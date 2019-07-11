Украину ждет очередная война олигархов

Взгляд
11 июля, четверг  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
Разделы

Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему

Цены на продукты по-прежнему растут - но на многое другое снижаютсяФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
По результатам июня цены в России за целый месяц почти не повысились. Это рекордный показатель за всю современную историю страны, с 1991 года – по крайней мере, если верить Росстату. Почему же граждане все равно чувствуют рост цен по своему кошельку? И почему борьба с инфляцией в России в итоге, как оказалось, в какой-то мере вредит экономике в целом? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
Перейти а раздел…

Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
Перейти а раздел…

Москву и Киев может объединить газовая труба

В Москве предложили забыть «абсурдную и дурацкую» ситуацию с высокими ценами на газ для украинцевФото: Gleb Garanich/Reuters
В среду Дмитрий Медведев заявил, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину. Один из них – это создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой, в который вошли бы Украина, Россия и ЕС. И хотя для Москвы это сейчас невыгодно, эксперты полагают, что и Киев не отдаст России часть трубы. Впрочем, ситуацию могут изменить парламентские выборы. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Украину ждет очередная война олигархов

Глеб Простаков, журналист
Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Подробности...

Этническая преступность и национальный суицид

Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев
    Перейти а раздел…

    Зачем России нужна Боливия

    Какие сокровища России достойны списка ЮНЕСКО

    Как Грузия оккупировала Россию

      Перейти а раздел…

      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
      Подробности...

      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
      Подробности...

      «Олимпийский» после реконструкции сохранит исторический внешний вид

      Сбербанк выдал кредит в размере 39 млрд рублей сроком на десять лет для реконструкции столичного комплекса «Олимпийский». Проект подготовлен в сотрудничестве с сингапурской компанией DP Architects, в портфолио которой входят крупнейшие в мире торговые центры Дубай Молл и Парагон в Сингапуре
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Пожизненное отстранение Мутко от Олимпийских игр отменено
            В Москве задержаны четверо напавших на полицейских мужчин (видео)Факел пожара на ТЭЦ в Мытищах достигал 50 метров (видео)Эксперт: США готовят морскую блокаду ИранаПоявились доказательства инсценировки отравления Алибасова
            Счетная палата раскритиковала налог на роскошь в РоссииСША пригрозили Франции торговой войнойИзгнанный с совещания чиновник назвал Зеленского «дебилом»Пушков объяснил, почему США не идут в лобовую атаку против Китая
            Туск назвал меры России против Грузии «несправедливыми»Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголеУкраинский генерал сообщил о решении провести парад в Киеве вопреки ЗеленскомуЗадержанных в Белоруссии после салюта россиян арестовали

            Главная тема


            Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему

            «Мы – мирный народ»


            Президент Грузии заявила о российских туристах и военных

            ближний восток


            Москва возмутилась действиями Британии в Ормузском проливе

            строительство «Антироссии»


            Киевский журналист оценил идею команды Зеленского переименовать Россию и русский язык

            Видео

            реакция общества


            Россия накажет Грузию без санкций

            военный парад


            Армию Украины провоцируют пойти против Зеленского

            производство газовых турбин


            Удалось ли Siemens победить российское импортозамещение

            претензии к качеству


            Грузия обманывает россиян с вином

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Противоядие от русофобии


            Евгений Примаков: Санкции как взведенный курок для Грузии

            Речь Посполита 2.0


            Сергей Перепелица: США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

            Пузырь кредитования


            Антон Любич: Российской экономике нужен быстрый рубль

            на ваш взгляд


            Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?


            Глеб Простаков

            Украину ждет очередная война олигархов

            Глеб Простаков
            журналист
            		 11 июля 2019, 11:52

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Решение арбитражного суда Австрии с разрешением на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США – решение знаковое. Теоретически австрийский минюст еще может отказать в выдаче бизнесмена, но не для того затевался весь сыр-бор, чтобы все отменить. Слишком многое на кону.

            Фирташ, вероятно, нужен американскому правосудию здесь и сейчас, как источник информации по газовым сделкам прошлого и людям, к ним причастным. Эта информация нужна, конечно, не из любопытства, но как еще один способ повлиять на строительство или условия эксплуатации «Северного потока – 2» в жестокой битве за европейский рынок газа между США и Россией.

            Пригодится бизнесмен и как рычаг влияния на украинскую элиту. Хотя этих рычагов и без того достаточно, мы наблюдаем интересную картину того, как Запад переходит от внешнего влияния (кредиты, поддержка грантовых организаций, антироссийские санкции), создавая собственную инфраструктуру управления Украиной внутри самой страны (подконтрольные и финансируемые США антикоррупционные органы и суд, а также другие формы участия), внедряя своих менеджеров непосредственно в органы власти. Украинские олигархи, которые четверть века занимались тем же самым, в эту схему, конечно, не вписываются.

            Дмитрий Фирташ, который имел непосредственное отношение к приведению Петра Порошенко к власти, поплатился за то, что решил сыграть в игру с теми, с кем и за стол садиться не стоило. Заигрывая с британскими спецслужбами, раздавая должности и деньги отошедшим от дел представителям британского и германского бомонда в своих бизнес и меценатских проектах, Фирташ не получил обещанной защиты. А попытавшись найти эту защиту в лице Москвы, финансируя политический проект «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, получил от былых кураторов реальную перспективу сесть в американскую тюрьму.

            Другой пример – то, как эффективно Штаты отодвигают от Владимира Зеленского самого создателя проекта президента-шоумена Игоря Коломойского. «Было вашим – стало нашим» – как бы говорят американцы, заводят на олигарха уголовное дело и устами адвоката Трампа Рудольфа Джулиани открыто дают Зеленскому понять, что говорить будут именно с ним, но не с Коломойским и его окружением. И в этой битве последний, вероятно, проиграет так же, как проиграл Дмитрий Фирташ.

            Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

            Олигархическая система на Украине, если не рушится, то серьезно видоизменяется. С точки зрения Запада, есть плохие олигархи вроде Фирташа и Коломойского, которые вздумали торговаться, не имея на руках убойных козырей. Есть хорошие вроде Виктора Пинчука, который все быстро понял и давно нашел свое место под солнцем. С Западом он не торгуется, а просто встроился в систему принятия решений благодаря своему влиянию, своему тестю Леониду Кучме и своим медийным ресурсам.

            Есть олигархи нейтральные вроде бывшего «хозяина Донбасса» Рината Ахметова. Тот всегда готов договориться: немного инвестирует в оппозицию, немного – в радикалов, чуток – в умеренных. Одним словом, выживает, как может, в условиях рушащегося аквариума, который когда-то был его домом и в котором он был самой крупной рыбой. Доходы от его активов в энергетике зависят от выстроенных при Порошенко схем ценообразования на уголь, которые сейчас Зеленский намерен пересмотреть. Его металлургические активы зависят от конъюнктуры цен на сталь и руду, а также от курса доллара. В этом смысле Ахметов ни на что не влияет.

            В обозримой перспективе, когда уляжется порох и противостояние в Донбассе уже не будет грозить полномасштабным военным конфликтом, его бизнес, скорее всего, станет на продажу. Транснациональные энергетические и сталелитейные гиганты наверняка уже прицениваются к местным сырьевым предприятиям. Ахметов заинтересован в том, чтобы те стоили дорого, потенциальные покупатели – чтобы дешево, но и убивать предприятия санкциями, заградительными пошлинами и прочим пока не спешат.

            Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Причем не всей Украины с ее социальными проблемами, мизерными зарплатами, пенсиями, безработицей и ксенофобскими настроениями, а только «интересной» ее части, которая отвечает за внешнюю политику и управление сырьевыми активами. Больше Западу от этой благодатной и благодарной страны ничего не нужно. Вот такая она, деолигархизация по-украински.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Этническая преступность и национальный суицид

            Дмитрий Юрьев, политолог
            Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
            Обсуждение: 16 комментариев

            Вокруг России создается русофобско-варварский пояс

            Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
            Конечно, мы бы предпочли добрые и спокойные взаимоотношения с нашими «бывшими». Но раз уж не удалось развестись по-доброму, то пусть у них все будет плохо. Не благодаря нам, а благодаря им самим. Это в наших интересах. Подробности...
            Обсуждение: 72 комментария

            Бытовое насилие победят только экономические права женщин

            Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
            Почему-то многие связывают борьбу с так называемым бытовым насилием с наличием какого-то «сверхзакона», который моментально отучит российских алкоголиков, наркоманов, шизофреников и просто охреневших «мачо» бить своих жен. Подробности...
            Обсуждение: 31 комментарий

            Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT

            Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
            Если заходит речь о статусных автомобилях, то одним из первых называют Bentley. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу. Если не праздник кошелька, то праздник души точно. И не только внешним видом, но и внутренним миром. Подробности...

            Проводы Жириновского со сцены

            Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
            По сути, никакой политической партии ЛДПР нет, а есть семейный бизнес. Личный бренд Жириновского (уже потускневший в силу естественных причин) и франшиза, в которой участвуют совершенно разные люди. Подробности...
            Обсуждение: 17 комментариев

            США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

            Сергей Перепелица, политический обозреватель
            Если вдруг Евросоюз таки развалится, то Германия, Франция или Италия продолжат существовать в своих границах, а вот на востоке Европы может появиться новый союз под условным названием «Речь Посполита – версия 2.0». Подробности...
            Обсуждение: 17 комментариев

            Санкции как взведенный курок для Грузии

            Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
            Сейчас мы увидели здравую реакцию. Нужно поставить санкции на паузу. Тем более пока мы сами не сформулировали – а зачем нам вообще Грузия? Ту самую цель нашей политики, к которой должны стремиться. Подробности...
            Обсуждение: 26 комментариев

            Российской экономике нужен быстрый рубль

            Антон Любич, экономист
            Спор между председателем Банка России и министром экономического развития вывел на новый уровень главный вопрос современности: как России добиться качественного экономического роста? Ключевое слово – даже не «роста», а «качественного». Подробности...
            Обсуждение: 50 комментариев

            Разворот от либерализма к здравому смыслу

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Наше западничество оказывается тормозящей и разрушительной силой по той простой причине, что оно заимствует западные болезни, а не здоровье. Беда усиливается, когда в заимствовании болезней и видят желанный прогресс. Подробности...
            Обсуждение: 67 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............