началось Варшавское восстание. В связи с этим в Польше будет сказано много недобрых слов в адрес России и русских. По мнению польского правительства, именно мы ответственны за то, что сотни тысяч варшавян были убиты, а их город почти полностью разрушен. Претензии к Советской армии в этом смысле безосновательны. Но это, к сожалению, не означает того, что русские непричастны к польской трагедии. Подробности...
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Атака летающих американских тараканов на Сочи пока не тянет на диверсию

«Эти насекомые считаются опасными вредителями, так как переносят инфекции и могут вызвать аллергию», – стращают сочинцыФото: Hans Lang/Global Look Press
В российских СМИ регулярно появляются сообщения об экзотических и опасных животных, попавших в страну случайно – с грузами из тропических стран. Но скорпионы в клубнике, змеи в бананах и разнообразные вредители в цветах не могут похвастаться той реакцией, которую вызвало появление огромных американских летающих тараканов в Сочи. Что грозит главному курорту России? Подробности...
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C-400 в Турции уже раскрыли главный недостаток F-35

Самолет-невидимка F-35 оказался вполне себе заметен для русских зениток С-400Фото: U.S. Air Force/Samuel King Jr.
Поставка российских комплексов С-400 в Турцию приносит неожиданный эффект. В США предложили Анкаре выключать «Триумфы» на время полетов новейших истребителей F-35. Там боятся, что системы ПВО не только передадут Москве коды «свой-чужой», но и будут следить за перемещениями авиации НАТО. Выходит, самый современный «самолет-невидимка» пятого поколения США не такой уж и малозаметный? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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«Полки добра» побеждают зло

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку. Русская душа – десятимерна. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости. Подробности...

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              Анна Долгарева

              «Полки добра» побеждают зло

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 1 августа 2019, 21:00

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              Недавно умер Мамуд Шавершян – человек, который десять лет бесплатно раздавал хлеб в своих магазинах в Москве и Струнино. Раздавал пенсионерам, инвалидам, многодетным. Каждый день – «Газель» хлеба на раздачу. У этого человека с русской душой и нерусским именем отчество было Максимович – в честь фронтового друга его деда.

              И вот что интересно: несколько раз возле магазина скандалили. Говорили, что, дескать, хлеб присылают власти, а хозяин магазина половину прикарманивает себе. Мамуд не обижался, делал, что должно.

              На самом деле, этот случай в России не единичный. В Екатеринбурге владелец небольшой сети магазинов Артак Акопян выставил в зале тележку с хлебом – чтобы брали. Сначала благодарили, а потом начали обижаться, мол, почему хлеба не хватает на всех? Начали ругаться. Требовать. Человек прекратил раздачу хлеба. Но через два года – снова возобновил. Почему? Вопреки всему.

              В Калуге предпринимательница Яна Гурова долго раздавала хлеб – но в итоге не выдержала. Все то же самое: скандалы, оскорбления в адрес продавцов, даже звонки в городское управление: дескать, пенсионерам выделяют хлеб, а Яна его ворует. В итоге она свернула эту инициативу.

              Это, кстати, не единичные случаи – их выделяют в акцию «Полка добра». В Якутске Ольга Николаева, владелица магазина с такой полкой, тоже столкнулась с неодобрением, с требованиями выдать еду в приказном порядке. «Думаю, что добрых и совестливых людей больше», – говорила она поначалу, рассчитывая, что бесплатные крупы и консервы будут брать только пенсионеры. Оказалось, что раздача добра привлекает и более обеспеченных людей. Впрочем, Ольга пока держится.

              Фото: Владимир Зинин/ТАСС

              И магазин «Аленушка» в Уфе держится, там батон хлеба выдают любому пенсионеру по пенсионному удостоверению.

              Что же с нами такое? Почему мы, с одной стороны, бесплатно делимся едой, готовы отдать немалые суммы, чтобы накормить голодных, почему в нас, с одной стороны, столько света – а с другой, столько злобы и зависти?

              Мы противоречивы. Мы слишком противоречивы, чтобы нас можно было уместить в двухмерную картинку – хоть цветастый лубок, хоть мрачную гравюру. Русская душа – она десятимерна, никуда не лезет, не объясняется. И столько беспредельной щедрости есть в ней, и столько тоски, зависти, памяти о голоде и несправедливости.

              Да, эта историческая память порождает склоки, порождает то некрасивое, мерзкое, что противостоит добрым инициативам. За ней стоят голодные годы, за ней стоит животный страх: еды не хватит на всех, и надо урвать свой кусок, непременно урвать свой кусок побыстрее.

              Наша склочность – это одна из сторон извечной русской тоски по изобилью, по горячему свежему хлебу из печи, по парному молоку в глиняном кувшине, надоенному собственноручно. Наша русская тоска – это бездомность, несытость, вечный взгляд вперед, устремленный к лучшему будущему, к звездам и коммунизму, это вечная обездоленность, сопряженная с вечной же надеждой.

              И пока не накормится в душе этот голодный волк неуверенности, подспудного страха, – будут вот эти некрасивые выходки, будут люди, жадно пытающиеся урвать консервы у стариков, будут жалобы – мол, должно хватать на всех, а на всех не хватает.

              Ну что поделать. Есть в нас это плохое, и если нет в душе добра и желания делиться, то оно начинает постепенно выползать наружу. Но ведь есть и другое. Есть те, кто не пытаются накормить своего голодного волка, а делятся своим. И стоят перед этой голодной толпой, протягивающей цепкие руки.

              Кстати: действительно нуждающиеся – они, как правило, тихие, они не требуют, они просят – потому что им по-настоящему необходимо, а уверенности в праве на получение блага нет. Ни у кого, конечно, нет уверенности в таком праве. Но одни могут рисковать, хамя и скандаля, а другие не могут себе позволить. И потому все так непросто, так перемешано в наших душах.

              Но хотя крики недовольных звучат громче – добра на самом деле больше. И не закрываются окончательно эти «Полки добра», все как-то держатся. Потому что добро и любовь всегда побеждают.


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