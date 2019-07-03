Четырнадцать имен в белом храме

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3 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:29  |  vz.ru
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Рост цен на золото предсказывает печальную участь доллара

Золото становится для России страховкой в случае краха мировой валютной системыФото: Arne Dedert/DPA/Global Look Press
Центробанки целого ряда стран в последнее время существенно наращивают спрос на ценность, проверенную веками – золото. Лидирующие позиции в этом процессе занимает Россия, что уже привело к значительному росту цен на этот металл. Почему Россия вкладывается в золото и как это связано с прогнозами о грядущем крахе американской валюты? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему россияне разочаровались в ведьмах

Менее чем за 20 лет количество россиян, верящих в разного рода магию, сократилось в разыФото: «Вий», киностудия «Мосфильм»
У колдунов, астрологов и медиумов крупные проблемы – россияне больше в них не верят. Несмотря на обилие телешоу, где демонстрируются якобы экстрасенсорные способности, всего за 10–15 лет граждане страны растеряли свое «мистическое мироощущение». Это свидетельствует об очень важных изменениях в государстве и обществе, не имеющих никакого отношения к магии. Подробности...
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США пересаживают Турцию на российские истребители

Турции придется сделать выбор между российским Су-57 и американским F-35Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»,
Qian Baihua/Zuma/ТАСС
Турция вновь дала понять США, что сможет при необходимости обойтись без F-35, закупив вместо них российские истребители Су-57. Разумеется, такая сделка была бы выгодна России – и политически, и экономически. Но сможет ли Турция совершить еще один шаг в сторону от НАТО? Подробности...
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В Баренцевом море погибли герои-подводники

Трагедия произошла в ходе плановых работ по изучению морского дна Баренцева моря
Во вторник Министерство обороны сообщило о трагедии в Баренцевом море – в пожаре на подлодке близ Североморска погибли 14 человек. Причем погибли лучшие из лучших – среди жертв семь капитанов I ранга, два Героя России. Владимир Путин поручил Сергею Шойгу лично выехать в Североморск для установления всех причин произошедшего. Подробности...
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Четырнадцать имен в белом храме

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. Подробности...

Обратная сторона семьи

Сергей Худиев, публицист, богослов
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Россия сформулирует новую идеологию для планеты

Алексей Фирсов, генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа»
Сейчас та самая временная полоса, когда омертвелость старых идеологических концептов уже очевидна, а новые только в процессе зачатия, да и не факт, что это зачатие состоится. Подробности...
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            Юрий Васильев

            Четырнадцать имен в белом храме

            Юрий Васильев
            специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
            		 3 июля 2019, 17:04

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            Ты стоишь в чистом поле в ста километрах от Оренбурга. Запускают строительство солнечной электростанции. Ты поднимаешь телефон, чтобы щёлкнуть момент. Потом лезешь в сеть – раз взялся за гаджет, то куда тебе ещё.

            Экран дает ссылку на сайт храма Спаса-на-водах, что в Мурманске. Там пройдут молебные прошения об упокоении душ. За упокой подводников, погибших два дня назад: Дионисий, Константин, Сергий, Константин, Виктор, Димитрий... 14 имён. В конце тоже Дионисий.

            Ты в степи под Оренбургом. И вместе с тем – в строгой, белой церкви в Мурманске. Новой совсем, начало нынешнего тысячелетия. Там целый мемориал морякам, церковь – его часть. 

            Мне, правда, легко представить. Я только что был в Мурманске, этот храм видел. Тогда просто, без конкретики: ты на Южном Урале – и у храма на Кольском полуострове. Одновременно.

            И таких, как ты – сколько, десятки тысяч, наверное? Или сотни? В любом случае – столько и настолько в разных местах, что непонятно, как эту картину охватить. И тем более как ее запечатлеть, если речь о том, что видишь.

            Фото: Сергей Бертов/Интерпресс/ТАСС

            Это какая-то совсем новая оптика, неожиданный ход камеры для отечественного канона памяти и прославления погибших воинов. Когда все, кому не все равно, кому больно и кто чувствует сопричастность, видят то, что написано на стене храма в Мурманске. Каждый – из своего угла мира. Бесшовный монтаж.

            И каждый несёт туда что-то своё. Образ свечи. Образ заупокойной записки. Даже слепок собственной скорби, если зацепило настолько. Верующий, нет – все едино, когда не ты приходишь в храм и видишь такую запись, а наоборот: запись находит тебя, где бы ты ни был.

            Интернет окончательно закрепляет обычай и традицию над правилами и уставами. И это уже не только и не столько про память, но скорее про жизнь духа как таковую. Здесь, сейчас, в любой момент. 

            Но пока – память. Вечная память.


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