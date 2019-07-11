Украину ждет очередная война олигархов

Решение арбитражного суда Австрии с разрешением на экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США – решение знаковое. Теоретически австрийский минюст еще может отказать в выдаче бизнесмена, но не для того затевался весь сыр-бор, чтобы все отменить. Слишком многое на кону.

Фирташ, вероятно, нужен американскому правосудию здесь и сейчас, как источник информации по газовым сделкам прошлого и людям, к ним причастным. Эта информация нужна, конечно, не из любопытства, но как еще один способ повлиять на строительство или условия эксплуатации «Северного потока – 2» в жестокой битве за европейский рынок газа между США и Россией.

Пригодится бизнесмен и как рычаг влияния на украинскую элиту. Хотя этих рычагов и без того достаточно, мы наблюдаем интересную картину того, как Запад переходит от внешнего влияния (кредиты, поддержка грантовых организаций, антироссийские санкции), создавая собственную инфраструктуру управления Украиной внутри самой страны (подконтрольные и финансируемые США антикоррупционные органы и суд, а также другие формы участия), внедряя своих менеджеров непосредственно в органы власти. Украинские олигархи, которые четверть века занимались тем же самым, в эту схему, конечно, не вписываются.

Дмитрий Фирташ, который имел непосредственное отношение к приведению Петра Порошенко к власти, поплатился за то, что решил сыграть в игру с теми, с кем и за стол садиться не стоило. Заигрывая с британскими спецслужбами, раздавая должности и деньги отошедшим от дел представителям британского и германского бомонда в своих бизнес и меценатских проектах, Фирташ не получил обещанной защиты. А попытавшись найти эту защиту в лице Москвы, финансируя политический проект «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, получил от былых кураторов реальную перспективу сесть в американскую тюрьму.

Другой пример – то, как эффективно Штаты отодвигают от Владимира Зеленского самого создателя проекта президента-шоумена Игоря Коломойского. «Было вашим – стало нашим» – как бы говорят американцы, заводят на олигарха уголовное дело и устами адвоката Трампа Рудольфа Джулиани открыто дают Зеленскому понять, что говорить будут именно с ним, но не с Коломойским и его окружением. И в этой битве последний, вероятно, проиграет так же, как проиграл Дмитрий Фирташ.

Олигархическая система на Украине, если не рушится, то серьезно видоизменяется. С точки зрения Запада, есть плохие олигархи вроде Фирташа и Коломойского, которые вздумали торговаться, не имея на руках убойных козырей. Есть хорошие вроде Виктора Пинчука, который все быстро понял и давно нашел свое место под солнцем. С Западом он не торгуется, а просто встроился в систему принятия решений благодаря своему влиянию, своему тестю Леониду Кучме и своим медийным ресурсам.

Есть олигархи нейтральные вроде бывшего «хозяина Донбасса» Рината Ахметова. Тот всегда готов договориться: немного инвестирует в оппозицию, немного – в радикалов, чуток – в умеренных. Одним словом, выживает, как может, в условиях рушащегося аквариума, который когда-то был его домом и в котором он был самой крупной рыбой. Доходы от его активов в энергетике зависят от выстроенных при Порошенко схем ценообразования на уголь, которые сейчас Зеленский намерен пересмотреть. Его металлургические активы зависят от конъюнктуры цен на сталь и руду, а также от курса доллара. В этом смысле Ахметов ни на что не влияет.

В обозримой перспективе, когда уляжется порох и противостояние в Донбассе уже не будет грозить полномасштабным военным конфликтом, его бизнес, скорее всего, станет на продажу. Транснациональные энергетические и сталелитейные гиганты наверняка уже прицениваются к местным сырьевым предприятиям. Ахметов заинтересован в том, чтобы те стоили дорого, потенциальные покупатели – чтобы дешево, но и убивать предприятия санкциями, заградительными пошлинами и прочим пока не спешат.

Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Причем не всей Украины с ее социальными проблемами, мизерными зарплатами, пенсиями, безработицей и ксенофобскими настроениями, а только «интересной» ее части, которая отвечает за внешнюю политику и управление сырьевыми активами. Больше Западу от этой благодатной и благодарной страны ничего не нужно. Вот такая она, деолигархизация по-украински.